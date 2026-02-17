Эта книга была задумана еще в 2013 году, а завершена в 2016 году. Писалась она с большими перерывами. Были периоды, когда я вынужден был приостанавливать работу над книгой на несколько месяцев или даже на полгода. Привести ее к готовому виду элементарно не хватало времени. Но когда мне уже со всех сторон говорили, что тянуть с выходом уже больше невозможно, что книга нужна и будет интересна многим, я решил больше не откладывать по разным, пусть и объективным, причинам ее издание.

К сожалению, из-за неоднократного сдвигания сроков выхода книги очень дорогие мне люди никогда не смогут ее увидеть. С благодарственных слов в их адрес я и хотел бы начать. Спустя несколько дней после окончания работы над книгой я получил известие, что один из самых важных в моей жизни людей, рав Зеев Велвел Розен, приобщился к Аврааму, Ицхаку и Яакову. На протяжении шести лет (2001-2007 гг.) он постоянно приезжал из Америки на летний семинар рава Цукера в Подмосковье только для того, что- бы обучать меня Торе. В каждый из таких приездов мы заканчивали по трактату Вавилонского Талмуда.

Безграничная доброта и забота рава Розена о своем русскоязычном ученике стали для меня живым комментарием на заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Так много хочется написать о нем. Очень много. Рассказать всем, что это был за человек. Я искренне желаю всем повстречать в своей жизни такого добрейшего, богобоязненного, мудрого и интеллигентного наставника, чья забота и соучастие будут пробуждать в вас самое светлое. Эта книга посвящается его памяти. Самым верным соратником в деле написания книги был рав Хаим Коэн. Мой дорогой друг рав Хаим согласился взять на себя большой груз.

Он сделал решающий вклад в формирование моего авторского подхода, объяснил, на что следует ориентироваться при написании книги. Его направляющие советы и критические замечания помогли мне лучше понять, как должен выглядеть конечный результат. Благодаря его наставлениям я смог сделать важный выбор: какой материал убрать, а какой оставить. Рав Коэн помог мне сформулировать те фундаментальные принципы, которыми должен руководствоваться автор при написании книги. Его внимание к мельчайшим деталям и логическим не состыковкам уберегло меня от грубейших ошибок.

Но еще больше, чем за его огромный вклад в дело написания книги, я благодарен ему за его помощь и добрые советы, которыми я пользуюсь вот уже больше пятнадцати лет. К великой скорби, через неделю после написания этих строк рав Хаим Коэн после страшной болезни был призван в Небесную ешиву. За несколько дней до этого мы разговаривали по телефону. Говорили о разном: о предстоящих медицинских проверках, курсе лечения, обсуждали вопросы, связанные с книгой. Он переживал, что был вынужден остановить работу над ней, и в конце сказал: «Ариэль, у меня для тебя хорошая новость. Я начал работать над третьей главой.

Я стал немного посвободнее (и засмеялся)». Через несколько часов после шабата я хотел позвонить ему, чтобы справиться о его самочувствии. За пару минут до того как я уже собирался набрать его номер, мне позвонил рав Элиэзер Ксидо и сказал, что рава Хаима не стало. Пусть душа рава Хаима Ицхака бен Авраама пребывает в ган эдене. Его ценнейшие замечания, советы и разъяснения оказали решающее влияние на написание этой книги. И на мою жизнь тоже. Ни больше ни меньше. Эта книга посвящается его памяти. Я безгранично благодарен моему учителю раву Элиэзеру Ксидо, который уже много лет продолжает поддерживать и наставлять меня.

Его соучастие и забота помогли мне преодолеть многие испытания. Его познания в Торе, невероятное постоянство в учебе, любовь к людям и умение смотреть на материальные блага только как на инструмент для служения Б ־ гу — всё это служило и продолжает служить для меня верным жизненным ориентиром и эталоном истинного мудреца Торы. Его уроки, его уникальный подход в понимании и объяснении важных аспектов Торы основан на трудах мудрецов, слова которых и стали фундаментом для этой книги. Многолетнее личное знакомство с равом Ксидо развило мое «увлечение» книгами Маараля и его духовных наследников,

о которых мы говорили в начале вступления. Рав Ксидо привил мне постоянный интерес и любовь к урокам великого мудреца Торы нашего поколения гаона рава Моше Шапиро, от которого он принял очень много. Именно рав Ксидо сформировал и построил мое понимание важнейших аспектов мировоззрения Торы. Благословен Всевышний, который послал нашему поколению русскоязычных евреев, вернувшихся к вере своих отцов, такого человека, как рав Элиэзер, который является примером мудреца Торы, неподкупного почетом, избегающего праздных разговоров и направившего все свои силы на изучение Торы.

Каждый, кто удостоился у него учиться, быть на субботних трапезах или просто общаться, согласится со сказанным, но при этом справедливо упрекнет меня в том, что я не сказал даже малой доли того, что следовало бы сказать о раве Ксидо. Воистину его биография может стать уроком и воодушевляющим примером для всех нас. Раву Нафтоли Цукеру я обязан многим, так же, как и тысячи евреев по всему миру. Его ежегодные семинары на протяжении почти тридцати лет без преувеличения являются одним из самых успешных проектов на постсоветском пространстве по возвращению русскоязычных евреев к Торе.

Не счесть, сколько евреев благодаря ему стали учиться и соблюдать заповеди. Все свои силы он направляет на то, чтобы евреи учили Тору. Каждого участника семинара рав Цукер помнит по имени, как будто бы этих тридцати лет и не было вовсе. И если он повстречает участника семинара, то безошибочно вспомнит лист Талмуда, который они изучали, и удачный вопрос, который был задан этим учеником десятки лет назад на семинаре, когда тот только начинал свое возвращение к Торе. И это — реальный факт. Я благодарен Творцу за то, что он свел меня с равом Ашером Кушниром, который является истинным мудрецом Торы,

человеком необычайной скромности и обладателем великих душевных качеств. Счастливо наше поколение, у которого есть такие наставники, как рав Кушнир. Я начал учиться у него еще до того, как его лекции стали известны по всему миру. Уже тогда его особый дар объяснять доступно, умение услышать, понять и дать мудрый совет оказали на меня большое влияние. Очень много я принял от рава Кушнира. В свое время его особое внимание ко мне помогло моему духовному становлению. За многое я благодарен раву Ашеру. Я благодарен своему бывшему земляку раввину Шломо Злоцкому. Это был первый раввин из Израиля, которого я увидел.

Он сумел правильно и понятно объяснить мне, тогда еще только начинавшему свой путь, важные аспекты израильского религиозного общества. В его доме меня всегда принимали очень тепло. Это помогло мне справиться с чувством одиночества молодого репатрианта. Моя глубокая признательность и благодарность раву Давиду Крюгеру. Под его влиянием я продолжил приезжать в ешиву Торат хаим.

Будучи еще второкурсником Тульского педагогического университета, я приезжал к нему в ешиву за советом. Именно рав Давид помог мне принять одно из самых важных решений в моей жизни. Приехав в Израиль, я был частым гостем у него на шабатах. Это мне очень помогло. На семинаре рава Дукера я познакомился с замечательной и дружной семьей рава Авраама Шильмана, который много лет приезжал туда в качестве лектора. В Израиле я нередко гостил у них в шабат.

КЛЮЧИ К ПОНИМАНИЮ АГАДЫ ТАЛМУДА НА ОСНОВЕ КОММЕНТАРИЕВ • МААРАЛЯ ИЗ ПРАГИ, • РАМХАЛЯ, • ВИЛЕНСКОГО ГАОНА И других ВЕЛИКИХ МУДРЕЦОВ ТОРЫ Составитель, переводчик и главный редактор: Ариэль Тригер

Волжский, 2017. — 280 с.

Ариэль Тригер - Сокровищница агады - Содержание

Ключи к книге

Слова Благодарности

Часть 1. Как учить агаду

Глава 1.1. Агада

Две составляющие Устной Торы

Язык тайной мудрости

Язык мудрецов

Серебро дороже злата

Ключи от сокровищницы

Список источников к главе 1.1

Приложение № 1А. Агада

Глава 1.2. Рамхаль об агадот

Компромисс

Первый способ сокрытия: аллегории и притчи

Второй способ сокрытия: абсолютное утверждение

Третий способ сокрытия: великое в малом

Естественные науки

Воздействие духовных сил

Список источников к главе 1.2

Глава 1.3. Агадот в разных поколениях

Парадокс

Ранние поколения

Постижение сердцем

Постижение разумом

Итог

Список источников к главе 1.3

Приложение № 1Б. Тайны Торы и Воды раздора

Приложение № 1В. Рамбам об агадот

Часть 2. Материя и форма

Глава 2.1. «Люди Формы»

Непонятные благословения

Вопросы

Форма

Благословение

Список источников к главе 2.1

Приложение № 2А. Благословения раби Элазара

Приложение № 2Б. Материя и форма

Глава 2.2. Осёл машиаха

Осёл

Для чего нужны чудеса?

Езда на осле

Материя и форма

Авраам, Моше и Машиах

Сумерки Шестого дня

Множественность и единственность

Осёл — подчинение материи

Три качества

Правило агадот

Итог

Список источников к главе 2.2

Приложение № 2В. Облако и осёл

Приложение № 2Г. Агадот в Талмуде и мидрашах

Глава 2.3. «И возревновали к Моше в стане»

Напрасные подозрения

Муж и жена — форма и материя

Жена Моше

Моше — общая форма

Список источников к главе 2.3

Глава 2.4. Спор

Моше и ангелы

Раби Пинхас и река

«Небеса и земля, просите для меня милосердия!»

Ключ

Список источников к главе 2.4

Глава 2.5. Исторические факты

Историчность

Бейтар

Хронология

Разрушение Иерусалима и Бейтара

Ключ

Список источников к главе 2.5

Приложение № 2Д. Зрение коршуна

Глава 2.6. Еще раз об агаде

Изучение агады

Запасной ключ

Магнит для сердец

Не полагаются на агаду

Алаха и агада

Противоречия в агаде

Итог

Список источников к главе 2.6

Приложение № 2Е. Последовательность в учебе

Часть 3. Символы и чудеса

Глава 3.1. «Змеиная печь»

Необычный спор

Вопросы

Ненастоящие чудеса

Чудеса во сне и наяву

Дерево, вода и стены

Обыкновенное чудо

Оливы, пшеница и ячмень

Словарь символов

Итог

Список источников к главе 3.1

Приложение № ЗА. Мудрец и чудотворец

Приложение № ЗБ. Правота мудрецов

Приложение № ЗВ. Закон о «змеиной печи»

Глава 3.2. Чудеса Хануки

Кувшин с маслом

«Многие воды не смогут погасить любовь...»

Негаснущий огонь

Итог

Список источников к главе 3.2

Глава 3.3. Беседы с Элияу

Пророк Элияу

Раскрытие Элияу

«Не на небесах она»!

Два «тела» Элияу

Исторический фон

Развалины

Время избавления

Раби Иосей и Элияу

Бриллиант истины

Итог

Список источников к главе 3.3

Приложение № ЗГ. Ангел завета

Приложение № ЗД. Маараль о раскрытии Элияу

Глава 3.4. Эхо небесного голоса

Бат коль

Общее согласие

Глас народа

Неслучайный голос

Внутренний голос

Ключ

Список источников к главе 3.4

Глава 3.5. Три стражи

Ночь

Душа и сны

Путь в ночи

Список источников к главе 3.5

Приложение № ЗЖ. Сон человеческий

Истинная цель книги

Часть 4. Человек о Б-ге

Глава 4.1. Высказывания мудрецов о Б-ге

Язык Торы

Близнецы

Народ для Б ־ га

га Абсолютное добро

Мера раскрытия

«За Г-сподом Б ־ гом вашим следуйте»

гом вашим следуйте» «Моя сестра»

Совершенное добро

«Моя мать»

Радость и печаль Творца

Итог

Список источников к главе 4.1

Глава 4.2. Молитва Б-га

Кому молится Б ־ г?

г? Мысли и молитва

О чем молится Б ־ г?

г? «Долготерпивый даже к грешникам»

Возвышенное служение

Совершенный праведник

Итог

Список источников к главе 4.2

Глава 4.3. Хоровод для праведников

Мир истины

Хоровод для праведников

Возвышение над материальностью

Стремление к центру

Общая и индивидуальная миссия

Итог

Ключ

Список источников к главе 4.3

Часть 5. Абсурдное и невероятное

Глава 5.1. Агадот Рабы Бар Бар Хана

Подход

Сокрытие источников

Добро и зло

Орике

Ловушка

От осла до орикса

Рогатый осёл

Гордость горы

Семь «дней» жизни

Длинная шея

Предел тщеславия

Последнее испытание

Список источников к главе 5.1

Глава 5.2. Афинские мудрецы

Раби Йеошуа и афинские мудрецы

Загадка

Завет соли

Послед мула

Корень заблуждений

Вечный завет

Жизнеспособность союза

Мертворожденное будущее

Итог

Список источников к главе 5.2

Часть 6. Агадот и естественные науки

Введение

Глава 6.1. Духовная причина

Причина

Б ־ жественная причина

жественная причина По образу и подобию

Наука и Тора

Солнечное затмение

Ключ

Список источников к главе 6.1

Приложение № 6А. «О путях воздействия»

Глава 6.2. Куда исчезает солнце?

На что похож мир?

Путь Солнца

Физическая оболочка

Проводник и ограничитель

Четыре стороны света

Малый мир

Возможность выбора

Солнце

Точка отсчета

Итог

Список источников к главе 6.2

Заключение

Ариэль Тригер - Сокровищница агады - Язык мудрецов

Существует множество агадот, идею которых, на первый взгляд, можно изложить вполне доступно и на понятном всем языке, но тем не менее это было сделано иносказательным путем. Например, в Талмуде мы встречаем такой, казалось бы очевидный, совет: «Сын, отец которого торгует инжиром, должен продавать инжир сразу, как только найдется покупатель, а не дожидаться прихода отца, чтобы тот сам продавал его». Виленский гаон объясняет, что в этом высказывании содержится назидание для учеников мудрецов Торы — обучать своей мудрости других.

И даже если человек сам пока находится на стадии ученичества (является «сыном») и зависит от своего наставника («отца»), то он всё равно обязан обучать мудрости, которую приобрел («инжир»), каждого, кто пожелает у него учиться («сразу, как только найдется покупатель»), и не перекладывать эту обязанность на своего наставника («не дожидаться прихода своего отца»). Подобно вышеприведенному высказыванию, смысл множества притч и аллегорий агадот не кажется столь уж трудным для понимания, будь он изложен прямо и однозначно. Но тогда почему мудрецы выражались так завуалированно? Это было сделано по нескольким причинам.

1.Изъясняясь таким способом, мудрецы хотели научить своих учеников важному условию, согласно которому мудрость Торы способен приобрести только тот, кто готов приложить для этого должные усилия. Кроме того, таким образом учителя могли воспрепятствовать попаданию своей мудрости в руки тех, кто не готов пойти на большие жертвы, необходимые для ее получения. Дело в том, что суть приобретения Торы заключается в умении перевести ее мудрость из теоретической плоскости в практическую. Люди, которые не приложат достаточных стараний для понимания, не смогут осознать всей ценности этой мудрости и уж точно не будут стараться жить в

соответствии с ней. А если человек учит мудрость, но не руководствуется ею на практике, то это еще хуже, чем если бы он вообще не изучал ее. Загадки и притчи агадот — это и есть тот самый способ, который позволяет сделать различие между серьезными учениками и теми, кто таковыми не является. Как пишет Рамбам, мудрецы специально придали агаде форму туманных и непонятных высказываний для того, чтобы «отточить ум учеников и распалить их сердца. И еще, чтобы ослепить глаза глупцов и не озарить их сердца вовеки. А если бы им всё же открылся истинный свет, то в силу ущербности своей натуры они всё равно отвернулись бы от него».

2. В высказываниях мудрецов часто скрыты дополнительные пласты понимания. Даже в толкованиях от самых великих комментаторов Торы не обязательно содержится вся мудрость, которая была изначально заложена мудрецами в разбираемую агаду. Притча — это самый эффективный способ, позволяющий передать сразу все смысловые слои одновременно.

3. С помощью притч мудрецы смогли придать своим словам дополнительное значение, что было бы невозможно сделать, используй они простой язык. Например, употребление слова «инжир» в качестве символа мудрости намекает на стих: «Кто стережет смоковницу, тот будет есть ее плоды...». И тогда к приведенному выше объяснению агады добавляется талмудическое толкование этого стиха, которое учит нас, что Тора всегда сможет «насытить» новым пониманием своих слов тех, кто ее изучает. Эта неисчерпаемость уподоблена инжирному дереву, на котором всегда можно найти только что созревший плод.

Использование «базара» в качестве символа места обретения мудрости Торы намекает на распространенное среди мудрецов сравнение процесса изучения Торы с «торговлей», ибо ее мудрость так же приобретается с помощью финансовых затрат и физических усилий. Образ «отца» в этой агаде намекает на сказанное мудрецами, что учитель подобен отцу по отношению к ученикам, которые в свою очередь сравниваются с «сыновьями».

Также эта аллегория призвана напомнить нам об идеальных отношениях, которые должны установиться между учеником и его наставником. Ко всему прочему, в этих аллегориях скрыт намек на более возвышенные духовные категории. Простое высказывание, прямо советующее учителю обучать своей мудрости других, даже когда он сам нуждается в наставнике, никак не смогло бы вместить в себя всю совокупность этих понятий.

4. Притчи и загадки, с помощью которых мудрецы сообщали свои знания о скрытой мудрости, иногда использовались ими для передачи более-менее легких для понимания идей. Таким способом уже на начальных этапах обучения мудрецы приучали учеников к аллегорическому языку притч.

5. Порой слова мудрецов в агадот не нужно толковать как аллегории, и тогда понимать такие высказывания следует по-простому. В подобных случаях их намерение состояло в том, чтобы подчеркнуть какой-либо факт, касающийся человеческой натуры, или дать практический совет. Однако, даже когда мудрецы считали нужным рассуждать об обыденных вещах, они всё равно старались придать своим высказываниям дополнительный смысл, обнаружить который сможет только усердный и смышленый ученик.

Будучи обладателями истинной мудрости, они не разбрасывались лишними словами. Как сказано: «Даже беседа мудрецов о будничном требует тщательного изучения». Имеется в виду, что даже в свои будничные разговоры они старались вложить столько мудрости, сколько было необходимо.