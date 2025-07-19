Яновиц — Магия в римском мире
Эта книга посвящена воображению, в особенности воображению враждебному. Назвать кого-то «магом» в первые три века н. э. было равноценно суровому и потенциальному опасному обвинению. В христианских, иудейских и греко-римских источниках термины, которые мы обычно переводим как «маг» или «маги», ассоциировались с человеческими жертвоприношениями, извращенными сексуальными практиками и всеми видами антиобщественного и мизантропического поведения.
Гораций в эпоху правления императора Августа — точку отсчета для нашего исследования — в одном из своих произведений изобразил особенно отвратительных ведьм, которые приносят в жертву не просто человека, а фактически ребенка (Эподы, 5). Ведьмы закапывают мальчика в песок по шею, пытают его зрелищем еды и в завершение действа вырезают у него органы для приготовления любовного напитка.
А в конце четвертого века, чуть позднее верхней границы затронутого нами периода, Присциллиан, епископ Авилы, был обвинен в ереси и занятиях магией. Осудившие его располагали полномочиями приговорить Присциллиана к смерти; эта первая свершенная церковью казнь демонстрирует нам, насколько серьезными могли быть подобные гонения.
Все эти нападки и множество других, которые звучали в промежуточный период, не выдерживают никакой критики.
Наоми Яновиц — Магия в римском мире — Язычники, иудеи и христиане в первые века н. э.
Москва: Касталия, 2025. — 212 с.
ISBN 978-5-907969-31-5
Наоми Яновиц — Магия в римском мире — Содержание
- Благодарности
- Введение
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Глава 1. Концепции магии в греко-римских религиях, христианстве и иудаизме
- Плиний Старший и его критика магов
- Отцы церкви о магии
- Раввины о магии
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Глава 2. Даймоны, ангелы и экзорцизм
- Развитие ангелологии и даймонологии
- Даймоны, одержимость и экзорцизм
- Глава 3. Обряды привлечения возлюбленных
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Глава 4. Использование природных сил для достижения божественных целей
- Мария Иудейка и ранняя алхимия
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Глава 5. Власть Бога и руки человека
- Идея обожествления в первые века н. э.
- Возникновение методов обожествления
- Обожествление в иудейских текстах
- Римское обожествление
- Христианские техники вознесения
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Глава 6. «Даже достойные женщины занимаются колдовством»
- Магия и гендер в поздней античности
- Заключение. Наследие первых веков н. э.
- Примечания
- Библиография
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