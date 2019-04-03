Личность митрополита Гавріила, являющагося центральнымъ лицомъ настоящаго изслѣдованія, сама по себѣ достаточно извѣстна, чтобы направленное на нее научное вниманіе не нуждалось въ особомъ оправданіи. Изъ содержанія предлагаемаго труда видно, какого крупной величиной былъ м. Гавріилъ въ исторіи нашей церкви.

Но настоящее изслѣдованіе не преслѣдуетъ исключительно біографическія задачи. Личность м. Гавріила, его жизнь и дѣятельность, избраны мною въ качествѣ отправной точки для освѣщенія въ основныхъ чертахъ всей церковно-исторической эпохи екатерининскаго и павловскаго времени Время это было богато творческими и реформаторскими начинаніями; оно было характерно по общему своему духу. Между тѣмъ не только въ цѣломъ, но и въ отдѣльныхъ деталяхъ церковныя дѣла второй половины XVIII вѣка не изучены еще были до сихъ поръ вполнѣ основатѳльно. Многое слѣдовало дополнить, много исправить изъ имѣющейся церковно-исторической литературы. Въ то же время въ широкой исторической обстановкѣ выясняется со всей полнотою и дѣятельность знаменитѣйшаго іерарха второй половипы XVIII вѣка, митр. Гавріила.

Проф. Б. В. ТИТЛИНОВЪ - ГАВРІИЛЪ ПЕТРОВЪ, Митрополитъ новгородскій и санктпетербургскій. (Род. 1780 г. - 1801 г.). Его жизнь и дѣятельность, въ связи съ церковными дѣлами того времени

Ученые труды Императорской Петроградской Духовной Академіи, издаваемые на средства юбилейнаго фонда въ память столѣтiя академіи. Выпускъ пятый

ПЕТРОГРАДЪ. Типографія М. Меркушева, Невскій просп., № 8, 1916 г. – 1205 с.

Проф. Б. В. ТИТЛИНОВЪ - ГАВРІИЛЪ ПЕТРОВЪ, Митрополитъ новгородскій и санктпетербургскій. (Род. 1780 г. - 1801 г.). Его жизнь и дѣятельность, въ связи съ церковными дѣлами того времени - ОГЛАВЛЕНІЕ

Предисловіе

ГЛАВА ПІЕРВАЯ. Первые годы жизни и служенія Гавріила

ГЛАВА ВТОРАЯ. Гавріилъ, еп. тверскій Его епархіальная дѣятельность

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Гавріилъ, епископъ тверскій, въ роли исполнителя порученій высшей власти

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Высокопреосвященный Гавріилъ, какъ первенствующій членъ Св. Синода (1770—1799 г.). Общія условія его церковно-правительственной дѣятельности

ГЛАВА ПЯТАЯ. Заботы митр. Гавріила о епархіальномъ управленіи, духовенствѣ и церковномъ благочиніи

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Дѣятельность м. Гавріила по благоустроенію русскаго монашества

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Отношеніе митр. Гавріила къ вопросу о духовномъ образованіи и его попеченія о духовной школѣ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Дѣятельность митр. Гавріила по отношенію къ расколу

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Участіе митр. Гавріила въ .дѣлѣ возсоединеиія уніатовъ и въ миссіонерскихъ дѣлахъ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Литературные труды митр. Гавріила

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Нѣкоторыя частныя черты характера Гавріила. Послѣдній годъ его жизни, увольненіе и кончина

Проф. Б. В. ТИТЛИНОВЪ - ГАВРІИЛЪ ПЕТРОВЪ, Митрополитъ новгородскій и санктпетербургскій. (Род. 1780 г. - 1801 г.). Его жизнь и дѣятельность, въ связи съ церковными дѣлами того времени - ГЛАВА ПЕРВАЯ. Первые годы жизни и служенія Гавріила. Происхожденіе и образованіе.—Служба въ типографіи.—Ректорство въ семинаріи и академіи.—Назначеніе въ Тверь

Гавріил родился 18 мая 1730 года въ Москвѣ. Отца его звали Петромъ Федоровымъ, по фамиліи же, кажется, Шапошниковымъ. При крещеніи будущій Гавріиль былъ названъ Петромъ, а по фамиліи сталъ потомъ называться Петровымъ. Петромъ Петровымъ онъ былъ зачисленъ вь Московскую академію: въ тогдашнемъ обычаѣ было отчество превращать въ фамилію. Отецъ Петра Петрова былъ синодальнымъ иподіакономъ. Впослѣдствіи, послѣ 1753 года, онъ, повидимому. былъ священникомъ церкви Козьмы и Даміана въ Москвѣ, что въ Китай городѣ. Мать будущаго Гавріила, какъ можно догадываться, звали Ириною. Что касается другихъ родныхъ, то положительно извѣстна лишь личность старшаго брата Гавріила, Варлаама Петрова, бывшаго съ 1768 года сначала епископомъ, а потомъ архі-епископомъ тобольскимъ. Затѣмъ, въ завѣщаніяхъ Гавріила упоминаются имена усопшихъ, о поминовеніи которыхъ онъ завѣщаетъ молиться: княгини Іуліаніи, Григорія, Гликеріи, Николая, Евдокіи (въ завѣщаніи 1782 г.); іерея Петра, Іоанна, Ирины, Іоанна, Стефана, Іоанна, Василія, Вассы, Льва (въ завѣщаніи 1785 г.). По всей вѣроятности почти всѣ названныя лица были родственники Гавріила, но кто именно, неизвѣстно. Неизвѣстно также, кто были братья Генцовы, упоминаемые въ завѣщаніи Гавріила отъ 4 янв. 1801 г..

П.о словамъ Антонія Знаменскаго, отецъ Гавріила былъ «человѣкъ добродѣтѳльный, равно какъ и его жена». Въ качествѣ синодальнаго инодіакона, Петръ Федоровъ получалъ до 300 рублей въ годъ, каковая сумма по тому времени доставляла «изрядное содержаніе». Стало быть, съ матеріальной стороны семейство Петра Петрова было достаточнымъ, и онъ не терпѣлъ въ дѣтствѣ нужды, а, навѣрно, жилъ въ полномъ довольствѣ. Какою можно себѣ представить обстановку жизни московскаго духовенства въ 30—40-хъ годахъ ХУІІІвѣка, объ этомъ даетъ нѣкоторое понятіе описаніе быта духовныхъ лицъ хотя бы въ сѣвернои столицѣ—Петербургѣ, въ XVIII в. Такое описаніе, хотя очень краткое, мы находимъ въ V томѣ «Историко-статистическаго описанія СПбургской епархіи» и въ статьѣ Н. И. Барсова: «Петербургскій приходскій священникъ второй половины XVIII и начала XIX ст.». Это была простая трудовая жизнь, обыкновенно весьма патріархальная особенно же патріархальная въ патріархальной Мосісвѣ. Вѣ то время дѣтей въ духовномъ кругу довольно рано начинали учить грамотѣ, что было по тогдашнему задачей весьма не-легкой. В автобіографіи митр. Платона (Левшина), почти сверстника Гавріила (Платонъ родился въ 1737 г., около Москвы), разсказывается, что его начали учить грамотѣ (азбукѣ, часослову и псалтыри, а потомъ писать) на шестомъ году. Навѣрно, и заботливые родители Гавріила приблизительно въ такіе же годы, начали учить своего сына, тѣмъ же «обычнымъ» домашнимъ порядкомъ, о какомъ говоритъ и митр. Платонъ. Послѣдній сообщаетъ и о достигнутыхъ имъ успѣхахъ: черезъ два года онъ обучился грамотѣ и письму, и на восьмомъ году уже въ церкви не только читалъ, но и пѣлъ церковные обыкновенные стихи; а черезъ годъ могъ одинъ отправлять на клиросѣ все пѣніе литургіи.