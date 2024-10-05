Тогоева, Ольга Игоревна - Дела плоти - Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики

Зачем люди обращаются в суд? Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Они приходят туда, дабы в официальном порядке решить возникшие у них проблемы: отстоять собственные интересы, наказать обидчиков, восстановить честь — собственную, ближайших родственников или друзей. В иных случаях они бывают в суд вызваны — чтобы ответить на поданный против них иск, оправдать свои действия, защититься от обвинений и возможного приговора.

От эпохи Средневековья и раннего Нового времени до наших дней дошло внушительное количество материалов повседневной судебной практики, о какой бы стране Западной Европы мы ни говорили. Для любого исследователя, занимающегося историей права и правосознания, подобные документы представляют огромную ценность, поскольку позволяют изучить не только то, как мыслилось судопроизводство в теории, но и то, как оно велось в действительности. Впрочем, при ближайшем рассмотрении эти многочисленные судебные казусы способны, на мой взгляд, поведать нам нечто куда более интересное, нежели вполне обычные, а порой и откровенно скучные подробности рассмотрения того или иного гражданского или уголовного дела…

* * *

Двадцать второго декабря 1341 г. перед судьями Парижского парламента предстал Клеман Ла Юр, обвинявшийся в предумышленном убийстве Тибо Бизо и его сына Этьена. Иск против него подал Жан Бризо, второй сын Тибо: он требовал разрешить ему сразиться с ответчиком на поединке, дабы доказать его вину. В ходе следствия, однако, выяснилось, что Клеман совершил не одно лишь это преступление. Будучи человеком женатым, он вступил в интимную связь с женой соседа, Гийома Итье. Опасаясь, что его интрижка будет раскрыта, мужчина приказал отравить мужа своей возлюбленной, убил собственную жену и выбросил ее тело в реку. Затем он велел отравить тех слуг, что помогали ему расправиться с супругой, а также убить Тибо и Этьена Бизо, случайно прознавших о насильственной смерти несчастной женщины. Наконец, он отравил служанку покойной жены, которая «могла рассказать всю правду» о творившихся в доме Клемана бесчинствах. Судьи парламента, пребывая, очевидно, под большим впечатлением от услышанного, не отважились сразу вынести решение по этому делу и отправили его на доследование, надеясь, что дополнительная информация с места событий поможет им верно оценить степень виновности Клемана Ла Юра и обоснованность претензий его противника, Жана Бризо.

Тогоева, Ольга Игоревна - Дела плоти - Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики

Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 416 с. — (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье).

ISBN 978-5-17-164478-9

Тогоева, Ольга Игоревна - Дела плоти – Содержание

Введение. Суд, право и частная жизнь: точки пересечения

Часть I МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ ПРАВА И ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИЕЙ

Глава 1. Можно ли говорить о запретном?

Глава 2. Честь женщины — достоинство мужчины

Глава 3. Бесконечная «прогулка на осле»

Глава 4. Свадьба под виселицей

Часть II КАЗУСЫ БЕЗ КОНЦА… И БЕЗ НАЧАЛА

Глава 5. История Раймона Дюрана, содомита из Вильфранша

Глава 6. История Джона Райкнера, называвшего себя Элеонорой

Глава 7. История о том, как поссорились Колетт Ла Бюкет и Жан Ле Мерсье

Глава 8. История злоключений Масет де Рюйи, или О пользе пытки

Глава 9. История о том, кому была неверна Жанна де Брем

Глава 10. История Амбруаза де Лоре и его заботливой бабушки

Часть III ИСТОЧНИКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ?

Глава 11. История Гийома де Флави, мужа-тирана и предателя Франции

Глава 12. История Марты Броссье, которая любила, да не вышла замуж

Глава 13. История Маргариты Ле Петур, которая никого не любила, но все-таки вышла замуж

Заключение. О казусах и контекстах

Библиография