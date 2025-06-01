Систематическое богословие - Грудем - Эриксон - Тиллих - Тиссен
Что такое систематическое богословие? Было предложено много разнообразных определений, однако в этой книге будет использоваться следующее: систематическое богословие — это любое исследование применительно к любой теме, которое дает ответ на вопрос: чему в целом Библия учит нас сегодня? Это определение показывает, что систематическое богословие подразумевает подбор и осмысление всех важных отрывков из Библии, касающихся той или иной темы, а затем ясное изложение содержащегося в них учения, чтобы нам стало понятно, во что нам следует верить в рамках исследуемого вопроса.
Уэйн Грудем - Систематическое богословие - Введение в библейское учение
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2004. — 1453 с.
ISBN 5-88869-160-7
Уэйн Грудем - Систематическое богословие - Введение в библейское учение - Содержание
Предисловие
Введение в систематическое богословие
Часть I. Учение о Слове Божьем
- Глава 1. Слово Божье
- Глава 2. Канон Писания
- Глава 3. Авторитет Писания
- Глава 4. Непогрешимость Писания
- Глава 5. Ясность Писания
- Глава 6. Необходимость Писания
- Глава 7. Достаточность Писания
Часть II. Учение о Боге
- Глава 8. Существование Бога
- Глава 9. Познаваемость Бога
- Глава 10. Свойства Бога: «непередаваемые» атрибуты
- Глава 11. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты
- Глава 12. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты (продолжение)
- Глава 13. Бог в трех лицах: Троица
- Глава 14. Творение
- Глава 15. Провидение Божье
- Глава 16. Чудеса
- Глава 17. Молитва
- Глава 18. Ангелы
- Глава 19. Сатана и бесы
Часть III. Учение о человеке
- Глава 20. Сотворение человека
- Глава 21. Человек: мужчина и женщина
- Глава 22. Сущность человеческой природы
- Глава 23. Грех
- Глава 24. Заветы между Богом и человеком
Часть IV. Учение о Христе и о Святом Духе
- Глава 25. Личность Христа
- Глава 26. Искупление
- Глава 27. Воскресение и вознесение
- Глава 28. Должности Христа
- Глава 29. Работа Святого Духа
Часть V. Учение об искуплении
- Глава 30. Общая благодать
- Глава 31. Избрание и осуждение
- Глава 32. Евангельский призыв и актуальный призыв
- Глава 33. Рождение свыше
- Глава 34. Обращение (вера и покаяние)
- Глава 35. Оправдание (стать праведным пред Богом)
- Глава 36. Усыновление (принятие в семью Бога)
- Глава 37. Освяшение (возрастание в подобие Христу)
- Глава 38. Крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом
- Глава 39. Неотступность Святых (стойкость в христианской вере)
- Глава 40. Смерть и промежуточное состояние
- Гйава 41. Прославление (обретение воскрешенного тела)
- Глава 42. Единение с Христом
Часть VI. Учение о Церкви
- Глава 43. Церковь: ее природа, признаки и цели
- Глава 44. Чистота и единство Церкви
- Глава 45. Власть Церкви
- Глава 46. Церковное правление
- Глава 47. Средства обретения благодати в Церкви
- Глава 48. Крещение
- Глава 49. Вечеря Господня
- Глава 50. Поклонение
- Глава 51. Духовные дары. Общие вопросы
- Глава 52. Новозаветное учение о духовных дарах
Часть VII. Учение о грядущем
- Глава 53. Возвращение Христа: когда и как?
- Глава 54. Миллениум
- Глава 55. Последний суд и вечное наказание
- Глава 56. Новое небо и новая земля
Приложения
- Приложение 1. Исторические символы веры
- Приложение 2. К вопросу о разногласиях по поводу слова «единственный» или «единородный»?
Аннотированный библиографический список евангельских систематических богословий
Словарь
Тематический указатель
Указатель библейских ссылок
Миллард Эриксон - Христианское богословие
Санкт-Петер6урr, «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» 1999 г., - 1088 с.
ISBN 5-7454-0281-4
Миллард Эриксон - Христианское богословие – Содержание
Предисловие
Часть первая Изучение Бога
- 1. Что такое богословие
- 2. Богословие и философия
- 3. Богословский метод
- 4. Богословие и критическое изучение Библии
- 5. Христианское послание в современном изложении
- 6. Богословие и язык
Часть вторая Познание Бога
- 7. Общее Божье откровение
- 8. Особое Божье откровение
- 9. Сохранение откровения: богодухновеиность
- 10. Надежность Слова Божьего: непогрешимость ·
- 11. Сила Слова Божьего: авторитет
Часть третья Образ Божий
- 12. Величие Бога
- 13. Благость Бога
- 14. Близость и отдаленность Бога: имманентность и трансцендентность
- 15. Триединство Бога: Троица
Часть четвертая Божьи дела
- 16. Божий план
- 17. Божья созидательная работа: творение
- 18. Продолжающаяся Божья работа: провидение
- 19. Зло и Божий мир: особая проблема
- 20. Особые Божьи представители: ангелы
Часть пятая Человек
- 21. Введение в учение о человеке
- 22. Происхождение человека
- 23. Образ Божий в человеке
- 24. Структура человеческой природы
- 25. Универсальность человеческой природы
Часть шестая Грех
- 26. Природа греха
- 27. Источник греха
- 28. Последствия греха
- 29. Масштабы греха
- 30. Социальный аспект греха
Часть седьмая Личность Христа
- 31. Современные методологические проблемы христологии
- 32. Божественность Христа
- 33. Человеческая природа Христа
- 34. Единство личности Христа
- 35. Непорочное зачатие
Часть восьмая Служение Христа
- 36. Предварительные замечания о служении Христа
- 37. Теории Искупления
- 38. Основная тема Искупления
- 39. Масштабы Искупления
Часть девятая Святой Дух
- 40. Личность Святого Духа
- 41. Дела Святого Духа
Часть десятая Спасение
- 42. Концепции спасения
- 43. Предпосылка спасения: предопределение
- 44. Начало спасения: субъективные аспекты
- 45. Начало спасения: объективные аспекты
- 46. Продолжение спасения
- 47. Завершение спасения
- 48. Средства и масштабы спасения
Часть одиннадцатая Церковь
- 49. Природа церкви
- 50. Роль церкви
- 51. Организация церкви
- 52. Обряд вхождения в церковь: крещение
- 53. Обряд продолжения и поддержания отношений в церкви: вечеря Господня
- 54. Единство церкви
Часть двенадцатая Последние дни
- 55. Введение в эсхатологию
- 56. Личная эсхатология
- 57. Второе пришествие и его последствия
- 58. Концепции тысячелетнего царства и великой скорби
- 59. Конечное состояние праведных и неправедных
Заключительные замечания
Пауль Тиллих - Систематическое богословие
Том I, II; части I, II и III
серия «Памятники религиозно-философской мысли Нового времени»
перевод с английского Данилушкина М.Б.
Издательство «Алетейя»
Санкт-Петербург, 1998
Пауль Тиллих - Систематическое богословие - Содержание
Том первый
Часть первая. Разум и Откровение
- ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ
-
A.ТОЧКА ЗРЕНИЯ
- 1.ПРОПОВЕДЬ И СИТУАЦИЯ
- 2.АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И КЕРИГМА
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B.ПРИРОДА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
- 3.БОГОСЛОВСКИЙ КРУГ
- 4.ДВА ФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЯ ВСЯКОГО БОГОСЛОВИЯ
- 5.БОГОСЛОВИЕ И ХРИСТИАНСТВО
- 6.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОС
- 7.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ОТВЕТ
- C.ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВИЯ
-
D.МЕТОД И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
- 8.ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
- 9.ОПЫТ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- 10. НОРМА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
- 11.РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
- 12.МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ
- 13.СИСТЕМА БОГОСЛОВИЯ
Часть вторая. Бытие и Бог
Том второй
Часть третья. Экзистенция и Христос
- М. Сиверцев. Судьбы культуры в религиозной философии Пауля Тиллиха
Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия
Москва: Христианский религиозный центр «Протестант», 2002. – 116 с.
Российский Союз Евангельских христиан-баптистов, Отдел по работе с воскресными школами
ISBN 5-902039-01-0
Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия – Содержание
Введение
- 1. Систематическое богословие
- 2. Откровение Божие
- 3. Священное Писание
- 4. Сущность Бога
- 5. Природные свойства Бога, связанные с творением вообще
- 6. Нравственные атрибуты Бога
- 7. Триединый Бог
- 8. Бог-Отец
- 9· Сотворение мира и человека
- 10. Участие Бога в судьбах мира
- 11. Мир Ангелов
- 12. Человек и его устройство
- 13. Грех
- 14. Бог-Сын Господь Иисус Христос
- 15· Искупление
- 16. Воскресение Господа Иисуса Христа
- 17. Божественность и личность Святого Духа
- 18. Подготовка к спасению человека
- 19· Обретение спасения
- 20. Освящение
- 21. Дары Святого Духа
- 22. Сохранение спасения и угроза его потери
- 23· Вселенская и поместная церковь
- 24. Водное крещение
- 25. Вечеря Господня
- 26. Посмертное состояние и завершение спасения
- 27. Конечные судьбы мира и людей
Приложение
Генри Кларенс Тиссен - Лекции по систематическому богословию
Под редакцией вернона Д. Дерксена
Издательство «ЛОГОС»
Христианское общество «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1994
Генри Тиссен - Лекции по систематическому богословию - Содержание
- 1. Природа богословия и необходимость в нем
- 2. Возможности и деления богословия
Часть I. ТЕИЗМ
- 3. Определение и существование Бога
- 4. Нехристианские взгляды на мир
Часть II. БИБЛИОЛОГИЯ
- 5. Писания: воплощение Божественного откровения
- 6. Истинность, достоверность и каноничность книг Библии
- 7. Богодухновенность Писаний
Часть III. ТЕОЛОГИЯ
- 8. Природа Бога: сущность и атрибуты
- 9. Природа Божия: единство и троичность
- 10. Декреты Божий
- 11. Дела Божий: творение
- 12. Дела Божий: Его суверенное господство
Часть IV. АНГЕЛОЛОГИЯ
- 13. Происхождение, природа, падение и классификация Ангелов
- 14. Дело и назначение Ангело
Часть V. АНТРОПОЛОГИЯ
- 15. Происхождение и первоначальный характер человека
- 16. Единство и постоянная конституция человека
- 17. Падение человека: основа и проблемы
- 18. Падение человека: факт и немедленные последствия
- 19. Падение человека: вменение вины и расовые последствия
- 20. Падение человека: природа греха и решающие последствия
Часть VI. СОТЕРИОЛОГИЯ
- 21. Цель, план и метод Божий
- 22. Личность Христа: исторический взгляд и состояние до воплощения
- 23. Личность Христа: уничижение Христа
- 24. Личность Христа: две природы Христа и Его характер
- 25. Дело Христово: Его смерть
- 26. Дело Христово: воскресение, вознесение и возвеличивание
- 27. Дело Духа Святого
- 28. Избрание и призвание
- 29. Обращение
- 30. Оправдание и возрождение
- 31. Союз со Христом и усыновление
- 32. Освящение
- 33. Предопределение
- 34. Средства благодати
Часть VII. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ
- 35. Определение и основание Церкви
- 36. Основание Церкви, способ основания, организация Церквей
- 37. Установления Церкви
- 38. Миссия и назначение Церкви
- Часть VIII. ЭСХАТОЛОГИЯ
- 39. Личная эсхатология и значение второго пришествия Христа
- 40. Второе пришествие Христа: природа Его пришествия и цель Его пришествия в воздухе
- 41. Второе пришествие Христа: цель Его пришествия на землю и период между восхищением и откровением
- 42. Время Его пришествия до Тысячелетнего царства
- 43. Время Его пришествия до скорби
- 44. Воскресения
- 45. Суды
- 46. Тысячелетнее царство
- 47. Завершающее состояние
Генрі Кларенс Тіссен – Лекції з систематичної теології
Переглянуте й виправлене видання за редакцією Вернона Д. Дерксена. - Переклав з англійської мови Леонід М. Коровник. – Едмонтон, Канада: 2001. - 452 с.
Генрі Кларенс Тіссен – Лекції з систематичної теології – Зміст
Пролегомена
Вступні (підготовчі) пояснення
- І. Природа і необхідність теології - II. Можливість і поділи теології
ЧАСТИНА І. ТЕЇЗМ
- III. Визначення і буття Бога - IV. Нехристиянські світогляди
ЧАСТИНА II. БІБЛІОЛОГІЯ
- V. Святе Писання: втілення Божественного об’явлення - VI. Істинність, достовірність і канонічність книг Біблії - VII. Натхнення Писань
ЧАСТИНА IIІ. ТЕОЛОГІЯ
- VIII. Природа Бога: сутність і атрибути - IX. Природа Бога: єдність і триєдність - X. ДекретиБожі - XI. Діла Божі: творення - XII. Діла Божі: Його суверенна влада
ЧАСТИНА IV. АНГЕЛОЛОГІЯ
- XIII. Походження, природа, гріхопадіння і класифікація ангелів - XIV. Діло і призначення ангелів
ЧАСТИНА V. АНТРОПОЛОГІЯ
- XV. Походження і первісний характер людини - XVI. Єдність і постійна конституція людини - XVII. Гріхопадіння людини: тло і проблеми - ХУІІІ. Гріхопадіння людини: факт і безпосередні наслідки - XIX. Гріхопадіння людини: приписування вини і расові наслідки - XX. Гріхопадіння людини: природа і кінцеві наслідки гріха
ЧАСТИНА VI. СОТЕРІОЛОГІЯ
- XXI. Мета, план і метод Божий - XXII. Особа Христа: історичні погляди і передвтілений (преінкарнаційний) стан - XXIII. Особа Христа: приниження Христа - XXIV. Особа Христа: дві природи і характер Христа - XXV. Діло Христа: Його смерть - XXVI. Діло Христа: Його воскресіння, вознесіння і звеличування - XXVII. Діло Святого Духа - XXVIII. Вибрання і покликання - XXIX. Навернення - XXX. Виправдайся і відродження - XXXI. Поєднання з Христом і усиновлення - XXXII. Освячення - XXXIII. Наполегливість - XXXIV. Засоби благодаті
ЧАСТИНА VII. ЕКЛЕЗІОЛОГІЯ
- XXXV. Визначення і заснування Церкви - XXXVI. Заснування Церкви, спосіб заснування і організація Церков - XXXVII. Постанови Церкви - XXXVIII. Місія і призначення Церкви
ЧАСТИНА VIII. ЕСХАТОЛОГІЯ
- XXXIX. Особиста есхатологія і важливість другого приходу Христа - ХL. Другий прихід Христа: природа Його приходу і ціль Його приходу на повітрі - ХLI. Другий прихід Христа: ціль Його приходу на землю і період між підхопленням та об’явленням - ХLІІ. Час Його приходу до Тисячолітнього царства - ХLIІІ. Час Його приходу - доскорботний - ХLІУ. Воскресіння - ХLV. Суди - ХLVІ. Тисячолітнє царство - ХLVІІ. Завершальний стан
Примітки
Бібліографічний покажчик
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Про автора
Большое спасибо!
Огромное спасибо!
Грудема файла ДЖВЮ нет, а вместо него - html
С П А С И Б О за настольную книгу.
Книгой ТАКОГО размера удобнее пользоваться в электронном виде.
Большое спасибо!