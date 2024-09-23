Тупи - Пули – Сверхизбыточность

Поскольку экономические модели и уравнения ограничены рамками, центральное место во всей экономической мысли занимает проблема изобилия и дефицита. В 1932 году известный британский экономист Лайонел Роббинс определил экономику как науку о дефиците. Он писал: "Экономика... изучает человеческое поведение как взаимосвязь между целями и ограниченными средствами, которые имеют альтернативное применение".

На протяжении столетий в академических башнях из слоновой кости звучали слова о множестве целей и ограниченности средств. В этой в высшей степени противоречивой книге Мэриан Л. Тупи и Гейл Л. Пули опрокидывают столы в храме традиционного мышления. Они используют строгие и оригинальные данные и анализ, чтобы провозгласить евангелие изобилия. Экономика и, в конечном счете, политика будут надолго преобразованы.

При этом была низвергнута историческая концепция преподобного Томаса Мальтуса о фатальном конфликте между геометрическим ростом численности населения и линейным ростом запасов продовольствия для его поддержания. В 1798 году Мальтус положил начало актуальной до сих пор моде объявлять рост населения в конечном счете "неустойчивым" перед лицом конечных ресурсов ограниченной планетарной среды.

После Второй мировой войны британский философ Бертран Рассел вновь поднял вопрос о перенаселении как о глобальном кризисе. Он заметил, что даже война оказалась "разочаровывающим" средством борьбы с ростом населения. Он уныло предположил, что в будущем "возможно, бактериологическая война окажется более эффективной".

Тупи и Пули доказывают несостоятельность самой этой идеи. Они доводят до конца аргументы своего вдохновителя, покойного экономиста Джулиана Саймона, показывая, что единственным конечным дефицитом являются человеческие жизни. Тупи и Пули превращают экономику из "мрачной науки о нехватке" в искупительную науку об изобилии и творчестве. Свидетельством экономического изобилия является почти восьмикратный рост численности населения Земли с 1800 г., когда люди живут в среднем на 45 лет дольше своих предшественников и потребляют в геометрической прогрессии больше товаров всех видов.

Мариан Тупи и Гейл Пули – Сверхизбыточность - История роста населения, инноваций и процветания человечества на бесконечно богатой планете

Пер. с англ. - Б.в.д. – 429 с.

Мариан Тупи и Гейл Пули – Сверхизбыточность - История роста населения – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Смертоносная идея Таноса: от древности к современности и далее

ГЛАВА 1. Находимся ли мы на пороге прогресса или перед нами апокалипсис?

ГЛАВА 2. Интеллектуальные и практические предшественники Таноса

ГЛАВА 3. Джулиан Саймон и пари, которое сделало его знаменитым

ЧАСТЬ ДВА. Измерение изобилия: новая методология, эмпирические данные и углубленный анализ

ГЛАВА 4. Введение в концепцию изобилия Саймона

ГЛАВА 5. Изобилие личных ресурсов: эмпирические данные и анализ

ГЛАВА 6. Изобилие популяционных ресурсов: методология, доказательства и анализ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Процветание человека и его враги

ГЛАВА 7. 7-миллионное путешествие человечества от африканских тропических лесов до промышленной революции

ГЛАВА 8. Эпоха инноваций и великого обогащения

ГЛАВА 9. Откуда берутся инновации? Решающую роль играют рост населения свобода

ГЛАВА 10. Враги прогресса - от романтиков до крайних защитников окружающей среды

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Может ли суперизобилие быть долговечным?

ПРИЛОЖЕНИЯ