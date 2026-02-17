Уэсли - Весли - Избранные проповеди

Category ESXATOS BOOKS, Homiletics

Проповеди содержат взгляды Уэсли на важнейшие доктрины, отличительные взгляды на христианское со­вершенство и практические темы, такие как единство ве­рующих, фанатизм, христианские стандарты одежды и поведения. Некоторые разделы показывают дебаты Уэсли с людьми, которые придерживаются различных мнений, включая римских католиков и кальвинистов.

Эти проповеди были внимательно отредактированы, дабы представить краткий и удобный для чтения матери­ал. Предложения или параграфы не представляющие крайней важности были опущены или укорочены. В некоторых проповедях были добавлены заглавия, дабы облегчить понимание течения мысли. На сколько это было возможно, мы постарались сохранить стиль напи­сания самого Уэсли.

Изменения ни в коем случае не бы­ли сделаны с целью сообразовать слова Уэсли с мнением кого-либо из людей, изменить значение или подчерк­нуть что-либо, чего не было в оригинале.

Джон Уэсли - Избранные проповеди

Изд. 2-е. - С-Пб: изд-во "Руфь", 2002. - 312 с.

ISBN 5-94172-010-6

Джон Уэсли - Избранные проповеди - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Оправдание верой

  • Глава 2. Великая привилегия рожденных свыше

  • Глава 3. Грех в верующих

  • Глава 4. Покаяние верующих

  • Глава 5. Христианское совершенство

  • Глава 6. Простое повествование о христианском совершенстве

  • Глава 7. Свидетельство Духа. Проповедь 1

  • Глава 8. Свидетельство Духа. Проповедь 2

  • Глава 9. Свидетельство нашего духа

  • Глава 10. Средства обретения благодати

  • Глава 11. Предупреждение против слепой приверженности

  • Глава 12. Дух единства

  • Глава 13. Письмо римскому католику

  • Глава 14. Природа фанатизма

  • Глава 15. Использование денег

  • Глава 16. Совет в отношении одежды

  • Глава 17. Об одежде

  • Глава 18. Правила методических домашних групп (написаны 25 декабря 1738 года)

  • Глава 19. Закон Божий. Его возникновение, свойства и использование

  • Глава 20. Закон, утвержденный верой. Проповедь 1

  • Глава 21. Закон, утвержденный верой. Проповедь 2

  • Глава 22. Первый диалог между антиноминистом и его другом

  • Глава 23. Второй диалог между антиноминистом и его другом

  • Глава 24. Диалог между верующим в предопределение и его другом

  • Глава 25. Спокойное рассмотрение предопределения

Comments (3 comments)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.
S
Sergey05 2 months ago
Благодарю!
Владимир79 2 years ago
Спасибо большое

Related Books

All Books