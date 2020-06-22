Осмысление отцом Сергием Булгаковым проблемы Filioque достаточно самобытно - отец Сергий, прежде всего, утверждает, что пневматология Символа веры неполна и нуждается в восполнении, ибо в нем не выражено отношение между Сыном и Духом Святым. Отец Сергий постулирует, что «при обсуждении вопроса об исхождении Святого Духа нельзя ограничиваться установлением одного исхождения от Отца, забывая или не включая участие Сына». По его мнению, именно эта мысль содержится в формуле Sià Yioû святых Иоанна Дамаскина и Тарасия Константинопольского, хотя бы само по себе это sià и оставалось неясно и даже многосмысленно».

Основной мыслью отца Сергия является в данном случае то, что «Святая Троица есть тройственный акт самоопределения ипостасей, причем каждый из моментов этой тройственности - несмотря на самобытность и равнобожественность всех трех ипостасей, соотносителен с другими ипостасями, в этом смысле ими обусловлен». Отец Сергий употребляет здесь понятие, на котором настаивал В.В. Болотов, - Сын и Святой Дух как взаимные «условия», - и видит в нем то, в чем, впрочем, единственно в чем, филиоквизм может иметь некую правомерность.

Монах Савва (Тутунов) - Filioque: ересь или особое мнение? Православное богословие XX века о Filioque

Москва, Издательство храма святой мученицы Татианы, 2006. 144 с.

ISBN 5-901836-22-3

Монах Савва (Тутунов) - Filioque: ересь или особое мнение? Православное богословие XX века о Filioque - Содержание

Предисловие

Хронология публикаций

1) Точка зрения протоиерея Сергия Булгакова на проблему Filioque

2) Точка зрения В.Н. Лосского на проблему Filioque

2.1. Проблема рационализма в Filioque

2.2. Проблема эссенциализма в Filioque

3) Историческая проблема: Filioque на Западе до разделения Церквей

4) Проблема Filioque в триадологии блаженного Августина

5) «Законные запросы латинской мысли»

6) Наследие Григория Кипрского и святого Григория Панамы: Filioque и учение об энергиях

7) Последствия учения о Filioque в иных областях богословия

8) Поиск «подлинных интуиций Filioque»: теория Гаррига - Клемана

8.1. Разработки отца Жан-Мишеля Гаррига

8.2. Разработки Оливье Клемана

8.3. Непосредственная критика теории Гаррига - Клемана

9) Исследование полемики святителя Григория Папамы против Filioque (Аподиктические Трактаты)

10) Собеседования в Клингентале

11) «Разъяснение» римской курии (1995 год)

12) Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом

Библиография

Монах Савва (Тутунов) - Filioque: ересь или особое мнение? Православное богословие XX века о Filioque - Предисловие

В конце XIX - начале XX века в диалоге русских иерархов и богословов со старокатоликами был поставлен вопрос о значении проблемы Filuoque. Основательная попытка анализа была осуществлена профессором В.В. Болотовым, который представил несколько трудов на эту тему. Его основной вывод состоял в том, что Filuoque не является непреодолимым препятствием к воссоединению старокатоликов. Эта точка зрения и её аргументация будут иметь определенное влияние в рассматриваемом нами периоде. После 1918 года преемство в обсуждении этой проблемы приняла на себя, прежде всего, русская богословская наука в эмиграции. Разделение оказалось для нее живым, каждодневным фактом. Завязался диалог более прямой, более частый, чем ранее. Появилась необходимость в переосмыслении факта разделения, его последствий и причин. Этапом в осмыслении проблемы Filuoque: является, в 1936 году, второй том «Трактата о Богочеловечестве» протоиерея Сергия Булгакова - Утешитель, с которого мы и начнем наше исследование. В 1940-х и 1950-х годах были изданы работы В.Н. Лосского, посвященные вопросу о БШояие, и некоторые другие исследования, касающиеся этой проблемы.

С 1960-х годов (после кончины Лосского) в обсуждении этого вопроса выдвигается православный публицист Оливье Клеман. В начале 1970-х годов он совместно с католическим богословом отцом Жан-Мишелем Гарригом выдвигает новую теорию, касающуюся соотношения восточной и западной пневматологий. Обсуждению этой теории будет посвящен ряд публикаций того времени. Рядом с этим проблема Filuoque рассматривается в рамках богословского диалога, осуществляемого в Всемирном Совете Церквей (собеседования 1978-1979 гг.), а также в собеседованиях между православным и англиканским миром (1974-1984 гг.). Ряд работ по вопросу об исхождении Святого Духа появляются в рамках конференций, посвященных юбилею Второго Вселенского Собора в 1981 году. Наконец, в 1995 году римская курия также издает согласительный документ по вопросу об исхождении Святого Духа, основанный во многом на упомянутой выше теории отца Гаррига. Этот документ вызвал оценку нескольких православных богословов, среди которых следует подчеркнуть имя Жан-Клода Ларше, опубликовавшего ещё несколько ценных работ, в которых затрагивается проблема Filuoque.

Наша цель не состоит в том, чтобы дать некое новое осмысление римо-католического учения об исхождении Святого Духа: наша работа является скорее компилятивной и сравнительной, чем аналитической. Основываясь на изложении трудов и статей, касающихся Filuoque, мы попытаемся выделить основные течения в оценке православными богословами этого догматического расхождения и подвести итог полемики по этому вопросу в XX веке. Данный текст является лишь первой наработкой по данному вопросу: в силу языковых ограничений мы на этом первом этапе не захватывали работ, вышедших на греческом, румынском, сербском языках и, во-вторых, добровольно ограничили себя географически - Европой, оставляя покамест в стороне работы, вышедшие в рамках североамериканских школ.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра Московская Духовная Академия Май 2005 года