Тевс - На краю земли
Библия призывает нас к осмысливанию прежних лет и учит исследовать историю, чтобы следующее поколение знало о прошлом и жило лучше. Сегодня мало кто знает о жизни своих отцов и дедов. А о прадедах вообще почти никто не знает, вроде бы их и не было вовсе.
Наши предки поменяли много мест на земле, нигде долго не задерживаясь. Поэтому приходится брать во внимание историю целого народа, чтобы увидеть те еле заметные тропинки, которые ведут к нашему времени и родству.
В юности в моей голове вертелась мысль, почему я с непонятной фамилией Тевс, состоящей всего из четырёх букв, живу среди людей, у которых фамилии длинные и понятные? Да, внутри у меня всегда возникал один и тот же вопрос: «Что значит моя фамилия?». Когда я подрос, мне показалось немного таинственным то, что при чтении в обратном порядке моя фамилия означает «свет».
В том краю, где я родился, жили люди разных национальностей. Коренными жителями считались якуты, эвенки, тунгусы и нанайцы. Но русских было больше. Родился я на Дальнем Востоке, в Амурской области, в таёжном посёлке Экимчан Селемджинского района.
Посёлок Экимчан возник в 1882 году. В то время там жили в основном якуты и китайцы. Одни занимались охотой, другие — добычей золота и пушнины. В тех местах земля богата золотом. Даже есть посёлок Златоустовск у северной границы этого сурового района, по которому торжественно протекает красавица река Селемджа. О красоте той природы можно судить по снимку. Горы, покрытые лесом, — не высокие и не низкие. Но есть и такие высокие, что снег на их вершинах остаётся лежать всё короткое лето. Это как раз и есть одно из мест, которое в Библии называется краем земли.
Я доволен тем, что родился именно в Экимчане. Это не моя воля. Но у Того, по Чьей воле это произошло, было правильное решение и действие относительно меня. Хорошо жить, когда знаешь и веришь, что всё в твоей жизни происходит по воле Бога, хотя иногда кажется, что ты сам «куёшь» своё счастье. Я глубоко верю, что моё счастье подарено мне Самим Богом!
Однажды мне стало понятно, что я немец. Оказывается, европейские немцы жили и рождались на краю земли, на Дальнем Востоке! Мне было интересно узнать, как такое могло случиться?
Владимир Тевс — На краю земли: Немцы на Дальнем Востоке России 1926-1990 гг.
Ломар - Steinhagen: Samernkorn, 2024. — 384 с. Иллюстраций 90, Географических карт 8.
ISBN 978-3-86203-354-6
Владимир Тевс — На краю земли - Содержание
- ВСТУПЛЕНИЕ
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ЧАСТЬ 1. ПРЕДЫСТОРИЯ. КОРОТКО О ГЕРМАНСКОМ НАРОДЕ
- Где живут немцы?
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ХРИСТИАНСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В ЕВРОПЕ (1500-1800 гг.)
- Начало движения перекрещенцев
- Южное крыло
- Северное крыло
- Переселение верующих в Пруссию
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ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ В ЕВРОПЕ (1618-1800 гг.)
- Политическое положение в России и её влияние на население Пруссии (1768-1785 гг.)
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МЕННОНИТЫ ОСТАВЛЯЮТ ПРУССИЮ (1788-1870 гг.)
- Меннониты в поисках земли. Начало переселения в Россию (1786 г.)
- Первые группы переселенцев (1787 г.)
- Сроки и маршруты передвижений первых партий переселенцев
- Проблемы в пути из Пруссии в Россию (1788-1789 гг.)
- Путь из Дубровны на Хортицу (1789-1790 гг.)
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РАЗВИТИЕ МЕННОНИТСКИХ КОЛОНИЙ В РОССИИ
- Появление колонии «Молочная»
- Сельскохозяйственный подъём при Корнисе (1840-1862 гг.)
- Введение в России всеобщей воинской обязанности для меннонитов (1874 г.)
- Меннонитские колонии в России в ХIХ-ХХ веке
- Развитие меннонитских колоний в России
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ВРЕМЯ ТЯЖЁЛЫХ ИСПЫТАНИЙ (1914-1924 гг.)
- Первая мировая война
- Время благовестия
- Гражданская война
- Меннонитский Центральный Комитет
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ЭМИГРАЦИЯ НЕМЦЕВ ИЗ СССР (1923-1929 гг.)
- Религиозные мотивы
- Экономические мотивы
- Политические мотивы
- Эмиграция в Канаду
- Эмиграция в Парагвай и Бразилию
- Действия советского правительства против эмиграции
- ЖИЗНЬ НЕМЦЕВ В СИБИРИ
- ПЕРВЫЕ ДЕЛЕГАТЫ ОТ МЕННОНИТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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ЧАСТЬ 2. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
- ПОСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ НА АМУРЕ
- Немецкие деревни и их географическое положение
- Заселение Тамбовского района в 1928 году
- Места поселений немецких переселенцев и их сёла
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ЗАСЕЛЕНИЕ ДЕРЕВЕНЬ И ИХ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
- Планировка и заселение усадеб в посёлках
- Порядок в посёлках во время заселения
- Краткая история Шумановки
- ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА И ВЫСЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЁЛ
- Судьба жителей маленьких сёл после переселения в 1931 году
- Сёла Завитинской группы
- Жизнь и развитие семи немецких сёл между Зеей и Буреей (1931-1941 гг.)
- МАССОВЫЕ АРЕСТЫ (1936-1938 гг.)
- Некоторые фотографии из жизни на Амуре
- Имена братьев, трудившихся в церкви
- БОГДАНОВКА ИЗ ГРУППЫ МУХИНО И ДРУГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
- Немецкие поселения между Зеей и Буреей дореволюционных времён
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ДЕПОРТАЦИЯ, ПЕРЕЕЗДЫ, ТРУДАРМИЯ
- 16 ноября 1941 года
- Трудармия
- Желательны дальнейшие исследования истории
- Список семей семи немецких деревень, оставшихся после 1931 года в Приамурье
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ЧАСТЬ 3. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ
- Вступление к письмам
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ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
- Наталья Унгер (рождённая Нейфельд)
- Свидетельство Натальи Больдт (Буллер)
- Письмо второе
- Как выселяли сёла на Амуре в ноябре 1941 года
- Свидетельство русской женщины: «Расскажу, как мы немцев выселяли»
- Свидетельство Екатерины Вибе
- Анализ из истории Екатерины Вибе по годам
- Свидетельство о Давиде Вибе
- Немецкие девушки после войны
- Свидетельство Екатерины Дик (старшей)
- Рассказ Екатерины Регер, дочери Екатерины Дик
- Свидетельство Абрама Регера
- Свидетельство Абрама Борисовича Пеннера
- Свидетельство Ивана Исааковича Гармса
- Свидетельство Якова Яковлевича Тиссена
- Свидетельство Владимира Войтке
- Свидетельство Франца Францевича Тевса
- Свидетельство Екатерины Классен
- Свидетельство Давида Фризена
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ЧАСТЬ 4. УМАЛЬТА
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УМАЛЬТИНСКИЙ МОЛИБДЕНОВЫЙ РУДНИК (1931-1962 гг.)
- Выдержки из книги «Страницу военной истории нашей писала и ты, Умальта»
- Верхнебуреинский район
- Открытие месторождения молибдена
- Из истории открытия месторождения золота
- Что представлял собой рудник
- По материалам газеты «Рабочее слово» от 18.04.1995 г.
- Умальтинское рудоуправление
- Электростанция
- Механический цех
- Обогатительная фабрика
- Строительство авиаплощадки
- Строительство дороги от Среднего Ургала до Умальты
- Посёлок Шахтинск
- Лесозаготовка
- Историю делают люди
- Принудительные миграции
- КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
- Умальтинский исправительно-трудовой лагерь
- Немцы на Дальнем Востоке
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СУДЬБЫ РУССКИХ НЕМЦЕВ В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ
- Срок без гражданских прав (Владимир Карлович Гиттих)
- Главное — оставаться человеком! (Эрих Рейнгольдович Шульц)
- Пешком на Умальту (Александр Фридрихович Шок)
- Мы родом из Умальты (Александр Леович Бейзель)
- Жизнь и судьба (Эдуард Фёдорович Кох)
- Ссылка на долгих 14 лет (Татьяна Ивановна Вираховская)
- История жизни (Александр Францевич Шмальц)
- Дорогами испытаний (Анна Генриховна Классен (Функ))
- Отец прятал еду под подушку... (Эльза Леонгардовна Гамм)
- Самый счастливый день (Лилия Генриховна Васильева (Гаус))
- «Оружие в руки не брал, зато честно трудился...» (Екатерина Генриховна Миллер (Гаус))
- Из реферата Юлии Ильященко
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О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НА РУДНИКЕ УМАЛЬТА
- Воспоминания Якова Яковлевича Штефана
- Умальта ищет Бога!
- Первые верующие на руднике Умальта
- Об Аароне Эдигере
- О Петре Баргене
- Совхоз Усть-Умальта
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СОВХОЗ КРЕСТИКИ
- Собрания верующих в селе Крестики
- УМАЛЬТИНСКИЙ МОЛИБДЕНОВЫЙ РУДНИК (1931-1962 гг.)
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ЧАСТЬ 5. ЧЕГДОМЫН
- ИСТОРИЯ ЧЕГДОМЫНСКОЙ ЦЕРКВИ 1948-1990 гг.
- Рост церкви (1957 -1961 гг.)
- Испытание церкви (1961 г.)
- Пётр Петрович Тиссен
- Пётр Яковлевич Унру
- Яков Францевич и Абрам Францевич Тевсы
- Яков Яковлевич Штефан
- Коротко о Чегдомыне
- Личное познание Господа
- Жизнь продолжается!
- Как нам дальше идти?
- Первый Дом молитвы
- Первые служители (1970-1981 гг.)
- Строительство нового молитвенного дома
- Чегдомынская церковь и БАМ
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НОВОЕ ВРЕМЯ В СССР
- Новый период жизни для Чегдомынской церкви
- ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ЦЕРКВИ
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