Томос исихастского Собора 1351 года

Поводом для издания этих двух соборных томосов (1341, 1347) стали исихастские споры 14-го века: с одной стороны между монахами исихастами Святой Горы во главе с Григорием Паламой, впоследствии архиепископом Фессалоникийским, и с другой - латинствующими Варлаамом Калабрийским и Григорием Акиндином и его последователями и латинофронами вообще; опосредованно томосы обращены против Латинской Церкви. Говоря «исихазм», мы имеем ввиду духовное движение православного восточного монашества к чистому созерцанию и мистическому соединению с Богом в молитве, посредством божественной благодати. Это аскетическое и богословское движение восходит к Иоанну Лествичнику, Макарию Египетскому, Василию Великому, Григорию Назианзину, Григорию Нисскому, Феодориту, Исихию, Филофею Синаиту, Андрею Критскому, Максиму Исповеднику, Дионисию Ареопагиту и Иоанну Дамаскину, приходя к нам через Симеона Нового Богослова, Никиту Стифата и Григория Синаита, и достигает своей вершины в лице великого византийского богослова Григория Паламы (1296-1359). Он, не внося никаких новшеств и ничуть не отклоняясь от Предания Церкви (в этом его обвиняли в основном по конфессиональным причинам латинские богословы), следовал вышеупомянутым православным отцам и богословам, и развил еще более исихастское созерцание, посредством оригинального учения, которое является органическим продолжением мистической традиции в отеческом и византийском богословии. То же самое справедливо и по отношению к оклеветанному учению о различении сущности и энергии или энергий в Боге, которое он понимает как «боголепное и неизреченное», о нетварном божественном Свете, о божественной благодати и т.д. Органическая связь между этим учением Григория Паламы и древнейшим [преданием] Православной Кафолической Церкви была обоснована серьезными доводами, многими современными богословами и причём русскими: В. Лосским, монахом Василием [Кривошеиным], Киприаном Керном, Иоанном Мейендорфом и др. Но против учения Григория Паламы и монашествующих на Святой Горе его сподвижников исихастов восстали латинствующие Варлаам и Акиндин и их сторонники: «которые общую благодать Отца, Сына и Духа и свет будущего века, коим праведные просияют как солнце, как и Христос прежде показал, просияв на горе, и вообще всякую силу и энергию триипостасного божества и все отличное от божественной природы тварным считают, и разделяют нечестиво на тварное и нетварное одно божество, а тех, кто благочестиво тот Свет и всякую силу и энергию Божию нетварными исповедуют, как ничего не прибавляющих к природным качествам Божиим, называют двубожниками и многобожниками».

После возникновения горячего спора Церковь была вынуждена созвать в Константинополе 11-го июля 1341 г. в храме св. Софии Великий Собор, под председательством Патриарха Константинопольского Иоанна Калекаса, в присутствии императора Андроника, придворных, властей, игуменов, архимандритов и иных клириков и множества народа. Этот собор выслушав обвинение Варлаама и защиту представителя святогорцев Григория Паламы, единогласно осудил учение Варлаама...Но и после этого осуждения продолжились нападения на исихастов со стороны сторонников Варлаама, убежавшего в Рим и рукоположенного в епископа Иеракского, Григория Акиндина, Иоанна Калекаса и Никифора Григоры. Против двух первых был собран в Феврале 1347 г. в Константинополе новый собор, осудивший обоих и их латинствующее учение, и утвердил томос 1341 г., издав тот же «томос», дополнив его кратким повествованием, о том, что произошло до и после собора, по поводу Варлаамизма... Но они, несмотря на то, что были осуждены, продолжали с митрополитами Ганским и Ефесским и историком Никифором Григорой ничуть не меньшее сопротивление исихастам. Поэтому Церковь была вынуждена собрать 27 мая новый, больший предыдущих, собор под председательством Патриарха Константинопольского Каллиста, на котором присутствовали и императоры Иоанн Кантакузин и Иоанн Палеолог, со многими знатными людьми и членами синклита.

Собор имевший пять заседаний и снова исследовавший весь вопрос Исихазма, одобрил учение о нем Григория Паламы и осудил вышеупомянутых его противников, издав собственный томос, озаглавленный «Соборный томос, изложенный божественным и священным собором, собравшимся против единомышленников Варлаама и Акиндина, в царствование благочестивых и православных царей наших Кантакузина и Палеолога (1351)». Его мы и публикуем ниже под номером 3 из рукописи 2092 Национальной Библиотеки Эллады, листы 323-340, так что можно сопоставить и с предыдущими его изданиями. Этот очень пространный томос содержит утвержденное на этом и на предыдущих соборах, и вообще вкратце историю исихастского спора вместе с некой ретроспективой восточного мистического богословия, затем развивает шире православное учение о различии божественной сущности и энергии и связанных с этим исихастских вопросов, на основе учения св. отцов и, прежде всего Григория Паламы, который в заключении вставляет собственное «Исповедание Веры», потом изданное под номером 4.

По причине обширности томоса, считаем излишним далее говорить о нем в данном введении. Обозначим только то, что Собор на поставленные императорами 7 вопросов или догматических глав, ответил следующее: а) существует различие между божественной сущностью и энергией, ибо они отличны друг от друга; при том, что божественная энергия причаствуема и разделяема нераздельно и может быть именуема и мыслима слабо из ее результатов, сущность же непричаствуема, неделима и неименуема, то есть превыше всякого имени, и совершенно не постижима мыслью; б) божественная энергия нетварна; в) по причине вышесказанного никто не должен помышлять Бога сложным; г) божественная и нетварная энергия именуется святыми божеством; д) Бог по сущности выше божественной энергии и тому, что сущностно вокруг нее созерцается5; е) мы ведаем, что нераздельны сущность и божественная природная энергия, ибо она никогда не была без собственной сущности; кто не знает о том, что от начала Богом сотворено... всё это [сотворено] энергией Творца, а не сущностью; д) Свет Господнего Преображения - нетварен. Мы можем сказать, что Собор 1351 года возвысил учение Григория Паламы и исихазма вообще до [уровня] догмата.

Томос исихастского Собора 1351 года

Перевод с греческого Александра Игоревича Корнакова

СПб.: Петроград, 2020. - 64 с.

ISBN 978-5-91617-007-8

Томос исихастского Собора 1351 года - Содержание

Перевод с греческого Александра Игоревича Корнакова

Предисловие проф. Иоанна Кармириса к текстам Константинопольских исихастских соборов 1341, 1347, 1351 гг.

Предисловие переводчика

Соборный томос, изложенный божественным и священным Собором, собравшимся против единомышленников Варлаама и Акиндина, в царствование благочестивых и православных царей наших Кантакузина и Палеолога (1351)

Библиография