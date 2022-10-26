Учение о спасении в разных христианских конфессиях

Современные богословы, обращающиеся к вопросам сотериологии, с одной стороны, в той или иной мере находятся в русле богословской традиции прошлого. С другой стороны, они пытаются раскрыть истину о спасении человека Богом понятным для нынешних читателей языком.

В предлагаемом вниманию сборнике представлены статьи авторов, принадлежащих к различным богословским традициям. Здесь перед нами открывается богатый мир современного западного и восточного богословия, в рамках которого обсуждаются вопросы о всеобщем спасении (άποκατάστασις) и вечности ада, рассматривается экуменический потенциал учения об обожении и сотериология Лютера, представляется православное понимание спасения и эсхатология евангельских христиан.

Книга замечательна тем, что авторы — христиане различных конфессий имеют возможность высказаться, не полемизируя друг с другом, но раскрывая все новые и новые грани глубочайшей тайны любви Бога к человеку. Перед нами — живая мысль наших современников, устремленная за пределы человеческих возможностей — к спасающему Богу.

Дважды, один раз в автобусе и другой раз в вагоне поезда, меня спрашивали незнакомые люди: «Вы спасены?» Как отвечать на этот вопрос? Сам я не спешу сказать категорично: «Да, спасен». Подобный ответ предполагает, что мое спасение уже состоялось здесь и теперь как полностью осознанная и свершившаяся реальность. Но могу ли я наверняка знать, каково будет мое поведение на протяжении оставшейся жизни? Господь меня ведет, но вместо «да» я все еще могу ответить ему «нет». Уверовавший по дороге в Дамаск апостол Павел много лет спустя говорил, что и после проповеди другим он все же может оказаться «недостойным» (IKop 9:27).



Не должны ли и мы проявить подобную осторожность?

То, о чем предупреждал язычник Солон, относится и к христианам: «Никого не называй благословенным до его смерти»1. 1 Геродот «История», I, 32.

Спасется тот, кто выдержит все до конца (Мф 10:22, 24:13).

Поэтому вместо «я спасен» я предпочитаю говорить о настоящем: «Я верю, что Бог, по милости и благодати своей, спасает меня». Христос нас спас, победил смерть и грех через крестные муки и воскресение; это несомненный и свершившийся факт: «Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть не имеет над Ним власти» (Рим 6:9). Но хотя победа уже одержана Господом, мое личное в этой победе участие далеко не завершено. Апостол Павел говорит: «Не то, чтобы я уже достиг или стал уже совершенным, но стремлюсь, не достигну ли и я» (Флп 3:12).



Мое единение со Христом еще не полное: не потому что Он не всемогущ или не всеблаг, а потому что у меня остается свобода выбора, свобода принять Его или отвергнуть. Св. Антоний Великий (f356) говорит: «Жди искушения до последнего твоего вздоха» С искушением приходит опасность падения. Я уповаю не на себя, а на Христа. Я не сомневаюсь: Христос верен и тверд. Но могу ли я настолько не сомневаться в собственной вере и стойкости? Я сознаю свою человеческую слабость и, пока не вошел во врата смерти, остаюсь между надеждой и страхом.

составитель Бодров Алексей - Учение о спасении в разных христианских конфессиях

Издательство: ББИ, 2005 г.

ISBN 5–89647–098–3

составитель Бодров Алексей - Учение о спасении в разных христианских конфессиях - Содержание

Предисловие

Епископ Диоклийский Каллист (Уэр) Понимание спасения в православной традиции

Епископ Диоклийский Каллист (Уэр) Смеем ли мы надеяться на спасение всех?

Ориген, Григорий Нисский, Исаак Ниневийский Бернар Себоюэ Вечен ли ад?

Вели-Матти Керккеинен Учение об обожении и его экуменический потенциал

Симо Пеура Что Господь дает, человек получает: Лютер о спасении

Альфред Кюэи Эсхатология евангельских христиан

Об авторах

30/05/2012