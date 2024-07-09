Турчин, Петр Валентинович - Конец времен – Элиты, контрэлиты и путь политического распада

Кого считать элитой? Вот вы, читатель, — «элита»? Предложи мне кто-то заключить пари, я бы предположил, что 99 процентов моих читателей ответит на этот вопрос отрицательно! Итак, давайте уточним, кто имеется в виду под «элитой». В социологии элита — вовсе не те, кто лучше прочих в том или ином отношении, вовсе не обязательно те, кто трудолюбивее, умнее или талантливее. Элита — те, кто обладает большей социальной властью, то есть возможностью оказывать влияние на других людей. Более описательный термин для элиты — «наделенные властью».

Поскольку власть — очень важная составляющая моей истории, мы вернемся к ней в следующих главах, где будет обсуждаться, как социологи описывают власть и обладателей власти в разных обществах, в прошлом и настоящем. Пока же выберем кратчайший путь. В Америке власть тесно связана с богатством. В результате довольно просто установить, кто конкретно принадлежит к иерархии власть имущих. (Более содержательный ответ на вопрос о том, кто правит, излагается в главе 5.)

Если вы американец и размер вашего личного капитала находится в промежутке от 1 до 2 миллионов долларов, то таких людей насчитывается около 10 процентов от населения, и они составляют нижние слои американской элиты. Большинство представителей этой категории не располагает сколько-нибудь заметной властью — в том смысле, что они мало кем способны повелевать. При этом состояние в несколько миллионов долларов (и более высокий доход, обыкновенно с ним связанный) обеспечивает указанным 10 процентам большую степень власти над собственной жизнью. Они вполне могут отказаться от работы, которая им неприятна, дешево оплачивается или предполагает перемещение туда, куда не хочется переезжать. Еще они вполне могут принять решение вообще устраниться от «крысиных бегов» повседневной жизни. Как правило, они владеют домами и отправляют своих детей в хорошие колледжи, а внезапные проблемы со здоровьем их не разоряют. Они определенно избегают «прекарности» бытия.

Соотношение между богатством и реальной властью становится более значимым для тех, чей личный капитал исчисляется десятками, а лучше сотнями миллионов долларов. В эту группу входят владельцы бизнеса и руководители крупных корпораций, обладающие властью над сотнями и тысячами сотрудников, а также многие влиятельные политики. (Приблизительно у пяти десятков конгрессменов собственный капитал превышает 10 миллионов долларов.) При этом прямой зависимости между богатством и политической властью не наблюдается. Сразу девять президентов США недотянули даже до состояния в 1 миллион долларов в сегодняшних ценах (в том числе Гарри Трумэн, Вудро Вильсон и Авраам Линкольн). Зато более половины из них располагали капиталом, который позволял причислить владельцев к 1 проценту самых богатых людей Америки 3. До 1850 года все американские президенты были такими «однопроцентниками» (как минимум).

Турчин, Петр Валентинович - Конец времен – Элиты, контрэлиты и путь политического распада

Перевод с английского В. Желнинова. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 432 с. — (Мировой порядок).

ISBN 978-5-17-156776-7

Турчин, Петр Валентинович - Конец времен – Содержание

Предисловие к российскому изданию

Предисловие

Часть I. КЛИОДИНАМИКА ВЛАСТИ

Глава 1. ЭЛИТЫ, ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО ЭЛИТ И ПУТЬ К КРИЗИСУ

Глава 2. ШАГ НАЗАД: УРОКИ ИСТОРИИ

Часть вторая. ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Глава 3. «КРЕСТЬЯНЕ БУНТУЮТ»

Глава 4. СИЛЫ РЕВОЛЮЦИИ

Глава 5. ПРАВЯЩИЙ КЛАСС

Глава 6. ПОЧЕМУ АМЕРИКА — ПЛУТОКРАТИЯ?

Часть третья. КРИЗИС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Глава 7. ПАДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Глава 8. ИСТОРИИ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Глава 9. «НАСОС БОГАТСТВА» И БУДУЩЕЕ ДЕМОКРАТИИ

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глава А1. Новая наука истории

Глава А2. Исторический макроскоп

Глава А3. Структурно-динамический подход

Источники и литература

Примечания автора