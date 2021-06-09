Ли Уитнесс – Жизнеизучение Нового Завета

Библия — это говорение Бога. Она состоит из двух разделов. В первом разделе, в Ветхом Завете, Бог говорил посредством пророков, а во втором разделе, в Новом Завете, Он говорил в Сыне (в лице Сына, Евр. 1:1-2). Этот раздел состоит из четырёх Евангелий, Деяний, Посланий и Откровения. Когда Сын был в плоти, Он начал говорить в четырёх Евангелиях. После Своего воскресения Он продолжил говорить как Дух через апостолов (см. Ин. 16:12-14).

Итак, Новый Завет — это просто говорение Сына нам, Его преподнесение Себя как жизни и всего с тем, чтобы мы стали Его Телом, Его выражением, церковью. Библия — это книга жизни. Этой жизнью является не что иное, как живая Личность Христа. В Ветхом Завете Христос изображён как Тот, кто должен прийти. В Новом Завете Тот, чей приход был предсказан, пришёл. Таким образом, Новый Завет — это исполнение Ветхого. Блаженный Августин однажды сказал, что Новый Завет содержится в Ветхом, а Ветхий Завет выражается в Новом. В действительности эти два завета составляют одно целое, поскольку раскрывают одну Личность, которая является нашей жизнью.

Первые слова в новом завете. Почти всех христиан смущает первая страница Нового Завета. На ней много труднопроизносимых имён. Но эта страница представляет собой первую часть Нового Завета. Когда что-либо пишут, большое значение имеют первые и последние слова. Многие христиане, обращаясь к Новому Завету, пропускают первую часть первой главы в Евангелии от Матфея и начинают читать со стиха 18. Создаётся впечатление, что у них в Новом Завете нет такого абзаца, как Мф. 1:1-17. Но благодарение Богу за эту богатую часть Слова! Это родословие Христа представляет собой краткое изложение всего Ветхого Завета. Оно включает в себя всё, кроме первых десяти с половиной глав Бытия. Если мы хотим знать смысл этого родословия, нам нужно знать весь Ветхий Завет.

Живое изображение Христа. Необходимо сказать несколько слов о Новом Завете. Новый Завет — это просто живое изображение Личности. Эта Личность удивительна. Это и Бог, и человек. Это слияние Бога с человеком, потому что в этой Личности слиты божественная природа и человеческая природа. Он Царь, и Он раб. Он удивителен! Никто из людей никогда не говорил так, как говорил Он — глубокоивтожевремя понятно. Например, Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни» (Ин. 6:35) и «Я есть свет мира» (Ин. 8:12). Платон и Конфуций были двумя великими философами, и люди ценили их слова, но ни тот, ни другой не мог сказать: «Я есть свет мира». Никто другой не мог сказать: «Я есть жизнь», или «Я есть путь», или «Я есть действительность» (Ин. 14:6). Это простые слова и короткие предложения: «Я есть», «Я есть то, что Я есть», «Я есть Тот, кто есть», но они велики и глубоки. Может ли кто-нибудь из нас сказать, что мы свет мира или что мы жизнь? Если бы мы сказали что-нибудь подобное, нас отправили бы в психиатрическую больницу. Но Иисус мог говорить такие слова. Как Он велик!

Четыре биографии одной личности. Иисус всеобъемлющ. У Него много аспектов. Никто не может до конца выразить словами, кто Он и каков Он. О ком ещё за всю историю были написаны четыре уникальные биографии? Новый Завет — это короткая книга, но он начинается с четырёх биографий одной Личности, с четырёх книг, которые рассказывают нам о жизни Христа. У каждого из нас четыре стороны: передняя, задняя, правая и левая. Если вы смотрите на меня спереди, вам видны семь отверстий на моём лице. Но если я поворачиваюсь к вам спиной, все отверстия исчезают. Справа вы можете увидеть небольшое отверстие, и слева — ещё одно небольшое отверстие. Если вы хотите получить точную копию моего внешнего вида, вам нужно сфотографировать каждую из сторон.

Именно это сделано в Новом Завете. Почему у нас четыре Евангелия? Потому что у Христа, по крайней мере, четыре главных аспекта. Христос велик! Поскольку Он всеобъемлющ и неисследимо богат, Ему нужно несколько биографий. Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна показывают различные аспекты Христа, потому что каждый из авторов отличался от всех остальных. Матфей, например, был сборщиком налогов. У евреев в древности сборщик налогов был презираемым человеком. Однако Матфей написал первую биографию Христа. Марк был обычным человеком, а Лука был врачом и язычником. Иоанн сначала был простым рыбаком, но в конце стал престарелым, опытным апостолом. Каждый написал свою, отличную от других, биографию о том же самом Христе. Этой живой Личности нужно много биографий.

Расширение Христа. Деяния — это расширение этой удивительной Личности. Это «разветвление» всеобъемлющего Христа. Этот Христос расширился и из одной Личности превратился в тысячи и тысячи людей. Раньше Он был индивидуальным Христом, но в Деяниях Он стал совокупным Христом. После Деяний идут все Послания, в которых даётся полное определение этого удивительного, вселенского, великого Человека. Христос — это Глава, а церковь — это Тело; это вселенский Человек, Христос и церковь. Последним идёт Откровение как завершение Нового Завета. Эта книга показывает нам полное изображение Христа-Тела — индивидуального Христа в совокупности со всеми Его членами, — который становится Новым Иерусалимом.

Порядок четырёх евангелий. Вернёмся к четырём Евангелиям. Если бы порядок четырёх Евангелий выбирал я, я бы поставил первым Евангелие от Иоанна. Многие христиане, читая Библию, начинают с Иоанна и затем читают Луку, Марка и Матфея. Человеческая концепция прямо противоположна божественной. Божественная концепция начинается с Матфея и доходит до Иоанна; человеческая мысль начинается с Иоанна и возвращается к Матфею. Многие из нас начали бы чтение Нового Завета с Иоанна, потому что Евангелие от Иоанна так чудесно. Это книга жизни. После Иоанна мы прочитали бы Луку, потому что Евангелие от Луки — это книга о Спасителе, рассказывающая нам о многих случаях спасения.

Затем, разумеется, мы перешли бы к Марку, потому что Евангелие от Марка короткое и простое. Матфея читают последним, потому что Евангелие от Матфея слишком трудное, слишком таинственное. Трудно понять не только первую главу, но и притчи в тринадцатой главе и пророчества в двадцать четвёртой и двадцать пятой главах. Особенно трудны пятая, шестая и седьмая главы — Нагорная проповедь. Никто не может осуществить это на практике! Вы бьёте меня по правой щеке, а я поворачиваю к вам левую. Вы заставляете меня идти одну милю, а я иду две мили. Вы хотите взять мою нижнюю одежду, а я отдаю вам верхнюю одежду. Это чересчур! Только Иисус способен на это!

Уитнесс Ли – Жизнеизучение Нового Завета

Электронное издание на диске в формате файлов PDF.

Название по-английски: "Life-Study of the New Testament, Electronic Edition (CD)"

Язык: русский (перевод с англ.)

Год издания: 2007 г. / 12123 стр.

Уитнесс Ли – Жизнеизучение Нового Завета - Содержание