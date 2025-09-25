Евангельским христианам-баптистам часто приходится слышать одно и то же: «А чем баптисты отличаются от православных?» Есть люди, которые задают более конкретные вопросы: «Почему вы не налагаете на себя крестное знамение? Почему не поклоняетесь иконам? Почему не крестите своих детей?» - и т. д. Эта книга рассчитана на то, что заинтересованный читатель получит удовлетворительные ответы на вышеперечисленные и многие другие вопросы.

Наша задача - ответить с кротостью и благоговением всякому требующему у нас ответа в нашем уповании, а не в том, чтобы уничижить или обидеть человека, который имеет отличное от нашего понимание вопросов веры и традиции. Составление этой книги вызвано еще и тем, что в последнее время ревнители православной церкви активизировались в своих нападках на евангельские церкви. Они прямо говорят, что протестантов надо спасать, мотивируя это тем, что вне православной церкви человек не может спастись. Это очень серьезное заявление, и поэтому приходится снова и снова, по совету апостола Павла, проверять самого себя: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5).

Так, мой дедушка по матери, будучи старостой православной церкви, услышал, что в соседней деревне собираются на свои собрания так называемые штунды. Будучи человеком решительным и ревнителем православной веры, он пошел туда с целью разогнать этих, как он думал, сектантов. Но, прежде всего, ему хотелось выслушать то, чему они учат, чтобы найти зацепку и знать, за что разгонять простых людей. И вот, когда он начал внимать тому, что говорил проповедник, стал соглашаться. Ведь правду говорят! Мой дедушка покаялся и стал первым евангельским христианином в своей деревне. А через некоторое время образовал там хорошую евангельскую церковь. В настоящее время шесть его внуков являются пасторами церквей евангельских христиан-баптистов.

Можно сказать, что время жесткого противостояния с применением силы государственных органов власти против евангельских христиан прошло. И практиковали это православные служители до революции в царской России. Но, живя в XXI веке, некоторые ревнители православия хотели бы повернуть время вспять и опять обрушить на головы евангельских христиан репрессивный меч гонений.

Цель этой книги - обратиться к разуму, совести и здравому смыслу служителей и простых верующих православной церкви, мотивируя их к поиску пути мира и понимания. А это как раз и произойдет, когда мы, отбросив свои предрассудки, вернемся к основе христианского учения - Священному Писанию.

Василий Трубчик - Вера и традиция

Кобрин: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2007. - 304 с.

ISBN 985-90061-8-0

Василий Трубчик - Вера и традиция - Содержание

Вступление

Глава 1 Священные Писания или предания?

Глава 2 Только один учитель!

Учиться духовным вещам

У кого учиться?

Только один Учитель

Кто такой пророк?

Пророки Библии

Как узнать и отвергнуть ложного учителя или пророка?

Как скоро мы можем понять учение Христа?

Почему некоторые люди не могут понимать евангельское учение?

Каким образом евангельские христиане-баптисты учатся?

Повеление для проповедников

Глава 3 Покаяние

Что такое покаяние?

В чем и перед кем человек должен каяться?

Три важные ступени покаяния

Покаяние в жизнь вечную

1. Изменение мыслей

2. Изменение воли

3. Изменение дел

Роль Христа в покаянии человека

Покаяние после покаяния

Глава 4 Спасающее Евангелие

Евангельская весть, изложенная в Новом Завете, доступна каждому

Обреченность человека

Суть Евангелия (Доброй Вести)

Евангелие, спасающее от греховной жизни

Губительные добавки к Евангелию

Уверенность в спасении

Глава 5 Крещение

Быть или не быть…крестным?

Проблемы с крещением детей

Водное крещение

Что такое крещение?

1. Крещение Израильского народа в Ветхом Завете

2. Иоанново крещение

3. Крещение - это заповедь Господа Иисуса Христа

4. Крещение - обещание Богу доброй совести, заключение завета (договора) с Христом

5. Крещение - погружение человека в Иисуса Христа

6. Крещение - омовение грехов

7. Кто может принять крещение?

8. Что делать, если ты не крестился, а тебя крестили?

Благодать и некрещеные дети

Подтверждает ли Евангелие крещение детей?

Обрезание и крещение

Глава 6 Рождение свыше

Все ли люди являются детьми Отца Небесного?

Бог дал любовь, чтобы нам быть детьми Божьими

Каким образом стать дитем Божьим?

Признаки рожденного свыше человека

Не открылось, что будем

Глава 7 Молитва и поклонение

1. Что такое молитва и поклонение и кому они по праву принадлежат?

А) Кому люди молятся?

Б) К кому человек может обращаться с молитвой, согласно Библии?

В) Бог запрещает делать изображения для поклонения

Г) Образ Божий или идол?

Д) пророки высмеивают тех, кто делает изображения Бога и поклоняется им

2. Аргументы иконопочитателей в пользу изготовления изображений и поклонения им и библейские аргументы против этого

А) Изображения Херувимов, сделанные Моисеем

Б) Медный змей

В) Ковчег завета

Г) Храм

Д) А как же обновление икон?

3. Воплощение Иисуса Христа и Его изображения

4. Поклонение святым и их изображениям

А) Только один достойный поклонения и почтения Посредник между Богом и людьми

Б) Существуют ли посредники между Иисусом Христом и людьми?

В) Изображения умерших святых и поклонение им

Г) О поклонении мощам

Д) Отношение евангельских христиан-баптистов к Марии, матери Иисуса Христа

Глава 8 Анализ учения православных богословов об иконах

1. происхождение икон

2. Язычество в иконописи

3. Иконичность или спиритуализация иконы

Глава 9 Крест

Что же теперь для нас значит взять крест?

Что значит хвалиться крестом?

Оправдывает ли Библия поклонение кресту?

Крестное знамение

Крест - символ христианства

Глава 10 Вечеря Господня

1. Неверное отношение к вечере Господней

2. Библейский порядок и смысл проведения вечери Господней

3. Недостойное принятие вечери Господней

4. Вечеря Господня и пресуществление

5. Принятие Христа вовнутрь себя

6. Чаша Господня и чаша бесовская

7. Что значит есть Плоть Христа и пить Его Кровь?

Глава 11 Об апостольском преемничестве и таинствах

На ком пребывал Дух Святой (Божий), или благодать Божия, во времена Ветхого Завета?

Отделение левитов на служение Богу

Дух Божий был на судьях в Израиле

Пророки избираются непосредственно Богом и облекаются Духом Святым

Действие Духа Святого в Церкви в первом веке

Что же происходит во время рукоположения?

Епископская власть и священнодействия

Священнодействие и таинства

Глава 12 Кто такие баптисты?

Откуда появилось слово "Баптист" и что оно значит?

Краткая историческая справка о происхождении баптистов

Семь основных принципов веры ЕХБ

Почему некоторые люди называют учение ЕХБ "чужой верой"?

Некоторые стороны социальной доктрины ЕХБ

1.Отношение ЕХБ к своему Отечеству

2. Отношение ЕХБ к другим религиям или конфессиям

3. Отношение ЕХБ к употреблению спиртного и вредным привычкам

4. Брак и семья и другие стороны жизни ЕХБ

Как относятся люди к евангельским христианам-баптистам?

Заключение

Литература