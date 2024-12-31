Тренчени-Вальдапфель - Мифология
Перед научной мифологией стоит двойная задача: с одной стороны, выяснение отношения между мифом, мифическим действием и религиозным обрядом (пйк), регулярно повторяющимся в строго установленных рамках (бесчисленные примеры таких обрядов известны из истории религии начиная с афинского праздника Прометейи и кончая ежегодным представлением в католической церкви «страстей Господних» на Страстной неделе), с другой стороны, выяснение отношения между мифом и его поэтическими разработками, нередко противоречащими традиционным толкованиям мифа. Научная мифология должна, с одной стороны, исследовать — в рамках истории религии — происхождение мифов, их формирование, а также изменения их смысла в ходе историко-религиозного развития, большей частью бессознательно отражающие общественные изменения; нужно исследовать, с другой стороны, мифы как необходимую дополняющую часть истории литературы и истории искусства, как образы и мотивы, созданные устной народной поэтической традицией в историко-религиозных условиях, но в большей или меньшей степени освободившиеся от религии и представляющие материал для дальнейшего сознательного поэтического развития и художественного творчества.
Мы говорим о двоякой задаче мифологии; что же касается античной эпохи, то в этот период эти две задачи неотделимы одна от другой, неотделимы, во-первых, потому, что большей частью мы в состоянии объяснить формирование мифов и их первоначальное религиозное значение только при помощи данных литературы и искусства. Кроме того, любой античный поэт требует особого исследования, чтобы мы могли определить, в какой мере он принимает мифы в религиозном духе, то есть «всерьез»; когда он обращается к мифу, чтобы в иносказательной форме делать свои нападки на религию; и, наконец, когда поэт рассматривает — подновляя памятник античной мифологии в духе новейшей поэзии — мифологические образы только как своего рода украшения, как имеющийся в распоряжении каждого поэта литературный и тематический ассортимент, пользуясь которым поэт может испробовать свои собственные поэтические силы на мифе, уже обработанном его предшественником.
Греческая наука, рассматривавшая мифы уже в определенной критической перспективе, считала основоположниками мифологии Гомера и Гесиода; это, в сущности, подчеркивал и «отец истории» Геродот; это признавали, сопровождая свое признание тяжелыми упреками по адресу Гомера и Гесиода, Ксенофан и другие философы. Насколько справедливо это мнение?
Древние формы мифов — те основные формы, которые сходны в том или другом отношении у самых различных народов, что определяется сравнительной мифологией, — возникли на той ступени человеческого сознания, когда переплетались, еще не отделившись, фантазия, познание и вера, позднее обособившиеся друг от друга. Их обособленность, дифференциация в ходе развития греческой культуры определилась и, вероятно, достигла довольно значительной степени уже за несколько столетий до Гесиода и Гомера. В том поэтическом устном предании, обильным, красочным, но изменчивым материалом которого в VIII и частично в VII веке до н. э. пользовались Гомер и Гесиод, древние формы мифа (то есть те примитивные формы, которые при одинаковых условиях развития составляют более или менее идентичное содержание в преданиях самых различных народов) уже обогатились собственным историческим опытом греческих племен, а отчасти традицией более развитых народов. Заслугой Гомера и Гесиода является то, что они усмотрели значение мифа для поэзии именно в бесконечной возможности его вариантов. Этой возможностью Гомер и Гесиод пользовались с поразительным художественным чутьем. На основе расплывчатого, аморфного устного предания они впервые создали такие поэтические произведения, которые сами по себе требовали определенной формы и в то же время побуждали других созидателей к выявлению все новых и новых возможностей мифа.
Тренчени-Вальдапфель Имре – Мифология - Фантастические истории о сотворении мира, деяниях богов и героев
Пер. с венгерского Е.Н. Елеонской. — Μ.: ЗАО Центрполиграф, 2024. - 511 с.
ISBN 978-5-9524-6024-9
Тренчени-Вальдапфель Имре – Мифология – Содержание
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МИФОВ
Направления в мифологии
Современное значение сравнительной мифологии
- Сотворение мира
- Женщина, вытесанная из дерева
- Потоп
- Самсон
- Амиран
- Кузнец Велунд
- Липпо и Тапио
- Чудесный олень
- Чингис
- Царица Неба
- Садко
МУЗЫ
- Орфей и Эвридика
- Арион
- Пиндар
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРА (КОСМОГОНИЯ) И ПОЯВЛЕНИЕ БОГОВ (ТЕОГОНИЯ)
- Человеческая культура
- Мом
- Пандора
- Века истории
- Потоп
- Девкалион и Пирра
Олимп
- Гигантомахия
- Филемон и Бавкида
Зевс и Гера
- Европа
- Персей
Афина Паллада, Арес и Гефест
- Арахна
- Дедал и Икар
Аполлон и Артемида
- Рождение Аполлона
- Дафна
- Мелампод
- Кирена
- Ниоба
- Калидонская охота
- Актеон
Афродита
- Анхиз
- Пигмалион
- Нарцисс и Эхо
- Геро и Леандр
Гермес
- Первые деяния Гермеса
- Гермес и Дровосек
Посейдон и Божества моря
- Акид и Галатея
- Тесей и Минос
- Фрике и Гелла
- Аргонавты
- Меланиппа
Деметра и Гадес
- Похищение Персефоны
- Правосудие потустороннего мира
Дионис
- Дионис и разбойники
- Ариадна
- Эригона
Геракл
- Геракл и Эврисфей
- Геракл-дитя
- Киферонский лев
- Орхомен
- Двенадцать подвигов
ГОМЕР И ТРОЯНСКИЙ ЭПИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
- Троянская война
- Возвращение Одиссея на родину
МИФЫ В ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ
ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ В РИМЕ И РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Анна Перенна
- Пик
- Помона и Вертумн
- Богиня молчания (Dea Muta)
- Камилла
- Как
РИМСКИЙ ЭПОС
- Эней
- Ромул и Рем
- Квирин
ВОСТОЧНЫЕ БОГИ НА ЗАПАДЕ
- Кибела
- Изида и Озирис
- Пещера Айона
МИФ И СКАЗКА
- Пердикка
- Амур и Психея
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