Богословские труды - Ульрих Цвингли

Цвингли - Богословские труды
Пожалуй, единственное издание на русском языке сборника богословских трудов известного швейцарского реформатора.
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К началу XVI века Швейцарская Конфедерация обладала довольно устойчивой политической структурой, прошедшей испытание и во взаимоотношениях с соседними государствами, и в связях отдельных составляющих ее кантонов между собой. Однако не следует думать, что многочисленные и многообразные противоречия, постоянно возникающие на обоих уровнях, сами собой устранялись по причине заведомого совершенства политической организации. Устойчивость государства поддерживалась, в основном, гибким и — что более важно - разумным ведением дел.
Эту ситуацию можно пояснить следующим примером. Неравенство в экономическом развитии и, вследствие этого, неодинаковая военная сила различных кантонов влекли за собой их политическую неравнозначность, что само по себе облегчало выбор насильственных способов при решении спорных вопросов. Несмотря на это, когда Цюрих выступил вооруженной силой против более слабого Швица, остальные кантоны помогли этому последнему отстоять независимость.
Внешняя политика Швейцарии определялась ее отношениями с Францией, Священной Римской империей, возглавляемой домом Габсбургов, и Папской областью. Необходимость лавировать среди их часто взаимоисключающих интересов не мешала ей согласовывать эти интересы со своими собственными. Так, Конфедерация считала для себя полезным принимать участие в территориальных конфликтах соседних великих держав, ибо ее власти видели в институте наемной военной службы возможность помогать населению и решать волнующие народ проблемы социального характера. Услуги швейцарских наемников хорошо оплачивались, а занятость большого числа людей за пределами государства имела своим положительным результатом сведение численности работоспособного населения к уровню, соответствующему реальной потребности в рабочей силе, что не могло не влиять благотворно на мир и спокойствие внутри страны.
Ульрих Цвингли - Богословские труды
Третье издание
Издание подготовлено Б. А. Шарвадзе
Тб., 1999
М., Икар, 2005 - 556 с.
Ульрих Цвингли - Богословские труды - Содержание
Ульрих Цвингли. Жизнь и деятельность
- Важнейшие даты жизни и деятельности Ульриха Цвингли
- Основная библиография У Цвингли
Истолкование и обоснование тезисов, или положений
- Послесловие
- Примечания
- Указатель библейских мест
- Указатель имен
- Географический указатель
- Богословский, предметный и тематический указатель
Комментарий к истинной и ложной религии
- Послесловие
- Примечания
- Указатель библейских мест
- Указатель имен
- Географический указатель
- Богословский, предметный и тематический указатель
Бернские проповеди
- Послесловие
- Примечания
- Указатель библейских мест
- Указатель имен
- Географический указатель
- Богословский, предметный и тематический указатель
Отчет о вере
- Послесловие
- Примечания
- Указатель библейских мест
- Указатель имен
- Географический указатель
- Богословский, предметный и тематический указатель
О провидении Бога
- Послесловие
- Примечания
- Указатель библейских мест
- Указатель имен
- Географический указатель
- Богословский, предметный и тематический указатель
Объяснение христианской веры
- Послесловие
- Примечания
- Указатель библейских мест
- Указатель имен
- Географический указатель
- Богословский, предметный и тематический указатель
Ульрих Цвингли - Богословские труды - Спор о причастии
В ноябре 1524 года Цвингли написал "Письмо Матфею Альберу о причастии" [Z III 322-354], появившееся в печати в марте следующего года. "Комментарий" с разделом "О евхаристии" был напечатан в том же месяце. В августе 1525 года Цвингли опубликовал в качестве дополнения трактат "Арьергард и заключение относительно причастия" (Subsidiarum sive coronis de eucharistia) [Z IV 440-504]. Три месяца спустя он выступил против лютеранина Бугенхагена в "Ответе на письмо Иоганну Бугенхагену" [ZIV 546-576].
В феврале 1526 года Цвингли обратился на немецком языке к широкому кругу читателей в работе "Краткое поучение о Тайной вечере Христа" [Z III 773-862], где сначала критикует учение о реальном присутствии и о пресуществлении даров, а затем защищает свое собственное символическое понимание. Цвингли выдвинул эмпирические, экзегетические и догматические аргументы против реального присутствия:
- Если глагол-связка "есть" понимать в буквальном смысле, то реальное тело и кровь были бы видимыми, и их можно было бы отведать. Невидимая телесность - абсурд.
- Наш земной, видимый, материальный мир (плоть) не может быть носителем приносящего спасение Духа; все в нем, как изреченное людьми слово, так и основные составляющие причащения - указывают на нечто другое, высшее, приносящую спасение реальность ("Дух"). Иисус использовал земные образы как параболы для духовного и небесного; то же самое имеет силу применительно к высказыванию Иисуса в Евангелии от Иоанна (6; 63). Это есть притча, указывающая на духовное и религиозное событие: точно так, как принятие пищи укрепляет тело, жертва, принесенная Христом на Кресте, питает душу.
- Божественная и человеческая природа Христа резко отличаются друг от друга. Библейские утверждения относительно какой-либо одной природы Христа могут применяться только к одной природе, но не к другой. Никакого перемещения или слияния двух природ не происходит. Таким образом, Цвингли отвергал доктрину "связи свойств" (communicatio idio-matum). Когда Писание говорит о Вознесении Христа и Втором пришествии, это относится только к его человеческой природе, ибо, согласно своей божественной природе, Христос нераздельно пребывает с Отцом (Евангелие от Иоанна 1; 18). Поскольку Христос после своего Вознесения телесно находится на небесах, он не может телесно присутствовать в элементах причастия. Цвингли отрицал и доктрину одновременного повсеместного нахождения: подобно любому человеку, Христос также не может находиться более чем в одном месте в одно время. Цвингли не отрицал дар спасения. Он перенес его наличие в сердца верующих, побуждаемых через совершение Вечери Господней с благодарностью помнить о страстях и смерти Христа. Аспект воспоминания для Цвингли нечто большее, нежели просто память о прошлом, так как в его понимании "памяти" (memoria) отражена платонически воспринимаемая связь между помнящим субъектом и вспоминаемым объектом. Цвингли нашел параллель этому существенному элементу таинства в Ветхом Завете, как раньше он сделал это применительно к крещению: центральным пунктом праздника Пасхи является не агнец, но воспоминание о милостивой пощаде, о милостивом даре Бога, действенном до сего дня. Память об этом вызывает благодарность; поэтому Цвингли предпочитал использовать для евхаристии латинское выражение "Благодарение" (gratiarum actio), а не "таинство" (sacra-mentum).
- Два других положительных аспекта описания причастия у Цвингли являются менее важными: совершение причащения сводит вместе общину; это "общая договоренность верующих". Согласно Цвингли сотрапезники Вечери Господней исповедуют свою христианскую веру и провозглашают, что они были спасены кровью Иисуса Христа и Его смертью. Община обязывается следовать Христу. Следовательно, в центре богослужения находится сама община, чья преданная память усматривает за внешней обрядностью чинопоследования спасительную жертву Христа. Таким образом, цвинглиевское понимание евхаристии сформировано из следующих элементов: воспоминания, благодарения, собирания вместе, признания и обязанности.
Теологические выводы Цвингли из толкования текстов основываются не столько на творческом теоретизировании, или мистической созерцательности, сколько на более характерной для всех деятельных натур апелляции к здравому смыслу.
Лютер, будучи зависимым от насущных проблем действительности, выступил против подобного понимания евхаристии. Он даже рассматривал защиту собственной позиции как борьбу против сатанинских сил. В свою очередь, Цвингли боролся за разрушение последних остатков традиционной доктрины посредством логической аргументации.
2013-10-14
Дякую
Здравствуйте Меня интересует эта книга как я могу получить доступ к этой книге и смогу ли я ее скачать ? заранее благодарен
Файл книги в формате djvu доступен членам клуба или по целевой программе - смотрите ссылку под текстом.
У меня была эта книга. Дал почитать харизматам, лет пять назад. До сих пор читают.
Подскажите пожалуйста куда жать?
но никак не могу ее скачать.
Подскажите, как это сделать?