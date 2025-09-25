Трубчик - Вера и традиция
Евангельским христианам-баптистам часто приходится слышать одно и то же: «А чем баптисты отличаются от православных?» Есть люди, которые задают более конкретные вопросы: «Почему вы не налагаете на себя крестное знамение? Почему не поклоняетесь иконам? Почему не крестите своих детей?» - и т. д. Эта книга рассчитана на то, что заинтересованный читатель получит удовлетворительные ответы на вышеперечисленные и многие другие вопросы.
Наша задача - ответить с кротостью и благоговением всякому требующему у нас ответа в нашем уповании, а не в том, чтобы уничижить или обидеть человека, который имеет отличное от нашего понимание вопросов веры и традиции. Составление этой книги вызвано еще и тем, что в последнее время ревнители православной церкви активизировались в своих нападках на евангельские церкви. Они прямо говорят, что протестантов надо спасать, мотивируя это тем, что вне православной церкви человек не может спастись. Это очень серьезное заявление, и поэтому приходится снова и снова, по совету апостола Павла, проверять самого себя: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5).
Так, мой дедушка по матери, будучи старостой православной церкви, услышал, что в соседней деревне собираются на свои собрания так называемые штунды. Будучи человеком решительным и ревнителем православной веры, он пошел туда с целью разогнать этих, как он думал, сектантов. Но, прежде всего, ему хотелось выслушать то, чему они учат, чтобы найти зацепку и знать, за что разгонять простых людей. И вот, когда он начал внимать тому, что говорил проповедник, стал соглашаться. Ведь правду говорят! Мой дедушка покаялся и стал первым евангельским христианином в своей деревне. А через некоторое время образовал там хорошую евангельскую церковь. В настоящее время шесть его внуков являются пасторами церквей евангельских христиан-баптистов.
Можно сказать, что время жесткого противостояния с применением силы государственных органов власти против евангельских христиан прошло. И практиковали это православные служители до революции в царской России. Но, живя в XXI веке, некоторые ревнители православия хотели бы повернуть время вспять и опять обрушить на головы евангельских христиан репрессивный меч гонений.
Цель этой книги - обратиться к разуму, совести и здравому смыслу служителей и простых верующих православной церкви, мотивируя их к поиску пути мира и понимания. А это как раз и произойдет, когда мы, отбросив свои предрассудки, вернемся к основе христианского учения - Священному Писанию.
Василий Трубчик - Вера и традиция
Кобрин: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2007. - 304 с.
ISBN 985-90061-8-0
Василий Трубчик - Вера и традиция - Содержание
Вступление
Глава 1 Священные Писания или предания?
Глава 2 Только один учитель!
- Учиться духовным вещам
- У кого учиться?
- Только один Учитель
- Кто такой пророк?
- Пророки Библии
- Как узнать и отвергнуть ложного учителя или пророка?
- Как скоро мы можем понять учение Христа?
- Почему некоторые люди не могут понимать евангельское учение?
- Каким образом евангельские христиане-баптисты учатся?
- Повеление для проповедников
Глава 3 Покаяние
- Что такое покаяние?
- В чем и перед кем человек должен каяться?
- Три важные ступени покаяния
- Покаяние в жизнь вечную
- 1. Изменение мыслей
- 2. Изменение воли
- 3. Изменение дел
- Роль Христа в покаянии человека
- Покаяние после покаяния
Глава 4 Спасающее Евангелие
- Евангельская весть, изложенная в Новом Завете, доступна каждому
- Обреченность человека
- Суть Евангелия (Доброй Вести)
- Евангелие, спасающее от греховной жизни
- Губительные добавки к Евангелию
- Уверенность в спасении
Глава 5 Крещение
- Быть или не быть…крестным?
- Проблемы с крещением детей
- Водное крещение
- Что такое крещение?
- 1. Крещение Израильского народа в Ветхом Завете
- 2. Иоанново крещение
- 3. Крещение - это заповедь Господа Иисуса Христа
- 4. Крещение - обещание Богу доброй совести, заключение завета (договора) с Христом
- 5. Крещение - погружение человека в Иисуса Христа
- 6. Крещение - омовение грехов
- 7. Кто может принять крещение?
- 8. Что делать, если ты не крестился, а тебя крестили?
- Благодать и некрещеные дети
- Подтверждает ли Евангелие крещение детей?
- Обрезание и крещение
Глава 6 Рождение свыше
- Все ли люди являются детьми Отца Небесного?
- Бог дал любовь, чтобы нам быть детьми Божьими
- Каким образом стать дитем Божьим?
- Признаки рожденного свыше человека
- Не открылось, что будем
Глава 7 Молитва и поклонение
- 1. Что такое молитва и поклонение и кому они по праву принадлежат?
- А) Кому люди молятся?
- Б) К кому человек может обращаться с молитвой, согласно Библии?
- В) Бог запрещает делать изображения для поклонения
- Г) Образ Божий или идол?
- Д) пророки высмеивают тех, кто делает изображения Бога и поклоняется им
- 2. Аргументы иконопочитателей в пользу изготовления изображений и поклонения им и библейские аргументы против этого
- А) Изображения Херувимов, сделанные Моисеем
- Б) Медный змей
- В) Ковчег завета
- Г) Храм
- Д) А как же обновление икон?
- 3. Воплощение Иисуса Христа и Его изображения
- 4. Поклонение святым и их изображениям
- А) Только один достойный поклонения и почтения Посредник между Богом и людьми
- Б) Существуют ли посредники между Иисусом Христом и людьми?
- В) Изображения умерших святых и поклонение им
- Г) О поклонении мощам
- Д) Отношение евангельских христиан-баптистов к Марии, матери Иисуса Христа
Глава 8 Анализ учения православных богословов об иконах
- 1. происхождение икон
- 2. Язычество в иконописи
- 3. Иконичность или спиритуализация иконы
Глава 9 Крест
- Что же теперь для нас значит взять крест?
- Что значит хвалиться крестом?
- Оправдывает ли Библия поклонение кресту?
- Крестное знамение
- Крест - символ христианства
Глава 10 Вечеря Господня
- 1. Неверное отношение к вечере Господней
- 2. Библейский порядок и смысл проведения вечери Господней
- 3. Недостойное принятие вечери Господней
- 4. Вечеря Господня и пресуществление
- 5. Принятие Христа вовнутрь себя
- 6. Чаша Господня и чаша бесовская
- 7. Что значит есть Плоть Христа и пить Его Кровь?
Глава 11 Об апостольском преемничестве и таинствах
- На ком пребывал Дух Святой (Божий), или благодать Божия, во времена Ветхого Завета?
- Отделение левитов на служение Богу
- Дух Божий был на судьях в Израиле
- Пророки избираются непосредственно Богом и облекаются Духом Святым
- Действие Духа Святого в Церкви в первом веке
- Что же происходит во время рукоположения?
- Епископская власть и священнодействия
- Священнодействие и таинства
Глава 12 Кто такие баптисты?
- Откуда появилось слово "Баптист" и что оно значит?
- Краткая историческая справка о происхождении баптистов
- Семь основных принципов веры ЕХБ
- Почему некоторые люди называют учение ЕХБ "чужой верой"?
- Некоторые стороны социальной доктрины ЕХБ
- 1.Отношение ЕХБ к своему Отечеству
- 2. Отношение ЕХБ к другим религиям или конфессиям
- 3. Отношение ЕХБ к употреблению спиртного и вредным привычкам
- 4. Брак и семья и другие стороны жизни ЕХБ
- Как относятся люди к евангельским христианам-баптистам?
Заключение
Литература
Литература
в djvu все полужирные буквы "н" стали буквой "п"... такое бывает при неправильной настройке профиля кодирования djvu и непросмотра файла после кодирования... неужели во всей книге изначально была такая проблема с буквой "н"?
хотя это не клуб делал файл
Это не клубный файл, а в инете таких дел тких "мастеров" множество...