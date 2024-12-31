Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тренчени-Вальдапфель - Мифология

Тренчени-Вальдапфель Имре – Мифология - Фантастические истории о сотворении мира, деяниях богов и героев
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Mythology Legends
Перед научной мифологией стоит двойная задача: с одной стороны, выяснение отношения между мифом, мифическим действием и религиозным обрядом (пйк), регулярно повторяющимся в строго установленных рамках (бесчисленные примеры таких обрядов известны из истории религии начиная с афинского праздника Прометейи и кончая ежегодным представлением в католической церкви «страстей Господних» на Страстной неделе), с другой стороны, выяснение отношения между мифом и его поэтическими разработками, нередко противоречащими традиционным толкованиям мифа. Научная мифология должна, с одной стороны, исследовать — в рамках истории религии — происхождение мифов, их формирование, а также изменения их смысла в ходе историко-религиозного развития, большей частью бессознательно отражающие общественные изменения; нужно исследовать, с другой стороны, мифы как необходимую дополняющую часть истории литературы и истории искусства, как образы и мотивы, созданные устной народной поэтической традицией в историко-религиозных условиях, но в большей или меньшей степени освободившиеся от религии и представляющие материал для дальнейшего сознательного поэтического развития и художественного творчества.
Мы говорим о двоякой задаче мифологии; что же касается античной эпохи, то в этот период эти две задачи неотделимы одна от другой, неотделимы, во-первых, потому, что большей частью мы в состоянии объяснить формирование мифов и их первоначальное религиозное значение только при помощи данных литературы и искусства. Кроме того, любой античный поэт требует особого исследования, чтобы мы могли определить, в какой мере он принимает мифы в религиозном духе, то есть «всерьез»; когда он обращается к мифу, чтобы в иносказательной форме делать свои нападки на религию; и, наконец, когда поэт рассматривает — подновляя памятник античной мифологии в духе новейшей поэзии — мифологические образы только как своего рода украшения, как имеющийся в распоряжении каждого поэта литературный и тематический ассортимент, пользуясь которым поэт может испробовать свои собственные поэтические силы на мифе, уже обработанном его предшественником.
Греческая наука, рассматривавшая мифы уже в определенной критической перспективе, считала основоположниками мифологии Гомера и Гесиода; это, в сущности, подчеркивал и «отец истории» Геродот; это признавали, сопровождая свое признание тяжелыми упреками по адресу Гомера и Гесиода, Ксенофан и другие философы. Насколько справедливо это мнение?
Древние формы мифов — те основные формы, которые сходны в том или другом отношении у самых различных народов, что определяется сравнительной мифологией, — возникли на той ступени человеческого сознания, когда переплетались, еще не отделившись, фантазия, познание и вера, позднее обособившиеся друг от друга. Их обособленность, дифференциация в ходе развития греческой культуры определилась и, вероятно, достигла довольно значительной степени уже за несколько столетий до Гесиода и Гомера. В том поэтическом устном предании, обильным, красочным, но изменчивым материалом которого в VIII и частично в VII веке до н. э. пользовались Гомер и Гесиод, древние формы мифа (то есть те примитивные формы, которые при одинаковых условиях развития составляют более или менее идентичное содержание в преданиях самых различных народов) уже обогатились собственным историческим опытом греческих племен, а отчасти традицией более развитых народов. Заслугой Гомера и Гесиода является то, что они усмотрели значение мифа для поэзии именно в бесконечной возможности его вариантов. Этой возможностью Гомер и Гесиод пользовались с поразительным художественным чутьем. На основе расплывчатого, аморфного устного предания они впервые создали такие поэтические произведения, которые сами по себе требовали определенной формы и в то же время побуждали других созидателей к выявлению все новых и новых возможностей мифа.

Тренчени-Вальдапфель Имре – Мифология - Фантастические истории о сотворении мира, деяниях богов и героев

Пер. с венгерского Е.Н. Елеонской. — Μ.: ЗАО Центрполиграф, 2024. - 511 с.
ISBN 978-5-9524-6024-9

Тренчени-Вальдапфель Имре – Мифология – Содержание

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МИФОВ
Направления в мифологии
Современное значение сравнительной мифологии
  • Сотворение мира
  • Женщина, вытесанная из дерева
  • Потоп
  • Самсон
  • Амиран
  • Кузнец Велунд
  • Липпо и Тапио
  • Чудесный олень
  • Чингис
  • Царица Неба
  • Садко
МУЗЫ
  • Орфей и Эвридика
  • Арион
  • Пиндар
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРА (КОСМОГОНИЯ) И ПОЯВЛЕНИЕ БОГОВ (ТЕОГОНИЯ)
  • Человеческая культура
  • Мом
  • Пандора
  • Века истории
  • Потоп
  • Девкалион и Пирра
Олимп
  • Гигантомахия
  • Филемон и Бавкида
Зевс и Гера
  • Европа
  • Персей
Афина Паллада, Арес и Гефест
  • Арахна
  • Дедал и Икар
Аполлон и Артемида
  • Рождение Аполлона
  • Дафна
  • Мелампод
  • Кирена
  • Ниоба
  • Калидонская охота
  • Актеон
Афродита
  • Анхиз
  • Пигмалион
  • Нарцисс и Эхо
  • Геро и Леандр
Гермес
  • Первые деяния Гермеса
  • Гермес и Дровосек
Посейдон и Божества моря
  • Акид и Галатея
  • Тесей и Минос
  • Фрике и Гелла
  • Аргонавты
  • Меланиппа
Деметра и Гадес
  • Похищение Персефоны
  • Правосудие потустороннего мира
Дионис
  • Дионис и разбойники
  • Ариадна
  • Эригона
Геракл
  • Геракл и Эврисфей
  • Геракл-дитя
  • Киферонский лев
  • Орхомен
  • Двенадцать подвигов
ГОМЕР И ТРОЯНСКИЙ ЭПИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
  • Троянская война
  • Возвращение Одиссея на родину
МИФЫ В ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ
ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ В РИМЕ И РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Анна Перенна
  • Пик
  • Помона и Вертумн
  • Богиня молчания (Dea Muta)
  • Камилла
  • Как
РИМСКИЙ ЭПОС
  • Эней
  • Ромул и Рем
  • Квирин
ВОСТОЧНЫЕ БОГИ НА ЗАПАДЕ
  • Кибела
  • Изида и Озирис
  • Пещера Айона
МИФ И СКАЗКА
  • Пердикка
  • Амур и Психея
Views 217
Rating 5.0 / 5
Added 31.12.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books