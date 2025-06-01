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Систематическое богословие - Грудем - Эриксон - Тиллих - Тиссен

Уэйн - Систематическое богословие - Введение в библейское учение
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational
Что такое систематическое богословие? Было предложено много разнообразных определений, однако в этой книге будет использоваться следующее: систематическое богословие — это любое исследование применительно к любой теме, которое дает ответ на вопрос: чему в целом Библия учит нас сегодня? Это определение показывает, что систематическое богословие подразумевает подбор и осмысление всех важных отрывков из Библии, касающихся той или иной темы, а затем ясное изложение содержащегося в них учения, чтобы нам стало понятно, во что нам следует верить в рамках исследуемого вопроса.

Уэйн Грудем - Систематическое богословие - Введение в библейское учение

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2004. — 1453 с.
ISBN 5-88869-160-7

Уэйн Грудем - Систематическое богословие - Введение в библейское учение - Содержание

Предисловие
Введение в систематическое богословие
Часть I. Учение о Слове Божьем
  • Глава 1. Слово Божье
  • Глава 2. Канон Писания
  • Глава 3. Авторитет Писания
  • Глава 4. Непогрешимость Писания
  • Глава 5. Ясность Писания
  • Глава 6. Необходимость Писания
  • Глава 7. Достаточность Писания
Часть II. Учение о Боге
  • Глава 8. Существование Бога
  • Глава 9. Познаваемость Бога
  • Глава 10. Свойства Бога: «непередаваемые» атрибуты
  • Глава 11. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты
  • Глава 12. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты (продолжение)
  • Глава 13. Бог в трех лицах: Троица
  • Глава 14. Творение
  • Глава 15. Провидение Божье
  • Глава 16. Чудеса
  • Глава 17. Молитва
  • Глава 18. Ангелы
  • Глава 19. Сатана и бесы
Часть III. Учение о человеке
  • Глава 20. Сотворение человека
  • Глава 21. Человек: мужчина и женщина
  • Глава 22. Сущность человеческой природы
  • Глава 23. Грех
  • Глава 24. Заветы между Богом и человеком
Часть IV. Учение о Христе и о Святом Духе
  • Глава 25. Личность Христа
  • Глава 26. Искупление
  • Глава 27. Воскресение и вознесение
  • Глава 28. Должности Христа
  • Глава 29. Работа Святого Духа
Часть V. Учение об искуплении
  • Глава 30. Общая благодать
  • Глава 31. Избрание и осуждение
  • Глава 32. Евангельский призыв и актуальный призыв
  • Глава 33. Рождение свыше
  • Глава 34. Обращение (вера и покаяние)
  • Глава 35. Оправдание (стать праведным пред Богом)
  • Глава 36. Усыновление (принятие в семью Бога)
  • Глава 37. Освяшение (возрастание в подобие Христу)
  • Глава 38. Крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом
  • Глава 39. Неотступность Святых (стойкость в христианской вере)
  • Глава 40. Смерть и промежуточное состояние
  • Гйава 41. Прославление (обретение воскрешенного тела)
  • Глава 42. Единение с Христом
Часть VI. Учение о Церкви
  • Глава 43. Церковь: ее природа, признаки и цели
  • Глава 44. Чистота и единство Церкви
  • Глава 45. Власть Церкви
  • Глава 46. Церковное правление
  • Глава 47. Средства обретения благодати в Церкви
  • Глава 48. Крещение
  • Глава 49. Вечеря Господня
  • Глава 50. Поклонение
  • Глава 51. Духовные дары. Общие вопросы
  • Глава 52. Новозаветное учение о духовных дарах
Часть VII. Учение о грядущем
  • Глава 53. Возвращение Христа: когда и как?
  • Глава 54. Миллениум
  • Глава 55. Последний суд и вечное наказание
  • Глава 56. Новое небо и новая земля
Приложения
  • Приложение 1. Исторические символы веры
  • Приложение 2. К вопросу о разногласиях по поводу слова «единственный» или «единородный»?
Аннотированный библиографический список евангельских систематических богословий
Словарь
Тематический указатель
Указатель библейских ссылок

Миллард Эриксон - Христианское богословиеМиллард Эриксон - Христианское богословие

Санкт-Петер6урr, «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» 1999 г., - 1088 с.
ISBN 5-7454-0281-4

Миллард Эриксон - Христианское богословие – Содержание

Предисловие
Часть первая Изучение Бога
  • 1. Что такое богословие
  • 2. Богословие и философия
  • 3. Богословский метод
  • 4. Богословие и критическое изучение Библии
  • 5. Христианское послание в современном изложении
  • 6. Богословие и язык
Часть вторая Познание Бога
  • 7. Общее Божье откровение
  • 8. Особое Божье откровение
  • 9. Сохранение откровения: богодухновеиность
  • 10. Надежность Слова Божьего: непогрешимость ·
  • 11. Сила Слова Божьего: авторитет
Часть третья Образ Божий
  • 12. Величие Бога
  • 13. Благость Бога
  • 14. Близость и отдаленность Бога: имманентность и трансцендентность
  • 15. Триединство Бога: Троица
Часть четвертая Божьи дела
  • 16. Божий план
  • 17. Божья созидательная работа: творение
  • 18. Продолжающаяся Божья работа: провидение
  • 19. Зло и Божий мир: особая проблема
  • 20. Особые Божьи представители: ангелы
Часть пятая Человек
  • 21. Введение в учение о человеке
  • 22. Происхождение человека
  • 23. Образ Божий в человеке
  • 24. Структура человеческой природы
  • 25. Универсальность человеческой природы
Часть шестая Грех
  • 26. Природа греха
  • 27. Источник греха
  • 28. Последствия греха
  • 29. Масштабы греха
  • 30. Социальный аспект греха
Часть седьмая Личность Христа
  • 31. Современные методологические проблемы христологии
  • 32. Божественность Христа
  • 33. Человеческая природа Христа
  • 34. Единство личности Христа
  • 35. Непорочное зачатие
Часть восьмая Служение Христа
  • 36. Предварительные замечания о служении Христа
  • 37. Теории Искупления
  • 38. Основная тема Искупления
  • 39. Масштабы Искупления
Часть девятая Святой Дух
  • 40. Личность Святого Духа
  • 41. Дела Святого Духа
Часть десятая Спасение
  • 42. Концепции спасения
  • 43. Предпосылка спасения: предопределение
  • 44. Начало спасения: субъективные аспекты
  • 45. Начало спасения: объективные аспекты
  • 46. Продолжение спасения
  • 47. Завершение спасения
  • 48. Средства и масштабы спасения
Часть одиннадцатая Церковь
  • 49. Природа церкви
  • 50. Роль церкви
  • 51. Организация церкви
  • 52. Обряд вхождения в церковь: крещение
  • 53. Обряд продолжения и поддержания отношений в церкви: вечеря Господня
  • 54. Единство церкви
Часть двенадцатая Последние дни
  • 55. Введение в эсхатологию
  • 56. Личная эсхатология
  • 57. Второе пришествие и его последствия
  • 58. Концепции тысячелетнего царства и великой скорби
  • 59. Конечное состояние праведных и неправедных
Заключительные замечания

Пауль Тиллих - Систематическое богословиеПауль Тиллих - Систематическое богословие

Том I, II; части I, II и III
серия «Памятники религиозно-философской мысли Нового времени»
перевод с английского Данилушкина М.Б.
Издательство «Алетейя»
Санкт-Петербург, 1998

Пауль Тиллих - Систематическое богословие - Содержание

Том первый
Часть первая. Разум и Откровение
  • ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ
  • A.ТОЧКА ЗРЕНИЯ
    • 1.ПРОПОВЕДЬ И СИТУАЦИЯ
    • 2.АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И КЕРИГМА
  • B.ПРИРОДА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
    • 3.БОГОСЛОВСКИЙ КРУГ
    • 4.ДВА ФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЯ ВСЯКОГО БОГОСЛОВИЯ
    • 5.БОГОСЛОВИЕ И ХРИСТИАНСТВО
    • 6.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОС
    • 7.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ОТВЕТ
  • C.ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВИЯ
  • D.МЕТОД И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
    • 8.ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
    • 9.ОПЫТ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
    • 10. НОРМА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
    • 11.РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
    • 12.МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ
    • 13.СИСТЕМА БОГОСЛОВИЯ
Часть вторая. Бытие и Бог
Том второй
Часть третья. Экзистенция и Христос
  • М. Сиверцев. Судьбы культуры в религиозной философии Пауля Тиллиха

Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословияМихаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия

Москва: Христианский религиозный центр «Протестант», 2002. – 116 с.
Российский Союз Евангельских христиан-баптистов, Отдел по работе с воскресными школами
ISBN 5-902039-01-0

Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия – Содержание

Введение
  • 1. Систематическое богословие
  • 2. Откровение Божие
  • 3. Священное Писание
  • 4. Сущность Бога
  • 5. Природные свойства Бога, связанные с творением вообще
  • 6. Нравственные атрибуты Бога
  • 7. Триединый Бог
  • 8. Бог-Отец
  • 9· Сотворение мира и человека
  • 10. Участие Бога в судьбах мира
  • 11. Мир Ангелов
  • 12. Человек и его устройство
  • 13. Грех
  • 14. Бог-Сын Господь Иисус Христос
  • 15· Искупление
  • 16. Воскресение Господа Иисуса Христа
  • 17. Божественность и личность Святого Духа
  • 18. Подготовка к спасению человека
  • 19· Обретение спасения
  • 20. Освящение
  • 21. Дары Святого Духа
  • 22. Сохранение спасения и угроза его потери
  • 23· Вселенская и поместная церковь
  • 24. Водное крещение
  • 25. Вечеря Господня
  • 26. Посмертное состояние и завершение спасения
  • 27. Конечные судьбы мира и людей
Приложение

Генри Тиссен - Лекции по систематическому богословиюГенри Кларенс Тиссен - Лекции по систематическому богословию

Под редакцией вернона Д. Дерксена
Издательство «ЛОГОС»
Христианское общество «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1994

Генри Тиссен - Лекции по систематическому богословию - Содержание

  • 1. Природа богословия и необходимость в нем
  • 2. Возможности и деления богословия
Часть I. ТЕИЗМ
  • 3. Определение и существование Бога
  • 4. Нехристианские взгляды на мир
Часть II. БИБЛИОЛОГИЯ
  • 5. Писания: воплощение Божественного откровения
  • 6. Истинность, достоверность и каноничность книг Библии
  • 7. Богодухновенность Писаний
Часть III. ТЕОЛОГИЯ
  • 8. Природа Бога: сущность и атрибуты
  • 9. Природа Божия: единство и троичность
  • 10. Декреты Божий
  • 11. Дела Божий: творение
  • 12. Дела Божий: Его суверенное господство
Часть IV. АНГЕЛОЛОГИЯ
  • 13. Происхождение, природа, падение и классификация Ангелов
  • 14. Дело и назначение Ангело
Часть V. АНТРОПОЛОГИЯ
  • 15. Происхождение и первоначальный характер человека
  • 16. Единство и постоянная конституция человека
  • 17. Падение человека: основа и проблемы
  • 18. Падение человека: факт и немедленные последствия
  • 19. Падение человека: вменение вины и расовые последствия
  • 20. Падение человека: природа греха и решающие последствия
Часть VI. СОТЕРИОЛОГИЯ
  • 21. Цель, план и метод Божий
  • 22. Личность Христа: исторический взгляд и состояние до воплощения
  • 23. Личность Христа: уничижение Христа
  • 24. Личность Христа: две природы Христа и Его характер
  • 25. Дело Христово: Его смерть
  • 26. Дело Христово: воскресение, вознесение и возвеличивание
  • 27. Дело Духа Святого
  • 28. Избрание и призвание
  • 29. Обращение
  • 30. Оправдание и возрождение
  • 31. Союз со Христом и усыновление
  • 32. Освящение
  • 33. Предопределение
  • 34. Средства благодати
Часть VII. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ
  • 35. Определение и основание Церкви
  • 36. Основание Церкви, способ основания, организация Церквей
  • 37. Установления Церкви
  • 38. Миссия и назначение Церкви
  • Часть VIII. ЭСХАТОЛОГИЯ
  • 39. Личная эсхатология и значение второго пришествия Христа
  • 40. Второе пришествие Христа: природа Его пришествия и цель Его пришествия в воздухе
  • 41. Второе пришествие Христа: цель Его пришествия на землю и период между восхищением и откровением
  • 42. Время Его пришествия до Тысячелетнего царства
  • 43. Время Его пришествия до скорби
  • 44. Воскресения
  • 45. Суды
  • 46. Тысячелетнее царство
  • 47. Завершающее состояние

Генрі Кларенс Тіссен – Лекції з систематичної теологіїГенрі Кларенс Тіссен – Лекції з систематичної теології

Переглянуте й виправлене видання за редакцією Вернона Д. Дерксена. - Переклав з англійської мови Леонід М. Коровник. – Едмонтон, Канада: 2001. - 452 с.

Генрі Кларенс Тіссен – Лекції з систематичної теології – Зміст

Пролегомена
Вступні (підготовчі) пояснення
  • І. Природа і необхідність теології - II. Можливість і поділи теології
ЧАСТИНА І. ТЕЇЗМ
  • III. Визначення і буття Бога - IV. Нехристиянські світогляди
ЧАСТИНА II. БІБЛІОЛОГІЯ
  • V. Святе Писання: втілення Божественного об’явлення - VI. Істинність, достовірність і канонічність книг Біблії - VII. Натхнення Писань
ЧАСТИНА IIІ. ТЕОЛОГІЯ
  • VIII. Природа Бога: сутність і атрибути - IX. Природа Бога: єдність і триєдність - X. ДекретиБожі - XI. Діла Божі: творення - XII. Діла Божі: Його суверенна влада
ЧАСТИНА IV. АНГЕЛОЛОГІЯ
  • XIII. Походження, природа, гріхопадіння і класифікація ангелів - XIV. Діло і призначення ангелів
ЧАСТИНА V. АНТРОПОЛОГІЯ
  • XV. Походження і первісний характер людини - XVI. Єдність і постійна конституція людини - XVII. Гріхопадіння людини: тло і проблеми - ХУІІІ. Гріхопадіння людини: факт і безпосередні наслідки - XIX. Гріхопадіння людини: приписування вини і расові наслідки - XX. Гріхопадіння людини: природа і кінцеві наслідки гріха
ЧАСТИНА VI. СОТЕРІОЛОГІЯ
  • XXI. Мета, план і метод Божий - XXII. Особа Христа: історичні погляди і передвтілений (преінкарнаційний) стан - XXIII. Особа Христа: приниження Христа - XXIV. Особа Христа: дві природи і характер Христа - XXV. Діло Христа: Його смерть - XXVI. Діло Христа: Його воскресіння, вознесіння і звеличування - XXVII. Діло Святого Духа - XXVIII. Вибрання і покликання - XXIX. Навернення - XXX. Виправдайся і відродження - XXXI. Поєднання з Христом і усиновлення - XXXII. Освячення - XXXIII. Наполегливість - XXXIV. Засоби благодаті
ЧАСТИНА VII. ЕКЛЕЗІОЛОГІЯ
  • XXXV. Визначення і заснування Церкви - XXXVI. Заснування Церкви, спосіб заснування і організація Церков - XXXVII. Постанови Церкви - XXXVIII. Місія і призначення Церкви
ЧАСТИНА VIII. ЕСХАТОЛОГІЯ
  • XXXIX. Особиста есхатологія і важливість другого приходу Христа - ХL. Другий прихід Христа: природа Його приходу і ціль Його приходу на повітрі - ХLI. Другий прихід Христа: ціль Його приходу на землю і період між підхопленням та об’явленням - ХLІІ. Час Його приходу до Тисячолітнього царства - ХLIІІ. Час Його приходу - доскорботний - ХLІУ. Воскресіння - ХLV. Суди - ХLVІ. Тисячолітнє царство - ХLVІІ. Завершальний стан
Примітки
Бібліографічний покажчик
Предметний покажчик
Про автора
Views 6 237
Rating 4.9 / 5
Added 01.06.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (13)

Comments (5 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо!
B
brat Andron 3 years ago

Грудема файла ДЖВЮ нет, а вместо него - html
B
brat Eduard 3 years ago

С П А С И Б О за настольную книгу.
Книгой ТАКОГО размера удобнее пользоваться в электронном виде.
O
okarpov 5 years ago

Большое спасибо!

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