Три французских трактата об алхимии

Прежде всего мне хотелось бы выразить особую благодарность Игорю Калиберде, который помогал мне советом всякий раз, когда то было нужно. Ведь как бы, наверное, выразился А. Пуассон, один из авторов данного собрания произведений, мы, переводчики и трансляторы «эзотерической мысли» просвещённых деятелей прошлых веков, «должны чувствовать локти друг друга», разбираясь в сложном, полном аллегорий и смыслов языке оккультноэзотерических учений.

Данное собрание трудов по алхимии начинается с трактата Папюса и завершается трактатом Э. Делобеля, письма же А. Пуассона заняли почётное срединное место, являясь своего рода сердцем, которое воплощает собою жизнь такой дисциплины, как алхимия, ведь его письма касаются больше алхимической практики, чем теории, которой уделяют своё пристальное внимание два остальных автора.

Связь этих трёх небольших произведений уловил видный исследователь алхимии Ю. Ф. Родиченков, по совету которого мы и издаём их в одном собрании. Они перекликаются не только упоминанием одних и тех же имён, но также проясняют недосказанности друг друга, дополняя и будто бы продолжая рассказ предыдущего автора. Так получилось, что эти трактаты расположены в порядке их публикации, что примечательно, так как в определении последовательности мы ориентировались на слаженность повествовательной линии, но никак не на даты.

В своём трактате «Философский камень: неопровержимое доказательство его существования» Папюс, применяя метод contradictio т соШгагшт (объяснения от противоположного), знакомит читателя с трудами учёных, которые были убеждёнными противниками алхимической гипотезы о трансмутации, но став непосредственными свидетелями этого процесса, не побоялись объявить об этом всему миру. Любознательный читатель найдёт в труде Папюса рекомендуемую и одобренную автором литературу, с которой также советует ознакомиться и Пуассон, ведь «адепты советуют читать как можно больше авторов, поскольку то, что скрывает один, раскрывает другой, и, дополняя их друг другом, можно прийти к истине».

Как и Папюс, Делобель, автор трактата «Алхимические доказательства единства материи и её эволюции», в попытке убедить сомневающихся приводит ряд аргументов в пользу алхимической теории с историко-философской позиции и с точки зрения науки XIX — начала XX века. Если Папюс аккуратно подводит читателя к сложному языку алхимических операций, подогревая его интерес стереотипическим представлениями об алхимике — делателе золота, то Делобель, начиная с предуведомления, опровергает эти представления, равно как и пыльный образ алхимика-безумца. «Но почему так нужно, чтобы алхимик изготавливал золото и чтобы он хвастался этим перед первым встречным зевакой? Какова будет ценность золота в тот день, когда синтетическое золото по желанию вдруг появится в тигле в соответствии с научно известной методикой ?» — задаваясь этими вопросами, Делобель говорит об истинных мотивах алхимика и углубляется в область физики и химии, чтобы продемонстрировать нам, что единая алхимическая теория, утверждающая в качестве общего истока всех вещей первоматерию и объясняющая возможность трансмутации, верна и коррелирует с данными современной ему науки.

Три французских трактата об алхимии

Папюс. Философский камень: неопровержимое доказательство его существования. А. Пуассон. Алхимическое посвящение: тринадцать неопубликованных писем о практике великого делания. Э. Делобель. Алхимические доказательства единства материи и её эволюции. - Пер. с фр., коммент. А. Р. Двиняниновой; предисл. А. Р. Двиняниновой; под ред. Б. К. Двинянинова.—СПб.: Издательство «Академия исследова- ний культуры», 2021. — 166 с.: ил. — (Серия Librarium Аигеит. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-227-1

Три французских трактата об алхимии – Содержание

А. Р. Двинянинова. Предисловие от переводчика

Папюс. Философский камень: неопровержимое доказательство его существования

I.Предисловие

II. Что такое философский камень?

III. Отрицает ли современная химия существование философского камня?

IV. Доказательства существования философского камня — обсуждение их обоснованности

V. Алхимик

VI. Пережиток алхимии в нашу эпоху

VII. Каким образом можно изучать алхимию

Заключение

А. Пуассон. Алхимическое посвящение: тринадцать неопубликованных писем о практике великого делания

М. Хейвен. Альберт Пуассон

Алхимическое посвящение. Неизданная переписка

Э. Делобель. Алхимические доказательства единства материи и её эволюции

Предисловие

Глава 1. Историко-философские доказательства

Глава 2. Научные доказательства

Глава 3. Спектральный анализ и звёздная химия

Библиография