Мы с братом Джином вышли из дому с рыболовными снастями, направляясь к мосту Фар Рокавей. Прибыв на место, мы достали наживку и открыли сумку с приманкой. Будучи мальчиком из бруклинского гетто, я мало знал о рыбалке. Однако присутствие моего старшего брата давало мне уверенность в том, что я пройду наилучший курс обучения этому искусству. С наживкой на крючке и грузилом я последовал его примеру и забросил удочку в воду. Через несколько мгновений я взволнованно воскликнул и стал тянуть то, что, наверное, было самой большой рыбой на свете! Но, к сожалению, это были водоросли. Я снова забросил удочку и снова потянул, но лишь обнаружил, что отсутствует наживка. Пока я забрасывал удочку много раз, пошел дождь. Мы спрятались под зонтом, который взяли «на всякий случай», и ждали, пока дождь утихнет. Когда же он усилился, брат решил вытащить леску и оставить ее свободно болтаться над водой.

Как только дождь прекратился, Джин смотал удочку, чтобы снова ее забросить. Когда он посмотрел вниз с моста, чтобы узнать, как далеко была его леска, то весело рассмеялся. Брат и не знал, что на крючок попалась большая рыба. Он поймал ее совершенно случайно.

Как и мой брат, многие искренние христианские работники стремятся обращать людей к Богу, зная об этом столь же мало, как и мы с братом о рыбной ловле. Несомненно, какую­то рыбу можно поймать случайно, но ведь намного лучше, если перед рыбалкой человек может приобрести соответствующие навыки, чтобы возвращение домой было исполнено радости от «улова».

Для многих рыбалка – это увлекательное времяпрепровождение, но восторг, который испытывает человек, приводя души ко Христу, намного превосходит любое другое удовольствие. Этот опыт приносит христианину большое удовлетворение. Радость от того, что человек принимает Христа, можно сравнить со счастьем матери, которая мучится в родах и рождает в мир младенца. Об Иисусе сказано: «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством» (Ис. 53:11). Христос был готов претерпеть трудности, чтобы «взыскать … погибшее» (Лк. 19:10). Он больше всего радовался, когда видел завоеванные души. Апостол Павел писал: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:2). «Он так высоко ценит Свое вознаграждение, что забывает, каких мучений Ему стоило искупить падшего человека». Иисус испытывал и до сих пор испытывает всепоглощающую тревогу о спасении душ. Именно это безмерное беспокойство о погибающем грешнике заставило Сына Божьего покинуть Небо. Все находящиеся в небесных дворах разделяют Его радость. «Так, говорю вам, – сказал Иисус, – бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).

Луис Р. Торрес – Как приводить людей к решению принять Христа – Практическое руководство

Киев: Джерело життя, 2014. – 128 с.

Луис Р. Торрес – Как приводить людей к решению принять Христа - Содержание