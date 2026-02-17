Уэсли - Весли - Избранные проповеди

Проповеди содержат взгляды Уэсли на важнейшие доктрины, отличительные взгляды на христианское совершенство и практические темы, такие как единство верующих, фанатизм, христианские стандарты одежды и поведения. Некоторые разделы показывают дебаты Уэсли с людьми, которые придерживаются различных мнений, включая римских католиков и кальвинистов.
Эти проповеди были внимательно отредактированы, дабы представить краткий и удобный для чтения материал. Предложения или параграфы не представляющие крайней важности были опущены или укорочены. В некоторых проповедях были добавлены заглавия, дабы облегчить понимание течения мысли. На сколько это было возможно, мы постарались сохранить стиль написания самого Уэсли.
Изменения ни в коем случае не были сделаны с целью сообразовать слова Уэсли с мнением кого-либо из людей, изменить значение или подчеркнуть что-либо, чего не было в оригинале.
Джон Уэсли - Избранные проповеди
Изд. 2-е. - С-Пб: изд-во "Руфь", 2002. - 312 с.
ISBN 5-94172-010-6
Джон Уэсли - Избранные проповеди - Содержание
Предисловие
Глава 1. Оправдание верой
Глава 2. Великая привилегия рожденных свыше
Глава 3. Грех в верующих
Глава 4. Покаяние верующих
Глава 5. Христианское совершенство
Глава 6. Простое повествование о христианском совершенстве
Глава 7. Свидетельство Духа. Проповедь 1
Глава 8. Свидетельство Духа. Проповедь 2
Глава 9. Свидетельство нашего духа
Глава 10. Средства обретения благодати
Глава 11. Предупреждение против слепой приверженности
Глава 12. Дух единства
Глава 13. Письмо римскому католику
Глава 14. Природа фанатизма
Глава 15. Использование денег
Глава 16. Совет в отношении одежды
Глава 17. Об одежде
Глава 18. Правила методических домашних групп (написаны 25 декабря 1738 года)
Глава 19. Закон Божий. Его возникновение, свойства и использование
Глава 20. Закон, утвержденный верой. Проповедь 1
Глава 21. Закон, утвержденный верой. Проповедь 2
Глава 22. Первый диалог между антиноминистом и его другом
Глава 23. Второй диалог между антиноминистом и его другом
Глава 24. Диалог между верующим в предопределение и его другом
Глава 25. Спокойное рассмотрение предопределения
