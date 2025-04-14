Турушева - Нарратив и смысл

За последние три-четыре десятилетия нарративный подход стал одним из самых известных и востребованных направлений современной науки. Многие недоумевают почему, ведь большую часть данных социологи, историки, культурологи, этнографы, психологи всегда получали, слушая и анализируя истории. В психологии, например, давно сформировался и активно использовался биографический метод, с нарративами работали при исследовании автобиографической памяти, не говоря уже о психотерапии, где рассказы о жизни являются основой терапевтической работы. Что мог дать нарративный подход, не предложив нового материала? Тем не менее развитие нарративного подхода стало для науки революционным. Дело, конечно, не в том, с чем работать, а в том, как с этим работать.

Подвижки на уровне методологии науки произошли в связи с переосмыслением роли языка. Стало вдруг очевидным, что ученый не имеет прямого доступа ни к внутреннему миру человека, ни к событиям, ни к фактам его биографии. Во всех случаях он имеет дело с рассказом о них, то есть с языковой конструкцией, построенной по определенным, разделяемым в культурном сообществе правилам. Но как работать с языковой конструкцией? Представляет ли она вообще интерес для кого-то, кроме специалистов в области языка? Основной проблемой нарративного подхода за пределами теории литературы остается проблема становления метода. Работа, которую вы держите в руках, это, прежде всего, попытка методологической рефлексии. Несмотря на то, что я смотрю на нарратив глазами психолога, мне кажется принципиально важным поддерживать междисциплинарный характер исследований в этой области. Безусловно, нам — ученым-гуманитариям — бывает крайне сложно договориться и найти точки соприкосновения, но очевидно, что от успеха нашей научной коммуникации зависит будущее не только нарративного подхода, но и современной науки в целом.

Ключевой методологической задачей на сегодняшний день мне видится решение проблемы Я и его отношений с нарративом. Язык, представший в ХХ веке во всем своем могуществе, заставил ученых усомниться: а существует ли что-то кроме него? Существует ли Я, которое рассказывает истории, или это истории формируют и рассказывают нас? То видение нарратива, которое я пытаюсь задать, однозначно утверждает и существование довербального Я и, конечно, доязыкового опыта. Это лишь одна из возможных позиций, своеобразная эпистемологическая оптика, ценность которой определяется только тем, какие научные задачи будут решаться с ее помощью. На мой взгляд, она позволяет по-новому взглянуть на проблему смысла, рассматривая его становление и развитие в динамике и в связи с языком. Нарратив предстает как одно из звеньев процесса смыслообразования, благодаря которому довербальный личностный смысл становится закрепленным в знаке общекультурным значением.

Турушева Ю. - Нарратив и смысл

М: Смысл, 2022, 255 с.

ISBN 978-5-89357-414-2

Турушева Ю. - Нарратив и смысл - Содержание

Нарратив и его смысл. Д. А. Леонтьев

От автора

Глава 1. Проблемное поле нарративного подхода

Нарративный поворот: от структуры текста к акту наррации

Идеи социального конструкционизма в нарративном подходе и проблема нарративного субъекта

Нарративный подход к проблеме идентичности

Нарративный подход как методология качественных исследований

Глава 2. От опыта к наррации: динамика нарративного смыслообразования

Опыт и нарратив: где рождается смысл?

Динамика нарративного смыслообразования

Травма идентичности

Переживание

Смыслоосознание и трансляция смысла

Глава 3. Нарратив как средство смыслоосознания

Нарративная рефлексия. Сюжет как средство рефлексии

Нарративное событие. Двоякая событийность нарратива

Причинность и телеологичность нарратива

Ценностное измерение нарратива

Темпоральная структура нарратива

Нарратив как прием

Глава 4. От смысла к значению. Нарратив как культурное средство

Личностное и социальное в нарративе

Роль нарратива в процессах социализации и ресоциализации

Смысл и значение

Заключение

Литература

Приложение