Проблемы свободы, христианской свободы и свободы совести в богословской и философской литературе XIX – начала ХХ веков.

Данный термин, помимо философских и юридических аспектов, на рубеже XIX–XX веков и первой русской революции приобрѐл в отечественной культуре ещѐ и религиозные коннотации, особенно после публикации пасхального указа Правительствующему Сенату «Об укреплении начал веротерпимости» (17 апреля 1905 года). Истинной свободой, с точки зрения и философов, и богословов, являлась именно христианская свобода, представляющая собой право свободно веровать, свободно без принуждения служить Христу, в отличие от гражданской или правовой свободы, основанной на законах и ограничениях, являющихся в тоже время, необходимым условием для существования общества и государства. Христианская свобода, основанная на любви, духе свободного творчества, предполагала право свободно веровать, следовать своим убеждениям, поступать согласно принципам, необходимым для спасения, что, по сути, есть свобода совести. Веротерпимость, подразумевающая уважение к чужим верованиям и убеждениями, наряду со свободой совести, составляла, по мнению философов и богословов того периода основу христианской религии.

Труды IV Конгресса российских исследователей религии . Религия как фактор взаимодействия цивилизаций: сборник докладов

Издательство Амурского государственного университета, 2018 год – 582 с.

ISBN 978-5-93493-283-2

Труды IV Конгресса российских исследователей религии . Религия как фактор взаимодействия цивилизаций: сборник докладов - Содержание

РАЗДЕЛ 1. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАКУРСЕ РУССКОЙФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

Аринин Е.И. Феномен российского «православия»: трансформация денотаций и коннотаций от «веры» к «конфессии» (The Phenomenon of Russian ―Orthodoxy‖: The Transformation of Denotations and Connotations from ―Faith‖ to ―Confession‖)

Васечко В.Ю. Три проекта: конфессиональная самоидентификация как фактор личного религиозно-нравственного поиска в русской философии (Three Projects: Confessional self-identification as the Factor of Personal Religious and Moral Search in Russian Philosophy)

Куляскина И.Ю. С.Л. Франк о ценностной природе религиозного сознания и его воздействии на формирование жизненной позиции человека (S.L. Frank about the Value Nature of Religious Consciousness and Its Influence on the Formation of a Person'sLife Position)

Пишун С.В. Духовно-академическая философия: первые попытки формирования отношения к социалистическому проекту (Spiritual and Academic Philosophy: First Attempts of Formation of the Relation to the Socialist Project)

Павлюченков Н.Н. История религии в концепциях С.Н. Трубецкого и П.А. Флоренского (History of Religion in the Conceptions of S.N. Trubetskoy and P.A. Florensky)

Брейтман А.С. Новые Содом и Гоморра, или Антихристианин XXI века (New Sodom and Gomorrah, or the Antichrist of the 21st Century)

Бубнов Е.С. Методологический монизм и цивилизационный подход в контексте критики феноменологии религии (Methodological Monism and Civilizational Approach in the Context of Critics of the Phenomenology of Religion)

Бондаренко В.В., Павилов Д.А. Внеэмпирические основания математического естествознания: иррациональное в системе научного знания (Beyond the Empirical Foundations of Mathematical Natural Science: Something Irrational in the System of Scientific Knowledge)

Яблоков И.Н. Язык религии в диалоге «Я» со «Значимым Другим» в отраженной субъектности религиозной личности (Language of Religion in the Dialogue between «I» and «Significant Other» in Reflected Subjectivity of the Religious Personality) Маркова Н.М. Проблема понимания христианской свободы и свободы совести в богословской и философской литературе в XIX – начале XX вв. (The Problem of Understanding of Christian Freedom and Freedom of Conscience in Theological and Philosophical Literature in the 19th – Early 20th Centuries) РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ – НОВЫЕ НАХОДКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ Шахнович М.М. Изучение истории религии в 1920-е годы и первые антирелигиозные экспозиции в Ленинграде (Study of the History of Religion in the 1920s and the First Anti-Religious Expositions in Leningrad)

Элбакян Е.С. Энциклопедичность и практикоориентированные исследования в современном религиоведении (Encyclopedic and Practical-Oriented Studies in Modern Religious Studies)

Терюкова Е.А. Коллекции Музея истории религии в Санкт-Петербурге как источник для изучения истории религии и истории отечественного религиоведения (Collections of the State Museum of The History of Religion as a Study Source for History of Religion and History of Religious Studies in Russia)

Дашковский П.К. Некоторые аспекты развития религиоведения в Алтайском государственном университете (Some Aspects of the Development of the Study of Religion in the Altai State University)

Браткин Д.А. Р.Ю. Виппер как историк раннего христианства: некоторые предварительные замечания о контексте советской науки 1920-х гг. (R.Yu. Wipper as a Historian of Early Christianity: Some Preliminary Remarks on the Context of Soviet Science of the 1920s)

Белова А.Д. Методы полевой работы В.Богораза и Ф.Боаса и их релевантность в исследовании религии (Methods of Field Work of V. Bogoraz and F. Boas and Their Relevance in the Study of Religion)

Пелевина О.В. Христианство в Китае в контексте религиозно-экологического подхода (Christianity in China in the Context of Religious and Ecological Approach)

Чжан Си. Научно-теоретические журналы по религиоведению в современном Китае (Scientific and Theoretical Journals on Religious Studies in Modern China)

Кадук А.В., Сирина А.А. М.Г. Левин и его материалы по шаманству 1920–1930-х годов из архива Института этнологии и антропологии РАН (M.G. Levin and His Materials on Shamanism of the 1920–1930s from the Archives of the Institute of Ethnology and Anthropology RAS)

Хорина В.В. Изучение религиозных верований в контексте народных сказок: научное наследие Е.Н. Елеонской (Study of Religious Beliefs in the Context of Folk Tales: the Academic Legacy of E.N. Eleonskaya)

Осипова О.В. Религии на периферии античного мира: обзор современных русскоязычных исследований (Religions on the Periphery of the Ancient World: A Review of Contemporary Russian Language Publications)

Вечерина О.П. Вклад российских и зарубежных тамилистов в исследование тамильского бхакти (The Сontribution of Russian and Foreign Tamilologists to the Study of Tamil Bhakti)

Бойчук С.С. Проблема соотношения религии и цивилизации в концепциях А.Дж. Тойнби, О. Шпенглера и Ф. Бэгби (The Problem of the Interrelation of Religion and Civilization in the Theories of A.J.Toynbee, O. Spengler, and Ph. Bagby)

Лютаева М.С. Некоторые аспекты анализа понятия «толерантность» с точки зрения теории «аутопойетических» систем Никласа Лумана (Some Aspects of the Analysis of the Concept of «Tolerance» from the Point of View of the Theory of «Autopoietic» Systems by Niklas Luhmann)

Козлова И.Л. Единство мира и культурное многообразие: религиоведческая герменевтика Иоахима Ваха – подход к пониманию культурных традиций (Unity of the World and Cultural Diversity: Hermeneutics of Religious Studies by Joachim Wach – Approach toUnderstanding Cultural Traditions)

Шушулков Д.Д. Современные теоретические подходы к изучению религиозности (Modern Theoretical Approaches to the Study of Religiosity)

Волчкова Е.Д. Философская и методологическая проблематика в когнитивном изучении религии (Philosophical and Methodological Problems in the Cognitive Study of Religion)

Мезенцев И.В. Проблема обоснования в религиозных дискуссиях (The Problem of Argumentation in Religious Discussions)

Сучкова О.А. К вопросу об использовании слова «секта» в русскоязычном дискурсе (The Concept of ―Sect‖ in the Context of Russian Discourse)

Попов А.Е. Верования и обряды основных этносов на территориях Верхнего и Среднего Амура в эпоху средневековья (Beliefs and Rituals of the Main Ethnic Groups in the Territories of the Upper and Middle Amur during the Middle Ages) РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ И ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ РАЗДЕЛ 5. РЕЛИГИИ КАК ФАКТОР ДИАЛОГА И КОНФРОНТАЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ РАЗДЕЛ 6. РЕЛИГИИ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Труды IV Конгресса российских исследователей религии . Религия как фактор взаимодействия цивилизаций - Аринин Е.И. - Феномен российского «православия»: трансформация денотаций и коннотаций от «веры» к «конфессии» В наши дни человек, который хочет получить авторитетную информацию о чемлибо, часто обращается к интернету, где, к примеру, набрав в поисковой системе запрос «православие» он через секунду получит около 12 900 000 документов в системе «Google» и 73 000 000 в системе «Яндекс». При этом на первых местах в открывающемся списке будут представлены как вездесущая «Википедия» и документы из изданий Московского Патриархата (Русской Православной Церкви), так и тексты совсем другого рода, к примеру, с сайта с многообещающим названием «Узнай правду», где сообщается, что «Православие, древнее русское понятие, насчитывает несколько десятков тысяч лет и берет свои корни из Древней Ведической Русской национальной Религии...» [Этимология].

Отмеченное количество найденных документов, полный, детальный и исчерпывающий анализ которых невозможен даже теоретически, видимо, отражает тот факт, что в современном российском обществе произошло возрождение «культурной памяти» и, как показали социологи, в конце XX века сложился «проправославный консенсус» [Каариайнен, Фурман, 1997, 35–36]. Ниже мы рассмотрим феномен отечественного православия с позиций лингвосемиотического подхода, различая в отношениях человека с мирозданием референцию (связь с внетекстовой реальностью) и символизацию (связь с текстовой действительностью), в которой будут выделяться денотаты (обозначаемые реалии, значения) и коннотаты (локальные смыслы денотатов).

В XIII веке Констатинополь подпадает под юрисдикцию Рима как столица «Empire latin de Constantinople», а Русь становится частью глобального «Pax Tatarica».

Братство «христианских народов» трансформируется в политические конфликты и непрерывные войны «греков», «руси», «славян», «немцев», «фрязей», «латыне» и т.п. между собой и с «бесерменинами», «сарацинами», «агарянами», «моавитянами», «турками» и т.п., сменявшимися периодами относительного мира. Слово «православие» начинает выделяться как обозначение «царского правоверия» Москвы, когда, к примеру, в летописном свидетельстве о походе войска Ивана III на Новгород (1471), событие

описывалось буквально как война «православия» против «неверных», уподобляемых «безбожному Мамаю» [Московская]. В контексте трагических событий эпохи Реформации «московское правоверие» начинает поддерживаться охранительными нормами

«Соборного уложения» (1648) и «12 статей царевны Софьи» (1685), утверждающими строгий моноконфессионализм населения и смертную казнь всем «церковным мятежникам».



Новые денотации утверждаются в XVIII веке, когда закон выделяет институт господствующей императорской «Всероссийской Церкви» (в терминах «Духовного регламента», 1721) и «грекороссийскую веру». При этом поощрялось приглашение «иноземцев», которым, в духе норм «Вестфальского мира» (1646), дозволялось исповедовать свою «веру» и строить свои храмы. В русский язык входит слово «религия», собирательно обозначающее господствующие исповедания («конфессии») разных европейских государств, философы обсуждают концепции «истинной религии» и «христианства вообще», отделяя «грубые верования народа» (местного «православия»), различные в разных странах, от «утончѐнной веры» элиты и просвещѐнной публики, признававшей единство и универсализм «нашей святой религии», к примеру, в письмах Екатерины Второй [Аринин, 2017, 75]. За весь XVIII век, согласно данным НКРЯ, выявляется только 5 текстов с лексемой «православие», тогда как в XIX веке таких текстов

отмечено уже более 150, что отражает поворот правящих элит к «народности» («триада» С.С. Уварова) и православию, которые должны были сплотить «дворец», «храм», «университет» и «избу» как одну «нацию».