Акведуки не были придуманы римлянами, но получили широкое распространение именно в империи. Эти сооружения были руслом жизни города. В Риме находилось 1300 питьевых фонтанов и 144 общественных туалета, вода к которым поступала по сложной системе акведуков, несущих пресную воду из сельских районов. Эта система дополнялась сложной сетью канализации.

Главная римская канализация – Большая Клоака, по которой грязная вода и жидкие отходы из города стекали в реку Тибр. Первый акведук, построенный в 312 году до н.э., назывался Аква Аппия. Он помог обеспечить быстро растущий Рим водой. По возможности, большую часть акведука старались располагалась под землей, чтобы защитить его от врагов. Знаменитые высокие арки были необходимы лишь в непосредственной близости от города или при пересечении ущелья. Основными, но очень эффективными инструментами при строительстве были диоптр (для измерения углов) и хоробат (для измерения горизонтальных плоскостей). Они использовались опытными военными инженерами, которые создали стационарную систему шахтных водосбросов и желобов для стока воды. Это указывает на высокий уровень развития техники строительства и водного хозяйства, и акведуки были построены настолько качественно, что некоторые из них функционируют и по сей день!

Удивительная история

пер. с англ. Е. Моисеевой

Москва : Издательство «Э», 2016. 176 с. : ил.

Серия "Как работает"

ISBN 978-5-699-81562-3

Удивительная история - Древние кельты

Открытие процесса извлечения железа из руды изменило мир. С наступлением железного века появилась возможность изготавливать новые виды вооружения и орудий сельского хозяйства, охоты и рыбалки. Больше других от наступления новой эпохи выиграли кельты. Железный век в Европе длился от 800 г. до н.э. до 43 г. н.э. и был ознаменован значительным рывком в развитии общества. Были созданы плуги, косы и серпы для обработки земли и сбора урожая. Появились вращающиеся жернова для превращения зерна в муку, а орудия охоты стали острее и прочнее. Из железа можно было делать разнообразные мечи, шлемы и доспехи. С появлением железных брошей и ожерелий претерпели изменения и детали одежды. Кельты жили маленькими сельскими общинами, часто под защитой крепостей на возвышенностях.

Дома крыли соломой, и одно из крупнейших поселений, Колчестер, считается самым старым в Британии. Если у железного века и имелись отрицательные стороны, то они относились к развитию медицины. Она по-прежнему находилась на очень низком уровне, медицинские манипуляции осуществлялись в основном друидами, и единственной известной хирургической операцией была трепанация черепа. Считалось, что головные боли вызываются злыми духами, поэтому больному просверливали в черепе отверстие, чтобы выпустить демонов. Существуют археологические свидетельства того, что после наступления железного века и появления более острых и прочных орудий эта ужасная практика была по-прежнему популярна. По всей видимости, кельты придавали очень большое значение человеческому черепу. Они верили, что в голове заключена душа, и поэтому после победоносного сражения отрубали у поверженных врагов головы и выставляли их у себя в домах в качестве трофеев, а также для устрашения потенциальных противников.

Удивительная история - Собор святого Марка

Образец захватывающего слияния восточного византийского, западного готического и даже исламского стиля архитектуры и искусства, собор Святого Марка в итальянской Венеции является не только подтверждением богатства и славы средневековой Венецианской республики на северо-востоке Италии, но и безрассудных авантюр в Средиземном море в роли купцов и завоевателей. В 828 г. два довольно неразборчивых в средствах венецианских купца похитили из египетского города Александрии, как они полагали, мощи евангелиста святого Марка. Объявив его святым покровителем их родного города, они выстроили собор для хранения мощей. Вместо того чтобы скрывать их происхождение, одна из мозаик собора хвастливо заявляет о краже: на ней изображены венецианцы, прячущие украденные мощи святого в бочонки со свининой, к которой египетским мусульманам запрещено было даже прикасаться, так что таможенные чиновники не стали придирчиво осматривать груз.

После того как в 976 г. собор пострадал от пожара, он был восстановлен, а затем около 1094 г. перестроен; центром его стал удивительный купол, сохранившийся до наших дней. С XI по XIV вв. Венеция находилась в расцвете славы, и город смог обеспечить морскую поддержку европейским армиям во время крестовых походов и даже возглавил четвертый крестовый поход против Константинополя (теперь Стамбул в Турции, а в те времена христианская греческая столица Византийской империи), не упустив возможности украсть религиозные святыни, золото и кубки, а также четыре бронзовые конные статуи для украшения собора. Венецианцы похищали даже мозаику, колонны и резьбу из разных церквей и молитвенных домов по всему Ближнему Востоку и доставляли их в Венецию. Однако не все то, что попало в собор, было украдено, поскольку по традиции венецианские купцы привозили из своих путешествий подарки, превратив собор Святого Марка (или, как его называли в XI в., Кьеза д’Оро – «Золотая церковь») в одну из самых прекрасных церквей не только в Италии, но и во всей Европе.