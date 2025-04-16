Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника

Ткачев - Толстой и античность
Свободно владея более чем дюжиной языков, включая латынь, древнегреческий и древнееврейский, перечитав необозримое множество книг, журналов, брошюр, Толстой пребывает в ранге самого образованного русского писателя. Но путь к вершинам был тернистым и прерывистым, поначалу ничто не предвещало будущих успехов. Напротив, в самые благоприятные для учёбы годы всё складывалось довольно невзрачно… Ни в школе, ни в гимназии учиться ему не довелось. Образованием маленького Лёвушки до девятилетнего возраста занимался главным образом немец Ф. Рёс- сель, из солдат наполеоновской эпохи, описанный в «Детстве» как добряк Карл Иванович. От него дети научились говорить по-немецки, но остальные предметы и науки преподавались ниже всякой критики. Культурный багаж старого саксонца сводился к нескольким книгам, стоявшим на его личной полке: курсу гидростатики, случайного тома из многотомной истории Семилетней войны, брошюры об унавоживании огородов под капусту и пр. (1, 5) Благодаря тётушкам Александре Ильиничне и Татьяне Александровне Лёвушка в пять лет уже знал французскую азбуку и какие-то расхожие фразы на французском. Старший брат Николай тоже занимался с Лёвушкой, в одном из писем 1838 года он называет его «мой дорогой ученик Лев». В целом учебный процесс в Ясной Поляне укладывался в пушкинскую формулу «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».
Когда старшие братья начали готовиться к поступлению в университет, старо- го саксонца заменил молодой француз Проспер Сен-Тома, представленный в «Отрочестве» и «Юности» как Сен-Жером. В беседе с французским писателем Жюлем Легра в сентябре 1894 года. Толстой отозвался о Сен-Тома как о прекрасном человеке, «который в совершенстве владел латынью и очень хорошо умел ее преподавать». Его коньком была как раз классическая латынь и древнеримская литература. Плутарх, Вергилий, Овидий, Цицерон, – все они возникли на культурном горизонте юного Толстого благодаря Сен-Жерому. В немалой степени ему же Толстой обязан превосходным знанием французского языка и, отчасти, французской словесности. Для вращения в свете этого было вполне достаточно, поскольку, по ироничному замечанию Толстого, «знание французского в России заменяет чин». Однако вступительные испытания в Казанский университет в 1844 году обнажили нехватку системного образования. Экзамен по общей и русской истории был провален – 1 балл. По статистике и географии 1 балл. На экзамене по географии юному графу достался простенький вопрос о приморских городах Франции, по которому он не смог сказать ни слова. Экзамен по латинскому языку, описанный в «Юности», принёс 2 балла. В экзаменационной ведомости отдельно помечено: «Греческому не обучался».
С такими пробоинами ниже ватерлинии толстовский корабль сел на мель прямо на входе в университетскую гавань. Не спасли ни хорошие баллы по математике, физике, английскому языку и русской словесности, ни даже отличные баллы по немецкому, французскому, арабскому и турецко-татарскому языкам. Языковая одарённость Толстого прекрасно видна по экзаменационной ведомости, но в итоге, как записано в журнале, соискатель «принятия в университет не удостоен». Юному графу пришлось всё лето корпеть над учебниками и заниматься с репетиторами, чтобы в августе пересдать проваленные дисциплины. Это было против правил, но Толстому сделали исключение, по-видимому, в силу его родства с графом И.А. Толстым, казанским губернатором в 1815–1820 годах. Каких баллов был удостоен соискатель на переэкзаменовках, неизвестно, однако приказом по Казанскому университету Толстой был зачислен на восточное отделение философского факультета «студентом своекоштного содержания» по разряду арабско-турецкой словесности. Будущий выпуск открывал перспективы дипломатической службы, о чём страстно мечтала тётушка, П.И. Юшкова, урождённая графиня Толстая, являвшаяся официальным опекуном сирот Толстых. Выдающимся дипломатом был первый в роду Толстых граф Пётр Андреевич – российский посланник в Османской империи при Петре I. Он свободно владел турецким и итальянским языками, первым в России перевёл с латыни «Метаморфозы» Овидия. Тётушке Пелагее виделось, что Лёвушка займет пост посланника в Турции, как его прапрапрадед – «Ты станешь таким же, Leon!», – и будет блистать в мундире с золотым шитьём в великосветских салонах и при дворе.
Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника
М: Прогресс-Традиция, 2024, 800 с., ил.
ISBN 978-5-89826-688-2
Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника - Содержание
Пролегомены
I. «ЖИВУ ВЕСЬ В АФИНАХ…»: ОТ АВГУСТА ОКТАВИАНА ДО ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА. СЛОВАРЬ АНТИЧНОСТИ ПО ТОЛСТОМУ. ФАКТОЛОГИЯ
- Август Кай Юлий Цезарь Октавиан Августин Аврелий Блаженный
- Автомедон
- Александр Македонский
- Антихрист
- Аполлон
- Аристотель
- Аристофан
- Астарта
- Архимед
- Аттическая соль
- Афанасий Великий
- Афродита
- Афина и Афины
- Афинагор Афинский
- Ахиллес
- Аякс
- Бахус (Вакх)
- Вавилон. Вавилонская башня Венера – богиня, статуя, звезда Виргилий. «Энеида»
- Весталки
- Ганнибал (Аннибал)
- Гера, Юнона
- Геракл, Геркулес
- Гераклит Эфесский
- Гермес, Меркурий
- Геродот
- Герострат
- Гесиод (Гезиод)
- Гефест. Вулкан
- Гименей
- Гиппократ
- Гладиаторы
- Гомер. «Илиада». «Одиссея»
- Гораций
- Гордиев узел
- Гракхи, Тиберий и Гай
- Греция
- Греческие софисты. Протагор Дамоклов меч
- Демокрит
- Демосфен
- Диана
- Диоген Синопский
- Диоклетиан
- Диоскуры, Кастор и Поллукс «Евгюбические надписи» (Игувинские таблицы)
- Еврипид
- Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил) Егерия (Эгерия). Нимфы
- Елена и Парис
- Зевс. Юпитер
- Зороастр (Заратустра)
- Иероним Стридонский. Вульгата Иустин (Юстин) Философ
- Калигула
- Капуя
- Катон Старший. «Carthago delenda est» Кесарь (Цезарь Гай Юлий)
- Климент Александрийский. Климент Римский
- Клитемнестра
- Колизей
- Константин Великий. Сильвестр I Кора. Персефона. Прозерпина
- Ксантиппа
- Ксенофонт
- Лаокоон
- Леонид. Фермопилы
- Ливий Тит
- Ликург
- Лукулл
- Марк Аврелий Антонин
- Менелай
- Мессалина
- Сенека
- Минерва
- Морфей
- Муций Сцевола
- Нерон
- Сибарит. Сибаритство
- Симон Волхв. Симония
- Сократ
- Софокл
- Овидий
- Спарта. Спартанцы
- Одиссей. Улисс
- Олимп
- Стоики. Стоицизм
- Орест и Пилад
- Ориген
- Парнас
- Парфенон
- Пенелопа
- Пифагор. Пифагорейцы
- Платон
- Плиний Старший и Плиний Младший 468 Плотин
- Плутарх
- Рим. Римская империя
- Сцилла и Харибда
- Тарпейская скала
- Тертуллиан
- Тит Веспасиан
- Фрина
- Харон
- Христос
- Цельс (Цельз, Кельс)
- Ромул и Рем
- Сафо (Сапфо, Псапфо)
- Семь чудес света
- Цицерон
- Эзоп
- Эпиктет
- Эпикур. Эпикурейство
- Ювенал
- Юлиан Отступник
II. ПИР МУДРЕЦА – СИМПОСИЙ БЕССМЕРТНЫХ
- «Его позвали всеблагие как собеседника на пир…»
- Гефест Яснополянский
- Аты-баты, шли догматы
- Битва за разум: апория о Логосе
- Теофания без сакральности: Христос и другие мудрецы
- Отец Небесный: Бог-Отец-на-доверии
- «Путь жизни»: анабасис грешных душ
III. ТОНКИЕ МАТЕРИИ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
- «Казаки»: жизнь богини и смерть оленя
- Столикий Янус красоты и калокагатия
- «Бильон Христов» – кто они?
- Анна и Эрос
- Пантеизм. Пацифизм. Агапэ
IV. ОПОРНЫЙ КАМЕНЬ И СРЕДИННОЕ СЛОВО (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)
Именной указатель
Большое спасибо!