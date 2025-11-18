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Тевс - На краю земли

Владимир Тевс — На краю земли: Немцы на Дальнем Востоке России 1926-1990 гг.
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, *Biographies Memoirs

Библия призывает нас к осмысливанию прежних лет и учит исследовать историю, чтобы следующее поколение знало о прошлом и жило лучше. Сегодня мало кто знает о жизни своих отцов и дедов. А о прадедах вообще почти никто не знает, вроде бы их и не было вовсе.

Наши предки поменяли много мест на земле, нигде долго не задерживаясь. Поэтому приходится брать во внимание историю целого народа, чтобы увидеть те еле заметные тропинки, которые ведут к нашему времени и родству.

В юности в моей голове вертелась мысль, почему я с непонятной фамилией Тевс, состоящей всего из четырёх букв, живу среди людей, у которых фамилии длинные и понятные? Да, внутри у меня всегда возникал один и тот же вопрос: «Что значит моя фамилия?». Когда я подрос, мне показалось немного таинственным то, что при чтении в обратном порядке моя фамилия означает «свет».

В том краю, где я родился, жили люди разных национальностей. Коренными жителями считались якуты, эвенки, тунгусы и нанайцы. Но русских было больше. Родился я на Дальнем Востоке, в Амурской области, в таёжном посёлке Экимчан Селемджинского района.

Посёлок Экимчан возник в 1882 году. В то время там жили в основном якуты и китайцы. Одни занимались охотой, другие — добычей золота и пушнины. В тех местах земля богата золотом. Даже есть посёлок Златоустовск у северной границы этого сурового района, по которому торжественно протекает красавица река Селемджа. О красоте той природы можно судить по снимку. Горы, покрытые лесом, — не высокие и не низкие. Но есть и такие высокие, что снег на их вершинах остаётся лежать всё короткое лето. Это как раз и есть одно из мест, которое в Библии называется краем земли.

Я доволен тем, что родился именно в Экимчане. Это не моя воля. Но у Того, по Чьей воле это произошло, было правильное решение и действие относительно меня. Хорошо жить, когда знаешь и веришь, что всё в твоей жизни происходит по воле Бога, хотя иногда кажется, что ты сам «куёшь» своё счастье. Я глубоко верю, что моё счастье подарено мне Самим Богом!

Однажды мне стало понятно, что я немец. Оказывается, европейские немцы жили и рождались на краю земли, на Дальнем Востоке! Мне было интересно узнать, как такое могло случиться?

Владимир Тевс — На краю земли: Немцы на Дальнем Востоке России 1926-1990 гг.

Ломар - Steinhagen: Samernkorn, 2024. — 384 с. Иллюстраций 90, Географических карт 8.
ISBN 978-3-86203-354-6

Владимир Тевс — На краю земли - Содержание

  • ВСТУПЛЕНИЕ
  • ЧАСТЬ 1. ПРЕДЫСТОРИЯ. КОРОТКО О ГЕРМАНСКОМ НАРОДЕ
    • Где живут немцы?
    • ХРИСТИАНСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В ЕВРОПЕ (1500-1800 гг.)
      • Начало движения перекрещенцев
      • Южное крыло
      • Северное крыло
      • Переселение верующих в Пруссию
    • ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ В ЕВРОПЕ (1618-1800 гг.)
      • Политическое положение в России и её влияние на население Пруссии (1768-1785 гг.)
    • МЕННОНИТЫ ОСТАВЛЯЮТ ПРУССИЮ (1788-1870 гг.)
      • Меннониты в поисках земли. Начало переселения в Россию (1786 г.)
      • Первые группы переселенцев (1787 г.)
      • Сроки и маршруты передвижений первых партий переселенцев
      • Проблемы в пути из Пруссии в Россию (1788-1789 гг.)
      • Путь из Дубровны на Хортицу (1789-1790 гг.)
    • РАЗВИТИЕ МЕННОНИТСКИХ КОЛОНИЙ В РОССИИ
      • Появление колонии «Молочная»
      • Сельскохозяйственный подъём при Корнисе (1840-1862 гг.)
      • Введение в России всеобщей воинской обязанности для меннонитов (1874 г.)
      • Меннонитские колонии в России в ХIХ-ХХ веке
      • Развитие меннонитских колоний в России
    • ВРЕМЯ ТЯЖЁЛЫХ ИСПЫТАНИЙ (1914-1924 гг.)
      • Первая мировая война
      • Время благовестия
      • Гражданская война
      • Меннонитский Центральный Комитет
    • ЭМИГРАЦИЯ НЕМЦЕВ ИЗ СССР (1923-1929 гг.)
      • Религиозные мотивы
      • Экономические мотивы
      • Политические мотивы
      • Эмиграция в Канаду
      • Эмиграция в Парагвай и Бразилию
      • Действия советского правительства против эмиграции
    • ЖИЗНЬ НЕМЦЕВ В СИБИРИ
    • ПЕРВЫЕ ДЕЛЕГАТЫ ОТ МЕННОНИТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
  • ЧАСТЬ 2. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    • ПОСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ НА АМУРЕ
    • Немецкие деревни и их географическое положение
    • Заселение Тамбовского района в 1928 году
    • Места поселений немецких переселенцев и их сёла
    • ЗАСЕЛЕНИЕ ДЕРЕВЕНЬ И ИХ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
      • Планировка и заселение усадеб в посёлках
      • Порядок в посёлках во время заселения
      • Краткая история Шумановки
    • ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА И ВЫСЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЁЛ
    • Судьба жителей маленьких сёл после переселения в 1931 году
    • Сёла Завитинской группы
    • Жизнь и развитие семи немецких сёл между Зеей и Буреей (1931-1941 гг.)
    • МАССОВЫЕ АРЕСТЫ (1936-1938 гг.)
    • Некоторые фотографии из жизни на Амуре
    • Имена братьев, трудившихся в церкви
    • БОГДАНОВКА ИЗ ГРУППЫ МУХИНО И ДРУГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
    • Немецкие поселения между Зеей и Буреей дореволюционных времён
    • ДЕПОРТАЦИЯ, ПЕРЕЕЗДЫ, ТРУДАРМИЯ
      • 16 ноября 1941 года
      • Трудармия
      • Желательны дальнейшие исследования истории
      • Список семей семи немецких деревень, оставшихся после 1931 года в Приамурье
  • ЧАСТЬ 3. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ
    • Вступление к письмам
    • ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
      • Наталья Унгер (рождённая Нейфельд)
      • Свидетельство Натальи Больдт (Буллер)
      • Письмо второе
      • Как выселяли сёла на Амуре в ноябре 1941 года
      • Свидетельство русской женщины: «Расскажу, как мы немцев выселяли»
      • Свидетельство Екатерины Вибе
      • Анализ из истории Екатерины Вибе по годам
      • Свидетельство о Давиде Вибе
      • Немецкие девушки после войны
      • Свидетельство Екатерины Дик (старшей)
      • Рассказ Екатерины Регер, дочери Екатерины Дик
      • Свидетельство Абрама Регера
      • Свидетельство Абрама Борисовича Пеннера
      • Свидетельство Ивана Исааковича Гармса
      • Свидетельство Якова Яковлевича Тиссена
      • Свидетельство Владимира Войтке
      • Свидетельство Франца Францевича Тевса
      • Свидетельство Екатерины Классен
      • Свидетельство Давида Фризена
  • ЧАСТЬ 4. УМАЛЬТА
    • УМАЛЬТИНСКИЙ МОЛИБДЕНОВЫЙ РУДНИК (1931-1962 гг.)
      • Выдержки из книги «Страницу военной истории нашей писала и ты, Умальта»
      • Верхнебуреинский район
      • Открытие месторождения молибдена
      • Из истории открытия месторождения золота
      • Что представлял собой рудник
      • По материалам газеты «Рабочее слово» от 18.04.1995 г.
      • Умальтинское рудоуправление
      • Электростанция
      • Механический цех
      • Обогатительная фабрика
      • Строительство авиаплощадки
      • Строительство дороги от Среднего Ургала до Умальты
      • Посёлок Шахтинск
      • Лесозаготовка
      • Историю делают люди
      • Принудительные миграции
    • КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
    • Умальтинский исправительно-трудовой лагерь
    • Немцы на Дальнем Востоке
    • СУДЬБЫ РУССКИХ НЕМЦЕВ В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ
      • Срок без гражданских прав (Владимир Карлович Гиттих)
      • Главное — оставаться человеком! (Эрих Рейнгольдович Шульц)
      • Пешком на Умальту (Александр Фридрихович Шок)
      • Мы родом из Умальты (Александр Леович Бейзель)
      • Жизнь и судьба (Эдуард Фёдорович Кох)
      • Ссылка на долгих 14 лет (Татьяна Ивановна Вираховская)
      • История жизни (Александр Францевич Шмальц)
      • Дорогами испытаний (Анна Генриховна Классен (Функ))
      • Отец прятал еду под подушку... (Эльза Леонгардовна Гамм)
      • Самый счастливый день (Лилия Генриховна Васильева (Гаус))
      • «Оружие в руки не брал, зато честно трудился...» (Екатерина Генриховна Миллер (Гаус))
      • Из реферата Юлии Ильященко
    • О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НА РУДНИКЕ УМАЛЬТА
      • Воспоминания Якова Яковлевича Штефана
      • Умальта ищет Бога!
      • Первые верующие на руднике Умальта
      • Об Аароне Эдигере
      • О Петре Баргене
      • Совхоз Усть-Умальта
    • СОВХОЗ КРЕСТИКИ
      • Собрания верующих в селе Крестики
  • ЧАСТЬ 5. ЧЕГДОМЫН
    • ИСТОРИЯ ЧЕГДОМЫНСКОЙ ЦЕРКВИ 1948-1990 гг.
    • Рост церкви (1957 -1961 гг.)
    • Испытание церкви (1961 г.)
    • Пётр Петрович Тиссен
    • Пётр Яковлевич Унру
    • Яков Францевич и Абрам Францевич Тевсы
    • Яков Яковлевич Штефан
    • Коротко о Чегдомыне
    • Личное познание Господа
    • Жизнь продолжается!
    • Как нам дальше идти?
    • Первый Дом молитвы
    • Первые служители (1970-1981 гг.)
    • Строительство нового молитвенного дома
    • Чегдомынская церковь и БАМ
    • НОВОЕ ВРЕМЯ В СССР
      • Новый период жизни для Чегдомынской церкви
      • ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ЦЕРКВИ
Views 240
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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