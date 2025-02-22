Туз Адам - Карантин

Впечатления о пережитом в 2020 г. можно передать одной короткой фразой — «в это невозможно поверить». В промежуток между 20 января 2020 г., когда Си Цзиньпин публично заявил о начале эпидемии, вызванной коронавирусом, и 20 января 2021 г., когда ровно год спустя состоялась инаугурация Джозефа Байдена, 46-го президента США, весь мир охватило заболевание, которое за 12 месяцев унесло жизни более 2,2 млн человек. Десятки миллионов переболели в очень тяжелой форме. На конец апреля 2021 г., когда эта книга была готова к печати, количество умерших от этой инфекции во всем мире превысило 3,2 млн человек. Мы столкнулись с серьезной угрозой, из-за которой изменилась повседневная жизнь практически каждого жителя нашей планеты.

Практически остановилась общественная жизнь, закрылись школы, семьи оказались разделенными, прервалось сообщение как внутри стран, так и между странами, произошли кардинальные изменения в мировой экономике. Чтобы смягчить возможные негативные последствия, правительства предприняли беспрецедентные меры для поддержки домохозяйств, бизнеса и рынков. Ранее мероприятия такого масштаба производились лишь в военное время. То, что сегодня происходит в экономике, — не просто самая серьезная рецессия со времени Второй мировой войны. Эта рецессия уникальна по своей природе. Никогда ранее в мире не принималось такое коллективное решение, пусть даже незапланированное и несистемное, — остановить функционирование крупных сегментов глобальной экономики. По словам Международного валютного фонда, произошел «кризис, не похожий ни на какой другой». Пусковым механизмом этого кризиса послужил вирус. Но еще до того, как мы узнали, с чем нам предстоит столкнуться, были все основания предполагать, что 2020 г. окажется очень беспокойным.

Начинал разгораться конфликт между Китаем и США. В воздухе витала «новая холодная война». В 2019 г. произошло серьезное замедление темпов мирового экономического роста. МВФ опасался, что геополитическое напряжение может оказать дестабилизирующий эффект на мировую экономику, которая и так переживала нелегкие дни под грузом огромных долгов. Экономисты придумывали новые статистические индикаторы для того, чтобы оценить степень неопределенности, которая негативно сказывалась на инвестициях. Данные однозначно указывали на то, что источник всех бед находится в Белом доме. Дональду Трампу, 45-му президенту США, удалось создать себе репутацию мирового пугала. В ноябре он собирался переизбираться на новый срок и, казалось, намеревался дискредитировать весь электоральный механизм, даже если бы он обеспечил ему победу. Не случайно Мюнхенская конференция по безопасности 2020 г., считающаяся Давосом по политике национальной безопасности, прошла под девизом «Беззападность» (Westlessness).

Туз Адам - Карантин - COVID-19 — вирус, который потряс мир

пер. с англ. Аллы Белых ; под ред. Андрея Белых. —Москва : Издательство Института Гайдара, 2023. — 472 с.

ISBN 978-5-93255-641-2

Туз Адам - Карантин - Содержание

ЧАСТЬ I. ЗАБОЛЕВАНИЕ X

Глава 1. Организованная безответственность ·

Глава 2. Это Ухань, а не Чернобыль

Глава 3. Февраль: время упущено

Глава 4. Март: глобальный локдаун

ЧАСТЬ II. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС: ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Глава 5. Свободное

Глава 6. И вновь — «чего бы это ни стоило»

Глава 7. Поддержание жизнедеятельности экономики

Глава 8. Набор инструментов

ЧАСТЬ III. ЖАРКОЕ ЛЕТО

Глава 9. Новый Евросоюз

Глава 10. Китай: движущая сила

Глава 11. Национальный кризис Америки

ЧАСТЬ IV. СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА

Глава 12. В погоне за вакциной

Глава 13. Облегчение долгового бремени

Глава 14. Развитые экономики в боевой готовности

Заключение

Примечания