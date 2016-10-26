Ухтомский - Епископ Кассиан (Безобразов) и его перевод Нового Завета
Подобно богослужению и иконе, Библия содержит различные идеи и образы. Она имеет свой язык, структуру, которые требуют углубленного, духовного, проницательного исследования. Не всё в ней «лежит на поверхности», иное нуждается в пояснении, иное — в сравнительном анализе. Как Слово Божие Библия требует благоговейного внимания, как слово человеческое — тщательного изучения.
Этим принципам следовал русский филолог, экзегет и переводчик Нового Завета на русский язык епископ Кассиан (Безобразов, 1892-1965). Он — свидетель традиции и современности. Посвятив свою жизнь исследованию Библии, епископ Кассиан много времени отдал изучению фундаментальных работ немецких экзегетов; затем несколько лет провел на Афоне в монастыре св. Пантелеймона — русском монастыре на греческом полуострове, соединив, таким образом, научный экзегетический поиск современного Запада, русскую текстологическую школу и духовную традицию византийского Востока.
Собственный научный опыт, а также нереализованный проект библейского отдела Московского Поместного Собора 1917-1918 гг., касавшийся пересмотра Синодального перевода Библии, побудили еп. Кассиана создать библейскую комиссию, плодом которой явился перевод Нового Завета, синтезировавший новейшие достижения восточной и западной библеистики. Этот перевод стал важным звеном в русской текстологической школе советской эпохи. Текстологические принципы, примененные в новом переводе, являются новаторскими как в светской, так и в церковной русской текстологии.
Работа начинается изложением в первой главе биографии еп. Кассиана (Безобразова), в которой акцентировано внимание на научной деятельности русского библеиста-переводчика. Биография подводит к пониманию принципов исследования Нового Завета еп. Кассианом.
Во второй главе сделан обзор русских переводов Нового Завета, создававшихся с конца XVIII в. до возникновения исследуемого перевода. Попутно изложены этапы развития русской библеистики, достоинства и недостатки русских переводов Нового Завета, описано их взаимовлияние, а также существующие тенденции в практике перевода Нового Завета. Это необходимо для понимания подхода еп. Кассиана к переводу Нового Завета и определяет место его перевода среди других русских новозаветных переводов.
Также во второй главе произведен лексический и грамматический анализ перевода в сопоставлении с другими русскими переводами Нового Завета. Мировая библейская практика перевода некоторых пассажей отражена в приведенных примерах из иноязычных переводов Нового Завета.
В третьей главе сделан текстологический анализ перевода на примере молитвы «Отче наш», славословия в послании апостола Павла к римлянам, Пролога в Евангелии от Иоанна и истории с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин. 7:53-8:11); рассмотрено решение еп. Кассианом Иоанновской проблемы.
Четвертая глава посвящена обзору русских новозаветных переводов, выполненных после перевода Нового Завета еп. Кассиана, рассмотрено влияние на них последнего. Отзывы и реакция Церкви на перевод заключают четвертую главу.
В заключении подведен итог проделанной работе, изложены достоинства и недостатки перевода Нового Завета еп. Кассиана и вклад последнего в развитие русской библеистики.
Андрей Алексеевич Ухтомский - Епископ Кассиан (Безобразов) и его перевод Нового Завета
К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2013. — 336 с.
ISBN 978-966-2371-29-1
Андрей Алексеевич Ухтомский - Епископ Кассиан (Безобразов) и его перевод Нового Завета
Введение
Сокращения
Глава 1 ЕПИСКОП КАССИАН И ЕГО НОВОЗАВЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Начало пути
- Становление будущего ученого
- Преподавательская деятельность в России
- Эмиграция
Профессор Свято-Сергиевского института
- Участие в братствах. Экуменическая деятельность
- Пути православной библеистики
- «Свет Христов просвещает всех»
Новый Завет в исследованиях епископа Кассиана.
- Коллизия символизма и историзма в Евангелии от Иоанна
- Синоптическая проблема
- Перевод Нового Завета на русский язык
Глава 2 ПЕРЕВОД НОВОГО ЗАВЕТА ЕП. КАССИАНА (БЕЗОБРАЗОВА)
Переводы Нового Завета до перевода еп. Кассиана
- Послание ап. Павла к Римлянам в переводе архим. Мефодия (Смирнова)
- Первый перевод (1819г.)
- Перевод В. А. Жуковского
- Перевод А. С. Хомякова
- Синодальный перевод
- Перевод К. П. Победоносцева
Характеристика перевода Нового Завета еп. Кассиана (Безобразова).
- Лексикология
- Морфология
- Пунктуация
- Стилистика
Глава 3 ТЕКСТОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА НОВОГО ЗАВЕТА ЕП. КАССИАНА (БЕЗОБРАЗОВА)
Молитва Господня в исследовании еп. Кассиана
- Призывание (Мф. 6:9, Лк. 11:2)
- 1 -с прошение (Мф. 6:9, Лк. 11:2)
- 2-е прошение (Мф 6:10, Лк. 11:2)
- 3-е прошение (Мф. 6:10)
- 4-е прошение (Мф. 6:11, Лк. 11:3)
- 5-е прошение (Мф. 6:12, Лк. 11:4)
- 6-е прошение (Мф. 6:13, Лк. 11:4)
- 7-е прошение (Мф. 6:13)
- Славословие (Мф. 6:13)
Пространное славословие в Послании к Римлянам
Иоанновская проблема
Пролог Евангелия от Иоанна
История с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин. 7:53-8:11)
Глава 4 ПЕРЕВОДЫ НОВОГО ЗАВЕТА ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ЕП. КАССИАНА. ОТЗЫВЫ НА ПЕРЕВОД ЕП. КАССИАНА
Переводы Нового Завета, выполненные после перевода еп. Кассиана
- Перевод А. Нахимовского
- Перевод о. Леонида Лутковского
- Переводы К. И. Логачева
- «Слово жизни»
- « Радостная Весть»
- Перевод С. Лёзова
- Переводы С. Тищенко и А. Графова
- «Восстановительный перевод» Уитнесса Ли
- Перевод и комментарии на книгу «Деяний» И. Левинской
- « Новый Завет в современном русском переводе»
- Перевод Нового Мира (ПНМ)
- Перевод архимандрита Иннокентия (Павлова)
- Перевод синоптических Евангелий С. С. Аверинцева
- «Книги Нового Завета в буквальном переводе с древне-греческого»
Отзывы о переводе еп. Кассиана
Заключение
Библиография
- Источники
- Пособия
- Дополнительная литература
Андрей Алексеевич Ухтомский - Епископ Кассиан (Безобразов) и его перевод Нового Завета - Глава 1 Епископ Кассиан и его новозаветные исследования
Исследование любого произведения всегда начинается с изучения жизни и деятельности его творцов, независимо от того, является ли текст оригинальным или переводным, поскольку духовные качества автора или переводчика неизбежно отражаются на его работе. «История текста есть, прежде всего, история создателей этого текста» [90, с. 48]. Это утверждение является важным текстологическим и литературоведческим принципом. Человеческая индивидуальность, так или иначе, сказывается на характере произведения[1], что порождает явление ментализации[2]. В важности этого принципа можно убедиться на примере издания Нового Завета Эразмом Роттердамским[3], который в погоне за прибылью пренебрег чистотой текста Св. Писания.
Следовательно, прежде чем изучить какой-либо текст, необходимо проанализировать научную деятельность создателей данного текста. Это же касается и переводческой деятельности. Компетентность автора отражается на научной ценности его труда. Об этом говорят такие известные текстологи и библеисты, как Вайс[4], Тернер[5], Аланд[6], Мецгер[7], Лихачев[8], Тихомиров[9] и многие другие, в том числе и епископ Кассиан (Безобразов)[10].
[1] «Между текстом оригинала и текстом перевода всегда стоит личность интерпретатора-переводчика» [86, с. 95].
[2] Ментализация — «стремление переводчика отчетливо выразить то содержание оригинала, которое, хотя и присутствует в нем, но — в скрытом виде» [37, с. 72]. Результат ментализации — внесение в перевод большей определенности. Ментализация позволяет обнаружить автора перевода, адресат, попытаться приурочить перевод к определенному времени и локализовать его. «Нет текста вне его создателей, как и нет литературы вне писателей» [86, с. 53].
[3] Его полиглотта была создана с коммерческой целью в кратчайший срок (1515-1516 гг.). «Для перевода Нового Завета Эразм использовал все рукописи, которые находились в Базеле, исправляя их там, где это считал необходимым. После необходимой корректировки текст был немедленно издан. Поскольку рукопись книги Откровения отсутствовала в Базеле, Эразм позаимствовал ее у своего друга — Иоанна Рейхлина. Полученная рукопись содержала изъяны, особенно в заключительной своей части... Эразм вновь перевел (с многочисленными ошибками) отсутствующий текст книги Откровения (22:16-21) с латыни на греческий язык. В другом месте он также исправил текст по латинской версии Нового Завета... Текст был скорее обрушен на читателя, чем издан... Издание принесло известность (и денежную прибыль) Эразму» [140, с. 4]. Данный пример убедительно показывает необходимость тщательной подготовки текста перед его изданием.
[4] «Вайс издал свой текст, утвердив варианты, которые, как он полагал, наиболее подходят стилю и богословским представлениям автора» [98, с. 135].
[5] «Тернер... тщательно изучил литературные пристрастия автора Евангелия от Марка и реконструировал греческий текст первой главы, исходя из стилистических признаков» [98, с. 171].
[6] Курт Аланд считает, что «исследование внутренних критериев текста (контекст пассажей, стиль, словарь, богословские воззрения автора) является одним из основных правил текстуальной критики (если эти данные не противоречат данным, полученным на основе внешних критериев)» [140, с. 281].
[7] Брюс Мецгер указывает целый ряд характеристик, имеющих отношение к создателю рукописи или перевода, которые следует учитывать текстологу. Приведем некоторые из них: «...3) Поскольку переписчики часто приводили расходящиеся друг с другом в параллельных местах отрывки в гармонию между собой, то чтение (в цитатах ли из Ветхого Завета или же в различных евангельских повествованиях, описывающих одни и те же события), содержащее буквальное несогласие, обычно предпочтительнее того, которое согласуется буквально. 4) Переписчики могли иногда: (а) заменять непривычное слово более знакомым синонимом, (б) приводить менее изысканную грамматическую конструкцию или менее изящное выражение в соответствие с аттическими нормами языка, или (в) добавлять местоимения, союзы и вводные слова, улучшая текст.
Внутренние вероятности, зависящие от предположений о том, что автор скорее всего мог написать. Здесь учитываются: 1) стиль и вокабуляр автора на протяжении всей книги, 2) ближайший контекст, 3) согласование с другими отрывками того же автора и с Евангелиями» [98, с. 205].
[8] «Только изучив текст в его движении (самостоятельном, соотнесенном с развитием автора, редакторов, переписчиков...), мы получаем объективные данные для суждения о нем... За каждым произведением и за каждой рукописью исследователь обязан видеть жизнь, их породившую, обязан видеть реальных людей: авторов и соавторов переписчиков...» [90, с. 30,43].
[9] Борис Тихомиров, характеризуя перевод Ветхого Завета прот. Г. Павского на русский язык, делает акцент на его филологических достижениях: «Уже к концу жизни прот. Г. Павский был принят в действительные члены Академии Наук за поистине уникальный по составу и приложению сил четырехтомный труд "Филологические наблюдения над составом русского языка" — результат его многолетнего затворнического "покоя". Здесь ему принадлежит заслуга первого научного описания категории вида русского глагола, бывшего камнем преткновения для всей предшествующей грамматической мысли, начиная от Ломоносова. По словам В. Г. Белинского, он один стоил целой Академии Наук» [126].
[10] Различия синоптических Евангелий он видит в замыслах авторов: «Отличительные особенности первых двух Евангелий, действительно, могут быть объяснены той целью, которая перед каж- дым из евангелистов стояла... Для сравнения Евангелий в плоскости истории не остается места, и этим сразу разрешаются наблюдаемые между Евангелиями противоречия. Противоречий не существует. Различия объясняются различием цели». [65, с. 26,30].
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6) В конце концов, следует заметить, что исследования еп. Кассиана, как православного библеиста находятся в рамках Предания, которое неизменно содержится в учении Православной Церкви. Современная текстология, развиваемая в основном протестантскими исследователями, не имеет под собой почвы Православного Предания, из-за чего, опираясь на собственные научные достижения, приходит иногда к ошибочным результатам.
В общем, только ПЦ имеет лицензию на истину :)
Пока, самая достойная альтернатива для Синодального перевода.
из буквальных переводов, да!
спасибо
Спасибо! Ценное издание для тех, кто хочет разобраться в переводах Нового Завета. Показана и роль первоисточников, таких как Текстус Рецептус, наскоро собранный Эразмом Роттердамским.