Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника

Свободно владея более чем дюжиной языков, включая латынь, древнегреческий и древнееврейский, перечитав необозримое множество книг, журналов, брошюр, Толстой пребывает в ранге самого образованного русского писателя. Но путь к вершинам был тернистым и прерывистым, поначалу ничто не предвещало будущих успехов. Напротив, в самые благоприятные для учёбы годы всё складывалось довольно невзрачно… Ни в школе, ни в гимназии учиться ему не довелось. Образованием маленького Лёвушки до девятилетнего возраста занимался главным образом немец Ф. Рёс- сель, из солдат наполеоновской эпохи, описанный в «Детстве» как добряк Карл Иванович. От него дети научились говорить по-немецки, но остальные предметы и науки преподавались ниже всякой критики. Культурный багаж старого саксонца сводился к нескольким книгам, стоявшим на его личной полке: курсу гидростатики, случайного тома из многотомной истории Семилетней войны, брошюры об унавоживании огородов под капусту и пр. (1, 5) Благодаря тётушкам Александре Ильиничне и Татьяне Александровне Лёвушка в пять лет уже знал французскую азбуку и какие-то расхожие фразы на французском. Старший брат Николай тоже занимался с Лёвушкой, в одном из писем 1838 года он называет его «мой дорогой ученик Лев». В целом учебный процесс в Ясной Поляне укладывался в пушкинскую формулу «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».

Когда старшие братья начали готовиться к поступлению в университет, старо- го саксонца заменил молодой француз Проспер Сен-Тома, представленный в «Отрочестве» и «Юности» как Сен-Жером. В беседе с французским писателем Жюлем Легра в сентябре 1894 года. Толстой отозвался о Сен-Тома как о прекрасном человеке, «который в совершенстве владел латынью и очень хорошо умел ее преподавать». Его коньком была как раз классическая латынь и древнеримская литература. Плутарх, Вергилий, Овидий, Цицерон, – все они возникли на культурном горизонте юного Толстого благодаря Сен-Жерому. В немалой степени ему же Толстой обязан превосходным знанием французского языка и, отчасти, французской словесности. Для вращения в свете этого было вполне достаточно, поскольку, по ироничному замечанию Толстого, «знание французского в России заменяет чин». Однако вступительные испытания в Казанский университет в 1844 году обнажили нехватку системного образования. Экзамен по общей и русской истории был провален – 1 балл. По статистике и географии 1 балл. На экзамене по географии юному графу достался простенький вопрос о приморских городах Франции, по которому он не смог сказать ни слова. Экзамен по латинскому языку, описанный в «Юности», принёс 2 балла. В экзаменационной ведомости отдельно помечено: «Греческому не обучался».

С такими пробоинами ниже ватерлинии толстовский корабль сел на мель прямо на входе в университетскую гавань. Не спасли ни хорошие баллы по математике, физике, английскому языку и русской словесности, ни даже отличные баллы по немецкому, французскому, арабскому и турецко-татарскому языкам. Языковая одарённость Толстого прекрасно видна по экзаменационной ведомости, но в итоге, как записано в журнале, соискатель «принятия в университет не удостоен». Юному графу пришлось всё лето корпеть над учебниками и заниматься с репетиторами, чтобы в августе пересдать проваленные дисциплины. Это было против правил, но Толстому сделали исключение, по-видимому, в силу его родства с графом И.А. Толстым, казанским губернатором в 1815–1820 годах. Каких баллов был удостоен соискатель на переэкзаменовках, неизвестно, однако приказом по Казанскому университету Толстой был зачислен на восточное отделение философского факультета «студентом своекоштного содержания» по разряду арабско-турецкой словесности. Будущий выпуск открывал перспективы дипломатической службы, о чём страстно мечтала тётушка, П.И. Юшкова, урождённая графиня Толстая, являвшаяся официальным опекуном сирот Толстых. Выдающимся дипломатом был первый в роду Толстых граф Пётр Андреевич – российский посланник в Османской империи при Петре I. Он свободно владел турецким и итальянским языками, первым в России перевёл с латыни «Метаморфозы» Овидия. Тётушке Пелагее виделось, что Лёвушка займет пост посланника в Турции, как его прапрапрадед – «Ты станешь таким же, Leon!», – и будет блистать в мундире с золотым шитьём в великосветских салонах и при дворе.

Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника

М: Прогресс-Традиция, 2024, 800 с., ил.

ISBN 978-5-89826-688-2

Ткачев Александр - Толстой и античность - «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь» - От Библии и Гомера до Евсевия Кесарийского и Юлиана Отступника - Содержание

Пролегомены

I. «ЖИВУ ВЕСЬ В АФИНАХ…»: ОТ АВГУСТА ОКТАВИАНА ДО ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА. СЛОВАРЬ АНТИЧНОСТИ ПО ТОЛСТОМУ. ФАКТОЛОГИЯ

Август Кай Юлий Цезарь Октавиан Августин Аврелий Блаженный

Автомедон

Александр Македонский

Антихрист

Аполлон

Аристотель

Аристофан

Астарта

Архимед

Аттическая соль

Афанасий Великий

Афродита

Афина и Афины

Афинагор Афинский

Ахиллес

Аякс

Бахус (Вакх)

Вавилон. Вавилонская башня Венера – богиня, статуя, звезда Виргилий. «Энеида»

Весталки

Ганнибал (Аннибал)

Гера, Юнона

Геракл, Геркулес

Гераклит Эфесский

Гермес, Меркурий

Геродот

Герострат

Гесиод (Гезиод)

Гефест. Вулкан

Гименей

Гиппократ

Гладиаторы

Гомер. «Илиада». «Одиссея»

Гораций

Гордиев узел

Гракхи, Тиберий и Гай

Греция

Греческие софисты. Протагор Дамоклов меч

Демокрит

Демосфен

Диана

Диоген Синопский

Диоклетиан

Диоскуры, Кастор и Поллукс «Евгюбические надписи» (Игувинские таблицы)

Еврипид

Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил) Егерия (Эгерия). Нимфы

Елена и Парис

Зевс. Юпитер

Зороастр (Заратустра)

Иероним Стридонский. Вульгата Иустин (Юстин) Философ

Калигула

Капуя

Катон Старший. «Carthago delenda est» Кесарь (Цезарь Гай Юлий)

Климент Александрийский. Климент Римский

Клитемнестра

Колизей

Константин Великий. Сильвестр I Кора. Персефона. Прозерпина

Ксантиппа

Ксенофонт

Лаокоон

Леонид. Фермопилы

Ливий Тит

Ликург

Лукулл

Марк Аврелий Антонин

Менелай

Мессалина

Сенека

Минерва

Морфей

Муций Сцевола

Нерон

Сибарит. Сибаритство

Симон Волхв. Симония

Сократ

Софокл

Овидий

Спарта. Спартанцы

Одиссей. Улисс

Олимп

Стоики. Стоицизм

Орест и Пилад

Ориген

Парнас

Парфенон

Пенелопа

Пифагор. Пифагорейцы

Платон

Плиний Старший и Плиний Младший 468 Плотин

Плутарх

Рим. Римская империя

Сцилла и Харибда

Тарпейская скала

Тертуллиан

Тит Веспасиан

Фрина

Харон

Христос

Цельс (Цельз, Кельс)

Ромул и Рем

Сафо (Сапфо, Псапфо)

Семь чудес света

Цицерон

Эзоп

Эпиктет

Эпикур. Эпикурейство

Ювенал

Юлиан Отступник

II. ПИР МУДРЕЦА – СИМПОСИЙ БЕССМЕРТНЫХ

«Его позвали всеблагие как собеседника на пир…»

Гефест Яснополянский

Аты-баты, шли догматы

Битва за разум: апория о Логосе

Теофания без сакральности: Христос и другие мудрецы

Отец Небесный: Бог-Отец-на-доверии

«Путь жизни»: анабасис грешных душ

III. ТОНКИЕ МАТЕРИИ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

«Казаки»: жизнь богини и смерть оленя

Столикий Янус красоты и калокагатия

«Бильон Христов» – кто они?

Анна и Эрос

Пантеизм. Пацифизм. Агапэ

IV. ОПОРНЫЙ КАМЕНЬ И СРЕДИННОЕ СЛОВО (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Именной указатель