Эта книга посвящена воображению, в особенности воображению враждебному. Назвать кого-то «магом» в первые три века н. э. было равноценно суровому и потенциальному опасному обвинению. В христианских, иудейских и греко-римских источниках термины, которые мы обычно переводим как «маг» или «маги», ассоциировались с человеческими жертвоприношениями, извращенными сексуальными практиками и всеми видами антиобщественного и мизантропического поведения.

Гораций в эпоху правления императора Августа — точку отсчета для нашего исследования — в одном из своих произведений изобразил особенно отвратительных ведьм, которые приносят в жертву не просто человека, а фактически ребенка (Эподы, 5). Ведьмы закапывают мальчика в песок по шею, пытают его зрелищем еды и в завершение действа вырезают у него органы для приготовления любовного напитка.

А в конце четвертого века, чуть позднее верхней границы затронутого нами периода, Присциллиан, епископ Авилы, был обвинен в ереси и занятиях магией. Осудившие его располагали полномочиями приговорить Присциллиана к смерти; эта первая свершенная церковью казнь демонстрирует нам, насколько серьезными могли быть подобные гонения.

Все эти нападки и множество других, которые звучали в промежуточный период, не выдерживают никакой критики.

Наоми Яновиц — Магия в римском мире — Язычники, иудеи и христиане в первые века н. э.

Москва: Касталия, 2025. — 212 с.

ISBN 978-5-907969-31-5

Наоми Яновиц — Магия в римском мире — Содержание