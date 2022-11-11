Джон Уайатт - Ha грани жизни и смерти

Начиная с 1980-х гг. мир стал свидетелем поразительного и беспрецедентного успеха методов научного редукционизма в биологии человека. «Редукционизм» — слово, которое широко обсуждается в западном обществе и которым нередко злоупотребляют. Но что оно означает? Редукционизм как научный метод является способом познания и осмысления природных процессов путем описания сложных явлений более простыми. Например, держа в руках эту книгу, мы можем проанализировать ее как целое, оценив в ней количество страниц, переплет, качество бумаги. В то же время, саму бумагу можно проанализировать сточки зрения физических и химических законов, т. е. подвергнуть бумажный лист химическому анализу и выяснить, что он состоит из волокон целлюллозы, или установить точный молекулярный состав типографской краски.

А можно спуститься еще на один уровень и описать физические характеристики атомов, из которых состоят молекулы целлюлозы и краски. И всякий раз мы будем спускаться все ниже и ниже, к самым фундаментальным принципам, на которых построена наша вселенная. Это пример того, что называется иерархией уровней, каждый из которых может дать свое объяснение природному феномену. Редукционизм пытается дать объяснение происходящему, пользуясь наиболее фундаментальными категориями, для того чтобы дать человечеству как можно более детальное и полное понимание изучаемых явлений.

Анализ любого явления зависит от постановки вопроса. Если спросить, почему бумага темнеет от возраста, то могут пригодиться знания по органической химии. Но стоит поставить вопрос иначе, например, на каком языке написан этот текст: русском или английском, — и знание химии окажется бесполезным. В этом случае потребуется уже знакомство с лингвистикой и категориями филологии. Биологическая наука в значительной степени зиждется на принципах редукционизма, втом смысле, что биология стремится описать всю непостижимую сложность живых систем посредством более простых фундаментальных клеточных и молекулярных механизмов. И следует признать, что редукционизм достиг фантастических успехов в решении научных и медицинских проблем.

Джон Уайатт - Ha грани жизни и смерти

Санкт-Петербург, Издательство «Мирт», 2003, - 84 с.

ISBN 5-88869-159-3

Джон Уайатт - Ha грани жизни и смерти - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

Глава 1. Что происходит? Фундаментальные темы в общественной и медицинской жизни

Глава 2. Библейский взгляд на человека

Глава 3. Репродуктивные технологии и начало жизни

Глава 4. Пренатальный скрининг и рождение здорового ребенка

Глава 5. Смелый новый мир: новая генетика

Глава 6. Аборт и детоубийство

Глава 7. Когда мы становимся личностью? Христианский взгляд на начало человеческой жизни

Глава 8. Умирающий младенец: дилеммы неонатологии

Глава 9. Легкая смерть. Эвтаназия и врачебно-опосредованное самоубийство

Глава 10. Достойная смерть

Глава 11. Древние ценности для нового поколения: наследие Гиппократа и современная медицина

Примечания

Библиография

Краткий словарь терминов

Предметный указатель

Список заинтересованных организаций