Что мы знаем о Жанне д’Арк? Да практически все! Так подумает или скажет каждый из нас. В любом школьном или университетском учебнике мы прочтем, что Орлеанская Дева была истинной народной героиней, которая объединила вокруг себя французов, повела их за собой, приложила все силы для освобождения страны в ходе Столетней войны и, наконец, трагически погибла от рук англичан. Если немного расширить круг чтения, то мы, без сомнения, узнаем также, что Жанна родилась 6 января 1412 г., происходила из семьи простых крестьян и в детстве пасла общинное стадо. В 13 лет она начала слышать некие «голоса» (т.е., как ей казалось, получать Божественные откровения), а через три года сбежала из дома, дабы отправиться в Шинон к дофину Карлу, который не только поверил в ее избранность, но поставил ее во главе своего войска. В конце апреля 1429 г. Жанна прибыла в Орлеан, осажденный англичанами, и уже 8 мая заставила противника отступить от стен города. Одержав ряд выдающихся военных побед в долине Луары, она сопроводила дофина в Реймс, где 17 июля он был коронован как Карл VII. В последующие месяцы, в результате ряда неудачных операций, девушка утратила доверие своего короля и оказалась в Компьене, где была захвачена в плен 23 мая 1430 г. На судебном процессе, начавшемся в феврале 1431 г. в Руане, Жанну осудили как еретичку и приговорили к смерти. Казнь состоялась 30 мая 1431 г.

Ольга Игоревна Тогоева - Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 576 с ISBN 978-5-98712-644-8

Ольга Игоревна Тогоева - Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк - Содержание Введение. Другая история Жанны д’Арк ГЛАВА 1.1429 г.: ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ § 1. Явление Жанны д’Арк

§ 2. Истинный или ложный пророк?

§ 3. «Все в ней делает ее подозрительной...»

§ 4. Чудесный «знак» Жанны д’Арк 4.1. Легенда об узнавании дофина 4.2. Легенда о королевском «секрете» 4.3. Легенда о принесении короны

§ 5. Средневековая концепция активного пророка

§ 6. «Было решено, что она никто иная, как святая» ГЛАВА 2.1431 г.: ВЕДЬМА ИЛИ ЕРЕТИЧКА? § 1. «Она, похоже, занимается колдовством...»

§ 2. «Оставившие Создателя и обратившиеся к Сатане» 2.1. Колдовство: грех и уголовное преступление 2.2. Рождение «ученой» концепции колдовства 2.3. Ведовские процессы в средневековой Франции

§ 3. Процесс против Жанны д’Арк 1431 г.: начало

§ 4. Inquisitio ex officio 4.1. Логика построения допросов 4.2. Обвинение в колдовстве 4.3. Иные преступления «против веры»

§ 5. Inquisitio cum promovente 5.1. 70 статей обвинения 5.2. Мнение «экспертов»

§ 6. «Лживая ведьма» vs. «святая Дева» ГЛАВА 3.1456 г.: «ПРАКТИЧЕСКИ СВЯТАЯ» ЖАННА Д’АРК § 1. Этапы и цели процесса по реабилитации 1455—1456 гг.

§ 2. «Создание» святой 2.1. Отвод обвинения в занятиях колдовством 2.2. Мужской костюм как религиозный обет 2.3. Концепт чуда в жизнеописании Жанны д’Арк

§ 3. Библейские образцы и прототипы 3.1. Богобоязненная «пастушка» 3.2. Вторая Дева Мария 3.3. Мученица за веру 3.4. Знаменосец Господа

§ 4. «Жила справедливо и свято с Божьей помощью» ГЛАВА 4. XVI—XVII вв.: «ЗАБЫТАЯ» ДЕВА § 1. Жанна д’Арк и Людовик XI

§ 2. Античные образцы и прототипы 2.1. Доблестная Virago 2.2. Новая Минерва 2.3. «Святая амазонка»

§ 3. Жанна д’Арк и Божественное Провидение 3.1. Французские «пророки» второй половины XV в 3.2. Роль пророка в истории

§ 4. Ведьма или одержимая: актуализация темы

§ 5. Жанна д’Арк между католиками и протестантами

§ 6. «Католическое Возрождение» во Франции 6.1. Любимая героиня Ришелье 6.2. «Освобожденная Франция» Жана Шаплена и ее критики

ГЛАВА 5. XVIII-XIX вв.: НА ПУТИ К КАНОНИЗАЦИИ § 1. Жанна д’Арк и Вольтер 1.1. «Философы» против провиденциалистов 1.2. «Орлеанская девственница» (1730—1773 гг.) 1.3. «Странное желание оскорбить добрые нравы...»

§ 2. «Народная героиня» историков-либералов 2.1. Рождение «народной героини» 2.2. «Инструмент, которым воспользовались...» 2.3. «Голос сердца» или откровения Свыше? 2.4. Сомнительный обет девственности

§ 3. Боговдохновенная Дева историков-католиков 3.1. Святая эпохи Реставрации 3.2. «Она повторяет путь Христа...»

§ 4. Вечная героиня Орлеана 4.1. «Ведущая святую и набожную жизнь...» 4.2. «Праздник города»... «праздник 8 мая»... «праздник Девы» 4.3. Первая попытка канонизации

Заключение. История продолжается Список сокращений Источники и литература Происхождение иллюстраций Указатель имен

Ольга Игоревна Тогоева - Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк - Введение

Огромное количество сохранившихся от XV в. источников, а также поистине безбрежное море научных (и псевдонаучных) работ заставляют нас верить в то, что история Жанны д’Арк — один из наиболее известных нам средневековых сюжетов. Однако это далеко не так. В действительности личность Орлеанской Девы остается для нас абсолютной загадкой — и, возможно, останется таковой навсегда. Данное замечание относится не только к одной из наиболее дискутируемых на протяжении веков проблеме «голосов» Жанны, их возможного происхождения и их реальности, над которой ломали головы уже ее современники. Даже известные нам сугубо биографические сведения о девушке при ближайшем рассмотрении выглядят не слишком надежными. Так, «точная» дата ее рождения оказывается указана в одном-единственном источнике, данные которого никакими иными текстами не подтверждаются. Более того, «чудо появления» французской героини на политической сцене воссоздано в нем в полном соответствии со средневековым литературным каноном и отсылает к наиболее авторитетному для того времени образцу — рождению Иисуса Христа. Сомнительным начинает казаться и крестьянское происхождение Жанны, стоит лишь перечитать рассказы ее односельчан, свидетельствовавших на процессе по ее реабилитации в 1455—1456 гг.

Семейство д’Арк, обладатели каменного двухэтажного дома в центре их родной деревни, считалось среди местных жителей весьма зажиточным и достойным6. Впрочем, даже столь привычная нам фамилия французской героини, возможно, была для нее «чужой», поскольку, по ее собственным словам, в Домреми все девушки получали фамилию матери. Таким образом, прославленная дочь Жака д’Арка и его супруги Изабеллы должна была бы зваться Жанной де Вутон. И уж во всяком случае она не являлась пастушкой, хотя именно так описывали ее большинство авторов XV в. Более внимательное знакомство с их сочинениями приводит к выводу, что делалось это отнюдь не из стремления следовать реальным фактам, но из желания превратить девушку в «простеца», чей разум открыт слову Божьему, кто может слышать откровения Свыше и действовать в соответствии с ними. Такое прочтение образа Жанны основывалось исключительно на библейских примерах — историях жизни Иакова, Моисея, Давида — и было необходимо людям Средневековья, дабы осмыслить в привычных для них категориях новое незнакомое явление, с которым они столкнулись.

Иными словами, в текстах, посвященных Жанне д’Арк и созданных как при ее жизни, так и после ее смерти, главной, как представляется, оказывалась не столько историческая, сколько символическая реальность, значительно более важная для создания идеальной героини Франции. Сложность и парадоксальность истории Девы (как и некоторых других героев прошлого) собственно и заключается в необходимости постоянно помнить об этой двойственности, осознавать тот факт, что процесс мифологизации ее личности начался еще в XV в. и продолжается до сих пор. Как следствие, на протяжении веков существовали разные Жанны д’Арк — реальная девушка и ее образ, постоянно мутировавший под влиянием политических, религиозных, правовых, а также общих мировоззренческих установок периода Средневековья, Нового и Новейшего времени.



Одному из вариантов подобной мифологизации — возможно, самому интересному и важному из всех — и посвящена данная книга. Речь в ней пойдет не о событиях жизни Орлеанской Девы, но о ее постепенном превращении в святую — официально канонизированную католической церковью и почитаемую как покровительница Франции. Это будет другая история Жанны д’Арк — история создания и развенчания легенд, сознательной (или неосознанной) подтасовки фактов и редактуры текстов, борьбы литературных амбиций и яростных споров по самым важным проблемам той или иной эпохи.