Военные события стоят в центре множества произведений древнерусской литературы во все эпохи ее развития. Постоянная необходимость защищать границы Руси, а на определенном этапе и борьба между русскими князьями за власть обусловили особое внимание древнерусских книжников к батальной теме. Начиная с ранних летописей, возникают различные формы рассказа о военных событиях, в первую очередь погодные записи и воинские повести. Однако сам термин «повесть» для древнерусского периода требует пояснения.

Существование жанра повести в средневековой литературе признавалось всеми исследователями с конца XIX в., но представление о границах этого жанра было различным. Как правило, понятие «повесть» относили только к переводным произведениям историко-беллетристического характера, а по отношению к оригинальным древнерусским текстам исторического содержания употребляли термин «сказание», или «сказание» и «повесть» как синонимы.

В обобщенной форме проследил черты и направления развития жанра Я.С.Лурье в статье, включенной в коллективную монографию, посвященную русской повести XIX в. Литературовед указал, что слово «повесть» использовалось в древнерусской письменности чрезвычайно широко: «Повесть – это и весть о каком-либо событии…, и описание…, и разговор, и даже насмешка…», причем в терминологическом смысле было неопределенным: «Рано став наименованием для письменного рассказа, повесть и в этом смысле могла означать произведения различных жанров». Таким образом, исследователь констатирует отсутствие представления о закрепленности слова «повесть» за определенным видом произведений у древнерусских авторов и переписчиков.

Трофимова Нина Владимировна - Поэтика древнерусского воинского повествования

Монография

Москва : МПГУ, 2017. 276 с.

ISBN 978-5-4263-0440-6

Трофимова Нина Владимировна - Поэтика древнерусского воинского повествования - Содержание

Введение

Глава 1. Развитие сюжетов воинских повестей в летописях XV–XVI столетий

1.1. Переработка сюжета о победе юноши-кожемяки над печенегом

1.2. История повести о междоусобной войне 1149 г. в летописании

1.3. «Повесть о битве на Липице» в переработках летописцев XV–XVI веков

1.4. Работа летописцев над повестью о походе Святослава Всеволодовича на волжских булгар

1.5. Повесть «О первой Литовщине» в русском летописании

1.6. Летописная повесть о битве на Скорнищеве

1.7. Повесть о нашествии Тохтамыша

1.8. Повесть о походе новгородцев против московского князя

1.9. Повесть о нашествии Едигея

1.10. Летописная повесть о Мустафе-царевиче

Глава 2. Малые жанры в составе воинского повествования

2.1. Особенности и функционирование лирических жанров 2.1.1. Назначение и своеобразие молитв 2.1.2. Поэтика и роль плачей в воинском повествовании 2.1.3. Особенности жанра похвалы

2.2. Функционирование символических жанров в воинском повествовании 2.2.1. Своеобразие жанра видений 2.2.2. Особенности жанра чудес 2.2.3. Поэтика жанра знамений



Глава 3. Изобразительно-выразительные средства воинского повествования

3.1. Воинские формулы в летописном и внелетописном повествовании 3.1.1. Становление воинских формул в «Повести временных лет» 3.1.2. История «формулы начала битвы» 3.1.3 Поздние воинские формулы в повествованиях XV–XVII вв. 3.1.4. Использование воинских формул в «Казанской истории»

3.2. Изобразительно-выразительные средства в воинском повествовании 3.2.1. Система тропов в воинских повестях XII–XV вв 3.2.2. Цвет в текстах воинского содержания



Заключение

Литература

Трофимова Нина Владимировна - Поэтика древнерусского воинского повествования - Заключение

Воинская повесть – один из самых продуктивных жанров древнерусской литературы, прошедший семивековой путь развития. Отражая важнейшие события государственной жизни Руси с позиции книжников-патриотов, стремившихся точно передать ход исторических событий, размышлявших о причинах событий и исходивших из интересов Руси, он вобрал в себя черты книжной христианской и фольклорной традиций.

Как все жанры средневековья, воинская повесть имела свой канон, не зафиксированный никакими руководствами, но отчетливо проявляющийся в принципах композиции, изображения героев, приемах выражения авторской позиции, устойчивых стилистических формулах. Вместе с тем наблюдения над историей воинских сюжетов в разных летописях, использованием вставных малых жанров, анализ изменения системы изобразительно-выразительных средств в ряде текстов раскрывают возможности индивидуального осмысления книжниками одних и тех же событий, которое в каждом случае связано с эпохой написания произведения, местом его создания, основными стилевыми тенденциями времени.

Материал, представленный в данной книге, отражает малую часть поистине неисчерпаемых богатств древнерусского воинского повествования. И даже в процессе анализа этой малой части не все художественные черты жанра были охвачены в равной мере. Для будущих исследований остаются систематизация библейских цитат и аллюзий в текстах летописных и внелетописных повестей, решение проблемы образа повествователя и его эволюции на протяжении существования жанра, составление справочных материалов, концентрирующих случаи использования тропов и формул по всему корпусу воинских текстов, и на их основе создание полного представления обо всей системе художественных средств воинского повествования.