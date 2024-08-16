Ушинский - Педагогическая антропология - В 2 томах

Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким - и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания, хотя многочисленные педагогические блуждания наши и могли бы всех убедить в этом.

Но разве есть специальная наука воспитания? Отвечать на этот вопрос положительно или отрицательно можно, только определив прежде, что мы разумеем вообще под словом наука. Если мы возьмем это слово в его общенародном употреблении, тогда и процесс изучения всякого мастерства будет наукою; если же под именем науки мы будем разуметь объективное, более или менее полное и организованное изложение законов тех или других явлений, относящихся к одному предмету или к предметам одного рода, то ясно, что в таком смысле предметами науки могут быть только или явления природы, или явления души человеческой, или, наконец, математические отношения и формы, существующие также вне человеческого произвола. Но ни политика, ни медицина, ни педагогика не могут быть названы науками в этом строгом смысле, а только искусствами, имеющими своею целью не изучение того, что существует независимо от воли человека, но практическую деятельность - будущее, а не настоящее и не прошедшее, которое также не зависит более от воли человека. Наука только изучает существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, чего еще нет, и перед ним в будущем несется цель и идеал его творчества. Всякое искусство, конечно, может иметь свою теорию; но теория искусства не наука; теория не излагает законов существующих уже явлений и отношений, но предписывает правшzа для практической деятельности, почерпая основания для этих правил в науке, «Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - утверждают только существующие факты: существование, сосуществование, последовательность, сходство (явлений). Положения искусства не утверждают, что что-нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукою воспитания.

Мы не придаем педагогике эпитета высшего искусства, потому что самое слово - искусство - уже отличает ее от ремесла. Всякая практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным и вообще духовным потребностям человека, т. е. тем потребностям, которые принадлежат исключительно человеку и составляют исключительные черты его природы, есть уже искусство. В этом смысле педагогика будет, конечно, первым, высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека и человечества - их стремлению к усовершенствованиям в самой человеческой природе: не к выражению совершенства на полотне или в мраморе, но к усовершенствованию самой природы человека - его души и тела; а вечно предшествующий идеал этого искусства есть совершенный человек.

Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 1

Учебник для вузов. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 44 9 с. - (Антология мысли). - Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-08619-5 (т. 1)

ISBN 978-5-534-08620-1

Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 1 – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

Глава I. Об организмах вообще

Глава II. Существенные свойства растительного организма

Глава III. Растительный организм в животном. Процесс питания

Глава IV. Необходимость и особенные условия возобновления тканей животного организма .

Глава V. Потребность отдыха и сна

Глава VI. Нервная система, органы чувств: орган зрения и его деятельность

Глава VII. Остальные органы чувств

Глава VIII. Мускулы, мускульное чувство. Орган голоса

Глава IX. Нервная система: ее центр и разветвления

Глава Х. Деятельность нервной системы и ее состав

Глава XI. Нервная усталость и нервное раздражение

Глава XII. Отражательные, или рефлективные, движения

Глава XIII. Привычки и навыки как усвоенные рефлексы

Глава XIV. Наследственность привычек и развитие инстинктов

Глава XV. Нравственное и педагогическое значение привычек

Глава XVI. Участие нервной системы в акте памяти

Глава XVII. Влияние нервной системы на воображение, чувство и волю

ЧАСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Глава XVIII. Переход от физиологии к психологии

А. Сознание

Глава XIX. Процесс внимания

Глава ХХ. Внимание: выводы

Глава XXI. Что такое значит - сознавать? Появление ощущения

Глава XXII. Припоминание

Глава XXIII. Ассоциация представлений

Глава XXIV. Забвение: разрыв ассоциаций памяти

Глава XXV. История памяти

Глава XXVI. Что такое память? Значение памяти

Глава XXVII. Процесс воображения

Глава XXVIII. Воображение пассивное

Глава XXIX. Воображение активное

Глава ХХХ. История воображения

Глава XXXI. Рассудочный процесс

Глава XXXII. Образование понятий

Глава XXXIII. Образование суждений и умозаключений

Глава XXXIV. Постижение предметов и явлений, причин и законов

Глава XXXV. Образования понятий времени, пространства и числа

Глава XXXVI. Значение произвольных движений в рассудочном процессе

Глава XXXVII. Идея субстанции и признаков

Глава XXXVIII. Образование понятий материи и силы

Глава XXXIX. Идея причины, цели, назначения и случая

Глава XL. Вообще о первых основах рассудочных работ

Глава XLI. Индуктивный метод

Глава XLII. Судить, понимать и рассуждать

Глава XLIII. История рассудка

Глава XLIV. Влияние различных душевных процессов на рассудочный процесс

Глава XLV. Влияние духовных особенностей человека на рассудочный процесс

Глава XLVI. Противоречия, вносимые духом в мышление

Глава XLVII. Противоречие идеи причины и идеи свободы

Глава XLVIII. Противоречие дуализма и монизма

Глава XLIX. Рассудок и разум

Глава L. Что же такое сознание?

Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 2

Учебник для вузов. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 488 с. - (Антология мысли). - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5 -5 34-08621-8 (т. 2)

ISBN 978-5 -5 34-08620-1

Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 2 – Содержание

Предисловие ко второму тому

Б. Чувствования

Глава I. О чувствованиях вообще. Вступление

Глава II. Физиологическая теория чувствований

Глава III. Механическая, или математическая, теория чувствований

Глава IV. Философская теория чувствований

Глава V. Гипотеза стремлений

Глава VI. Врожденные стремления

Глава VII. Инстинктивные стремления к общественному и родовому существованию

Глава VIII. Стремление к сознательной деятельности

Глава IX. Происхождение чувствований из органических причин

Глава Х. Происхождение чувствований из сознательных представлений

Глава XI. Практическое значение сердечных чувствований

Глава XII. Взаимные отношения чувствований органических и душевных

Глава XIII. Воплощение чувствований

Глава XIV. Воплощение чувствований как органическая основа нервного сочувствия

Глава XV. Воплощение чувствований и нервное сочувствие как органические основы речи

Глава XVI. Отделение чувствований от желаний и душевных чувственных. состояний

Глава XVII. Переход чувствований в чувственные

СОСТОЯНИЯ ДУШИ

Глава XVIII. Выделение душевных чувствований и их разделение

Глава XIX. Виды душевно-сердечных чувствований: 1) удовольствие и неудовольствие

Глава ХХ. Виды душевно-сердечных чувствований: 2) чувствование влечения и отвращения

Глава XXI. Виды душевно-сердечных чувствований: З) гнев и доброта

Глава ХХП. Виды душевно-сердечных чувствований: 4) cтрах и смелость

Глава XXIII. Виды душевно-сердечных чувствований: 5) чувство стыда и чувство самодовольства

Глава XXIV. Виды душевных чувствований: умственно-сердечное чувство отсутствия деятельности

Глава XXV. Душевно-умственные чувствования. Виды их: 1) чувство сходства и различия

Глава XXVI. Виды душевно-умственных чувствований: 2) чувство умственного напряжения, 3) чувство ожидания

Глава XXVII. Виды умственных чувствований: 4) чувство неожиданности: а) чувство обмана и б) чувство удивления

Глава XXVIII. Виды душевно-умственных чувствований: 5) чувство сомнения и чувство уверенности, 6) чувство непримиримого контраста, 7) чувство успеха

Глава XXIX. Общий обзор чувствований, система их и их отношение к сознанию

В.Воля

Глава ХХХ. Воля. Вступление. Различные теории воли

Глава XXXI. Физическая теория телесных движений

Глава XXXII. Физиологическое объяснение произвола движений

Глава XXXIII. Механическая теория воли

Глава XXXIV. Философские теории воли как явления объективного

Глава XXXV. Объективная воля по фактам естественных наук: учение Дарвина

Глава XXXVI. Психологические выводы из теории Дарвина

Глава XXXVII. Результаты критического обзора теорий воли

Глава XXXVIII. Воля как власть души над телом

Глава XXXIX. Воля как желание: элементы желания - реальные и формальные

Глава XL. Воля как желание: выработка желаний

Глава XLI. Воля как желание: переход желаний в наклонности и страсти

Глава XLII. Образование характера; состояние вопроса: четыре темперамента

Глава XLIII. Факторы в образовании характера: а) влияние врожденного темперамента

Глава XLIV. Второй фактор в образовании характера: б) влияние впечатлений жизни

Глава XLV. Воля как противоположность неволе: стремление к свободе

Глава XLVI. Стремление к наслаждению и стремление к счастью: классическая теория эвдемонизма

Глава XLVII. Учение эвдемонизма в новое время

Глава XLVIII. Стремление к счастью: значение цели в жизни

Глава XLIX. Уклонения человеческой воли вообще

Глава L. Слабость воли и склонности, из нее происходящие

Глава LI. Заключение

Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии»

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