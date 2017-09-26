Нет ничего проще Золотого правила для интуитивного понимания. В нем есть такая непосредственная ясность, благодаря которой оно подобно лестнице, по которой любой может взобраться без особого напряжения. Я знаю, какое отношение ко мне других людей мне нравится, и именно так я должен относиться к другим людям. Правило рекомендует мне принимать во внимание других, а не потакать собственной эгоистичности. Однако исследование правила выводит за рамки конвенциональных интерпретаций, а осуществление его на практике выводит за рамки конвенциональной морали.

Правило повсеместно рассматривается как ясное и самоочевидное. Практически каждый знаком с той или иной его формулировкой. Рассерженный родитель использует правило как орудие: «Ты так хочешь, чтобы другие к тебе относились?». Адвокат призывает присяжных поставить себя на место своего клиента. Отмечая, что конкретные правила и объяснения не могут охватить всех возможных ситуаций, руководство по профессиональной этике побуждает сотрудников относиться к коллегам с такими же вниманием и уважением, каких они хотели бы для себя. Это правило в разных формулировках используется в бесчисленных речах, проповедях, документах и книгах, при этом предполагается, что оно имеет единственное четкое значение, которое слушатель или читатель понимает и принимает.

Джеффри Уотлз - Золотое правило

М.: Институт общегуманитарных исследований, 2016, 346 с.

ISBN 978-5-88230-042-4

Джеффри Уотлз - Золотое правило - Содержание

A.A. Гусейнов Взаимность или автономия воли?

Предисловие

Признательность

1. Введение

I. Золотое Правило в различных культурных традициях

2. Конфуцианский путь от добросовестности к спонтанности

3. От греческой взаимности к космополитическому идеализму

4. Иудейское правило мудрости

5. Правило Божественной любви в Новом Завете

6. Теологический принцип

7. Обсуждения в Новое время: От религиозного к секулярному

8. Золотое Правило отцовства Бога и братства человека

9. В башмаках другого человека

10. Принцип последовательности в моральном решении

11. Принцип чуткости и уважения

12. Религиозные интерпретации в XX веке

II. Этика Золотого правила

13. Золотое правило в философии морали

14. Религиозные аспекты Золотого правила

Заключение

Библиография

Джеффри Уотлз - Золотое правило - Заключение

Золотое правило адресовано тем, в ком можно предположить хотя бы минимальную долю искренности — тем, кто не будет манипулировать правилом ради оправдания явно имморального поведения. Золотое правило не следует интерпретировать как изолированный принцип, не связанный ни с какими ценностями, как единственную нормативную аксиому в рамках формализованной этической теории. Тем не менее правило является принципом в самом полном смысле. Даже когда правило еще не сформулировано, по его логике действует человеческий разум. Сформулированное, оно оказывается заразительным и вскоре признается значимым. Золотое правило воспринимается как сжатое выражение мудрости человеческого опыта и библейской традиции. Оно равно служит потребностям образованных и необразованных людей, философы систематизируют значения правила в разных формулировках. Признавая равное изначальное достоинство каждого человека, правило вменяет требование последовательности. Как сказал Кларк: «Что бы я ни считал для другого разумным или не разумным совершить по отношению ко мне, то же, в соответствии с тем же суждением, я провозглашаю разумным или неразумным для меня совершить по отношению к нему». Кроме того, этот принцип философии моральной жизни значим в социальной, экономической и политической сферах.

Правило в большинстве значений можно воплотить в реальности, не прибегая к помощи религии, поскольку оно не является теологическим принципом, в нем никогда не упоминается Бог, оно не ссылается на тексты или доктрины какой-либо религии. Правило выражает человеческое родство, самую фундаментальную истину, лежащую в основе морали. С религиозной точки зрения, Золотое правило есть принцип существования семьи Бога, и оно предполагает отношение к другим людям, как к брату или сестре. В предельном своем выражении оно соответствует божественному образцу, и предполагает распространение на других того же отношения служения, которое ему нравилось бы самому, если бы он в ситуации такого же рода был реципиентом чьей-либо божественно-родительской любви.

Смысл правила нельзя зафиксировать в неизменном виде, поскольку оно обращено к мыслящему, деятельному, непрерывно совершенствующемуся человеку. Следовать правилу до конца — значит двигаться от эгоизма к сочувствию, оттачивать с помощью разума моральную интуицию и понимать, что правило может быть исполнено в спонтанном любящем служении, а не в следовании правилу сугубо из сознания долга. В процессе зрелого отождествления с другими представление себя в положении другого может быть полезным, если одновременно используются другие приемы понимания и взаимодействия с другими. Таким образом, в единстве правила на фоне его широкого разнообразия выражается жизнь правила как символа процесса совершенствования.

Кто бы ни следовал Золотому правилу, он открыт для изменения. Идентифицируя себя с конкретным другим индивидом или с позицией третьего лица в сложной ситуации или с божественной парадигмой, человек позволяет произойти незаметной постепенной трансформации — трансформации, дающей яркую надежду индивиду и всему миру. Правило начинается с установления в качестве стандарта поведения такого отношения, которого Я ожидает со стороны других, но утверждая равенство Другого и Я, правило побуждает человека приблизиться к более возвышенной позиции — той, которая открывает несомненное родство человечества. Следовать этой возвышенной позиции значит отважиться на встречу с божественным и понять, что каждый последующий шаг на этом пути освещен Творцом.

Стремление к идеальному обычно порождает представление об уровнях развития. Разговор об уровнях включает предположение о конфликте, необходимом для встречи с чем-то отличным от Я и для осознания в конечном итоге его превосходства. Только в конце индивидуальной борьбы можно достоверно в спокойных тонах говорить об интеграции или синтезе. Если уровни понимают как стадии осуществления человеческого родства, тогда представление об уровнях не несет никакой опасности. В каком-то смысле духовный уровень помогает достичь эмоциональных и интеллектуальных уровней отношения, обеспечивает управление ими. Когда мы занимаем духовную позицию, любовь может пропитывать наши эмоциональные реакции до такой степени, что мы оказываемся способными сформировать (более-менее спонтанно) разумное и мудрое расположение к каждому человеку, которого мы встречаем.

Следовательно, эмоция становится индикатором, указывающим, в какой степени дух наполняет всю личность. Развитие неправильно считать тем результатом, которого мы добиваемся, добавляя прогресс на одном уровне к прогрессу на другом уровне. Наоборот, развитие происходит неосознанно, по мере того, как личность искренне отдается переживанию. Таким образом, замена просто выраженного Золотого правила на формулировку с конкретизацией уровней его реализации не сделает его более совершенным. Сталкиваясь с проблемами современной цивилизации, поверхностное мышление ищет панацею. Однако простое слово мудрости не поможет в решении сложной проблемы, если в его простоте не выражена жизнь, истоком которой является универсальная система истин. Чем глубже понимание Золотого правила, тем лучше мы сознаем, что оно не дает простых ответов. Но тот, кто учится применять его целостно, соединяя психологическое сочувствие и моральный разумом, руководствуясь духовной любовью, покажет путь к более яркому будущему.

«Поступай по отношению к другим, как ты хочешь, чтобы другие поступали по отношению к тебе» — это часть единого языка нашего мира, на котором говорят люди с различными, но пересекающимися представлениями о морали. Лишь такой пластичный принцип может служить лестницей морального восхождения для всего человечества.