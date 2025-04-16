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Ткачев - Толстой и античность

Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Philology Literature
Свободно владея более чем дюжиной языков, включая латынь, древнегреческий и древнееврейский, перечитав необозримое множество книг, журналов, брошюр, Толстой пребывает в ранге самого образованного русского писателя. Но путь к вершинам был тернистым и прерывистым, поначалу ничто не предвещало будущих успехов. Напротив, в самые благоприятные для учёбы годы всё складывалось довольно невзрачно… Ни в школе, ни в гимназии учиться ему не довелось. Образованием маленького Лёвушки до девятилетнего возраста занимался главным образом немец Ф. Рёс- сель, из солдат наполеоновской эпохи, описанный в «Детстве» как добряк Карл Иванович. От него дети научились говорить по-немецки, но остальные предметы и науки преподавались ниже всякой критики. Культурный багаж старого саксонца сводился к нескольким книгам, стоявшим на его личной полке: курсу гидростатики, случайного тома из многотомной истории Семилетней войны, брошюры об унавоживании огородов под капусту и пр. (1, 5) Благодаря тётушкам Александре Ильиничне и Татьяне Александровне Лёвушка в пять лет уже знал французскую азбуку и какие-то расхожие фразы на французском. Старший брат Николай тоже занимался с Лёвушкой, в одном из писем 1838 года он называет его «мой дорогой ученик Лев». В целом учебный процесс в Ясной Поляне укладывался в пушкинскую формулу «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».
Когда старшие братья начали готовиться к поступлению в университет, старо- го саксонца заменил молодой француз Проспер Сен-Тома, представленный в «Отрочестве» и «Юности» как Сен-Жером. В беседе с французским писателем Жюлем Легра в сентябре 1894 года. Толстой отозвался о Сен-Тома как о прекрасном человеке, «который в совершенстве владел латынью и очень хорошо умел ее преподавать». Его коньком была как раз классическая латынь и древнеримская литература. Плутарх, Вергилий, Овидий, Цицерон, – все они возникли на культурном горизонте юного Толстого благодаря Сен-Жерому. В немалой степени ему же Толстой обязан превосходным знанием французского языка и, отчасти, французской словесности. Для вращения в свете этого было вполне достаточно, поскольку, по ироничному замечанию Толстого, «знание французского в России заменяет чин». Однако вступительные испытания в Казанский университет в 1844 году обнажили нехватку системного образования. Экзамен по общей и русской истории был провален – 1 балл. По статистике и географии 1 балл. На экзамене по географии юному графу достался простенький вопрос о приморских городах Франции, по которому он не смог сказать ни слова. Экзамен по латинскому языку, описанный в «Юности», принёс 2 балла. В экзаменационной ведомости отдельно помечено: «Греческому не обучался».
С такими пробоинами ниже ватерлинии толстовский корабль сел на мель прямо на входе в университетскую гавань. Не спасли ни хорошие баллы по математике, физике, английскому языку и русской словесности, ни даже отличные баллы по немецкому, французскому, арабскому и турецко-татарскому языкам. Языковая одарённость Толстого прекрасно видна по экзаменационной ведомости, но в итоге, как записано в журнале, соискатель «принятия в университет не удостоен». Юному графу пришлось всё лето корпеть над учебниками и заниматься с репетиторами, чтобы в августе пересдать проваленные дисциплины. Это было против правил, но Толстому сделали исключение, по-видимому, в силу его родства с графом И.А. Толстым, казанским губернатором в 1815–1820 годах. Каких баллов был удостоен соискатель на переэкзаменовках, неизвестно, однако приказом по Казанскому университету Толстой был зачислен на восточное отделение философского факультета «студентом своекоштного содержания» по разряду арабско-турецкой словесности. Будущий выпуск открывал перспективы дипломатической службы, о чём страстно мечтала тётушка, П.И. Юшкова, урождённая графиня Толстая, являвшаяся официальным опекуном сирот Толстых. Выдающимся дипломатом был первый в роду Толстых граф Пётр Андреевич – российский посланник в Османской империи при Петре I. Он свободно владел турецким и итальянским языками, первым в России перевёл с латыни «Метаморфозы» Овидия. Тётушке Пелагее виделось, что Лёвушка займет пост посланника в Турции, как его прапрапрадед – «Ты станешь таким же, Leon!», – и будет блистать в мундире с золотым шитьём в великосветских салонах и при дворе.

Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника

М: Прогресс-Традиция, 2024, 800 с., ил.
ISBN 978-5-89826-688-2

Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника - Содержание

Пролегомены
I. «ЖИВУ ВЕСЬ В АФИНАХ…»: ОТ АВГУСТА ОКТАВИАНА ДО ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА. СЛОВАРЬ АНТИЧНОСТИ ПО ТОЛСТОМУ. ФАКТОЛОГИЯ
  • Август Кай Юлий Цезарь Октавиан Августин Аврелий Блаженный
  • Автомедон
  • Александр Македонский
  • Антихрист
  • Аполлон
  • Аристотель
  • Аристофан
  • Астарта
  • Архимед
  • Аттическая соль
  • Афанасий Великий
  • Афродита
  • Афина и Афины
  • Афинагор Афинский
  • Ахиллес
  • Аякс
  • Бахус (Вакх)
  • Вавилон. Вавилонская башня Венера – богиня, статуя, звезда Виргилий. «Энеида»
  • Весталки
  • Ганнибал (Аннибал)
  • Гера, Юнона
  • Геракл, Геркулес
  • Гераклит Эфесский
  • Гермес, Меркурий
  • Геродот
  • Герострат
  • Гесиод (Гезиод)
  • Гефест. Вулкан
  • Гименей
  • Гиппократ
  • Гладиаторы
  • Гомер. «Илиада». «Одиссея»
  • Гораций
  • Гордиев узел
  • Гракхи, Тиберий и Гай
  • Греция
  • Греческие софисты. Протагор Дамоклов меч
  • Демокрит
  • Демосфен
  • Диана
  • Диоген Синопский
  • Диоклетиан
  • Диоскуры, Кастор и Поллукс «Евгюбические надписи» (Игувинские таблицы)
  • Еврипид
  • Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил) Егерия (Эгерия). Нимфы
  • Елена и Парис
  • Зевс. Юпитер
  • Зороастр (Заратустра)
  • Иероним Стридонский. Вульгата Иустин (Юстин) Философ
  • Калигула
  • Капуя
  • Катон Старший. «Carthago delenda est» Кесарь (Цезарь Гай Юлий)
  • Климент Александрийский. Климент Римский
  • Клитемнестра
  • Колизей
  • Константин Великий. Сильвестр I Кора. Персефона. Прозерпина
  • Ксантиппа
  • Ксенофонт
  • Лаокоон
  • Леонид. Фермопилы
  • Ливий Тит
  • Ликург
  • Лукулл
  • Марк Аврелий Антонин
  • Менелай
  • Мессалина
  • Сенека
  • Минерва
  • Морфей
  • Муций Сцевола
  • Нерон
  • Сибарит. Сибаритство
  • Симон Волхв. Симония
  • Сократ
  • Софокл
  • Овидий
  • Спарта. Спартанцы
  • Одиссей. Улисс
  • Олимп
  • Стоики. Стоицизм
  • Орест и Пилад
  • Ориген
  • Парнас
  • Парфенон
  • Пенелопа
  • Пифагор. Пифагорейцы
  • Платон
  • Плиний Старший и Плиний Младший 468 Плотин
  • Плутарх
  • Рим. Римская империя
  • Сцилла и Харибда
  • Тарпейская скала
  • Тертуллиан
  • Тит Веспасиан
  • Фрина
  • Харон
  • Христос
  • Цельс (Цельз, Кельс)
  • Ромул и Рем
  • Сафо (Сапфо, Псапфо)
  • Семь чудес света
  • Цицерон
  • Эзоп
  • Эпиктет
  • Эпикур. Эпикурейство
  • Ювенал
  • Юлиан Отступник
II. ПИР МУДРЕЦА – СИМПОСИЙ БЕССМЕРТНЫХ
  • «Его позвали всеблагие как собеседника на пир…»
  • Гефест Яснополянский
  • Аты-баты, шли догматы
  • Битва за разум: апория о Логосе
  • Теофания без сакральности: Христос и другие мудрецы
  • Отец Небесный: Бог-Отец-на-доверии
  • «Путь жизни»: анабасис грешных душ
III. ТОНКИЕ МАТЕРИИ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
  • «Казаки»: жизнь богини и смерть оленя
  • Столикий Янус красоты и калокагатия
  • «Бильон Христов» – кто они?
  • Анна и Эрос
  • Пантеизм. Пацифизм. Агапэ
IV. ОПОРНЫЙ КАМЕНЬ И СРЕДИННОЕ СЛОВО (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)
Именной указатель
Views 319
Rating 4.9 / 5
Added 16.04.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.9/5 (6)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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