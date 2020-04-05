Данная книга является продолжением серии, начатой Международным движением «Михей» (Micah Global) и сетью по примирению Всемирного Евангельского Альянса (Peace and Reconciliation Network within World Evangelical Alliance), цель которой - представить международному сообществу такие понятия, как: «Целостная миссия», «Миссиональная церковь», «Миротворчество - миссия церкви». Целевой аудиторией большинства из этих трудов являются пасторы и руководители неправительственных организаций, движимых христианскими принципами, а также члены их команд.

Авторы - это практикующие мыслители с богатым опытом работы в церквях, общественных организациях, многолетним стажем преподавания в высших учебных заведениях, рассматривающие практические вопросы жизни церкви с перспективы миссии Бога (missio Dei).

Данный труд не адресован академическим кругам, поэтому желающих найти серьезную богословскую и философскую полемику на страницах книги ждет разочарование. Не менее разочарованы будут и церковные служители, которые опасаются затрагивать острые вопросы в дискуссиях. Несмотря на неизбежную критику с двух флангов, я все же решил рискнуть и предложить изложенные здесь темы на суд читателя.

Владимир Убейволк - Миссиональная этика в век ДухLess

Издательство Mission Eurasia - 2019. - 208 с.

ISBN 978-5-86181-656-4

Владимир Убейволк - Миссиональная этика в век ДухLess - Содержание

Предисловие

Введение

Часть 1. Этика и миссия

Глава 1. Что такое миссиональность?

Глава 2. Что такое этика?

Глава 3. Что такое век ДyxLess? Интеллектуальная вера Эмоциональная вера Волевые решения, действия и вера



Часть 2. Церковь, этика и миссия

Глава 4. Окопная ментальность Окопная ментальность по отношению к культуре и обществу Окопная ментальность по отношению к другим христианам

Глава 5. Христианские Че Гевары Христоцентричная миссия Пневмоцентричная миссия Анти-сатанинская миссия

Глава 6. Жить - непросто, или не просто жить Брать ответственность за себя Брать ответственность за церковь Брать ответственность за общество



Часть 3. Миссиональная этика и вызовы современного мира

Глава 7. Я знаю, кто виноват. Как быть? Что нам делать с этой властью? Миссиональный христианин и налоги Миссиональный христианин и взятки Миссиональный христианин и патриотизм / национализм Миссиональный христианин и служба в армии Миссиональный христианин и политика Миссиональный христианин и свобода передвижения и проживания

Глава 8. Как быть? Я знаю, что я виноват. Что нам делать с этой сексуальностью? Миссиональный христианин и раннее либидо Миссиональный христианин и моногамия Миссиональный христианин и сексуальная идентичность Миссиональный христианин и сексуальное многообразие

Глава 9. Я не знаю, кто виноват. Быть или не быть? Что нам делать с этой жизнью и смертью? Миссиональный христианин и желание продолжить жизнь Миссиональный христианин и жизнь до рождения Миссиональный христианин и смерть, вошедшая в жизнь Миссиональный христианин и встреча со смертью



Заключение

Библиография

Владимир Убейволк - Миссиональная этика в век ДухLess - Что такое миссиональность?

Казалось бы, что общего у миссиональности с этикой? Ведь, судя по корню слова, миссиональность должна быть где-то рядом с миссией. Миссия - это задача церкви и ее членов, а этика - вроде как отдельная сфера, имеющая что-то общее с осмыслением поведения. Лично я действительно считаю, что миссиональность имеет отношение ко всему, что делает и во что верит церковь. Миссиональность - это не просто еще одна стратегия3, это состояние души плюс направленность сознания. Можно еще сказать, что миссиональность - это мировоззрение, основанное на том, что каждый человек на этой земле - не случайность, что у него есть ряд задач, с которыми ему придется справиться. Причем эти задачи - не просто житейские трудности, через которые действительно проходит каждый человек, здесь я подразумеваю призвание от Бога или то, что в определенных евангельских кругах часто называют «Божий план», хотя есть существенная разница в корне этих понятий. Говоря о призвании, люди часто думают о каком-либо четко определенном плане, в котором на небесах прописан буквально каждый шаг, и уже далее, в зависимости от своих богословских убеждений, одни считают, что у человека нет выбора согласиться с этим планом или нет, а другие считают, что выбор есть, и человек сам определяет свою судьбу. В случае трагедий одни винят во всем Бога, другие же - себя. Кроме того, наблюдая за тем, что значительная часть населения Земли так и не узнала Иисуса Христа, создается впечатление, что для большинства людей Бог изначально задумал страдания и, возможно, вечные адские муки.

Учитывая то, что эта книга - не богословский трактат, не буду вступать в данную полемику, а лишь доступным языком изложу свою позицию. Сложно сопоставить такое определение, как «Бог есть любовь» с тем, что миллиарды людей этим самым Богом якобы определены на мучения. Я вполне осознаю ограниченность своего сознания, невозможность охватить Бога и весь Его план, и поэтому я свои убеждения основываю не на общем миросозерцании, а на библейской истории, на самораскрытии Бога через Писание. Именно история действий Бога дает мне основание верить в то, что у Бога есть множество планов, и хоть они и задуманы до сотворения всего видимого, тем не менее координируются с созданными Им существами.