James D. Tabor THE JESUS DYNASTY

Перевод с английского Ю. Свердловой

Предисловие: Открытие династии Иисуса

Введение: Рассказ о двух гробницах

Часть первая: В начале была Семья

Глава 1. Дева во чреве приимет

Глава 2. Сын Давида?

Глава 3. Неизвестный отец Иисуса?

Глава 4. Дети другого отца

Часть вторая: Юность в Галилее

Глава 5. Потерянные годы

Глава 6. Царствие мира сего

Глава 7. Религия Иисуса

Часть третья: Великое возрождение и надвигающаяся буря

Глава 8. Слыша глас

Глава 9. Пропущенный решающий год

Глава 10. Введение в'Царство

Часть четвертая: В львином рву

Глава 11. Ирод наносит удар

Гцава 12. Последние дни в Иерусалиме

Глава 13. Царь умер

Глава 14. Мертв, но дважды погребен

Часть пятая: Ожидание Сына Человеческого

Глава 15. Переход к Иакову Праведному.

Глава 16. Вызов Павла

Глава 17. Наследие династии Иисуса

Глава 18. Скончание века

Заключение: Возвращение утраченных сокровищ

Эпилог

Библейские мужские и женские имена

Хронология основных событий и исторических личностей

Примечания

С благодарностью

Джеймс Тейбор - Династия Иисуса - Предисловие - Открытие династии Иисуса

Редко встречается такая книга, создание которой занимает сорок лет. В некотором смысле именно так произошло с «Династией Иисуса». Больше сорока лет назад, будучи подростком, я впервые посетил Святую Землю вместе с родителями и сестрой. Именно этот опыт привел к тому, что всю свою жизнь я занимаюсь «поиском исторического Иисуса». Такое выражение ученые используют, чтобы дать определение историческим исследованиям, касающимся двухсотлетнего периода в прошлом, который имеет отношение к Иисусу и происхождению раннего христианства.

Что мы действительно знаем об Иисусе и откуда мы это знаем? Сорок лет назад я даже не мог точно сформулировать вопрос. Я ничего не знал об археологии, Свитках Мертвого моря и других древних текстах или исторических исследованиях. Но я начал читать Библию, в особенности Новый Завет, и был очарован фигурой Иисуса. Во время той поездки по Святой Земле этот интерес начал перерастать в более сильное желание узнать о Нем все, что только можно, и каким-то образом прикоснуться к прошлому.

Я живо помню, как бродил по Старому Городу Иерусалима. Город был переполнен туристами, все они были христианами, ни одного еврея или израильтянина. Это было до Шестидневной войны 1967 года, и Старый Город в восточном Иерусалиме все еще находился под властью Иордании. Окрестности нам показывал один из сотен так называемых местных гидов, которых можно было нанять тут же на месте, потому чторни набрасывались на любого, кто был похож на туриста. Мы увидели все места, которые обычно показывают христианским паломникам -Храм Гроба Господня, Масличную гору, Гефсиманский сад, Дом Тайной Вечери и Купол Скалы, где некогда стоял древний иудейский Храм. В подобный тур входит дюжина церквей, все они построены столетия спустя после времени Иисуса, но предположительно на том же самом месте, где происходило то или иное событие.

После трех дней нашего пребывания там я начал испытывать все возрастающее чувство разочарования. Даже в воображении было трудно связать Иерусалим XX века с городом времен Иисуса, каким его описывал Новый Завет. Имена и названия были те же самые, и место точно установлено, но то, что я видел перед собой, было остатками строений, созданных турками, крестоносцами, византийцами, и очень мало что сохранилось, если вообще сохранилось, от I века н. э. Даже уровень современных улиц, как я узнал, находился на двенадцать-пятнадцать футов выше, чем во времена Рима. Я купил путеводитель для туристов под названием «Прогулка там, где ходил Иисус» и по своей наивности хотел последовать его указаниям.

Мы остановились в маленьком отеле на вершине Масличной горы, сразу на восток от Старого Города. Около полуночи я, охваченный волнением, вылез из кровати и с Библией в руках решил пойти в Гефсиманский сад у подножия горы. Крутая тропинка, ведущая вниз, сейчас была вымощена, но по пути я мог видеть вырубленную или выветрившуюся горную породу по обеим сторонам тропы, указывающую, что узкая дорога проходила здесь с древних времен. Я рисовал в своем воображении, как Иисус ехал верхом на осле вниз по этой же самой тропе в Старый Город, сопровождаемый криками толпы, приветствующей Его как Мессию за неделю до того, как Он был распят. В то время, в отличие от сегодняшнего дня, вы могли войти в Гефсиманский сад в любое время, днем или ночью, потому что ворота всегда были открыты. Посетителям разрешалось гулять среди столетних олив. Той ночью я был там совсем один. Книга убедила меня, что я стою на том же самом месте, где Иисус в молитве провел Свою последнюю в жизни ночь. Впервые за время поездки, на той тропе и в саду, я почувствовал, что могу прикоснуться к прошлому, и ощутил свою связь с ним, к чему так стремился. Я долго стоял там, пытаясь все себе представить. Я думал об одном: это то самое место. Это случилось здесь. Во мне проснулся историк и, думаю, немного археолог. Каким-то образом я положил начало тому, что стало делом всей моей жизни - стремлению раскрыть и понять жизнь Иисуса такой, какой Он ее прожил.

Во всех нас есть нечто, что трепещет от соприкосновения с прошлым. Будь это старое письмо, генеалогическая запись, поле боя, кладбище или фрагменты древнего текста. Сегодня в Израиле можно посетить Храм Книги при Музее Израиля и увидеть Свитки Мертвого моря, которые датируются примерно временем Иисуса. Я думаю, многие посетители испытывают такое же чувство, какое испытал я, когда впервые увидел выставку. Там под стеклом, всего в нескольких дюймах от нас, находятся подлинные древние документы, написанные боле'е двух тысяч лет назад. Я помню, как долго стоял перед каждым экспонатом, пытаясь осознать то, что я вижу. Мы смотрим на тот самый пергамент или папирус из далеких времен, покрытый словами на древнееврейском и арамейском языке, который мог читать Иисус или Его последователи.

Сегодня в Иерусалиме раскопано много других мест. Можно гулять или сидеть на тех самых ступенях, которые вели в иудейский Храм, построенный во времена Ирода Великого. Когда я впервые посетил Иерусалим в 1962 году, эти ступени находились на двадцать пять футов ниже нынешней поверхности земли, полностью скрытые от глаз людей. Во многих местах выставлены напоказ камни, которыми были вымощены улицы римского города. На двадцать футов ниже уровня современной улицы в Еврейском Квартале можно бродить среди руин богатого дома, который, вероятно, принадлежал семье первосвященника, возглавлявшего суд над Иисусом. Летом 2004 года был обнаружен пруд Силоам, упоминаемый в Новом Завете, который был забыт и скрыт от взглядов в течение нескольких веков. По всей стране прошлое появляется перед глазами настоящего благодаря лопате археолога и в равной степени благодаря расшифровке древних текстов, которую делает историк.

С тех пор я десятки раз возвращался в Израиль и Иорданию как исследователь и ученый. Участвовал ли я в археологических раскопках, занимался ли исследованиями в библиотеке или лично изучал данную территорию или участок земли, моя цель оставалась прежней - воссоздать прошлое, которое имеет большое значение для нашего настоящего. «Династия Иисуса» - это новое историческое исследование жизни Иисуса, Его царской семьи и зарождения христианства. В то же время эта книга является отражением моего личного поиска, вбирает в себя результаты моих собственных открытий, сделанных на протяжении всей моей профессиональной карьеры.

«Династия Иисуса» представляет собой рассказ об Иисусе в совершенно новом свете. Это история, а не вымысел. И, кроме того, она значительно, а иногда и полностью, отличается от стандартного портрета Иисуса, созданного богословской догмой. «Династия Иисуса» предлагает первоначальную версию христианства, давно утраченную и забытую, но именно ту, которую можно проследить до ее основателя - Иисуса. Воздействие и значение этой книги можно назвать далеко идущими и, возможно, революционными. В некотором смысле ее можно назвать «величайшей историей, прежде никогда не рассказанной». У одних она вызовет трепет и волнение, других огорчит и разозлит, но и одновременно заставит своих читателей, каких бы убеждений они ни придерживались, честно взвесить доказательства и рассмотреть новые возможности.

Незадолго до Своей смерти Иисус создал временное правительство из двенадцати региональных чиновников, по одному на каждое из двенадцати колен или районов Израиля, и Он оставил Своего брата Иакова во главе этого новоявленного правительства. Этот знаменательный исторический факт был во многом забыт, или, что более вероятно, скрыт. Если его правильно понять, то это меняет все, что, как мы думали, мы знаем об Иисусе, Его миссии и Его послании. Все слышали о Петре, Павле и Иоанне, но центральное место, которое занимал Иаков, любимый ученик и младший брат Иисуса, было успешно вычеркнуто из памяти христиан.

«Династия Иисуса» исследует, как и почему христиане постепенно перестали признавать, что Иисус был частью большой семьи, члены которой осуществляли династическое руководство среди Его последователей. Эту критическую, альтернативную историю, которая сохраняется даже в наших записях Нового Завета и в кусочках и отрывках более поздней христианской легенды, можно с успехом обнаружить. Недавние археологические открытия в сочетании с появлением давно забытых текстов дают возможность по-новому взглянуть на зарождение христианства. Понимание истоков этой величайшей мировой религии не только помогает глубже проникнуть в прошлое, но и открывает перед нами целый ряд новых путей к пониманию христианства в нынешнее время. Сейчас у нас есть более отчетливое и более достоверное с исторической точки зрения понимание того, каким был Иисус в Его время и в Его месте.

Отель «Американская Колония», Иерусалим

7 июня 2005 года