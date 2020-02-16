Для историка и этнографа изучение верований определенного народа или группы народов особенно интересно и потому, что оно проливает свет на исторические связи между народами и тем самым освещает проблему этногенеза. В частности, исследование народных верований восточных славян — русских, белорусов, украинцев — дает очень много для понимания глубокого исторического единства этих трех братских народов, единства их происхождения. В то же время изучение их верований позволяет протянуть нити культурного родства к западным и южным славянам, а также и к другим народам Европы. Нет надобности особо доказывать, как важен конкретный материал по верованиям любого определенного народа или группы народов, в данном случае восточных славян, для общей истории религии. Изучение этих верований позволяет сделать целый ряд важных общих выводов по проблеме происхождения и развития религии.

Токарев Сергей Александрович, Религиозные верования восточнославянских народов XIX - начала XX века

Отв. ред. С. И. Ковалев.

Изд. 2-е. — М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 168 с.

Академия фундаментальных исследований: этнология

ISBN 978-5-397-02283-5 Токарев Сергей Александрович - Религиозные верования восточнославянских народов XIX - начала XX века - Содержание

Введение

История изучения восточнославянских верований

Задачи и трудности исследования

План расположения материала

Верования, связанные с существами и предметами реального мира

Колдуны, ведьмы, знахари, божьи люди и др.

Верования, связанные с мертвыми

Поверья о животных

Поверья и обряды, связанные с растениями

Поверья, относящиеся к неживой природе. Почитание огня

Верования и обряды, относящиеся к воде

Следы культа земли

Верования и обряды, относящиеся к вещам

Демонологические представления

Леший

Полевик и полудница

Водяной

Русалка

Домашние духи: домовой и др.

Злые духи

Следы высшей мифологии и культ святых

Магические обряды, их виды и типы

Лечебная магия

Вредоносная магия (порча)

Любовная (половая) магия

Хозяйственная магия

Второстепенные виды магии



Токарев Сергей Александрович - Религиозные верования восточнославянских народов XIX - начала XX века - Предисловие



С практической точки зрения знать народные верования интересно и важно потому, что такое знание дает нам возможность более сознательно и успешно вести борьбу за преодоление вредных пережитков в сознании человека. В культурном багаже народа верования являются старым грузом, давящим на народное сознание, препятствующим развитию здравого материалистического понимания действительности.



Разумеется, когда дело идет о верованиях таких передовых, высоко культурных народов, как русские, украинцы, белорусы, исторический интерес далеко преобладает над практическим. Религиозные верования в сознании восточнославянских народов в основном принадлежат прошлому. Многое здесь уже умерло, многое отмирает на наших глазах, сохраняя лишь исторический интерес. Но было бы ошибкой отрицать целиком и другую — практическую — сторону дела. Пережитки прошлого, побежденные в основном, в некоторой мере еще сохраняются в сознании людей, являясь тормозом для дальнейшего развития культуры.

Поэтому невозможно при какой бы то ни было культурно-просветительной работе игнорировать эти пережитки; а в числе их далеко не последнюю роль играют религиозные верования. Изучение верований восточных славян имеет свою историю. Впервые серьезный интерес к этим верованиям зародился в нашей стране в век просвещения — в те годы, когда Ломоносов и другие пионеры русской науки пролагали ее первые пути. Раньше одни церковные писатели «интересовались» народными верованиями, но, конечно, не как предметом изучения, а как «бесовским» соблазном, враждебным «христианскому благочестию».

Позже к ним пробуждается своего рода научная любознательность, правда на первых порах довольно наивная и чисто любительская. В 1767 г. М. Д. Чулков, писатель, журналист, и актер, издал «Краткий мифологический лексикон», где вместе с именами античных богов и прочих мифологических персонажей древности приведен был и ряд имен из славянской мифологии: частью имена действительно чтившихся славянами богов (Волос, Даждьбог, Перун и др.) или низших мифологических существ (Домовые, Лешие), частью случайные имена.

Этот переченьобразов славянской мифологии повторил в 1768 г. М. В. Попов в книжке «Краткое описание славянского баснословия», несколько дополнив его. По признанию самого автора, цель книжки была не научная: «Сие сочинение сделано больше для увеселения читателей, нежели для важных исторических справок, а больше для стихотворцев, нежели для историков». Автор приводит длинный перечень древнеславянских «богов», но в числе их можно найти все что угодно — от «змей» и «рощ» до «Золотой бабы» и «Царя морского»; наряду с именами действительно славянских божеств (Велес, Даждьбог, Перун и др.) Попов перечисляет в своем списке самые различные легендарные и сказочные имена, вплоть до финского божества Юмалы и др. Никакой попытки критического подхода к материалу у Попова, конечно, еще нет.

Однако книжка его послужила источником для последующих опытов подобного же рода. В 1780 г. упомянутый выше М. Д. Чулков издал «Словарь русских суеверий» (во 2-м издании — «Абевега русских суеверий»). Здесь были повторены те же мифологические имена, с новыми добавлениями, взятыми где попало, вплоть до верований камчадалов, записанных Крашенинниковым. Почти такой же характер носит и сочинение дерптского профессора Григория Глинки «Древняя религия славян» (1804).

Научного критического подхода к материалу здесь еще меньше: автор не только брал сведения о «древней религии славян» где придется, но не стеснялся даже дополнять их «собственною под древнюю стать фантазиею», как он сам признается (например, он сам сочинил «гимн Перуну»). Славянских «богов» (список которых почти совпадает со списком Попова) Глинка делил на 8 «разрядов»: боги «превыспренние», «земные», «преисподние», «водные», «духи», «полубоги», «озераобоженные» и «реки»; деление само по себе не плохое, но, к сожалению, в эти «разряды» помещена всякая всячина, в том числе продукты фантазии самого автора. Глинка, впрочем, не ограничился составлением списка славянских богов, а попытался выяснить и самый характер древнеславянской религии.

По его мнению, она была «из многих языческих... самая чистейшая», ибо боги древних славян были олицетворениями «естественных действий».