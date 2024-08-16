Трубецкой - Курс истории древней философии

1. Со времени Сократа одним из самых сильных и наглядных возражений против возможности философии служило указание на всеобщее разногласие философом между собой. Каждое оригинальное философское учение отличается от прочих, расходится с ними, противоречит и м и само таит в себе внутренние противоречия и несовершенства; н и одно не может удовлетворить требованиям человеческого разума, потому что требования его безусловны.

Средства для реформы философии и философской деятельности предлагались не раз и не раз уже вели к действительным переворотам в области мысли. Но они не изменяли положения философии по отношению к ее конечному предмету, той Истине, которую она ищет: по-прежнему философия стремится ее постичь, и по-прежнему это стремление осуществляется в различных расходящихся между собою философских учениях, которые дают удовлетворение отдельным умам, но не могут дать полного и точного удовлетворения человеческой мысли в ее целом. А кажется, все возможные способы решения были ею изведаны.

Сократ думал, что философия станет на правый путь, если она откажется от умозрения «о делах божественных», о природе вещей, о первых началах сущего; чтобы сделать ее достоверною, мы должны отказаться от попытки познать то, что превышает наш разум, и ограничиться познанием «дел человеческих», т. е. нравственной областью. Однако и такое средство не помогло: в области нравственной философии все оказалось столь же спорным, как и в области умозрения о природе вещей. Уже среди учеников Сократа мы находим самое решительное разногласие по вопросам о целях человеческого поведения, о благе, о добре, о добродетелях, об обязанностях человека по отношению к ближним и к обществу.

До сих пор разногласие это не прекращается, и философы не могут столковаться не только относительно общих оснований и принципов, но и относительно самих определений права и нравственности: астрономические явления, которые Сократ причислял к «делам божественным», давно стали предметом научного знания, а спор о том, что такое право, что такое нравственность, — ведется и до сих пор.

Трубецкой, С. Н. - Курс истории древней философии – Учебник

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 347с . — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-11877-3

Трубецкой, С. Н. - Курс истории древней философии – Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. Изучение древней философии. Ее источники. Три периода ее развития

Глава II. Религия древних греков

Глава III. Ранняя ионийская физика Фалес, Анаксимандр Анаксимен

Глава IV. Пифагор и пифагорейцы

Глава V. Гераклит

Глава VI. Элейская школа

Глава VII. Эмпедокл

Глава VIII. Атомисты

Глава IX. Анаксагор и последние натурфилософы V века

Глава X. Софисты

Глава XI. Сократ

Глава XII. Сократические школы

Приложение