Изучение греческих рукописей было главным делом жизни Маттеи, для которого он не жалел ни сил, ни времени, ни здоровья. Любовь к этому занятию привили ученому его знаменитые наставники Эрнести и Райске. Однако особое внимание к рукописям в XVIII в. было отличительной чертой не только Лейпцигской школы классической филологии, но и многих других европейских научных центров. Начало этому новому направлению исследований в филологической науке было положено изданием первого руководства по греческой палеографии, предпринятое Бернаром де Монфоконом, труды которого всегда служили образцом для исследований Маттеи.

Самые значительные фонды греческих рукописей имели библиотеки Италии, Парижа, Вены, Оксфорда и Мадрида. В Италии, помимо богатейшего собрания Ватиканской библиотеки, греческие манускрипты хранились в Венеции, Флоренции, Милане, Чезене, Турине, а также во многих греческих монастырях на юге Италии, где в средние века были свои скриптории (самый известный — в Гроттаферрате). Общее число греческих кодексов в Италии в настоящее время превышает 11 тысяч, из которых более 4,7 тысяч принадлежат Ватикану.

В библиотеке французского короля в Париже к концу XVIII в. находилось более 3 тысяч греческих манускриптов, в 1795 г. в ее фонды поступило также собрание рукописей, принадлежавших аббатству Сен-Жермэн де Пре, в составе которого находилось 400 греческих манускриптов из коллекции герцога Куалена, переданных в 1731 г. на хранение в монастырскую библиотеку внуком герцога. Венская королевская библиотека обладала примерно одной тысячей греческих рукописей, такое же количество манускриптов принадлежало нескольким английским библиотекам, преимущественно оксфордским. Богатейшим собранием греческих и латинских рукописей (более 4 тысяч) владела библиотека Эскуриала, большая часть их сгорела в 1671 г. во время пожара. В XVIII в. греческих рукописей в этом собрании находилось лишь ок. 500. Значительное количество греческих манускриптов хранилось в Лейдене (ок. 600).

Тюрина Галина - Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII - начале XIX в.: Христиан Фридрих Маттеи (1744-1811)

Отв. редактор Б. Л. Фонкич

М.: Языки славянской культуры, 2012

ISBN 978-5-9551-0585-7

Тюрина Галина - Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII - начале XIX в.: Христиан Фридрих Маттеи (1744-1811) - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Особенности историографии. Характеристика источников

Глава 2. Биография Х. Ф. Маттеи

1. Детство. Учеба в Лейпцигском университете (1744—1772 гг.)

2. Первое пребывание Х. Ф. Маттеи в Москве (1772—1784 гг.)

3. Возвращение в Германию, служба в Майсене и Виттенберге (1784—1803 гг.)

4. Второй приезд в Москву (1804—1811 гг.)

Глава 3. Работа Х. Ф. Маттеи по каталогизации греческих рукописей московских собраний

1. История формирования фонда греческих рукописей московских собраний

2. Каталогизация греческих книжных фондов московских собраний до конца XVIII в.

3. Каталогизация фондов греческих рукописей в Европе в XVIII в.

4. Каталоги Маттеи 1776 и 1780 гг.

5. Полный каталог Маттеи греческих рукописей Синодальной и Типографской библиотек 1805 г.

Глава 4. Исследовательская и издательская деятельность Х. Ф. Маттеи

1. Труды, посвященные памятникам античности

2. Изучение святоотеческих творений

3. Работы Х. Ф. Маттеи в области новозаветной текстологии

4. Список опубликованных трудов Х. Ф. Маттеи

Глава 5. Коллекционирование Х. Ф. Маттеи греческих рукописей

1. Коллекция Х. Ф. Маттеи. Состав и происхождение рукописей

2. К вопросу о хищении рукописей Христианом Фридрихом Маттеи

Заключение

Приложение 1. Письма Х. Ф. Маттеи

Приложение 2. Автограф Исаака Ньютона в Российском государственном архиве древних актов

Список использованных источников и литературы

Inhaltsangabe

Указатель имен

Указатель шифров рукописных книг и документов

Иллюстрации

Тюрина Галина - Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII - начале XIX в.: Христиан Фридрих Маттеи (1744-1811) - Предисловие

Двадцать седьмого сентября 2011 года исполнилось 200 лет со дня кончины замечательного немецкого филолога-классика Христиана Фридриха Маттеи (1744—1811), чья жизнь и труды являются одной из ярчайших страниц истории русско-немецких научных и культурных связей. Он принадлежал к числу тех иностранных ученых, кто оставил свою родину и посвятил жизнь служению на благо зарождавшегося в то время российского образования. Вместе со своим славным соотечественником Иоганном Маттиасом Шаденом, которого студенты называли «отцом истинного классиче ского учения в России», Маттеи стоял у истоков преподавания древней словесности в Московском университете.

Двадцать лет жизни он отдал воспитанию российских специалистов, со временем составивших конкуренцию ведущим европейским филологам. Маттеи был не только педагогом, которого любили и почитали ученики, но и выдающимся ученым, внесшим значительный вклад в развитие и европейской, и российской науки. К числу его заслуг принадлежат создание первого полного печатного каталога греческих рукописей московских Синодальной и Типографской библиотек, публикация многих не изданных до того времени сочинений античной и святоотеческой письменно сти, критические издания текстов Священного Писания. Современники признавали в нем одного из «первых гелленистов Европы».

Однако, несмотря на богатство научного наследия Х. Ф. Маттеи, его фигура до сих пор остается вне рамок своей эпохи, за пределами истории европейской науки и культуры рубежа XVIII—XIX столетий. Более того, широкому кругу специалистов-филологов, историков, исследователей рукописей он известен по преимуществу лишь как расхититель русских рукописных собраний, как человек, лишивший Россию значительной и важной части имевшихся здесь греческих рукописей. И только! За два столетия, прошедших со времени его кончины, этот человек в научно-популярной литературе из ученого с мировым именем превратился в «проходимца», «цепкими, унизанными перстнями пальцами» вырывающего, опасливо озираясь при тусклом свете свечи, листы из греческих кодексов, зловещего «досточтимого мастера» масонской ложи, а проще говоря, «врага России».

На сегодняшний день нет ни одного серьезного научного исследования, посвященного Маттеи, хотя источников для изучения его наследия более чем достаточно. В их числе — рукописи архива и книги библиотеки ученого, его опубликованные и неопубликованные труды, греческие манускрипты, с которыми Маттеи работал на протяжении всей своей жизни, а также его деловые письма, отложившиеся в составе архивов его адресатов в различных книгохранилищах России и зарубежья. Знакомство с этими источниками позволило нам во всей возможной полноте восстановить биографию Маттеи, дать оценку его деятельности как педагога и ученого, осмыслить его вклад в развитие российской и европейской науки, установить происхождение рукописей его коллекции и определить его место в ряду коллекционеров манускриптов того времени. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что Х. Ф. Маттеи принадлежит к числу ключевых фигур как истории российского образования и науки второй половины XVIII — начала XIX в., так и истории развития греческой палеографии в Европе в указанный период, в частности каталогизации грече ских кодексов, а рукописная коллекция ученого должна быть признана богатейшим частным собранием своего времени.

В своих трудах и доступных для изучения фрагментах переписки Маттеи предстает как очень достойная и светлая личность, которую характеризуют искренняя увлеченность своим делом, высочайший профессионализм в сочетании с подлинным энтузиазмом, смелость и открытость всему новому и интересному, уважение к коллегам и теплота в отношениях с друзьями, юмор и самоирония, не оставлявшие ученого даже в самые тяжелые для него моменты жизни. Мы приносим слова любви и благодарности нашему учителю выдающемуся русскому ученому, историку и палеографу Борису Львовичу Фонкичу. Мы благодарим его за предложенную нам для исследования тему и за горячую поддержку, которую Борис Львович оказывал нам на протяжении всей работы, снабжая необходимыми и важными для ее проведения сведениями и комментариями. Им предоставлено в наше распоряжение множество собственных материалов исследований, связанных с Маттеи, в том числе еще не опубликованные результаты изучения собраний греческих рукописей Научной библиотеки Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Саксонской земельной библиотеки в Дрездене.

Мы приносим свою глубокую благодарность господину Михаэлю Цандту (Берлин). Им сделаны и предоставлены в наше распоряжение расшифровки объемного корпуса рукописей немецких и латинских писем Маттеи (ок. 50 лл.), дан обширный комментарий к их переводу, оказана помощь в изучении материалов для исследования истории каталогизации греческих рукописей в Европе в XVIII в. Мы благодарим профессора Берлинского университета им. Гумбольдта Хайнца Оме и его секретаря Барбару Франке за поддержку и помощь в получении доступа к материалам библиотек и архивов немецких университетов.

Приносим благодарность за предоставление материалов для исследования сотрудникам архива Лейпцигского университета, архива Виттенбергского университета в г. Хаале, отдела рукописей библиотеки Лейденского университета и лично заведующему библиотекой Виттенбергского университета господину Штефану Ланге. Сердечно благодарим сотрудников отдела рукописей Российской Национальной библиотеки, Государственного Исторического музея и Российского государственного архива древних актов и лично А. Д. Шахову за помощь в работе с материалами их хранилищ. Приносим слова глубокой благодарности фотохудожнику Олегу Паршину, оказавшему помощь в подготовке к изданию иллюстративного ряда.

Мы благодарим всех, кто советами или критическими замечаниями помог нам довести эту работу до конца и подготовить ее к печати в год 200-летия со дня кончины Х. Ф. Маттеи. Приносим большую благодарность Германскому историческому институту в Москве за финансовую поддержку этого издания.