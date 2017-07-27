Толкин - Властелин Колец - иллюстрации Дениса Гордеева
Перевод Владимира Грушецкого и Наталии Григорьевой, оформленное знаменитым художником Денисом Гордеевым
На Эсхатосе есть текст прекрасного перевода М. Каменкович и В. Каррика - он не только считается самым точным, но ещё и снабжён подробнейшим христианским комментарием. Сегодня мы предлагаем другой перевод с прекрасными иллюстрациями, которые сохранены в электронных файлах. Это не просто книга на все времена, не просто культовое фэнтези от одного из самых известных писателей, но произведение искусства, сочетающее в себе волшебство слова и рисунка.
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За 30 лет, прошедшие с первых публикаций «Властелина Колец» на русском языке, хоббиты, орки, гоблины, эльфы и прочий «малый народец» вполне обжились на российской почве, а причудливый путь книг Дж. Р. Р. Толкина к русскому читателю немало способствовал уничтожению невидимой, но непреодолимой для большинства читателей отчужденности от литературного процесса.
Мировая слава профессора Толкина началась в 60-е годы прошлого века в студенческих кампусах Северной Америки, когда молодежная контркультура увидела во «Властелине Колец» свое знамя. «…Работы Толкина более десяти лет ждали, чтобы стать популярными в одночасье и повсеместно, – писал П. Бигль в предисловии к американскому изданию. – Шестидесятые годы не были хуже пятидесятых, просто пожинать плоды пятидесятых пришлось им. Это были годы, когда миллионы людей все сильнее тревожило то, что индустриальное общество стало удивительно неподходящим для жизни, неизмеримо безнравственным и неизбежно опасным…»
В России знакомство с Толкином начиналось через контркультуру: через «самиздатские» переводы, через продолжения и подражания, песни и стихи «по мотивам», «хоббитские игры» и фэнские «толковища». Среднеземье обросло множеством неведомых автору историй, легенд, героев и трактовок, стало неотъемлемой частью студенческого фольклора, зазвучало в эпиграфах и цитатах научных статей… «Мне хотелось бы посвятить цикл просто: Англии, моей стране», – писал Толкин в 1951 году. Полвека спустя оказалось, что России он нужен не меньше.
Чем же так завораживают книги скромного профессора из Оксфорда? О чем они? О Вечном. О Добре и Зле, о Долге и Чести, о Великом и Малом. Жанр «Властелина Колец» Толкин определял как «волшебную историю». Мы еще вернемся к этому понятию, а пока отметим только, что в соответствии с законами жанра текст книги обескураживающе прям. Мир Толкина абсолютно лишен фальши, а намеренно контрастное противопоставление Добра и Зла, отсутствие полутонов только облегчает восприятие. Смысловая глубина достигается не за счет аллегорий, а за счет возвращения нравственным категориям их изначальной значимости, почти силовым поворотом внимания читателя к онтологическим аспектам бытия. Не случайно начало популярности Толкина в России совпало по времени с грандиозной ломкой социального строя огромной страны, с девальвацией многих ценностей и жесточайшим дефицитом ценностей новых.
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - в 3-х частях - перевод Владимира Грушецкого и Наталии Григорьевой, иллюстрации Дениса Гордеева
Москва, АСТ, 2014-2015
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Первая часть - Братство Кольца
Москва, АСТ, 2014
ISBN 978-5-17-081802-0
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Первая часть - Братство Кольца - Содержание
Пролог
- I. О хоббитах
- II. О трубочном зелье
- III. Устройство Шира
- IV. История находки кольца
- V. О летописях Шира
Книга I
- Глава I Долгожданные гости
- Глава II Тень прошлого
- Глава III Втроем веселее
- Глава IV Самая короткая дорога к грибам
- Глава V Заговорщики
- Глава VI Древлепуща
- Глава VII В гостях у Тома Бомбадила
- Глава VIII Туман над упокоищами
- Глава IX «Резвый пони»
- Глава X Колоброд
- Глава XI Клинок во тьме
- Глава XII Бегство к броду
Книга II
- Глава I Встречи
- Глава II Совет у Элронда
- Глава III Кольцо уходит на юг
- Глава IV Путь во мгле
- Глава V Морийский мост
- Глава VI Лотлориен
- Глава VII Зеркало Галадриэль
- Глава VIII Прощание с Лориеном
- Глава IX Великая река
- Глава X Отряда больше нет
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Вторая часть - Две крепости
Москва, АСТ, 2015
ISBN 978-5-17-089238-9
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Вторая часть - Две крепости - Содержание
Книга III
- Глава I Смерть Боромира
- Глава II Всадники Рохана
- Глава III Урук-Хайи
- Глава IV Фангорн
- Глава V Белый всадник
- Глава VI Теоден
- Глава VII Хельмова падь
- Глава VIII На Изенгард
- Глава IX На руинах
- Глава X ГОЛОС САРУМАНА
- Глава XI Палантир
Книга IV
- Глава I Укрощение Смеагорла
- Глава II ЧЕРЕЗ БОЛОТА
- Глава III Закрытые ворота
- Глава IV О ТРАВАХ И КРОЛИКАХ
- Глава V ОКНО ЗАКАТА
- Глава VI Заповедное озеро
- Глава VII Перекресток
- Глава VIII ПО ЛЕСТНИЦАМ В СКАЛАХ
- Глава IX В логове Шелоб
- Глава X СЭМ НА РАСПУТЬЕ
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Вторая часть - Две крепости - Белый всадник
Я продрог до костей, – Гимли отчаянно тер руки и топал ногами.
Час перед рассветом оказался особенно холодным. Наконец стало светать. Трое друзей приободрились и готовы были продолжать поиски. Гимли пытался разыскать следы ночного гостя.
– Если он оставляет следы, значит, не привиделся нам, а был на самом деле. Трава, правда, тут высокая, но Следопыту и сломанной травинки хватит, – заявил он. – Только не верю я, что этот старик следы оставлял. Не иначе как Саруман призрака к нам отправил. А теперь следит за нами, поди, прямо из Леса Фангорна.
– Может, и призрак, – ответил Арагорн, – но кони-то наши были настоящие. Как ты думаешь, Леголас, их что-нибудь испугало?
– Я бы так не сказал, – задумчиво произнес эльф. – Ржание, скорее, было радостным, как при встрече с кем-то или чем-то хорошо знакомым.
– Так и мне показалось, – подтвердил Арагорн. – Но загадка пока не решается. Светает. Пора поискать следы. Если наши друзья живы, то могут скрываться только в лесу. Если же следов нет, – он помолчал и со вздохом закончил, – придется обыскать поле боя и пожарище. Но тут надежды мало: всадники Рохана сделали свое дело слишком хорошо.
Искать следы начали около собственной стоянки. Ближайшее дерево скорбно опустило ветви, сухие листья поникли под резким восточным ветром. Арагорн постепенно перемещался в сторону ручья, к остаткам сторожевого костра Всадников, потом свернул к месту боя, прошел немного, остановился, нагнулся чуть не до самой земли, потом поднял большой, уже начавший вянуть бледно-золотистый лист меллорна.
– Смотрите! – позвал Арагорн. – Лориенский меллорн, на нем и на земле вокруг – крошки лепешек. А вот и перерезанная веревка.
– А перерезали ее вот этим, – добавил Гимли, извлекая из травы втоптанный в землю нож с коротким зазубренным лезвием. Неподалеку лежали сломанные ножны. Гимли с отвращением разглядывал рукоять с изображением косоглазого лица, оскаленного в жуткой ухмылке.
– Теперь совсем ничего не понятно! – воскликнул Леголас. – Пленник ушел и от орков, и от Всадников, и освободился орковым ножом. Это как же? Со связанными ногами ему бы не уйти, со связанными руками – не управиться с ножом. Если у него были свободны руки и ноги, зачем резать веревку? Но пусть он все это проделал. Так вместо того, чтобы удирать во все лопатки, он еще закусывает здесь же! Да не чем-нибудь, а эльфийскими лепешками. Значит, это мог быть только хоббит. А потом он защебетал и улетел, не иначе. Но у нас-то нет крыльев, чтобы искать его в небе.
– Колдовство, как есть колдовство, – твердо стоял на своем Гимли. – Все этот старик! А ты что думаешь, Арагорн? Может, еще что-нибудь найдешь?
– А я уже нашел, – улыбнулся Следопыт. – Здесь есть и другие следы. Леголас прав, конечно, это был хоббит и, как мне думается, руки у него были свободны. Так решение получается проще. Ведь орк притащил его сюда. Вот орочья кровь и следы копыт вокруг. Всадники убили орка и отволокли труп в костер. А вот хоббита не заметили, на нем ведь эльфийский плащ, а ночь была темной. Что же до его трапезы, то это понятно. Он просто не в силах был идти, не отдохнув и не подкрепившись. Хорошо, что у него оставались лепешки. Но я все-таки думаю, что их было двое, хотя и не уверен пока.
– Но почему один был связан, а другой нет? – недоумевал Гимли.
– Вот этого не знаю, не скажу. И зачем орк тащил их сюда, тоже непонятно. Хотя постойте… Боромира орки убили, хоббитов взяли как пленников, а нас не тронули совсем. Так не за ними ли была охота? Следы ведут в Изенгард. Вряд ли Саруман рассказал им о Фродо и о Кольце, не стал бы он так рисковать. Значит, у них был просто приказ: схватить хоббитов, причем живыми. Они его выполнили и со всех ног бросились обратно. Когда их перехватили Всадники, кто-то из орков, из тех, кто понимал, как нужны пленники его хозяину, попытался их уберечь, да не сумел. Во всяком случае, теперь можно быть уверенным, что один-то хоббит точно жив. Кроме как в лес ему некуда было деваться. Он не побоялся, не побоимся и мы. Возвращаться в Эдорас рано.
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Третья часть - Возвращение Короля
Москва, АСТ, 2014
ISBN 978-5-17-081805-1
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Третья часть - Возвращение Короля - Содержание
Книга V
- Глава I Минас Тирит
- Глава II Выбор Арагорна
- Глава III Рохан собирает войска
- Глава IV Осада города
- Глава V Поход Теодена
- Глава VI Пеленнорская битва
- Глава VII Костер Денетора
- Глава VIII В госпитале
- Глава IX Совет перед походом
- Глава X Черные ворота открылись
Книга VI
- Глава I Крепость Кирит Унгол
- Глава II В стране мрака
- Глава III Огненная гора
- Глава IV Кормалленское поле
- Глава V Король и правитель
- Глава VI Встречи. Разлуки
- Глава VII Дорога к дому
- Глава VIII Снова дома
- Глава IX Серебристая гавань
Приложение I Хроники королей и правителей
- I. Короли Нуменора
- II. Дом Йорла
- III. Народ Дарина
Приложение II Повесть лет (Хронология Западных Земель)
Приложение III Генеалогии
Приложение IV Календарь Шира (на любой год)
Приложение V Письмена
- (1). Письмена Феанора
- (2) Кертар
Приложение VI Народы и языки третьей эпохи
Послесловие переводчиков Человек из волшебной страны
Джон Роналд Руэл Толкин - Властелин Колец - Третья часть - Возвращение Короля - Человек из волшебной страны
Рассказчику и летописцу нужна поддержка, доброжелательное внимание, искренняя заинтересованность… Вокруг Толкина собирается литературный кружок «пишущих ученых». Его название – Inklings, «Инклинги», шутливо намекало на писательские пристрастия членов кружка (ink – чернила), а англо-саксонское звучание – на особый характер этих пристрастий. Никакого мистического смысла (вроде «склонности к постижению Божественной Природы») в название, по имеющимся свидетельствам, не вкладывалось. Кроме Невилла Когилла и Хьюго Дайсона, в кружок входили Оуэн Барфилд, Чарльз Уильямс и, конечно, Клайв Стейплз Льюис. (В том, что Льюис в определенный период жизни обратился к христианской вере, став затем видным теологом, есть немалая заслуга Толкина.) «Инклинги» встречались за пивом довольно часто и регулярно, проводя время в литературных беседах и чтениях друг другу очередных сочинений. Кружок сложился явно не без вмешательства провиденциальных сил. К. С. Льюис вспоминал, как прочел случайно одну из повестей Ч. Уильямса и немедленно послал автору восторженное письмо. Уильямс, работавший редактором, именно в это время готовил к печати «Аллегорию Любви» Льюиса, посвященную романтической традиции в средневековой литературе. Этот научный труд оказался удивительно близок к идеям «романтической теологии» Уильямса, и он отправил Льюису не менее восторженный отзыв. Позже выяснилось, что они разминулись на почте всего на несколько часов…
Главной темой «Инклингов» становится исследование взаимосвязи Творца и его творения, теология художественного творчества. В теории и на практике они утверждали идею сотворчества, смысл которой в том, что человек есть творение Бога, но сотворен он «по образу и подобию Божию», и в высших своих проявлениях выступает как творческая и вместе с тем соподчиненная Высшему Началу сила.
«В мире есть только два типа людей, – пишет К. С. Льюис в «Расторжении брака», – те, которые говорят Господу: «Да будет воля Твоя», и те, которым Господь говорит: «Да будь твоя воля»». Человеку даны всего две возможности выбора, и компромисс между ними невозможен. «Человеку, может, всего-то и дано решить – во что верить», – замечает один из главных героев «Войны в Небесах» Ч. Уильямса. Но человек, принявший такое решение, обретает надежный нравственный ориентир и возможность творить самого себя, начинает путь, который можно было бы назвать «Странствием Духа». «Ненадолго приходят Люди в этот мир, поэтому имя им здесь – гости, странники… И за гранью мира души их не узнают покоя, стремясь в беспредельность…» – пишет Толкин в «Сильмариллионе». «Возвращением пилигрима» называет Льюис повествование о своем духовном пути…
«Инклинги» рассказывают об этом странствии методами художественной литературы: создавая «иную реальность» литературного произведения, соответствующую более «полной» реальности бытия.
«Иной мир» у Толкина подчеркнуто не соприкасается с повседневностью. Его реальность – реальность волшебной истории, в которой Добро и Зло персонифицированы. Миф говорит о проблемах нравственного выбора в символической форме; так путешествие главного героя «Властелина Колец», Фродо, в пространстве и времени становится историей его духовного пути.
У Льюиса «иной мир» его сказок и фантастических повестей немыслим без элементов мира здешнего. В волшебную страну Нарнию («Хроники Нарнии»), которая выстроена автором как одна из возможных интерпретаций христианского мифа, приходят дети из нашего мира; в «космической трилогии» («Переландра», «Мерзейшая мощь», «За пределы безмолвной планеты») действие разворачивается в знакомой обстановке, в которую вклиниваются фантастические события, отчетливо высвечивая ценности подлинные и мнимые.
Чарльз Уильямс – пожалуй, самый необычный из членов кружка. Воспитанный в вере англиканской церкви, страстный христианин, он был членом розенкрейцерской ложи «Золотая заря» и серьезно занимался оккультными науками. Как ему удавалось совмещать такое двойственное видение мира – до сих пор остается загадкой для исследователей. В романах Уильямса действуют не только люди, но и великие символы прошлых веков – Святой Грааль («Война в Небесах»), Камень царя Соломона («Иные миры»), карты Таро («Старшие Арканы»). Уильямс, большой знаток тайной символики, выбирает временем действия своих книг современную Англию. Одна из основных мыслей, которые он последовательно проводит, состоит в том, что до иных миров легко дотянуться из мира здешнего, что великие символы прошлого прочно укоренены в сознании и душе человека. Их проявление в повседневной действительности становится катализатором, ускоряющим нравственный выбор и духовное становление человека.
Свои взгляды «Инклинги» называли «романтической теологией». К. С. Льюис в предисловии к сборнику эссе, посвященных Чарльзу Уильямсу (1939), так определял это понятие: «Романтическая теология подразумевает не романтику в применении к теологии, а теологию в применении к литературе, когда рассматривается теологическая подоплека тех переживаний, которые обычно называют романтическими».
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