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Яновиц — Магия в римском мире

Наоми Яновиц — Магия в римском мире — Язычники, иудеи и христиане в первые века н.э.
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Mythology Legends, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Эта книга посвящена воображению, в особенности воображению враждебному. Назвать кого-то «магом» в первые три века н. э. было равноценно суровому и потенциальному опасному обвинению. В христианских, иудейских и греко-римских источниках термины, которые мы обычно переводим как «маг» или «маги», ассоциировались с человеческими жертвоприношениями, извращенными сексуальными практиками и всеми видами антиобщественного и мизантропического поведения.

Гораций в эпоху правления императора Августа — точку отсчета для нашего исследования — в одном из своих произведений изобразил особенно отвратительных ведьм, которые приносят в жертву не просто человека, а фактически ребенка (Эподы, 5). Ведьмы закапывают мальчика в песок по шею, пытают его зрелищем еды и в завершение действа вырезают у него органы для приготовления любовного напитка.

А в конце четвертого века, чуть позднее верхней границы затронутого нами периода, Присциллиан, епископ Авилы, был обвинен в ереси и занятиях магией. Осудившие его располагали полномочиями приговорить Присциллиана к смерти; эта первая свершенная церковью казнь демонстрирует нам, насколько серьезными могли быть подобные гонения.

Все эти нападки и множество других, которые звучали в промежуточный период, не выдерживают никакой критики.

Наоми Яновиц — Магия в римском мире — Язычники, иудеи и христиане в первые века н. э.

Москва: Касталия, 2025. — 212 с.
ISBN 978-5-907969-31-5

Наоми Яновиц — Магия в римском мире — Содержание

  • Благодарности
  • Введение
  • Глава 1. Концепции магии в греко-римских религиях, христианстве и иудаизме
    • Плиний Старший и его критика магов
    • Отцы церкви о магии
    • Раввины о магии
  • Глава 2. Даймоны, ангелы и экзорцизм
    • Развитие ангелологии и даймонологии
    • Даймоны, одержимость и экзорцизм
  • Глава 3. Обряды привлечения возлюбленных
  • Глава 4. Использование природных сил для достижения божественных целей
    • Мария Иудейка и ранняя алхимия
  • Глава 5. Власть Бога и руки человека
    • Идея обожествления в первые века н. э.
    • Возникновение методов обожествления
    • Обожествление в иудейских текстах
    • Римское обожествление
    • Христианские техники вознесения
  • Глава 6. «Даже достойные женщины занимаются колдовством»
    • Магия и гендер в поздней античности
  • Заключение. Наследие первых веков н. э.
  • Примечания
  • Библиография
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Rating 5.0 / 5
Added 19.07.2025
Author brat Vadim
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