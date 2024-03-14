Тысячелетие почитания святого равноапостольного князя Владимира

Российский институт истории искусств запланировал серию изданий, посвященных духовному своеобразию русского искусства в контексте отечественной и европейской культуры. Этот замысел требует некоторых комментариев.

Неверующих людей не существует. Одни верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что Его нет. И то, и другое - акт веры.

Искусство и религия всегда были рядом, начиная с древнейших времен, и до сегодняшнего дня. Афинский Парфенон - это языческий храм. Великие европейские соборы - Реймский, Кёльнский, Парижской Богоматери - это христианская «молитва в камне». Музыка Баха - это молитва слышимая. Модернистское искусство имеет своим главным предметом отношения между человеком и Творцом: вспомним гетевского Фауста или лермонтовского Демона.

Особое значение имеет взаимосвязь религии и искусства в русской культуре - от софийских соборов Киева и Новгорода и «Троицы» Андрея Рублева до великой русской литературы XIX-XX веков, которая во многом оказывалась светской формой православия. Не случайно Томас Манн называл русскую литературу святой. И автор «Слова о полку Игореве», и Пушкин, и Достоевский, и Мусоргский, и Блок, и Шолохов, и Свиридов, и Тарковский, и Распутин - все крупнейшие русские писатели, композиторы, художники вели напряженный диалог с Создателем. Можно сказать, что этот диалог и есть главная тема отечественного классического и даже модернистского искусства (яркие примеры - богоборец Маяковский и автор черного квадрата Малевич).

В конце XX века в Россию пришел постмодерн - установка сознания и творчества, отвергающая не только Бога, но и человека. Если модерн боролся с Богом, то постмодерн убивает саму идею Бога и человека, созданного по Его образу и подобию. Если модерн утверждает отрицание, то постмодерн отрицает утверждение. Отсюда постоянное стремление художников-постмодернистов к пародии на мироздание. Все высокое снижается. В литературе, кино, живописи, в театре мы встречаемся сегодня с вандализмом, когда намеренно разрушаются базовые для классической культуры ценности, памятники, произведения - именно путем иронического переобращения религиозно-ценностной вертикали.

Однако Бог поругаем не бывает. В современном русском кино, театре, музыке, живописи, литературе - и это надо подчеркнуть особо - сохраняется и развивается также здоровое художественное мировоззрение, основанное на вековых традициях православного христианства. Классическое религиозное начало в искусстве не может погибнуть: иначе не будет самого искусства. Образ Божий в человеке - художнике, зрителе, герое произведения - необходимое условие свободы творчества.

«Драматического писателя надо судить по законам, им самим над собою признанным» (А. С. Пушкин. Из письма А. А. Бестужеву. Конец января 1825 г.). Эту пушкинскую формулу часто цитируют, но, как правило, не точно. И неверно в основаниях главной мысли. Вместо «им самим над собою признанным» - «им самим созданным». Но ПРИЗНАТЬ над собой - это не «создать» своею волею, но понять и признать именно существующий вечный, божественный закон.

Авторы серии книг, предлагаемой Российским институтом истории искусств, ставят своей целью анализ духовных оснований художественного образа как идеального предмета - прежде всего в отечественной литературе и искусстве. В качестве материала для исследования привлекается определенный ряд характерных, «матричных» созданий прозы, поэзии, живописного и экранного мастерства. Неизменным остается главное - рассмотрение художественного процесса на уровне его взаимодействия с ключевыми ценностными установками отечественной культуры, восходящими к православному христианству.

С самого начала необходимо подчеркнуть, что искусство в целом и все его виды в отдельности функционируют как часть цивилизации, обладающей собственными общественно-политическими, экономическими и технологическими характеристиками. Однако по своей внутренней сущности художественное произведение является прежде всего элементом духовно-ценностного мира, а потом уже информационным, коммерческим, пропагандистским и любым другим продуктом. Тут, как всегда, прав А.С.Пушкин: «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Вся сложность - но и главный интерес исследования функций искусства в истории цивилизации и культуры состоит в этом фундаментальном противоречии: будучи по сути продуктом творчества (артефактом), художественное произведение оказывается одновременно принадлежащим к различным сферам прагматической цивилизационной системы. Как нравственно-эстетическая ценность, оно принадлежит духовной вертикали бытия (sub specie aeternitatis), а как товар и информация оно циркулирует в соответствующих функциональных сетях. Нравственно-эстетическое качество произведения и его информационно-рыночная эффективность отнюдь не всегда совпадают - напротив, часто противоречат друг другу.

Тысячелетие почитания святого равноапостольного князя Владимира - Коллективное исследование

Российский институт истории искусств; сост. и отв. ред. Н. С. Серегина; ред. кол.: В. В. Василик, Н. И. Милютенко, А. Б. Никаноров. - Санкт-Петербург: Российский институт истории искусств; ИД «Петрополис», 2016. - 220 с. - (Серия: «Ценностные основания русской художественной культуры». Вып. I).

ISBN 978-5-9676-0816-2

Тысячелетие почитания святого равноапостольного князя Владимира – Содержание

А. Л. Казин. Искусство как ценность

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПОЧИТАНИЯ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Н. С. Серегина. От составителя

А. Л. Казин. Цивилизационный выбор князя Владимира и русская культура

А. А. Михайлов. Князь Владимир как военачальник и военный политик

Г. В. Скотникова. Византийский геном русской философии

С. В. Иванова. «Сила Божия и немощь человеческая»: размышления о богоподобии и свободе воли в византийских мозаиках XI-XIII вв

С. А. Беляев. Херсонес - Крещальня Руси

Н. С. Серегина. Кондакарные песнопения священномученику Клименту папе Римскому как след корсунского крещения князя Владимира

A. А. Бурыкин. Князь Владимир как персонаж «Повести временных лет»: к выявлению летописного канона жизнеописания

Д. Е. Алимов. Десятинная церковь князя Владимира и «Десятинная церковь» князя Мислава: о некоторых параллелях в христианизации Руси и Хорватии

Илиана Чекова. Образ сеятеля: летописная похвала Владимиру и Ярославу в контексте болгарорусских литературных связей

B. В. Василию Гимнография св. Владимиру в контексте гимнографии св. Константину

А. Н. Кручинина. Стихира и тропарь св. Владимиру с инципитом «Вторый ты бысте Константине».

Н. И. Милютенко. Стихирарь «Дьячье око» и минейные источники службы св. Владимиру

А. Ф. Некрылова. Былинный образ князя Владимира

Е. Н. Загнитко. Византийская монодия и григорианский хорал: выбор Владимира - истоки и пересечения

А. В. Конотоп. Творение Симеона Логофета (X в.) «Канон о распятии Господнем, или на плач Пресвятыя Богородицы» в трехголосной композиции конца XVII в

Ю. П. Ясиновский. Величания святому Владимиру в нотолинейной транскрипции

3. М. Гусейнова. Возможные стилевые решения песнопений Стихираря минейного (на примере славника святому князю Владимиру)

Н. В. Рамазанова. Русские святители - последователи князя Владимира - в музыкально-поэтических текстах церковных служб

А. Б. Никаноров. Колокола домонгольской Руси: материалы к библиографии Т. Б. Шашкиной

Л. А. Густова. Наследие святого князя Владимира в Китае (XVII -XIX вв.)

Г. В. Алексеева, Д. В. Гордеев, Н. С. Серегина. Адмирал Е. В. Путятин и культурный код Приморского края

Д. В. Гордеев. Строительство и восстановление храмов в честь Святых Древней Руси в Приморском крае, Южно-Сахалинской и Курильской епархиях

Н. С. Серегина. О судьбе храма святых Бориса и Глеба в Петербурге-Ленинграде (по материалам Н. К. Пибытковой)

А. Н. Ужанков. Генезис житийного канона в агиографических творениях преп. Нестора (Постановка проблемы на примере «Чтения о святых Борисе и Глебе»)

Г. А. Пожидаева. Кондакарные песнопения первым русским святым: источники, начальная текстология А. Ф. Некрылова. Святые благоверные князья Борис и Глеб в фольклорной традиции

C. Е. Курносова. Музыкально-драматическая мистерия Григория Корчмара «Сказание о Борисе и Глебе»

М. В. Генченкова. Новосакральная музыка современных отечественных композиторов

Е. О. Миклухо.«Чертог твой вижду, Спасе мой»: Православные песнопения в жизни и творчестве Джона Тавенера

Михаил Фортунато. Пасхальный мотив 6-й Симфонии П. И. Чайковского

Т. А. Зайцева. Историческая ретроспектива Руси и перспектива России в творчестве М. А. Балакирева

Э. С. Лебедева. Традиция празднования дня Крещения Руси

Литература

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