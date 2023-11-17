Урядова - Голод 1920-х гг. в России и Русское зарубежье

Тема эмиграции в исторической науке одна из самых популярных на сегодняшний день. Данная работа посвящена эмиграции первой послереволюционной волны, а вернее, лишь одному небольшому эпизоду ее богатейшей истории.

Так сложилось в отечественной и зарубежной историографии, что история русской эмиграции изучается обособленно от истории советского государства и мировой истории. Лишь в последнее время (в конце 1990-начале 2000-х гг.) стали появляться работы российских и зарубежных авторов, которые подходят к эмиграции, не как к обособленному явлению, а вписывая эмиграцию в контекст всемирной и отечественной истории, как неотъемлемой части исторического процесса. Эти работы, носят не только конкретно-исторический, но и историко-теоретический характер. Однако, таких комплексных работ насчитывается буквально единицы, а если говорить о проблеме голода 1921г. и отношения к нему эмиграции, то отдельных работ, посвященных этому вопросу нет вообще.

Историографию вопроса можно разбить на 2 группы:

работы, посвященные непосредственно голоду 1921 г. и преодолению его последствий; работы по истории эмиграции в этот период;

На протяжении всего периода изучения проблемы наблюдается отчетливая тенденция к изменению отношения к ней и ее освещению, начиная от расстановки акцентов и замалчивания фактов, и заканчивая их реальным искажением. Достаточно ярко это явление проявилось в советских энциклопедических изданиях. В статье «Голод», напечатанной в первом издании Большой советской энциклопедии (1930, т. 17), отмечалось, что от голода 1921 - 1922гг. пострадали 35 губерний с населением 90 млн., а погибли около 5 млн., опустошено до 10 - 20% дворов и хозяйств, количество беспризорных детей достигло 7 млн. В аналогичном издании 1952 г. (т. 11) есть лишь информация о вызванном засухой голоде, охватившем 35 губерний. В третьем издании (1972, т. 7), речь идет исключительно о «катастрофической засухе» 1921 г., которая «не повлекла обычных тяжелых последствий» благодаря эффективным мерам советского государства. Аналогично этим трансформациям происходит и изменение в изучении других проблем, связанных с голодом. Например, освещение деятельности Американской Администрации Помощи (АРА) зависели напрямую от развития советцко - американских отношений. Сложившиеся в советский период представления о «стихийном бедствии в Поволжье» подверглись радикальному пересмотру лишь с начала 1990-х гг. При этом некоторые исследователи советской формации, и в пост- советское время остались на своих позициях.

Анна Урядова - Голод 1920-х гг. в России и Русское зарубежье

Саннкт - Петербург.: Алетейя, 2010. — 168 с.

ISBN 978-5-91419-286-7

Анна Урядова - Голод 1920-х гг. в России и Русское зарубежье - Содержание

Введение

Голод 1921 г. и отношение к нему русского зарубежья

Эмигрантские комитеты помощи голодающим в России

Всероссийский комитет помощи голодающим и рус- ское зарубежье. Попытки эмигрантских Комитетов скоор- динировать свою деятельность

Послесловие