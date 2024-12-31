Тренчени-Вальдапфель - Мифология

Перед научной мифологией стоит двойная задача: с одной стороны, выяснение отношения между мифом, мифическим действием и религиозным обрядом (пйк), регулярно повторяющимся в строго установленных рамках (бесчисленные примеры таких обрядов известны из истории религии начиная с афинского праздника Прометейи и кончая ежегодным представлением в католической церкви «страстей Господних» на Страстной неделе), с другой стороны, выяснение отношения между мифом и его поэтическими разработками, нередко противоречащими традиционным толкованиям мифа. Научная мифология должна, с одной стороны, исследовать — в рамках истории религии — происхождение мифов, их формирование, а также изменения их смысла в ходе историко-религиозного развития, большей частью бессознательно отражающие общественные изменения; нужно исследовать, с другой стороны, мифы как необходимую дополняющую часть истории литературы и истории искусства, как образы и мотивы, созданные устной народной поэтической традицией в историко-религиозных условиях, но в большей или меньшей степени освободившиеся от религии и представляющие материал для дальнейшего сознательного поэтического развития и художественного творчества.

Мы говорим о двоякой задаче мифологии; что же касается античной эпохи, то в этот период эти две задачи неотделимы одна от другой, неотделимы, во-первых, потому, что большей частью мы в состоянии объяснить формирование мифов и их первоначальное религиозное значение только при помощи данных литературы и искусства. Кроме того, любой античный поэт требует особого исследования, чтобы мы могли определить, в какой мере он принимает мифы в религиозном духе, то есть «всерьез»; когда он обращается к мифу, чтобы в иносказательной форме делать свои нападки на религию; и, наконец, когда поэт рассматривает — подновляя памятник античной мифологии в духе новейшей поэзии — мифологические образы только как своего рода украшения, как имеющийся в распоряжении каждого поэта литературный и тематический ассортимент, пользуясь которым поэт может испробовать свои собственные поэтические силы на мифе, уже обработанном его предшественником.

Греческая наука, рассматривавшая мифы уже в определенной критической перспективе, считала основоположниками мифологии Гомера и Гесиода; это, в сущности, подчеркивал и «отец истории» Геродот; это признавали, сопровождая свое признание тяжелыми упреками по адресу Гомера и Гесиода, Ксенофан и другие философы. Насколько справедливо это мнение?

Древние формы мифов — те основные формы, которые сходны в том или другом отношении у самых различных народов, что определяется сравнительной мифологией, — возникли на той ступени человеческого сознания, когда переплетались, еще не отделившись, фантазия, познание и вера, позднее обособившиеся друг от друга. Их обособленность, дифференциация в ходе развития греческой культуры определилась и, вероятно, достигла довольно значительной степени уже за несколько столетий до Гесиода и Гомера. В том поэтическом устном предании, обильным, красочным, но изменчивым материалом которого в VIII и частично в VII веке до н. э. пользовались Гомер и Гесиод, древние формы мифа (то есть те примитивные формы, которые при одинаковых условиях развития составляют более или менее идентичное содержание в преданиях самых различных народов) уже обогатились собственным историческим опытом греческих племен, а отчасти традицией более развитых народов. Заслугой Гомера и Гесиода является то, что они усмотрели значение мифа для поэзии именно в бесконечной возможности его вариантов. Этой возможностью Гомер и Гесиод пользовались с поразительным художественным чутьем. На основе расплывчатого, аморфного устного предания они впервые создали такие поэтические произведения, которые сами по себе требовали определенной формы и в то же время побуждали других созидателей к выявлению все новых и новых возможностей мифа.

Тренчени-Вальдапфель Имре – Мифология - Фантастические истории о сотворении мира, деяниях богов и героев

Пер. с венгерского Е.Н. Елеонской. — Μ.: ЗАО Центрполиграф, 2024. - 511 с.

ISBN 978-5-9524-6024-9

Тренчени-Вальдапфель Имре – Мифология – Содержание

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МИФОВ

Направления в мифологии

Современное значение сравнительной мифологии

Сотворение мира

Женщина, вытесанная из дерева

Потоп

Самсон

Амиран

Кузнец Велунд

Липпо и Тапио

Чудесный олень

Чингис

Царица Неба

Садко

МУЗЫ

Орфей и Эвридика

Арион

Пиндар

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРА (КОСМОГОНИЯ) И ПОЯВЛЕНИЕ БОГОВ (ТЕОГОНИЯ)

Человеческая культура

Мом

Пандора

Века истории

Потоп

Девкалион и Пирра

Олимп

Гигантомахия

Филемон и Бавкида

Зевс и Гера

Европа

Персей

Афина Паллада, Арес и Гефест

Арахна

Дедал и Икар

Аполлон и Артемида

Рождение Аполлона

Дафна

Мелампод

Кирена

Ниоба

Калидонская охота

Актеон

Афродита

Анхиз

Пигмалион

Нарцисс и Эхо

Геро и Леандр

Гермес

Первые деяния Гермеса

Гермес и Дровосек

Посейдон и Божества моря

Акид и Галатея

Тесей и Минос

Фрике и Гелла

Аргонавты

Меланиппа

Деметра и Гадес

Похищение Персефоны

Правосудие потустороннего мира

Дионис

Дионис и разбойники

Ариадна

Эригона

Геракл

Геракл и Эврисфей

Геракл-дитя

Киферонский лев

Орхомен

Двенадцать подвигов

ГОМЕР И ТРОЯНСКИЙ ЭПИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Троянская война

Возвращение Одиссея на родину

МИФЫ В ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ

ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ В РИМЕ И РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Анна Перенна

Пик

Помона и Вертумн

Богиня молчания (Dea Muta)

Камилла

Как

РИМСКИЙ ЭПОС

Эней

Ромул и Рем

Квирин

ВОСТОЧНЫЕ БОГИ НА ЗАПАДЕ

Кибела

Изида и Озирис

Пещера Айона

МИФ И СКАЗКА