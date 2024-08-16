Українська Православна Церква - Віхи історії

Українська Православна Церква пройшла історичний шлях, довжиною понад 1000 років. За ці часи в історії нашої Церкви були і періоди розквіту, і періоди занепаду, і періоди утисків, і відверті гоніння. Проте Церква завжди несла цьому світу Слово Боже, Благу Звістку про спасіння у Христі Іісусі.

У цій книзі коротко представлено історичний шлях Української Православної Церкви від початків християнства на теренах України до сучасності. Особливої уваги надано питанню про збереження, незважаючи на складні історичні трансформації, спадкоємності церковних структур в Україні,.

Сучасна Українська Православна Церква є нащадком Київської митрополії, заснованої наприкінці X ст. після хрещення святого князя Володимира та прийняття християнства Київською Руссю. Київська митрополія фактично була Помісною Церквою, яка об’єднувала єпархії не тільки на території сучасної України, а й на землях сучасних Білорусі, Росії і частково Польщі.

Монгольська навала у XIII ст. призвела до занепаду Києва як церковно-адміністративного центру. Після того як українські землі опинились у складі Великого Литовського князівства та Королівства Польського, тут формується особливий тип церковного життя. Православна Церква не мала підтримки з боку очіль- ників цих держав і змушена була постійно захищати свої права.

У середині XV ст. єпархії на території Московського царства відокремилися від історичної Київської митрополії. З цього часу формується автокефальна Московська митрополія. При цьому Київська митрополія в межах Польсько-Литовської держави залишилася в юрисдикції Константинопольського патріархату.

У другій половині XVI ст. після фактичного злиття Польщі й Литви в єдину державу — Річ Посполиту — помітно посилюється тиск на православних християн України та Білорусі з метою змусити їх увійти в підпорядкування Римському єпископу.

У результаті в 1596 р. було проголошено унію з Римом. Незважаючи на те, що унію підтримала більшість єпископів Київської митрополії, духовенство, ченці та миряни масово відмовилися підкорятися Риму й зберегли вірність Православній Церкві.

У другій половині XVII ст. Лівобережна Україна увійшла під протекторат Московського царя. Внаслідок цього у 1685-86 рр. Київська митрополія перейшла в підпорядкування Московського патріарха. У XVIII ст. після впровадження в Руській Церкві царем Петром І Синодальної системи управління Київська митрополія поступово втратила свої особливі права й до кінця XVIII ст. з автономного митрополичого округу перетворилася на одну з єпархій Руської Церкви. Лише після розпаду Російської імперії почалося відродження традицій соборності й автономного буття Православної Церкви на території України.

У 1918 р. Українська Православна Церква отримала автономний статус у межах Московського Патріархату, проте встановлення в Україні радянської влади й початок масштабних гонінь на Церкву не дозволили Українській Православній Церкві повного мірою реалізувати свої автономні права.

Українська Православна Церква: віхи історії

К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2021. — 200 с.: іл.

ISBN 978-966-2371-65-9

Українська Православна Церква: віхи історії – Зміст

Слово до читача

Християнство на території України до Володимиро- вого хрещення

Святий князь Володимир і Хрещення Київської Русі

Церква на українських землях у давньоруський час (кін. X — поч. XIII ст.)

Київська митрополія в XIII — першій половині XV ст.

Православна Церква на українських землях у другій половині XV-XVI ст.

Православна Церква на території України у XVII ст

Православна Церква на території України в Синодальний період (1700-1917 рр.)

Православна Церква на українських землях у 1917-1990 рр.

Православна Церква в 1917-1940 рр

Гоніння на Православну Церкву в 1920-30-х рр.

Православна Церква на території України у 1941-1945 рр

Український Екзархат у 1945-1990 рр

Українська Православна Церква з 1990 р. до сьогодення

Дарування Патріаршої Грамоти 1990 р

Церковна криза в Україні у 1991-1992 рр

Харківський Собор єпископів 1992 р. та рецепція його рішень

Предстоятельське служіння Блаженнішого Митрополита Володимира (1992-2014)

Предстоятельське служіння Блаженнішого Митрополита Онуфрія

Хронологія основних подій

Святі Української Православної Церкви

Список основної літератури з історії Церкви в Україні...

Додатки