Богословские труды - Ульрих Цвингли

Пожалуй, единственное издание на русском языке сборника богословских трудов известного швейцарского реформатора.

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К началу XVI века Швейцарская Конфедерация обладала довольно устойчивой политической структурой, прошедшей испытание и во взаимоотношениях с соседними государствами, и в связях отдельных составляющих ее кантонов между собой. Однако не следует думать, что многочисленные и многообразные противоречия, постоянно возникающие на обоих уровнях, сами собой устранялись по причине заведомого совершенства политической организации. Устойчивость государства поддерживалась, в основном, гибким и — что более важно - разумным ведением дел.

Эту ситуацию можно пояснить следующим примером. Неравенство в экономическом развитии и, вследствие этого, неодинаковая военная сила различных кантонов влекли за собой их политическую неравнозначность, что само по себе облегчало выбор насильственных способов при решении спорных вопросов. Несмотря на это, когда Цюрих выступил вооруженной силой против более слабого Швица, остальные кантоны помогли этому последнему отстоять независимость.

Внешняя политика Швейцарии определялась ее отношениями с Францией, Священной Римской империей, возглавляемой домом Габсбургов, и Папской областью. Необходимость лавировать среди их часто взаимоисключающих интересов не мешала ей согласовывать эти интересы со своими собственными. Так, Конфедерация считала для себя полезным принимать участие в территориальных конфликтах соседних великих держав, ибо ее власти видели в институте наемной военной службы возможность помогать населению и решать волнующие народ проблемы социального характера. Услуги швейцарских наемников хорошо оплачивались, а занятость большого числа людей за пределами государства имела своим положительным результатом сведение численности работоспособного населения к уровню, соответствующему реальной потребности в рабочей силе, что не могло не влиять благотворно на мир и спокойствие внутри страны.