Творческое наследие композиторов-священнослужителей, которому посвящен данный сборник, имеет большую ценность как для русской культуры, так и для Церкви. С первого взгляда кажется необычным сочетание слов — священник-композитор. Но после вдумчивого знакомства с представленными произведениями становится ясно, что творчество священнослужителей-композиторов отражает настоящую суть церковной музыки — быть благодарным приношением от творения Творцу — Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся (Божественная Литургия, Евхаристический канон). Богослужебные тексты и молитвы призваны приблизить человека к Богу. Но и музыкальные произведения обладают тем удивительным свойством, что могут иногда в одно мгновение вознести наши ум и душу в неземные сферы. Эти моменты, когда вдохновение свыше, посетившее композитора, разделяют слушатели, показывают глубинную связь подлинного музыкального творчества и церковного священнослужения.

Если мы обратимся к истории, то вспомним, что именно переживание русскими людьми преображающего воздействия красоты православной Литургии явилось решающим фактором при выборе Русью ее исторического пути. Представленные произведения прекрасно иллюстрируют высокую духовность, органично присущую нашему народу. Этот процесс взаимообогащения, непрерывно происходящий на протяжении многих веков, показывает, насколько сильна православная основа русской культуры, насколько прочно мы укоренены в христианской традиции. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит (Ин. 3:8). Как творческое, так и молитвенное вдохновение могут настигнуть человека в любой момент. В каждой ноте, в каждой мелодии вольно или невольно отражается личность композитора, и если композитор — священнослужитель, то он естественным образом черпает музыкальные идеи из своего опыта священнодействия, совершения Божественной Литургии, предстояния престолу Божию. Тайна Богообщения, духовные озарения, которые невозможно адекватно выразить словами, могут быть переданы музыкальными средствами. Произведения композиторов-священнослужителей — не только плод вдохновения, но и выражение молитвенного подвига, собственного духовного пути. В этом отношении их творчество уникально. Уверен, что издание этого сборника поможет многим людям лучше понять истинное предназначение музыкального творчества и открыть для себя богатство и красоту православного богослужения.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион

У святого Престола. Литургическая музыка православных священнослужителей

Москва : Фонд развития музыкальной культуры «Живоносный Источник», 2012. 248 с.

составитель Г. А. Смирнов, биографические очерки Н. Ю. Плотникова

У святого Престола. Литургическая музыка православных священнослужителей - Содержание

Вступительное слово митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева)

Предисловие проф. Б. Куликов, Г. Смирнов

Биографические очерки Н. Плотникова

ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР ТУРЧАНИНОВ (1779 -1856)

АРХИМАНДРИТ ФЕОФАН (АЛЕКСАНДРОВ) (1785-1852)

ИЕРОМОНАХ ВИКТОР (ВЫСОЦКИЙ) (ок. 1795-1871)

ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ (1809-1888)

ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ СТАРОРУССКИЙ (1817-1871)

АРХИЕПИСКОП НИКАНОР (БРОВКОВИЧ) (1826-1890)

МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ) (1856-1937)

ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ МЕТАЛЛОВ (1862-1926)

ИЕРОМОНАХ НАФАНАИЛ (БАЧКАЛО) (1866-ок.1930)

ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ АЛЛЕМАНОВ (1867-1928)

ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ЛИСИЦЫН (ок.1871-ок.1918)

ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ЗИНОВЬЕВ (1874-1925)

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ ИЗВЕКОВ (1874-1937)

АРХИЕПИСКОП ГАВРИИЛ (ЧЕПУР) (1874 -1933)

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ШИЛЯЕВ (ок.1880-ок.1951)

СВЯЩЕННИК АНАТОЛИЙ ДРЕВИНГ (ок.1900-1969)

ПРОТОИЕРЕЙ БОРИС ПИСАРЕВ (1905-1981)

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МАШКОВ (1884-1964)

ПРОТОИЕРЕЙ АНАТОЛИЙ ПРАВДОЛЮБОВ (1914-1981)

ДИАКОН СЕРГИЙ ТРУБАЧЕВ (1919-1995)

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ВЕДЕРНИКОВ (род. 1928)

АРХИМАНДРИТ МАТФЕЙ (МОРМЫЛЬ) (1938-2009)

АРХИЕПИСКОП ИОНАФАН (ЕЛЕЦКИХ) (род. 1949)

ИГУМЕН НИКИФОР (КИРЗИН ) (род. 1960)

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ) (род. 1966)

У святого Престола. Литургическая музыка православных священнослужителей - Предисловие

«...Кто русский человек — душой и обычаем, тот понимает, ч то значит храм Божий, что значит Церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уваж ать потребность религиозного чувства; мало того, чтобы уразуметь смысл Церкви для русского народа и полюбить эту Церковь, как свою родную. Надо ж ить народною жизнию, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением» (К. П. Победоносцев). Счастлив тот, кого с детства приучили к храму Божию, как к своему родному дому. Хорошо говорили мудрые, что там собрано человеку сокровище на целую жизнь и даруется полнота чистого и истинного вхождения в разум духа всенародного и в любовь его сердца. С таинством крещения вливаются в нашу жизнь благодатные волны православной псалмодии, так много говорящей русской душе, песнопения-гимны, вся неизъяснимо прекрасная и дорогая драматургия храмового священнодействия. Богослужение стройное, истовое — настоящий праздник, средоточие духа православного человека. Еще В. Ф . Одоевский замечал: «...отцы наши называли церковное пение не музыкой, а словесной мелодией». Наше богослужебное пение по святоотеческим заветам и правилам — это, конечно, прежде всего, приоритет слова, словесное служение. Его самобытность рождена в вековых недрах Русской Православной Церкви. Пение и чтение, составляющие наше богослужение, их словесно-смысловое обличие, находятся в отношениях высокой гармонии, особой ритмической пластики, мудрой неразрывности. Разнятся они, по существу, лишь в своей мелодической широте. Исконно, наше церковное пение — это мелодически расширенное и украшенное чтение, а чтение — это то же пение, сокращенное в мелодии соответственно содержанию текста и требованиям устава. Именно текст и богослужебный устав непосредственно управляют богослужебной мелодией. В совершенстве богослужебного пения отражены богатство и полнота догматических свойств Православия.

Наша Церковь стремится бережно хранить святость традиций. Свет этой бережности и живое тепло верующей души сопутствуют, несомненно, и песнопениям представляемого сборника. Духовные наставники определили: Православная Церковь красна народом. И думается, нельзя не видеть в богослужебных певческих образах священниковкомпозиторов тонкое творческое одухотворение этой всесильной истиной. Вся отечественная история свидетельствует о щедром вхождении в русское церковное пение самых сокровенных граней народной души. У священников своя заветная близость к этой душе.Предлагаемый вашему вниманию сборник представляет собой краткий обзор духовно-музыкального наследия православных священнослужителей начала Х1Х-конца XX столетий и посвящается многим молитвенникам о душах наших, которые помимо дарованной им милости Божией совершать Святые Таинства, позаботились и о благоукрашении музыкальной грани православного богослужения. Некоторые из них обращались к гармонизации древних напевов и сочинению песнопений лишь изредка, в минуты духовных озарений, другие же посвятили этому делу всю свою жизнь. Одни из них были профессиональными музыкантами — регентами или исследователями исторических корней гимнотворчества, другие были музыкантами-любителями, что ни в коей мере не умаляет достоинств их произведений — напротив, отдельные их сочинения становились повсеместно исполняемыми и горячо любимыми в приходах. Духовно-музыкальное наследие некоторых священнослужителей очень велико, и в условиях одного издания не представилось возможным ознакомить с их творчеством в полной мере, поэтому такие композиторы, как, например, протоиерей Петр Турчанинов, архимандрит Феофан, представлены песнопениями, получившими широкое распространение и на протяжении многих десятилетий звучащими на любом клиросе. По отношению к другим плодовитым композиторам — протоиерею Димитрию Алеманову, протоиерею Александру Машкову и пр. — был выбран другой подход: в сборник включены их незаслуженно забытые, представляющие несомненный интерес, сочинения.

Творчество композиторов X IX - начала X X веков отмечено стремлением приблизиться к певческим истокам русской музыки, к «седой старине», к тому историческому стержню, который делает русскую духовную музыку такой неповторимой, привлекательной и понятной людям различных жизненных укладов. Стремление это у музыкантовхудожников, выдающихся хоровых композиторов, выражается в использовании первоисточника русской духовной музыки — монодии, древнего распева, поэтому значительная часть их творческого наследия, наиболее вдохновенные и глубокие сочинения, связана именно с обработкой старинных напевов. Это и демественное «Чертог Твой вижду» А. Д. Кастальского, и «Софрониевская» Херувимская П. Г. Чеснокова, и многие другие. Наконец, десять из пятнадцати частей, составляющих подлинную жемчужину хорового письма «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова, основаны на знаменном, греческом и киевском распевах. И все же в творчестве светских композиторов, независимо от их профессиональной близости православному богослужению, не могла не отразиться сила их творческой личности, яркость присущего именно им таланта, темперамента. Задачей же композиторовсвященнослужителей в большей мере стала гармонизация или обработка церковных распевов смиренно, порой по послушанию, отстраненно от мирской суеты, в молитвенном состоянии души, в результате чего родились сочинения в полной мере соответствующие требованиям устава и органично входящие в богослужение.

Примеры такого гимнотворчества мы находим в стенах монастырей — хранителей духовных и культурных традиций. Это и иеромонах Нафанаил (Бачкало), и архимандрит Матфей (Мормыль), и, вне всякого сомнения, диакон Сергий Трубачев. Обладая прекрасным музыкальным образованием, Сергей Зосимович в расцвете творческих сил, будучи заведующим кафедрой оркестрового дирижирования Государственного музыкальнопедагогического института им. Гнесиных, неожиданно для большинства своих коллег удалился в Троице-Сергиеву Лавру и целиком посвятил себя молитве и богослужебному пению. Его сочинения — это яркий образец органичного взаимодействия музыкального языка композитора с глубоким философским смыслом священных литургических текстов, пример того, когда, взявшись за обработку древнего распева, автор облекает его в понятную современному богомольцу форму, придерживаясь при этом строгих монастырских традиций. Понимание всей глубины литургического смысла песнопения дано именно тем, кто возносит молитву у святого Престола, посвятив всю свою земную жизнь служению Господу и людям, удалившись подчас от мирской суеты за высокими стенами святой обители — средоточия духовности и культуры, с ее размеренным и нелегким укладом. Подготовка сборника нашла живой отклик и поддержку священнослужителей Русской Православной Церкви, музыкантов и регентов, поэтому считаем своим долгом выразить глубокую благодарность тем, кто любезно предоставил к публикации свои материалы, биографические сведения и принял участие в работе над изданием.

Профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Б. И. Куликов

Художественный руководитель мужского хора «Православные певчие», регент Георгий Смирнов, составитель сборника