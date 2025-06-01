Что такое систематическое богословие? Было предложено много разнообразных определений, однако в этой книге будет использоваться следующее: систематическое богословие — это любое исследование применительно к любой теме, которое дает ответ на вопрос: чему в целом Библия учит нас сегодня? Это определение показывает, что систематическое богословие подразумевает подбор и осмысление всех важных отрывков из Библии, касающихся той или иной темы, а затем ясное изложение содержащегося в них учения, чтобы нам стало понятно, во что нам следует верить в рамках исследуемого вопроса.

Уэйн Грудем - Систематическое богословие - Введение в библейское учение

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2004. — 1453 с.

ISBN 5-88869-160-7

Уэйн Грудем - Систематическое богословие - Введение в библейское учение - Содержание

Предисловие Введение в систематическое богословие Часть I. Учение о Слове Божьем Глава 1. Слово Божье

Глава 2. Канон Писания

Глава 3. Авторитет Писания

Глава 4. Непогрешимость Писания

Глава 5. Ясность Писания

Глава 6. Необходимость Писания

Глава 7. Достаточность Писания Часть II. Учение о Боге Глава 8. Существование Бога

Глава 9. Познаваемость Бога

Глава 10. Свойства Бога: «непередаваемые» атрибуты

Глава 11. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты

Глава 12. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты (продолжение)

Глава 13. Бог в трех лицах: Троица

Глава 14. Творение

Глава 15. Провидение Божье

Глава 16. Чудеса

Глава 17. Молитва

Глава 18. Ангелы

Глава 19. Сатана и бесы Часть III. Учение о человеке Глава 20. Сотворение человека

Глава 21. Человек: мужчина и женщина

Глава 22. Сущность человеческой природы

Глава 23. Грех

Глава 24. Заветы между Богом и человеком Часть IV. Учение о Христе и о Святом Духе Глава 25. Личность Христа

Глава 26. Искупление

Глава 27. Воскресение и вознесение

Глава 28. Должности Христа

Глава 29. Работа Святого Духа Часть V. Учение об искуплении Глава 30. Общая благодать

Глава 31. Избрание и осуждение

Глава 32. Евангельский призыв и актуальный призыв

Глава 33. Рождение свыше

Глава 34. Обращение (вера и покаяние)

Глава 35. Оправдание (стать праведным пред Богом)

Глава 36. Усыновление (принятие в семью Бога)

Глава 37. Освяшение (возрастание в подобие Христу)

Глава 38. Крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом

Глава 39. Неотступность Святых (стойкость в христианской вере)

Глава 40. Смерть и промежуточное состояние

Гйава 41. Прославление (обретение воскрешенного тела)

Глава 42. Единение с Христом Часть VI. Учение о Церкви Глава 43. Церковь: ее природа, признаки и цели

Глава 44. Чистота и единство Церкви

Глава 45. Власть Церкви

Глава 46. Церковное правление

Глава 47. Средства обретения благодати в Церкви

Глава 48. Крещение

Глава 49. Вечеря Господня

Глава 50. Поклонение

Глава 51. Духовные дары. Общие вопросы

Глава 52. Новозаветное учение о духовных дарах Часть VII. Учение о грядущем Глава 53. Возвращение Христа: когда и как?

Глава 54. Миллениум

Глава 55. Последний суд и вечное наказание

Глава 56. Новое небо и новая земля Приложения Приложение 1. Исторические символы веры

Приложение 2. К вопросу о разногласиях по поводу слова «единственный» или «единородный»? Аннотированный библиографический список евангельских систематических богословий Словарь Тематический указатель Указатель библейских ссылок

Миллард Эриксон - Христианское богословие Санкт-Петер6урr, «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» 1999 г., - 1088 с. ISBN 5-7454-0281-4 Миллард Эриксон - Христианское богословие – Содержание Предисловие Часть первая Изучение Бога 1. Что такое богословие

2. Богословие и философия

3. Богословский метод

4. Богословие и критическое изучение Библии

5. Христианское послание в современном изложении

6. Богословие и язык Часть вторая Познание Бога 7. Общее Божье откровение

8. Особое Божье откровение

9. Сохранение откровения: богодухновеиность

10. Надежность Слова Божьего: непогрешимость ·

11. Сила Слова Божьего: авторитет Часть третья Образ Божий 12. Величие Бога

13. Благость Бога

14. Близость и отдаленность Бога: имманентность и трансцендентность

15. Триединство Бога: Троица Часть четвертая Божьи дела 16. Божий план

17. Божья созидательная работа: творение

18. Продолжающаяся Божья работа: провидение

19. Зло и Божий мир: особая проблема

20. Особые Божьи представители: ангелы Часть пятая Человек 21. Введение в учение о человеке

22. Происхождение человека

23. Образ Божий в человеке

24. Структура человеческой природы

25. Универсальность человеческой природы Часть шестая Грех 26. Природа греха

27. Источник греха

28. Последствия греха

29. Масштабы греха

30. Социальный аспект греха Часть седьмая Личность Христа 31. Современные методологические проблемы христологии

32. Божественность Христа

33. Человеческая природа Христа

34. Единство личности Христа

35. Непорочное зачатие Часть восьмая Служение Христа 36. Предварительные замечания о служении Христа

37. Теории Искупления

38. Основная тема Искупления

39. Масштабы Искупления Часть девятая Святой Дух 40. Личность Святого Духа

41. Дела Святого Духа Часть десятая Спасение 42. Концепции спасения

43. Предпосылка спасения: предопределение

44. Начало спасения: субъективные аспекты

45. Начало спасения: объективные аспекты

46. Продолжение спасения

47. Завершение спасения

48. Средства и масштабы спасения Часть одиннадцатая Церковь 49. Природа церкви

50. Роль церкви

51. Организация церкви

52. Обряд вхождения в церковь: крещение

53. Обряд продолжения и поддержания отношений в церкви: вечеря Господня

54. Единство церкви Часть двенадцатая Последние дни 55. Введение в эсхатологию

56. Личная эсхатология

57. Второе пришествие и его последствия

58. Концепции тысячелетнего царства и великой скорби

59. Конечное состояние праведных и неправедных Заключительные замечания Пауль Тиллих - Систематическое богословие Том I, II; части I, II и III серия «Памятники религиозно-философской мысли Нового времени» перевод с английского Данилушкина М.Б. Издательство «Алетейя» Санкт-Петербург, 1998 Пауль Тиллих - Систематическое богословие - Содержание Том первый Часть первая. Разум и Откровение ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ

A.ТОЧКА ЗРЕНИЯ 1.ПРОПОВЕДЬ И СИТУАЦИЯ 2.АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И КЕРИГМА

B.ПРИРОДА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 3.БОГОСЛОВСКИЙ КРУГ 4.ДВА ФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЯ ВСЯКОГО БОГОСЛОВИЯ 5.БОГОСЛОВИЕ И ХРИСТИАНСТВО 6.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОС 7.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ОТВЕТ

C.ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВИЯ

D.МЕТОД И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 8.ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 9.ОПЫТ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ 10. НОРМА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 11.РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 12.МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ 13.СИСТЕМА БОГОСЛОВИЯ

Часть вторая. Бытие и Бог Том второй Часть третья. Экзистенция и Христос М. Сиверцев. Судьбы культуры в религиозной философии Пауля Тиллиха

Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия Москва: Христианский религиозный центр «Протестант», 2002. – 116 с. Российский Союз Евангельских христиан-баптистов, Отдел по работе с воскресными школами ISBN 5-902039-01-0 Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия – Содержание Введение 1. Систематическое богословие

2. Откровение Божие

3. Священное Писание

4. Сущность Бога

5. Природные свойства Бога, связанные с творением вообще

6. Нравственные атрибуты Бога

7. Триединый Бог

8. Бог-Отец

9· Сотворение мира и человека

10. Участие Бога в судьбах мира

11. Мир Ангелов

12. Человек и его устройство

13. Грех

14. Бог-Сын Господь Иисус Христос

15· Искупление

16. Воскресение Господа Иисуса Христа

17. Божественность и личность Святого Духа

18. Подготовка к спасению человека

19· Обретение спасения

20. Освящение

21. Дары Святого Духа

22. Сохранение спасения и угроза его потери

23· Вселенская и поместная церковь

24. Водное крещение

25. Вечеря Господня

26. Посмертное состояние и завершение спасения

27. Конечные судьбы мира и людей Приложение

Генри Кларенс Тиссен - Лекции по систематическому богословию Под редакцией вернона Д. Дерксена Издательство «ЛОГОС» Христианское общество «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1994 Генри Тиссен - Лекции по систематическому богословию - Содержание 1. Природа богословия и необходимость в нем

2. Возможности и деления богословия Часть I. ТЕИЗМ 3. Определение и существование Бога

4. Нехристианские взгляды на мир Часть II. БИБЛИОЛОГИЯ 5. Писания: воплощение Божественного откровения

6. Истинность, достоверность и каноничность книг Библии

7. Богодухновенность Писаний Часть III. ТЕОЛОГИЯ 8. Природа Бога: сущность и атрибуты

9. Природа Божия: единство и троичность

10. Декреты Божий

11. Дела Божий: творение

12. Дела Божий: Его суверенное господство Часть IV. АНГЕЛОЛОГИЯ 13. Происхождение, природа, падение и классификация Ангелов

14. Дело и назначение Ангело Часть V. АНТРОПОЛОГИЯ 15. Происхождение и первоначальный характер человека

16. Единство и постоянная конституция человека

17. Падение человека: основа и проблемы

18. Падение человека: факт и немедленные последствия

19. Падение человека: вменение вины и расовые последствия

20. Падение человека: природа греха и решающие последствия Часть VI. СОТЕРИОЛОГИЯ 21. Цель, план и метод Божий

22. Личность Христа: исторический взгляд и состояние до воплощения

23. Личность Христа: уничижение Христа

24. Личность Христа: две природы Христа и Его характер

25. Дело Христово: Его смерть

26. Дело Христово: воскресение, вознесение и возвеличивание

27. Дело Духа Святого

28. Избрание и призвание

29. Обращение

30. Оправдание и возрождение

31. Союз со Христом и усыновление

32. Освящение

33. Предопределение

34. Средства благодати Часть VII. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ 35. Определение и основание Церкви

36. Основание Церкви, способ основания, организация Церквей

37. Установления Церкви

38. Миссия и назначение Церкви

Часть VIII. ЭСХАТОЛОГИЯ

39. Личная эсхатология и значение второго пришествия Христа

40. Второе пришествие Христа: природа Его пришествия и цель Его пришествия в воздухе

41. Второе пришествие Христа: цель Его пришествия на землю и период между восхищением и откровением

42. Время Его пришествия до Тысячелетнего царства

43. Время Его пришествия до скорби

44. Воскресения

45. Суды

46. Тысячелетнее царство

47. Завершающее состояние