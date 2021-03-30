Загадки библейской истории - Александр Топаллер

По мере прочтения возникает множество вопросов. Первый из них и главный: что это? Тринадцать отдельных очерков, неблагодарная попытка адаптировать архаику библейского текста к логике сегодняшнего дня? Зачем? Для этого есть Библия для детей.

Это кокетство, когда утверждают, что Библию читать легко. Трудно, очень трудно современному человеку! Потому что это книги, собиравшиеся в течение тысячелетия и канонизированные две тысячи лет тому назад. ...

В течение трех поколений мы воспитывались под пустыми небесами. У нас была украдена огромная часть общечеловеческого наследия, познание и преломление которого в душе каждого и формирует мировоззрение и нравственные ценности личности.

Ни то, ни другое, ни третье. Это, прежде всего, приглашение читателя к диалогу с Библией. Робкое, но искреннее желание, чтобы каждый сотворил в этом диалоге "свой Танах", свою "Книгу Книг".

Или это странное желание на примере тринадцати произвольно выбранных персонажей Ветхого Завета хотя бы пунктиром проследить ход древней истории народа, принесшего в мир и сохранившего в течение тысячелетий удивительную идею монотеизма, идею единой надмировой непознаваемой субстанции, послужившей духовным фундаментом не только трех мировых религий, но и ставшей нравственной основой современного общества?

Иерусалим, 2001

От автора Пророчица Мариам, сестра пророка Вожди Исхода "Новый царь" Спасение на водах Параллельная мифология Судьбоносная стихия "Пойте Господу!" Ссора на стоянке Асироф Где лежит Ям-Суф? Фараон Исхода Эпилог Валаам и его ослица Нечестивец Сто двадцать лет спустя Красноречивая бессловесность Внебиблейский Валаам Иерихонская блудница по имени Раав Любвеобильная язычница "Сними обувь твою с ног твоих" Субботний штурм Был ли Исход? Археологическое послесловие Метаморфоза грешницы Голубка Руфь Канонизированная идиллия Моавитянин, но - не моавитянка! "Чтобы не исчезло имя брата твоего" Памфлет или идиллия? Солнечный богатырь Самсон Единственный из судей Рождение по заказу Неудачный брак Саул. Проклятие власти "Поставь нам царя!" Помазание Царство Божие и царство земное Кровавый экзамен Первый грех Горе победителю! Царь и пророк Необыкновенный пастушок Злодеяние Два помазанника Трагедия у гор Гелвуй Медные трубы Генерал Иоав Три племянника великого царя Подло убиенный Уникальный выбор "Троянский конь" - еврейский вариант Тайна подземелья Страшный грех Гибель Авессалома Последняя жертва Расплата Езекия - счастливый царь под номером тринадцать На пороге катастрофы Запланированное чудо При каком царе был построен туннель Езекии? Царь Иосия. Последний рассвет в Иудее Единственный из тридцати девяти Прекрасная Иудифь Первый луч Исторические подмостки Загадка Второзакония Еще один Завет Тайна праведного царя Бессмертие Иеремии Призвание Дебют Погасший рассвет Возвращение Взрыв Позорная колода "Лев поднялся из чащи своей" Рукописи не горят! Ярмо вола Катастрофа Бессмертие Иона. Книга для Судного дня Перевертыш Игра в прятки Внеплановый шторм В брюхе кита "Город на три дня ходьбы" Предметный урок Даниил - пророк, не ставший пророком Пир Валтасара Действующие лица и исполнители Колосс на глиняных ногах Путь праведника На закате От Кира до Антиоха "Враг Бога" Первый круг "Семьдесят седмин" Загадка "Мегиллат Эстер" Странный свиток Царский пир Дела ратные и мирские Есфирь и Мардохей Пур Под страхом смерти Один день из жизни женщины История или вымысел? Загадка в загадке Основа бытия Урок Кумрана Курица или яйцо? Приложения Словарь понятий Именной указатель Указатель географических названий Сокращенные обозначения книг Библии Краткая библиография

Александр Топаллер - Загадки библейской истории - Езекия - счастливый царь под номером тринадцать

Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме... И делал он угодное в очах Господних во всем так, как Давид, отец его... И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно.

(4 Цар. 18:2,3,7)

1. НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ

В 680 г. до н.э. великий царь Ассирии Санхерив (библейский Сеннахирим) был найден мертвым на полу храма у подножия огромной статуи каменного быка в бывшей столице страны Кальху. Изваяние Нинутры, бога бури и войны, еще бесстрастно взирало на тело своего любимца, а уже по городам и весям, набирая силу, катилась ошеломляющая весть: царь зарезан во время молитвы двумя своими старшими, обойденными в престолонаследии сыновьями. Страшная кара богов, они все видели и не защитили властелина!

Санхерив был самовлюблен и необуздан.

Его дед, основатель ненавистной всему миру Новоассирийской державы, Тиглатпаласар III (в Библии - Фул, Феглаффелласар), примерно в 744 г. до н.э. создал империю, простиравшуюся от Персидского залива до Средиземного моря. Разрушен Дамаск, уничтожено могущество Урарту, подчинены Финикия и Филистея. Покорены халдейские племена. Вавилон лежит у ног победителя.

При отце Санхерива, умном и жестком Саргоне II, взята после долгой осады Самария -столица разгромленного Израильского царства, и уходят в небытие угнанные в рабство 10 северных колен избранного народа. Маленькая Иудея, Южное царство последних двух

колен, обреченно зажато в тисках между слабеющим Египтом и страшной Ассирией и послушно платит дань...

Но и ему, Санхериву, было что вспомнить: наконец-то стерт с лица земли "вечный" Вавилон, городские руины покрыты водами Евфрата. И даже высокомерный Египет, отгородившись вассальным данником Ассирии - Иудеей, ежится от страха...

Он вошел в историю как самый жестокий тиран эпохи "нового порядка" в древнем мире.

Еще в бытность свою начальником разведки, а позднее и соправителем своего отца -победителя Самарии, Санхерив понял: сила решает все! Переговоры, интриги, дипломатия - вещи небесполезные, но это оружие второго сорта. Жесткая, железная дисциплина! Ибо только порядок порождает силу! И не только в борьбе с внешним врагом, но и внутри державы. Роскошная, помпезная Ниневия, это новая столица Санхерива, строится как военный лагерь с сеткой прямых улиц. А всех тех, кто нарушает прямолинейный порядок застройки, - сажать на кол!

Это был огромный город. Недаром, в рассказе о пророке Ионе, посланным туда Всевышним, библейский автор восторженно поясняет: Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы (Иона 3:3).

В камне вырезают искусные мастера слова повелителя: "Я, Санхерив, великий царь, могучий царь, царь обитаемого мира, царь Ассирии, царь четырех сторон света..."

Неукротимая свирепость отличает его даже от далеко несентиментальных предков. Вся его жизнь это жизнь царя-завоевателя, безразлично относящегося ко всему, что лежит вне войны. Даже со жрецами он не слишком ладил. Даже отчитываясь перед богами, он словно соревнуется с ними в жестокости. Никакого смирения, полное отсутствие чувства меры:

...Словно жертвенным баранам, перерезал я им (врагам) горло... Я заставил их кровь течь по обширной земле, словно воды половодья в сезон дождей. Горячие кони моей колесницы в кровь их погружались, как в реку. Колеса моей колесницы... разбрызгивали кровь и нечистоты. Трупами их бойцов, будто травой, наполнил я землю..."

Через полтора тысячелетия вожди крестовых походов будут похожими словами описывать взятие Иерусалима...

Всю жизнь он хотел походить на деда. И всю жизнь он носился по империи, заливая бровью непрерывно вспыхивающие то там, то здесь пожары восстаний и измен. А кончилось все позорной смертью...

И кровавой тризной: через пару десятков лет просвещенный Ашшурбанапал, последний великий царь Ассирии, на поминальной церемонии в Кальху устроит жертвенную резню: "...A в поминальном действе... многих людей изрубил я в куски у огромной статуи быка, где был убит мой дед Санхерив... Это жертва в честь его памяти... И тела их скормил собакам, свиньям, волкам...

Но это потом, а за два десятка лет до смерти Санхерива страшная военная машина уничтожения обрушилась на Иудею: пятидесятилетний Езекия тринадцатый царь Иудейского царства, оказался в центре антиассирийского заговора...

Из 39 царей, правивших Иудеей и Израилем в эпоху Разделенного царства, только о немногих царях Иудеи Ветхий Завет говорит с одобрением. (И не об одном из Израиля!).

На Господа, Бога Израилева, уповал он; и такого, как он, не было между всеми царями Иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедовал Господь Моисею (4 Цар. 18:5,6).

Так говорится о царе Езекии, ставшем во главе Иудеи в 727 г. до н.э., в год смерти Тиглатпаласара III.

Некоторые историки считают, что был он наивным и простодушным.

Не похоже. Первые 25 лет царствования были посвящены одной задаче - возрождению страны и избавлению от ига Ассирии. Терпеливо платится дань, Иудея формально стоит вне всяких союзов и коалиции, и одновременно с этим год за годом идут тайные переговоры с возможными союзниками, вассалами Ассирии: с вновь набирающим силу Египтом, даже с далеким Вавилоном, заклятым братом-врагом Ашшура.

Царь понимает, что восстановление независимого государства возможно только при единении народа, а это требует единой идеи, единого миропонимания.

И Езекия последовательно осуществляет задуманное: путь к единству лежит через религиозное обновление. Страна избавляется от идолов, ломаются языческие жертвенники, уничтожаются алтари для воскурений, вырубаются священные для идолопоклонников деревья.

Он даже истребил медного змея, которого сделал Моисей; потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему (4 Цар. 18:4). Когда за 600 лет до описываемых событий выходили евреи из Египта, напали на них в Синае змеи, и умирали люди от их укусов. И сказал тогда Господь Моисею: "Сделай им змея!" И сотворил Моисей змея. И те, кто смотрел на этого змея, оставались в живых. Шесть столетий был этот змей-идол Нехуштан предметом народного поклонения и вот теперь, наконец, уничтожен праведным царем!

Разрушаются не только разбросанные по всей стране языческие капища, но и часть еврейских жертвенников "на высотах"-возвышенностях, где традиционно в течение столетий приносил свои дары Всевышнему простой народ. Очищается иерусалимский Храм. Впервые провозглашается идея о единственном месте на Земле обетованной, где дозволены жертвы. Храм становится главным символом народа Господня. Возвращение к чистоте веры - главная идея политической деятельности царя и его приближенных.

И все эти годы рядом с Езекией великий пророк Исайя, глава царской "партии очищения", великий философ, великий писатель.

Иудейский аристократ, вельможа, блестящий представитель иерусалимского высшего света (говорят, что его сестра была женой одного из иудейских царей), он родился еще при прадеде Езекии, а умер - при его сыне. Это о себе Исайя пишет: "Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих..." (Ис. 6:6,7). Через два с половиной тысячелетия далеко на севере другой гений написал:

"Духовной жаждою томим В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился...

И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул..." Это он, Исайя, написал слова о вечном мире в царстве Единого Бога, что выбиты сегодня у здания ООН:

И перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать (Ис. 2:4). Они идут пока еще вдвоем, царь и пророк...

Нет, не был наивным этот царь с таким неудачным порядковым номером.

Умный, холодный политик, рассчитывающий каждый свой шаг. Но именно в эти годы царь стремится к главному: воссоздать единое царство евреев. Как при Давиде, как при Соломоне!

Но пока, стиснув зубы, Езекия лавирует между двумя смертельными рифами: Египтом и Ассирией.

Через шесть лет его царствования разразилась катастрофа: гибнет Северное царство (Израиль). Иудея в ужасе, но она - в стороне.

Через одиннадцать лет - рушится под ударами Ассирии Ашдодское княжество, восставшее в надежде на помощь Египта. Иудея - в стороне. Провокационно ужесточается дань, растут ассирийские поборы. Иудея безропотно платит.

Неумолимо сближаются границы двух великих цивилизаций. Ассирия на подъеме своей военной мощи, и завоевание Египта теперь постепенно становится сверхзадачей ассирийской империи. А между Египтом и Ассирией только Иудея, - маленькое вассальное государство, которое должно стать плацдармом будущих великих побед во имя мирового господства! Иудея как будто бы смирилась с этой неблаговидной судьбой.

Но теперь границы Ассирии проходят в 15 км от Иерусалима. Теперь в городе десятки ассирийских лазутчиков; внимательно следит за Езекией ассирийский наместник в поверженной Самарии. И регулярно уходят донесения к Санхериву, сыну царствующего Саргона II в далекую столицу Дур-Шаррукин. И уже диктует Саргон II писцу: "Палестина, Иудея, Идумея, Моав много раз замышляли против меня и сделались моими врагами, преподнося дары фараону, царю Египта, и склоняя его организовать союз..."

Приближается развязка. Кровавая.

И уже у иерусалимского Храма перед подавленно молчащей толпой горожан плачет о разгроме Самарии (Северного царства) с помоста один из ветхозаветных пророков Михей:

Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее, дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима (Мих. 1:8,9)...

В 705 г. до н.э. разносится повсюду неожиданное известие: Саргон II умер, власть в руках Санхерива. Империя шатается, ибо, как во все времена, при смене царей поднимают годовы вассалы, вспыхивают новые очаги антиимперских восстаний, возрождается надежда на национальное освобождение.

Теперь уже не только Египет, в котором хозяйничает захватившая власть сильная нубийская (эфиопская) династия, но и "вечный" Вавилон во главе с пришедшими халдейскими правителями плетет сеть антиассирийских заговоров.

Послы Вавилона прибывают в Иерусалим. Это уже не первый визит, но сегодня ситуация изменилась: нет Саргона II, подняла при дворе Иерусалима голову проегипетская партия, непрерывно идут к Езекии послы от неприступного Тира, от аммонитян Заиор-данья, новый фараон Шабака шлет письма с обещанием помощи. Езекия должен возглавить новый союз!

И царь принимает решение.