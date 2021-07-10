Некоторые соображения, вытекающие из повторного исследования диспенсационалистских и футуристических истолкований пророчества, относящегося к будущему времени.

Оказывается, что истине относительно “силы и пришествия Господа нашего Иисуса Христа” (2-е Петр. 1-я гл.) могут угрожать “хитросплетенные басни”.

Дальше следует предостережение не “превращать Писания” (2-е Петр. 3-я гл.).

Петр, который отрицает, что послания Павла по этому поводу согласуются с его посланиями в осуждении насмешников над “пришествием Господа нашего Иисуса Христа”, подтверждает, что исполнение этого “обетования” будет катастрофическим, одновременным с “днем суда” и сотворением “нового неба и новой земли”, которого Церковь, странствующая на земле, ожидает с надеждой “по обетованию Его”, желая пришествия этого “дня Божия”, приближая его своим святым поведением и благочестием.

Несомненно, любое датирование Второго Пришествия, любая интерполяция промежуточных событий, относящихся к тысячелетнему царству Христа на земле, или других событий, включающих в себя более раннее исполнение “обетования”, должно ставиться под сомнение.

Джон Уилмот - Толкование библейских пророчеств о последнем времени

Одесса: Христианское просвещение,

2010. — 360 с.

Джон Уилмот - Толкование библейских пророчеств о последнем времени - Содержание

Об авторе

I Вдохновенные принципы истолкования пророчеств

II Как Бог говорит то, что Он подразумевает

III Божий порядок: начала душевное, потом духовное

IV Вселенная, эпоха, устроение, времена

V Будущая вселенная

VI Мессия-Израиль и Израиль-народ

VII Преимущество в милости и суде

VIII Престол и скиния Давидовы

IX Ханаан и Небо: символические и истинные

Х Надежда и спасение Израиля

XI Израиль и “Израиль”

XII “Полное число” означает полноту и завершенность

XIII Бог не идет назад

XIV Илия и Иоанн Креститель

XV Царство непоколебимое

XVI Разрывы и предположения

XVII Тысячелетнее управление вознесшегося Мессии

XVIII Пророчество и израильское государство

XIX Пришествие “За” Церковью и “С” Церковью

ХХ Одна Церковь, одно пришествие, один венец

XXI Интервал Даниила

XXII Неправильное толкование диспенсационалистов

XXIII Сомнительные источники диспенсационалистских суждений

XXIV Пусть в споре рождается истина

Джон Уилмот - Толкование библейских пророчеств о последнем времени - XVII Тысячелетнее управление вознесшегося Мессии

Делая акцент на земных и временных преимуществах эпохи тысячелетнего царства, диспенсационалисты склонны преуменьшать безмерные достижения и славу высшей искупительной победы Христа через Его крест. Всеобщее господство уже заслуженно дано Ему, потому что Он сделался послушным до смерти, по Своей доброй воле претерпев за других высшее наказание. Из-за того, что Он “уничижил Себя Самого”, как возвысился Он теперь! (Фил. 2-я гл.). В нас, верующих, есть сила, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, “Превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем” (Ефес. 1-я гл.). Нет языка, тысячелетнего или иного, которым так необыкновенно и достойно написано о Господе Иисусе Христе, как в Евангелии. Прославление Его победы на Голгофе сделано на небе, откуда Он, осуществляя Свою всеобщую власть (Матф. 28-я гл.), управляет Своей Церковью и ее деятельностью на земле (Откр. 2, 3), Святой Дух, дарованный, как было обещано, является Его действенной силой.

Поистине, часто может казаться, что Церковь потеряла свою дальновидность и средства, чтобы сражаться с плотскими оружиями. Но никакая передача привилегии или силы земной плотской эпохе, которая, говорят, должна еще прийти, — как в том случае, когда, например, замечается, что “это и то не для Церкви теперь, но для будущего века, Церковь сейчас не царствует с Христом, что откладывается до тысячелетнего царства” — должно быть в качестве отговорки или ухода в отношении средств, достигнутых Христом и во Христе для Его людей в это настоящее время (Ефес. 3, 20). Охват языка в этом славословии едва ли мог быть большим в любом контексте: слава принадлежит Богу во Христе, контекстом является Церковь, не иудей, и не для будущего века на земле, и не на тысячу лет, но во все роды, от века до века. И все благодаря исключительно Евангелию, которое разъясняет и провозглашает достижения Господа Иисуса Его страданиями до смерти. Любой предполагаемый перерыв затмевается тем, что Он имеет “последующую за ними славу” (1-е Петр. 1, 11; Лук. 24,26).

Фразеология, связанная с тысячелетним царством (Откр. 20-я гл.) согласуется со всем Апокалипсисом, о котором Господь Иисус Христос сообщил церквам (Откр. 22, 16), не буквальным, но “показанным”, и поэтому символическим и переносным (Откр. 1, 1). Что же показывает этот язык, относящийся к тысячелетнему царству (20,1–6)? Мы заметили, что победы Христа являются духовными, прославленными на небесах, имеющими результатом призвание Церкви, составленной из искупленных грешников по всей земле и из всех народов. Небо, а не земля, является местом тысячелетнего царства. Ссылки на землю относятся к аресту прельщавшего народы и мученичеству верных, которых можно видеть в небесном покое и славе. “Плоть и кровь” — естественная форма земного существования — “не могут наследовать Царствия Божия”. В каком теле они оказываются в воскресении?

“Восстает тело духовное”. Если, поэтому, первое воскресение является воскресением тела, оно, тем не менее, имеет духовную, а не материальную сущность, подходящую не для земных условий, но для небесных. “Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного” (1-е Кор. 15я гл.). Царство Христа и Его святых будет небесным и духовным, не на земле, и поэтому земное число “тысяча лет” не следует понимать, как в мире земных, буквальных, светских терминов ограничения, как относящееся к падшему творению (сравните Быт. 5-я гл.). Откровение Иисус Христос “показал, послав оное через Ангела Своего” (Откр. 1, 1), посредством символической и переносной манеры выражения и цифр (Откр. 1, 1).

Поэтому в соответствии с общим характером цифры могут рассматриваться в переносной и символизирующей, а не строго жесткой манере. Церкви представляют одно целое, тем не менее, Господь обращается только к семи церквам. Сто сорок четыре тысячи могут быть земным отличием по отношению к небесному бесчисленному множеству (в русской Библии “innumerable multitude” выражается, как “тысячи”). Числом “тьмы тем и тысячи тысяч” описывается несчетное количество поклоняющихся Агнцу. Размеры Нового Иерусалима и его стены не приводятся буквально, города в двенадцать тысяч стадий в длину, ширину и высоту, и стены в сто сорок четыре локтя.

Более того, это невеста, жена Агнца. Это представляется манерой Писания проводить различия в измерениях времени, чтобы проиллюстрировать, что там, где умножается грех, преизобилует благодать. В Откровении мы читаем о 1260 днях, 42 месяцах, времени, временах и полвремени, немногом времени, малом времени, все в отношении зла, и в сравнении с 1ование думать, не могли ли бы повторяющиеся слова “тысяча лет” означать в переносном смысле период гораздо боль000 лет, вечным и во веки веков в отношении Божьего правления. И снова мы читаем “в жару гнева” (автор опирается здесь на слова в английской Библии, где написано “in a little wrath” т. е. “в малом гневе”), “вечною милостью”; “на малое время” и “с великою милостью”; “кратковременное легкое страдание” и “в безмерном преизбытке вечную славу”; “нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется”; “еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит”.

Тем не менее, как затянулось это “немного”! Я “был мертв, и се, жив во веки веков”. “Если терпим, то с Ним и царствовать будем”; “как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной”. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Мы полагаем, что есть хорошее осншей продолжительности (Откр. 20-я гл.). Дьявол, скованный на тысячу лет, должен быть освобожденным на малое время; безмерная победа Спасителя, постыдное поражение дьявола!

Подобным образом, слова, описывающие последовательность мирских царств, представленных ли истуканом или зверем, показывают вдохновляющее неравенство, когда они сравниваются с вечным Царством Христа. Ибо лишь ограниченное время “Брань” ведется со святыми на небесах, чтобы “угнетать” их, тем не менее, они “будут владеть царством вовек и вовеки веков”, ибо “царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего” — “Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему” (Даниил).

Что касается тысячи лет, о которой говорится в 20-й главе Откровения, как буквальной продолжительности земного царства Христа, установленного со времени Его второго пришествия, диспенсационализм умещает в эти рамки отобранное ими содержание из Ветхого Завета. Это делается в некоторых случаях, невзирая на свидетельство истории, в ходе которой, можно отметить, исполнение произошло. Нам говорят, что это тысячелетнее царство будет исполнением завета, заключенного Господом с Авраамом, относительно того, что его потомство будет владеть землей (Быт. 15-я гл.).

Речь, однако, идет не просто о тысяче лет, но, если цифры воспринимать так буквально, завет Его с Авраамом, Исааком, Иаковом и Израилем есть “слово, которое Он заповедал в тысячу родов”, что, если род живет приблизительно сорок лет, было бы сорок тысяч лет или сорок тысячелетий. В следующем тексте он называется “завет вечный”, и тогда назван Ханаан. Нам, конечно, могут сказать, что выражение “тысячу родов” не должно восприниматься буквально. Но почему эти сорок тысячелетий нужно истолковать иначе по отношению к сути завета, и почему они не должны быть такими же буквальными, как одно тысячелетие в Новом Завете? Очевидно, что цифры, которые так используются в Писании, в Ветхом ли, или Новом Завете, не должны восприниматься точно, но выражают продолжительную цель Божьего завета благодати, который тоже описывается в словах, относящихся к вечности (Пс. 104, 8-11; Быт. 17, 7–8; Иер. 32, 39–40). ...