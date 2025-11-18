Библия призывает нас к осмысливанию прежних лет и учит исследовать историю, чтобы следующее поколение знало о прошлом и жило лучше. Сегодня мало кто знает о жизни своих отцов и дедов. А о прадедах вообще почти никто не знает, вроде бы их и не было вовсе.

Наши предки поменяли много мест на земле, нигде долго не задерживаясь. Поэтому приходится брать во внимание историю целого народа, чтобы увидеть те еле заметные тропинки, которые ведут к нашему времени и родству.

В юности в моей голове вертелась мысль, почему я с непонятной фамилией Тевс, состоящей всего из четырёх букв, живу среди людей, у которых фамилии длинные и понятные? Да, внутри у меня всегда возникал один и тот же вопрос: «Что значит моя фамилия?». Когда я подрос, мне показалось немного таинственным то, что при чтении в обратном порядке моя фамилия означает «свет».

В том краю, где я родился, жили люди разных национальностей. Коренными жителями считались якуты, эвенки, тунгусы и нанайцы. Но русских было больше. Родился я на Дальнем Востоке, в Амурской области, в таёжном посёлке Экимчан Селемджинского района.

Посёлок Экимчан возник в 1882 году. В то время там жили в основном якуты и китайцы. Одни занимались охотой, другие — добычей золота и пушнины. В тех местах земля богата золотом. Даже есть посёлок Златоустовск у северной границы этого сурового района, по которому торжественно протекает красавица река Селемджа. О красоте той природы можно судить по снимку. Горы, покрытые лесом, — не высокие и не низкие. Но есть и такие высокие, что снег на их вершинах остаётся лежать всё короткое лето. Это как раз и есть одно из мест, которое в Библии называется краем земли.

Я доволен тем, что родился именно в Экимчане. Это не моя воля. Но у Того, по Чьей воле это произошло, было правильное решение и действие относительно меня. Хорошо жить, когда знаешь и веришь, что всё в твоей жизни происходит по воле Бога, хотя иногда кажется, что ты сам «куёшь» своё счастье. Я глубоко верю, что моё счастье подарено мне Самим Богом!

Однажды мне стало понятно, что я немец. Оказывается, европейские немцы жили и рождались на краю земли, на Дальнем Востоке! Мне было интересно узнать, как такое могло случиться?

Владимир Тевс — На краю земли: Немцы на Дальнем Востоке России 1926-1990 гг.

Ломар - Steinhagen: Samernkorn, 2024. — 384 с. Иллюстраций 90, Географических карт 8.

ISBN 978-3-86203-354-6

Владимир Тевс — На краю земли - Содержание