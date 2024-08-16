Ушинский - Педагогическая антропология - В 2 томах
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким - и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания, хотя многочисленные педагогические блуждания наши и могли бы всех убедить в этом.
Но разве есть специальная наука воспитания? Отвечать на этот вопрос положительно или отрицательно можно, только определив прежде, что мы разумеем вообще под словом наука. Если мы возьмем это слово в его общенародном употреблении, тогда и процесс изучения всякого мастерства будет наукою; если же под именем науки мы будем разуметь объективное, более или менее полное и организованное изложение законов тех или других явлений, относящихся к одному предмету или к предметам одного рода, то ясно, что в таком смысле предметами науки могут быть только или явления природы, или явления души человеческой, или, наконец, математические отношения и формы, существующие также вне человеческого произвола. Но ни политика, ни медицина, ни педагогика не могут быть названы науками в этом строгом смысле, а только искусствами, имеющими своею целью не изучение того, что существует независимо от воли человека, но практическую деятельность - будущее, а не настоящее и не прошедшее, которое также не зависит более от воли человека. Наука только изучает существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, чего еще нет, и перед ним в будущем несется цель и идеал его творчества. Всякое искусство, конечно, может иметь свою теорию; но теория искусства не наука; теория не излагает законов существующих уже явлений и отношений, но предписывает правшzа для практической деятельности, почерпая основания для этих правил в науке, «Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - утверждают только существующие факты: существование, сосуществование, последовательность, сходство (явлений). Положения искусства не утверждают, что что-нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукою воспитания.
Мы не придаем педагогике эпитета высшего искусства, потому что самое слово - искусство - уже отличает ее от ремесла. Всякая практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным и вообще духовным потребностям человека, т. е. тем потребностям, которые принадлежат исключительно человеку и составляют исключительные черты его природы, есть уже искусство. В этом смысле педагогика будет, конечно, первым, высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека и человечества - их стремлению к усовершенствованиям в самой человеческой природе: не к выражению совершенства на полотне или в мраморе, но к усовершенствованию самой природы человека - его души и тела; а вечно предшествующий идеал этого искусства есть совершенный человек.
Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 1
Учебник для вузов. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 44 9 с. - (Антология мысли). - Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-08619-5 (т. 1)
ISBN 978-5-534-08620-1
Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 1 – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
- Глава I. Об организмах вообще
- Глава II. Существенные свойства растительного организма
- Глава III. Растительный организм в животном. Процесс питания
- Глава IV. Необходимость и особенные условия возобновления тканей животного организма .
- Глава V. Потребность отдыха и сна
- Глава VI. Нервная система, органы чувств: орган зрения и его деятельность
- Глава VII. Остальные органы чувств
- Глава VIII. Мускулы, мускульное чувство. Орган голоса
- Глава IX. Нервная система: ее центр и разветвления
- Глава Х. Деятельность нервной системы и ее состав
- Глава XI. Нервная усталость и нервное раздражение
- Глава XII. Отражательные, или рефлективные, движения
- Глава XIII. Привычки и навыки как усвоенные рефлексы
- Глава XIV. Наследственность привычек и развитие инстинктов
- Глава XV. Нравственное и педагогическое значение привычек
- Глава XVI. Участие нервной системы в акте памяти
- Глава XVII. Влияние нервной системы на воображение, чувство и волю
ЧАСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
- Глава XVIII. Переход от физиологии к психологии
А. Сознание
- Глава XIX. Процесс внимания
- Глава ХХ. Внимание: выводы
- Глава XXI. Что такое значит - сознавать? Появление ощущения
- Глава XXII. Припоминание
- Глава XXIII. Ассоциация представлений
- Глава XXIV. Забвение: разрыв ассоциаций памяти
- Глава XXV. История памяти
- Глава XXVI. Что такое память? Значение памяти
- Глава XXVII. Процесс воображения
- Глава XXVIII. Воображение пассивное
- Глава XXIX. Воображение активное
- Глава ХХХ. История воображения
- Глава XXXI. Рассудочный процесс
- Глава XXXII. Образование понятий
- Глава XXXIII. Образование суждений и умозаключений
- Глава XXXIV. Постижение предметов и явлений, причин и законов
- Глава XXXV. Образования понятий времени, пространства и числа
- Глава XXXVI. Значение произвольных движений в рассудочном процессе
- Глава XXXVII. Идея субстанции и признаков
- Глава XXXVIII. Образование понятий материи и силы
- Глава XXXIX. Идея причины, цели, назначения и случая
- Глава XL. Вообще о первых основах рассудочных работ
- Глава XLI. Индуктивный метод
- Глава XLII. Судить, понимать и рассуждать
- Глава XLIII. История рассудка
- Глава XLIV. Влияние различных душевных процессов на рассудочный процесс
- Глава XLV. Влияние духовных особенностей человека на рассудочный процесс
- Глава XLVI. Противоречия, вносимые духом в мышление
- Глава XLVII. Противоречие идеи причины и идеи свободы
- Глава XLVIII. Противоречие дуализма и монизма
- Глава XLIX. Рассудок и разум
- Глава L. Что же такое сознание?
Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 2
Учебник для вузов. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 488 с. - (Антология мысли). - Текст: непосредственный.
ISBN 978-5 -5 34-08621-8 (т. 2)
ISBN 978-5 -5 34-08620-1
Ушинский, К. Д. - Педагогическая антропология - В 2 томах - Т. 2 – Содержание
Предисловие ко второму тому
Б. Чувствования
- Глава I. О чувствованиях вообще. Вступление
- Глава II. Физиологическая теория чувствований
- Глава III. Механическая, или математическая, теория чувствований
- Глава IV. Философская теория чувствований
- Глава V. Гипотеза стремлений
- Глава VI. Врожденные стремления
- Глава VII. Инстинктивные стремления к общественному и родовому существованию
- Глава VIII. Стремление к сознательной деятельности
- Глава IX. Происхождение чувствований из органических причин
- Глава Х. Происхождение чувствований из сознательных представлений
- Глава XI. Практическое значение сердечных чувствований
- Глава XII. Взаимные отношения чувствований органических и душевных
- Глава XIII. Воплощение чувствований
- Глава XIV. Воплощение чувствований как органическая основа нервного сочувствия
- Глава XV. Воплощение чувствований и нервное сочувствие как органические основы речи
- Глава XVI. Отделение чувствований от желаний и душевных чувственных. состояний
- Глава XVII. Переход чувствований в чувственные
СОСТОЯНИЯ ДУШИ
- Глава XVIII. Выделение душевных чувствований и их разделение
- Глава XIX. Виды душевно-сердечных чувствований: 1) удовольствие и неудовольствие
- Глава ХХ. Виды душевно-сердечных чувствований: 2) чувствование влечения и отвращения
- Глава XXI. Виды душевно-сердечных чувствований: З) гнев и доброта
- Глава ХХП. Виды душевно-сердечных чувствований: 4) cтрах и смелость
- Глава XXIII. Виды душевно-сердечных чувствований: 5) чувство стыда и чувство самодовольства
- Глава XXIV. Виды душевных чувствований: умственно-сердечное чувство отсутствия деятельности
- Глава XXV. Душевно-умственные чувствования. Виды их: 1) чувство сходства и различия
- Глава XXVI. Виды душевно-умственных чувствований: 2) чувство умственного напряжения, 3) чувство ожидания
- Глава XXVII. Виды умственных чувствований: 4) чувство неожиданности: а) чувство обмана и б) чувство удивления
- Глава XXVIII. Виды душевно-умственных чувствований: 5) чувство сомнения и чувство уверенности, 6) чувство непримиримого контраста, 7) чувство успеха
- Глава XXIX. Общий обзор чувствований, система их и их отношение к сознанию
В.Воля
- Глава ХХХ. Воля. Вступление. Различные теории воли
- Глава XXXI. Физическая теория телесных движений
- Глава XXXII. Физиологическое объяснение произвола движений
- Глава XXXIII. Механическая теория воли
- Глава XXXIV. Философские теории воли как явления объективного
- Глава XXXV. Объективная воля по фактам естественных наук: учение Дарвина
- Глава XXXVI. Психологические выводы из теории Дарвина
- Глава XXXVII. Результаты критического обзора теорий воли
- Глава XXXVIII. Воля как власть души над телом
- Глава XXXIX. Воля как желание: элементы желания - реальные и формальные
- Глава XL. Воля как желание: выработка желаний
- Глава XLI. Воля как желание: переход желаний в наклонности и страсти
- Глава XLII. Образование характера; состояние вопроса: четыре темперамента
- Глава XLIII. Факторы в образовании характера: а) влияние врожденного темперамента
- Глава XLIV. Второй фактор в образовании характера: б) влияние впечатлений жизни
- Глава XLV. Воля как противоположность неволе: стремление к свободе
- Глава XLVI. Стремление к наслаждению и стремление к счастью: классическая теория эвдемонизма
- Глава XLVII. Учение эвдемонизма в новое время
- Глава XLVIII. Стремление к счастью: значение цели в жизни
- Глава XLIX. Уклонения человеческой воли вообще
- Глава L. Слабость воли и склонности, из нее происходящие
- Глава LI. Заключение
Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии»
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