Прежде чем касаться именно триадологического догмата, необходимо сосредоточить внимание на актуальных проблемах догматической науки как таковой. Писать работу, претендующую на статус богословской, всегда должно быть непросто. Если же работа посвящена тем или иным проблемам догматического богословия, то сложности лишь увеличиваются, ответственность умножается. Так что на соответствующий шаг с нашей стороны нужно было ещё решиться. Интерес к проблемам догматического богословия у автора этой книги возник достаточно давно, ещё в сравнительно раннюю пору приобщения к церковной жизни и её историческому и научному наследию. Затем появляется первый опыт размышлений по тем или иным догматическим вопросам. Наконец, очень важным шагом на пути к данному исследованию стал опыт преподавания некоторых разделов догматического богословия в Институте богословия и философии. Можно даже сказать, что лекционный опыт — главный залог предлагаемого труда, без него книга бы не состоялась. Говорить об этом специально имеет смысл только для того, чтобы выделить некоторые обстоятельства. Несомненно, что преподавательская работа стимулирует более глубокое освоение соответствующего материала. Стоит заметить, что именно преподавание позволило обнаружить многие из тех затруднений, с которыми, на наш взгляд, должен столкнуться догматист. Например, это относится к проблеме метода изложения материала. Тут хочется сразу отметить, что именно в ходе чтения лекций формировался определённый способ подачи разных догматических тем.

Поскольку лекция обязательно предполагает две стороны действа — лектора и слушателей, постольку она обнаруживает соответствующие двусторонние проблемы. Затруднения должен преодолевать не только тот, кто читает лекции, но и те, кто их слушает и воспринимает. Чтобы нас не успели упрекнуть в вопиющей банальности, поспешим объясниться по этому поводу. Речь идёт о том, что преподавание позволило выявить не просто всем известные изъяны студенчества как такового (возраст обучающегося, бесконечная занятость, лень и другие подобные вещи), а вскрыло то, что мы будем в дальнейшем называть «проблемой догматического сознания». Говоря иначе, преподавательский опыт дал нам возможность понять, что как у самого лектора (да, он тоже не может избежать подобных препятствий!), так и у его слушателей возникают затруднения, обусловленные не только и не столько частными, внутренними, так называемыми «субъективными» сложностями, сколько всеобщей (рискнём прибегнуть к обобщению) проблемностью предмета. Получается — и этому стоит удивиться — что проблематичен сам предмет и что дело не только в извечной человеческой немощи. Она здесь тоже, конечно, присутствует, но не может иметь самостоятельного интереса. Мы поэтому предполагаем сосредоточиться на самом предмете, на его что и его как. Другими словами, на его сути и его методе. При этом надо предупредить читателя, что строгое и последовательное различение этих начал заведомо неверно. Одно не может совсем никак не влиять на другое, как и наоборот. Более того, мы готовы настаивать не только на влиянии, которое в чистом виде весьма неопределённо, но и на взаимообусловленности. Здесь возникает значительная проблема, с которой среди прочего предстоит в дальнейшем разбираться.

Поскольку обычно считается, что суть предмета неизменна, постольку и его метод, если и может колебаться, то лишь в незначительных пределах. Однако если принять подобное положение в качестве исходной установки, то наше исследование можно было бы здесь же и заканчивать, по сути даже его не начав. Или, смягчая ситуацию, скажем, что в нашей работе не было бы особого смысла, поскольку подобного рода труды уже существуют и не в единичном количестве. И какой тогда был бы смысл увеличивать типологически сходные работы по догматическому богословию? Будь оно так, в своей преподавательской деятельности мы ограничились бы существующими вполне добротными и по-своему надёжными образцами, так же, как и учащимся стоило бы рекомендовать исключительно такие работы.

Тимур Туровцев - Догмат о Пресвятой Троице - Новые пути осмысления

Санкт-Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2023, 408 с.

ISBN 978-5-9676-1461-3

Тимур Туровцев - Догмат о Пресвятой Троице - Новые пути осмысления - Содержание

Введение

Часть I. Что такое догматическое богословие?

Глава 1. История Древней церкви, патрология и догматическое богословие: проблема отличия и поиск аутентичности

Глава 2. Язык и терминология догматического богословия

Глава 3. Ипостасно-личностный принцип как первоначало бытия & 1. Сдвиг от «что» истины к «Кто» истины (историко-герменевтическая модель) & 2. Критика современного состояния богословия «Ипостаси»

Глава 4. Место понятия «личность» в догматическом богословии

Часть II. Содержание понятия «Ипостась» применительно к божественному бытию

Несколько предварительных слов

Глава 1. «Я» как первоначало ипостасно-личностного бытия & 1. Атом, монада, «Я» & 2. О правомерности использования понятия «Я» в контексте ипостасного бытия Бога

Глава 2. Онтологический статус Имени в бытии Бога Троицы

Глава 3. Особенности внутрибожественного взаимоименования

Часть III. Онтология образа

Глава 1. Анализ смысловых аспектов употребления слова «образ»

Глава 2. Образ как ипостасно-личностный конститутив

Глава 3. Онтология образа и проблема неделимости & 1. Отношение гость — хозяин & 2. Отношение учитель — ученик

Глава 4. Реальность Образа во внутрибожественном бытии & 1. «Ипостасное свойство» и неделимость божественного Образа & 2. Образы Ипостасей Пресвятой Троицы. Поиск терминологии

Глава 5. Ипостасный Образ Святого Духа & 1. Святой Дух и Царство & 2. Дух Святого Духа

Глава 6. Что делает Образы Образами? & 1. Любовластие и единоначалие Бога Отца. Послушание и смирение в Боге Троице & 2. Жертва, Благодарение, Дар — как моменты Ипостасности

Глава 7. Икона «Троица» как изображение внутритроичного Богосослужения

Часть IV. Проблема «сущности» применительно к Богу

Глава 1. Анализ суждений «Бог един» и «Бог един по сущности». Античный философский и патриотический опыт

Глава 2. «Сущность» и «единосущие», единство единого и единство различных

Глава 3. Реальность «Я» и реальность сущности, общее и различие

Глава 4. «Сущность» в контексте немецкой классической философии & 1. Тема сущности в философии Канта & 2. Логика сущности в философии Гегеля & 3. Триада «бытие — сущность — понятие» и возможности логики ипостасно-личностного бытия



Заключение