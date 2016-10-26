Подобно богослужению и иконе, Библия содержит различные идеи и образы. Она имеет свой язык, структуру, которые требуют углубленного, духовного, проницательного исследования. Не всё в ней «лежит на поверхности», иное нуждается в пояснении, иное — в сравнительном анализе. Как Слово Божие Библия требует благоговейного внимания, как слово человеческое — тщательного изучения.

Этим принципам следовал русский филолог, экзегет и переводчик Нового Завета на русский язык епископ Кассиан (Безобразов, 1892-1965). Он — свидетель традиции и современности. Посвятив свою жизнь исследованию Библии, епископ Кассиан много времени отдал изучению фундаментальных работ немецких экзегетов; затем несколько лет провел на Афоне в монастыре св. Пантелеймона — русском монастыре на греческом полуострове, соединив, таким образом, научный экзегетический поиск современного Запада, русскую текстологическую школу и духовную традицию византийского Востока.

Собственный научный опыт, а также нереализованный проект библейского отдела Московского Поместного Собора 1917-1918 гг., касавшийся пересмотра Синодального перевода Библии, побудили еп. Кассиана создать библейскую комиссию, плодом которой явился перевод Нового Завета, синтезировавший новейшие достижения восточной и западной библеистики. Этот перевод стал важным звеном в русской текстологической школе советской эпохи. Текстологические принципы, примененные в новом переводе, являются новаторскими как в светской, так и в церковной русской текстологии.

Работа начинается изложением в первой главе биографии еп. Кассиана (Безобразова), в которой акцентировано внимание на научной деятельности русского библеиста-переводчика. Биография подводит к пониманию принципов исследования Нового Завета еп. Кассианом.

Во второй главе сделан обзор русских переводов Нового Завета, создававшихся с конца XVIII в. до возникновения исследуемого перевода. Попутно изложены этапы развития русской библеистики, достоинства и недостатки русских переводов Нового Завета, описано их взаимовлияние, а также существующие тенденции в практике перевода Нового Завета. Это необходимо для понимания подхода еп. Кассиана к переводу Нового Завета и определяет место его перевода среди других русских новозаветных переводов.

Также во второй главе произведен лексический и грамматический анализ перевода в сопоставлении с другими русскими переводами Нового Завета. Мировая библейская практика перевода некоторых пассажей отражена в приведенных примерах из иноязычных переводов Нового Завета.

В третьей главе сделан текстологический анализ перевода на примере молитвы «Отче наш», славословия в послании апостола Павла к римлянам, Пролога в Евангелии от Иоанна и истории с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин. 7:53-8:11); рассмотрено решение еп. Кассианом Иоанновской проблемы.

Четвертая глава посвящена обзору русских новозаветных переводов, выполненных после перевода Нового Завета еп. Кассиана, рассмотрено влияние на них последнего. Отзывы и реакция Церкви на перевод заключают четвертую главу.

В заключении подведен итог проделанной работе, изложены достоинства и недостатки перевода Нового Завета еп. Кассиана и вклад последнего в развитие русской библеистики.