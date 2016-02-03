Происхождение человека

Бог создал и управляет миром, жизнью и человеком, используя химические и физические реакции, как те, которые мы знаем в нашей "системе" (и Он безусловно это сделал и делает), мы будем несмотря на это совершенно не в состоянии видеть что-либо из Его плана, "записей" или техники действия.

Мы никогда не будем в состоянии "видеть" или "доказать" Его план или концепции мысли в создании, ибо это настолько превосходит наши способности, связанные, как и мы сами, с временем и пространством, как было сверх способностей ученого видеть всеобщий синтетический план, будучи ограниченным жизнью на молекулярном уровне в реторте.

Есть только один-единственный путь для того, чтобы получить представление о том, что в действительности происходит в "реактивных флягах", производящих намеченный окончательный продукт (до тех пор, пока мы ограничены нашим материальным миром).

Мы должны внимательно исследовать не только реактивную систему, частью которой являемся, но и "конечный продукт", свидетельствующий о плане, происходящем не только из нашей реактивной системы. Наша случайная реактивная система не может сама по себе произвести план - это система случайностей.

Законы термодинамики давно уже доказали нам, что это так. Но наличие случайных законов, производящих план (понижать энтропию, по желанию), показывает нам косвенно, что наша система измерений управляется мыслью и планом стоящего вовне источника и методами, которые мы можем надеяться понять, так же как и ученый, обитавший в рассмотренной нами реактивной системе и бывший частью ее, понял великую концепцию синтетического ученого.

Несмотря на насмешки, которыми осыпали "аргумент о плане", он никогда не был соответствующим образом опровергнут. И только это отвечает за тот порядок, который, казалось бы, спонтанно возникает из хаоса - так же как, казалось бы, спонтанно возник порядок среди случайных молекул в другом случае, во время синтеза ученого. Техника, которой он пользовался, была совершенно невидима внутри реактивной системы. Он использовал, по-видимому, только химические свойства, относящиеся к этой системе и очевидные в ней.

Так, я считаю, божественная мысль управляет нашей системой трех измерений вне этих трех измерений. Из этого следует, что непосредственный механизм, посредством которого Его "рука" направляет, будет невидим для существ трех измерений. Только исследование "конечного продукта" (человека или каких-либо созданий творения Божьего) даст нам косвенное и слабое представление о всеобщем великом замысле. Наше собственное представление путем индукции дает нам косвенно нечто о Его замысле в образовании и формировании материи невидимо, вне области материи. Разумеется, это не исключает видимых, появляющихся чудес, как, например, казней египетских. Но мы говорим здесь не об исключениях, а о правилах.

В последующем тексте я рассмотрел некоторые из возможностей, открытых нам для объяснения происхождения человека. Я также решился коснуться замысла, кроющегося за нашим созданием - намерений Бога в сотворении человека. Вследствие зтого я ссылался как на данные науки, так и на Библию, в попытке прийти к уравновешивающему взгляду на сотворение мира и смысл и значение жизни. Все, что я требую от читателя, - это честное, внимательное, терпеливое и непредубежденное чтение всего следующего текста книги, сопряженное с внутренней готовностью признания фактов.

Уайльдер-Смит - Происхождение человека - Предназначение человека

Стефанус 1995 г., 279 стр.

Уайльдер-Смит - Происхождение человека - Предназначение человека - Содержание

Пролог

Выражение благодарности

Введение

Происхождение человека

Человек - животное с высшим разумом? Чему учит эволюция Христианское объяснение

Являются ли главные предпосылки дарвинизма научно обоснованными? Сходство между человеком, животными и всеми живыми клетками Является ли постулат эволюции от простейшего к сложному теоретически вероятным или возможным? Вопрос об энтропии

Проблема возраста человека и недостающие звенья Библейская хронология Геологические периоды Метод С14 для определения сроков Указатель ископаемых Пильтдаунский человек Д-р С.Б. Лики Следы динозавра и человека в русле реки Следы человека в каменноугольном и кретейском периодах Проблема промежуточных стадий Методы датирования и возраст, их связь с творением Сотворение

Запланированная эволюция Улучшение расы или породы путем отбора Синтетическое производство жизни и отрицание постулата Бога Эволюция с постулатом Бога Некоторые последствия дарвинского учения в мире политики Постскриптум



Предназначение человека

Предназначение человека Нигилизм Дарвина и личность Метаболизм и личность ТАО Структура человека Метаморфоза тела и воскресение Христа Преобразование человека



Эпилог

Приложение

Уайльдер-Смит - Происхождение человека - Предназначение человека - Предисловие

В августе 1957 года в научном мире произошло событие огромной важности. Под эгидой Международного Биохимического Союза, при сотрудничестве Академии наук СССР, в Москве состоялся симпозиум "Происхождение жизни на Земле". Вступительное обращение прочел профессор А. И. Опарин, чья книга "Происхождение жизни" стала для научного мира классическим трудом по этому вопросу. Отчет о заседаниях симпозиума был опубликован в 1959 году на английском, французском и немецком языках. Впервые такие известные в международных кругах ученые собрались со специальной целью обсудить вопрос о происхождении жизни на Земле.

В симпозиуме приняли участие ученые из семнадцати стран; большинство из них были исследователями в разных дисциплинах, связанных с проблемами биогенезиса на Земле. Чрезвычайно поучительно рассмотреть различные современные подходы к этой древней проблеме, занимавшей умы человечества с самого начала его истории. Протоколы московского симпозиума дают прекрасную возможность для обзора различных современных усилий разрешить этот древний вопрос.

В своем вступительном слове проф. А. И. Опарин говорил о том, что в конце девятнадцатого столетия ученые доказали - ни при каких лабораторных условиях спонтанное зарождение жизни в неживой материи места не имело. Совершенно логически он комментировал это следующим образом: "Эти данные выбили почву из-под ног тех ученых, которые считали спонтанное зарождение научно вероятной возможностью происхождения жизни на Земле". Д-р Опарин, продолжая свою мысль, сказал: "Они очутились, таким образом, без всякой возможности экспериментального подхода к проблеме, что привело их к весьма пессимистическому заключению, а именно к мнению, что проблема о происхождении жизни стоит "вне закона", что это неразрешимый вопрос и работать над ним не стоит серьезному исследователю, так как это является только потерей времени".

После исторического освещения проблемы д-р Опарин развивал идеи, разделяемые большинством современных ученых в этой области. Несмотря на то что д-р Опарин упомянул об известных научных фактах, исключающих в наше время концепцию о спонтанном зарождении жизни, почти все ученые признают, что в прошлом оно произошло. Сам д-р Опарин постулировал, что развитие жизни из неживой материи спонтанно происходило стадиями, следующими общему химическому пути: сперва спонтанно возникают простые органические соединения, такие, как углеводород и его производные, под влиянием различных радиаций безжизненной Земли. Другими словами, происходит спонтанная химическая эволюция, ведущая к простым органическим соединениям. Разумеется, имеются некоторые данные, что это может произойти. С. Л. Миллер, профессор Врачебного и Хирургического колледжа Колумбийского университета, сообщил об успешных опытах в этой области, во время которых аминокислоты и другие простые субстанции возникали при прохождении электрической искры или разряда через атмосферу, содержащую газы, из которых, как предполагается, состояла примитивная атмосфера на Земле. Однако Ф. Седранголо предполагает, что бактерии, проникавшие в незащищенную систему, использовавшуюся Миллером, могли стать источником аминокислот, возникших при опыте, и считает, что обязательно повторение этих опытов. Как бы то ни было, предложение спонтанного синтеза простых аминокислот встречает немного теоретических затруднений. Затруднения начинаются позднее, в предполагаемом спонтанном синтезе.

Р. М. Клисс и К. Н. Меттью6 сообщают о получении пептидов непосредственно из аммония и метана без присутствия воды и без промежуточного образования аминокислот. Меттью и Р. Е. Мозер развили эту линию исследования дальше и получили пептиды прямо из гидроцианической кислоты и безводного аммония. Повышая концентрацию водорода в их реакционных смесях, они получили аденин, важную составную часть ДНА.

Часто не обращается внимание на то, что сам Дарвин, особенно в более поздние годы, был склонен верить в спонтанное зарождение жизни из неживых простых химических составов, а не как в прямое следствие деятельности Создателя, в то время как в своих ранних работах он часто с благоговением ссылался на Создателя, приписывая Ему образование ограниченного ряда первоначальных форм жизни, из которых вышло посредством естественного отбора все разнообразие жизни, известной нам сегодня (см. его знаменитый труд "Происхождение видов"). Это именно и является исходной точкой некоторых современных христианских колледжей в Северной Америке. Но в своем мышлении, по крайней мере в 1871 году, Дарвин оставлял открытой возможность спонтанного зарождения жизни как основного механизма биогенезиса. Ибо Дарвин писал в 1871 году:

Мы можем представить себе, что в каком-нибудь маленьком теплом пруду, со всякими родами аммония и фосфорными солями, светом, теплом и электричеством и т.д., образовалась химически смесь протеина, готовая к прохождению более сложных изменений. В настоящее время такая материя будет немедленно поглощена или впитана, что не могло бы произойти до того, как были образованы живые существа".

Личное уклонение Дарвина от ортодоксального христианства будет описано позднее.

Д-р Опарин рассматривает вторую стадию эволюционного пути к жизни как также случившуюся спонтанно. Он считает, что литосфера, атмосфера были местом этого развития и общие законы химии и физики, известные нам сегодня, действовали в этой второй стадии развития. Опять-таки он не представляет себе внешнего влияния, контролирующего синтезы второй стадии. Предполагается, что изменения происходили в течение длительных промежутков времени. Опарин постулирует, что эта вторая стадия приводит к таким весьма сложным молекулам, как протеинообразные субстанции высокого молекулярного веса, ядерные кислоты и другие составы, характерные для современной протоплазмы.

Комментируя концепцию д-ра Опарина о второй стадии, Ф. Седранголо считает наряду со многими другими учеными, что постулирование спонтанного образования этих больших молекул вызывает серьезные сомнения. Выработка даже одного-единственного сложного протеина по обычным законам вероятности настолько редкое явление, что после того, как он образовался, должны пройти громадные промежутки времени, прежде чем может возникнуть вторая подобная молекула. Кроме того, вторая молекула может возникнуть на расстоянии тысячи миль от первой и, таким образом, не будет в состоянии "сотрудничать" с первой в образовании живого агрегата, необходимого для производства живого организма.