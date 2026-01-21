Предлагаемая вниманию читателей книга по-своему уникальна. Она является единственным в своем роде катехизисом (то есть излагающим основные веро- и нравоучительные истины трудом), адресатом которого является не только христианин и член Церкви, но и человек, вовсе не разделяющий христианские убеждения и даже противопоставляющий себя им. Книга адресована как христианам, так и мусульманам.

Распределенное по главам содержание книги охватывает весь спектр вопросов, возникающих у мусульман при общении с христианами и встрече с христианством, подробно раскрывает и подтверждает их с мусульманской точки зрения, а затем предлагает обоснованный христианский ответ, направленный на разъяснение неясного и подробное изложение тех особенностей христианского учения, которые вызывают недоумение спрашивающих.

Получается, что христианство ставит перед собой задачу посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя глазами другого, с тем, чтобы в возникающем благодаря этому процессе последовательного самораскрытия изложить свое содержание простыми и одновременно убедительными словами. Интересной особенностью этой книги является ее глубокая укорененность в опыте - опыте общения и диалога в повседневной жизни и в академической деятельности.

Автор книги - профессор Кристиан Тролль (род. 1937), один из ведущих современных специалистов и знатоков ислама, монах и священник, человек, глубоко укорененный в западной церковной традиции.

Профессор Тролль долгое время преподавал исламоведение и богословские дисциплины в различных странах, включая Турцию и Индию. Колоссальный опыт, собранный этим ученым, сочетается в предлагаемой вниманию читателей книге с простотой изложения и последовательной ясностью аргументации.

Пер. с нем. - К.: Дух i Лiтepa, 2011. - 280 с.

ISBN 978-966-378-192-1

Предисловие к изданию на русском языке

Предисловие к немецкому изданию

Список понятий

Список лиц и географических наименований

Кристиан Тролль - Вопросы мусульман - ответы христиан - Предисловие к изданию на русском языке

Еще в недалеком прошлом христианский и мусульманский миры были параллельными мирами в буквальном смысле этого слова, не вступая в общение и взаимное ознакомление, даже когда христиане и мусульмане сосуществовали рядом, как это имело место в Малой Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Современность же являет нам пример тесного взаимопроникновения культур и цивилизаций, когда представители разных континентов, носители различных религиозных традиций находятся в процессе постоянного общения и взаимного ознакомления. Именно этот факт определил методологию авторского рассуждения в книге. Вопросы и возражения, на которые профессор Тролль последовательно отвечает по ходу изложения материала, возникали как в процессе непосредственного общения с мусульманами, так и в академической работе. Так, выходцы из мусульманских стран, проживающие в Германии, а также студенты исламских богословских факультетов в Турции для ознакомления с христианством нередко открывают Библию.

Подобное непосредственное знакомство с Писанием вызывает массу вопросов о христианской жизни и учении. Вопросы эти были со вниманием собраны автором и составили тематическую основу книги. Книга первоначально написана на немецком языке и предназначена для читателей, живущих в странах немецкого языкового пространства. Несомненно, контекст восприятия мусульман, живущих в Германии, да и в целом в Западной Европе, отличается от соответствующего контекста в Украине, России и других странах восточной Европы и постсоветского пространства. Помимо языкового отличия, огромным значением обладает различие истории стран, народов и цивилизационных общностей. Важным, если не основополагающим фактором, является тот факт, что выходцы из мусульманских стран, проживающие в западных странах, находятся в непосредственном соприкосновении с христианством католической и протестантской традиции.

Специалистом по католическому богословию является и автор книги, профессор Кристиан Тролль. Таким образом, оригинал книги адресован как христианам католической и протестантской традиции, так и мусульманам, воспринимающим и знакомым с христианством в Западной Европе. Очевидно, что мусульмане в России и Украине живут в несколько ином цивилизационном контексте. Более знакомым, но по большей части неизвестным для них было и остается христианство православное. А вопросы и недоумения, возникающие у читателей, касаются ислама в его соприкосновении с православием. Именно поэтому профессором Троллем было принято решение сделать перевод его труда на русский язык авторским. Чтобы значительная часть вопросов и материала была представлена в обработке, с преимущественной ориентацией на читателей, родным или основным иностранным языком которых является русский.

Что касается вероучительной составляющей книги, то значительная часть материала была переведена и отредактирована таким образом, чтобы содержание и изложение его соответствовало восприятию и интересам читателей, являющихся православными христианами или же живущих в непосредственной близости с носителями православной традиции. Признание автором необходимости перемены ряда принципиальных установок, допущенных и допустимых в языке оригинала, но призванных быть измененными и опущенными при переводе на русский язык, согласие на своего рода переадресацию издания православному читателю, при сохранении основополагающих особенностей первоначального текста, сделали возможным появление данного издания в таком формате. Перевод делался и с учетом особенностей оригинального текста. Так, автор приводит немалое количество сведений, относящихся к практике и учению католической и протестантской традиции, преимущественно Лютеранской Церкви в Германии.

Конечно же, подобная информация, весьма привязанная к определенному контексту, вряд ли напрямую заинтересует читателя, в особенности простого читателя мусульманина, задающего вопросы христианам, непосредственно его окружающим. Тем не менее, собранный профессором Троллем материал весьма ценен и полезен сам по себе, полезен как для изучения, так и для простого ознакомления желающих. Не секрет, что историческое существование христианского мира, разделение христиан в делах вероучения и практики, наличие древних и новых христианских традиций, в своем построении и организации отличающихся друг от друга, само по себе является большим вопросом для немалого количества мусульман.

Тем не менее, при внимательном рассмотрении становится ясно, что многие различия, существующие в рамках единой христианской парадигмы, не сохраняют всей силы убедительности при сопоставлении и противопоставлении их содержательным составляющим иной религии. Именно поэтому в ответах на аргументацию ислама касательно тех или иных вопросов христианской практики и учения, в переводе была сделана попытка распределения христианских ответов, исходя из критериев принципиальной общности позиций в рамках христианского мира. Таким образом, получается, что встреча с представителями ислама можетспособствовать, на уровне богословского и философского размышления, не только лучшему информированию мусульман о данностях христианской веры, но и содействовать наилучшему самораскрытию христианства для себя самого. Как уже указывалось в данном предисловии, одним из следствий многообразия процессов, происходящих в современности, является встреча христианства и ислама, имеющая место как на бытовом и повседневном уровне, так и на языке богословского и научного общения.

И встреча эта часто обнаруживает парадоксальное несоответствие между более чем тысячелетним прошлым исторических и политических контактов, совместного проживания на одной территории, и почти повсеместным незнанием веро- и нравоучительных убеждений друг друга. Это противоречие становится особенно заметным в наше время, когда информация во всех ее видах становится все более доступной, а взаимное незнание и непонимание становится источником раздоров и конфликтов, имеющих место не только на религиозном уровне. Именно поэтому в нашем богословском и мировоззренческом лексиконе мы все чаще и чаще обращаемся к понятию диалога, диалога как встречи, общения, взаимообмена, дискуссии и конструктивного возражения в свободе мнения и высказывания. Опыт взаимоотношений христианства и ислама показывает, что в большинстве случаев диалог ограничивался социальным или общественно-политическим уровнем, а диалог информативный, мировоззренческий и философский оставлялся без внимания.

А ведь подобный многоуровневый обмен мнениями и знанием о принципиальных установках в вероучении и практике христианства и религий может служить делу адекватного взаимопонимания, осознания тех различий и разности позиций, что являются принципиальными и делают мусульманина мусульманином, а христианина христианином. Весьма важно не забывать о том, что знание о традиции и убеждениях другого способствует не только приобретению важной информации о доселе незнакомом ином веро- и нравоучительном идеале, но делает возможным раскрытие собственной вероучительной парадигмы и идентичности с гораздо более глубокой ясностью и очевидностью.

«В 21-м веке христианин обязан будет быть христианином глубочайшего убеждения или христианства не будет», - эти слова одного из выдающихся богословов прошлого века с удивительной проницательностью говорят нам об изменении условий бытия мира, человечества и каждого отдельного человека. Если раньше религиозная и культурно-цивилизационная принадлежность почти всегда обнаруживалась и передавалась по наследству из поколения в поколение, то сегодняшний человек все более и более осознает свою предельную самостоятельность в вопросах самоопределения и выбора идеала. Именно поэтому так важна способность понимания критериев и составляющих того, к чему мы стремимся, в нашей вере и смысловой направленности. Думается, что перевод и издание книги профессора Тролля станет важным шагом на пути к самопониманию, послужит для читателя необходимым подспорьем на пути взаимопонимания, добрососедского диалога и послужит делу духовного образования читателей.

д. Августин Соколовски