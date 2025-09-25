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Трубчик - Вера и традиция

Трубчик - Вера и традиция
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Religious Studies Atheism
Евангельским христианам-баптистам часто приходится слышать одно и то же: «А чем баптисты отличаются от православных?» Есть люди, которые задают более конкретные вопросы: «Почему вы не налагаете на себя крестное знамение? Почему не поклоняетесь иконам? Почему не крестите своих детей?» - и т. д. Эта книга рассчитана на то, что заинтересованный читатель получит удовлетворительные ответы на вышеперечисленные и многие другие вопросы.
Наша задача - ответить с кротостью и благоговением всякому требующему у нас ответа в нашем уповании, а не в том, чтобы уничижить или обидеть человека, который имеет отличное от нашего понимание вопросов веры и традиции. Составление этой книги вызвано еще и тем, что в последнее время ревнители православной церкви активизировались в своих нападках на евангельские церкви. Они прямо говорят, что протестантов надо спасать, мотивируя это тем, что вне православной церкви человек не может спастись. Это очень серьезное заявление, и поэтому приходится снова и снова, по совету апостола Павла, проверять самого себя: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5).
Так, мой дедушка по матери, будучи старостой православной церкви, услышал, что в соседней деревне собираются на свои собрания так называемые штунды. Будучи человеком решительным и ревнителем православной веры, он пошел туда с целью разогнать этих, как он думал, сектантов. Но, прежде всего, ему хотелось выслушать то, чему они учат, чтобы найти зацепку и знать, за что разгонять простых людей. И вот, когда он начал внимать тому, что говорил проповедник, стал соглашаться. Ведь правду говорят! Мой дедушка покаялся и стал первым евангельским христианином в своей деревне. А через некоторое время образовал там хорошую евангельскую церковь. В настоящее время шесть его внуков являются пасторами церквей евангельских христиан-баптистов.
Можно сказать, что время жесткого противостояния с применением силы государственных органов власти против евангельских христиан прошло. И практиковали это православные служители до революции в царской России. Но, живя в XXI веке, некоторые ревнители православия хотели бы повернуть время вспять и опять обрушить на головы евангельских христиан репрессивный меч гонений.
Цель этой книги - обратиться к разуму, совести и здравому смыслу служителей и простых верующих православной церкви, мотивируя их к поиску пути мира и понимания. А это как раз и произойдет, когда мы, отбросив свои предрассудки, вернемся к основе христианского учения - Священному Писанию.

Василий Трубчик - Вера и традиция

Кобрин: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2007. - 304 с.
ISBN 985-90061-8-0

Василий Трубчик - Вера и традиция - Содержание

Вступление
Глава 1 Священные Писания или предания?
Глава 2 Только один учитель!
  • Учиться духовным вещам
  • У кого учиться?
  • Только один Учитель
  • Кто такой пророк?
  • Пророки Библии
  • Как узнать и отвергнуть ложного учителя или пророка?
  • Как скоро мы можем понять учение Христа?
  • Почему некоторые люди не могут понимать евангельское учение?
  • Каким образом евангельские христиане-баптисты учатся?
  • Повеление для проповедников
Глава 3 Покаяние
  • Что такое покаяние?
  • В чем и перед кем человек должен каяться?
  • Три важные ступени покаяния
  • Покаяние в жизнь вечную
  • 1. Изменение мыслей
  • 2. Изменение воли
  • 3. Изменение дел
  • Роль Христа в покаянии человека
  • Покаяние после покаяния
Глава 4 Спасающее Евангелие
  • Евангельская весть, изложенная в Новом Завете, доступна каждому
  • Обреченность человека
  • Суть Евангелия (Доброй Вести)
  • Евангелие, спасающее от греховной жизни
  • Губительные добавки к Евангелию
  • Уверенность в спасении
Глава 5 Крещение
  • Быть или не быть…крестным?
  • Проблемы с крещением детей
  • Водное крещение
  • Что такое крещение?
  • 1. Крещение Израильского народа в Ветхом Завете
  • 2. Иоанново крещение
  • 3. Крещение - это заповедь Господа Иисуса Христа
  • 4. Крещение - обещание Богу доброй совести, заключение завета (договора) с Христом
  • 5. Крещение - погружение человека в Иисуса Христа
  • 6. Крещение - омовение грехов
  • 7. Кто может принять крещение?
  • 8. Что делать, если ты не крестился, а тебя крестили?
  • Благодать и некрещеные дети
  • Подтверждает ли Евангелие крещение детей?
  • Обрезание и крещение
Глава 6 Рождение свыше
  • Все ли люди являются детьми Отца Небесного?
  • Бог дал любовь, чтобы нам быть детьми Божьими
  • Каким образом стать дитем Божьим?
  • Признаки рожденного свыше человека
  • Не открылось, что будем
Глава 7 Молитва и поклонение
  • 1. Что такое молитва и поклонение и кому они по праву принадлежат?
  • А) Кому люди молятся?
  • Б) К кому человек может обращаться с молитвой, согласно Библии?
  • В) Бог запрещает делать изображения для поклонения
  • Г) Образ Божий или идол?
  • Д) пророки высмеивают тех, кто делает изображения Бога и поклоняется им
  • 2. Аргументы иконопочитателей в пользу изготовления изображений и поклонения им и библейские аргументы против этого
  • А) Изображения Херувимов, сделанные Моисеем
  • Б) Медный змей
  • В) Ковчег завета
  • Г) Храм
  • Д) А как же обновление икон?
  • 3. Воплощение Иисуса Христа и Его изображения
  • 4. Поклонение святым и их изображениям
  • А) Только один достойный поклонения и почтения Посредник между Богом и людьми
  • Б) Существуют ли посредники между Иисусом Христом и людьми?
  • В) Изображения умерших святых и поклонение им
  • Г) О поклонении мощам
  • Д) Отношение евангельских христиан-баптистов к Марии, матери Иисуса Христа
Глава 8 Анализ учения православных богословов об иконах
  • 1. происхождение икон
  • 2. Язычество в иконописи
  • 3. Иконичность или спиритуализация иконы
Глава 9 Крест
  • Что же теперь для нас значит взять крест?
  • Что значит хвалиться крестом?
  • Оправдывает ли Библия поклонение кресту?
  • Крестное знамение
  • Крест - символ христианства
Глава 10 Вечеря Господня
  • 1. Неверное отношение к вечере Господней
  • 2. Библейский порядок и смысл проведения вечери Господней
  • 3. Недостойное принятие вечери Господней
  • 4. Вечеря Господня и пресуществление
  • 5. Принятие Христа вовнутрь себя
  • 6. Чаша Господня и чаша бесовская
  • 7. Что значит есть Плоть Христа и пить Его Кровь?
Глава 11 Об апостольском преемничестве и таинствах
  • На ком пребывал Дух Святой (Божий), или благодать Божия, во времена Ветхого Завета?
  • Отделение левитов на служение Богу
  • Дух Божий был на судьях в Израиле
  • Пророки избираются непосредственно Богом и облекаются Духом Святым
  • Действие Духа Святого в Церкви в первом веке
  • Что же происходит во время рукоположения?
  • Епископская власть и священнодействия
  • Священнодействие и таинства
Глава 12 Кто такие баптисты?
  • Откуда появилось слово "Баптист" и что оно значит?
  • Краткая историческая справка о происхождении баптистов
  • Семь основных принципов веры ЕХБ
  • Почему некоторые люди называют учение ЕХБ "чужой верой"?
  • Некоторые стороны социальной доктрины ЕХБ
  • 1.Отношение ЕХБ к своему Отечеству
  • 2. Отношение ЕХБ к другим религиям или конфессиям
  • 3. Отношение ЕХБ к употреблению спиртного и вредным привычкам
  • 4. Брак и семья и другие стороны жизни ЕХБ
  • Как относятся люди к евангельским христианам-баптистам?
Заключение
Литература
Views 661
Rating 4.1 / 5
Added 25.09.2025
Author esxatos
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4.1/5 (5)

Comments (3 comments)

P
prosams 6 years ago

в djvu все полужирные буквы "н" стали буквой "п"... такое бывает при неправильной настройке профиля кодирования djvu и непросмотра файла после кодирования... неужели во всей книге изначально была такая проблема с буквой "н"?

 

хотя это не клуб делал файл
E
esxatos 6 years ago

Это не клубный файл, а в инете таких дел тких "мастеров" множество...
T
teolog 9 years ago
Ого....где вы откопали эту писанину?)) Не лень было Трубчику исписывать 300 стр. ?))

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