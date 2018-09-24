Слово “икона” греческого происхождения. Греческое слово eikôn означает “образ”, “портрет”. В период формирования христианского искусства в Византии этим словом обозначалось всякое вообще изображение Спасителя, Богоматери, святого, Ангела или события Священной Истории, независимо от того, было ли это изображение скульптурным, монументальной живописью или станковой, и независимо от того, какой техникой оно было исполнено.

Теперь слово “икона” применяется по преимуществу к моленной иконе, писанной красками, резной, мозаической и т.д. Именно в этом смысле оно употребляется в археологии и истории искусства. В Церкви мы также делаем известную разницу между стенной росписью и иконой, писанной на доске, в том смысле, что стенная роспись, фреска или мозаика, не является предметом сама по себе, но представляет одно целое со стеной, входитг в архитектуру храма, тогда как икона, писанная на доске, — предмет сама по себе. Но по существу их смысл и значение одни и те же. Разницу мы видим лишь в употреблении и назначении того и другого.

Православная Церковь обладает бесценным сокровищем не только в области богослужения и святоотеческих творений, но также и в области церковного искусства. Как известно, почитание святых икон играет в Церкви тень большую роль; потому что икона есть нечто гораздо большее, чем просто образ: она не только украшение храма или иллюстрация Священного Писания: она — полное ему соответствие, предмет, органически входящий в богослужебную жизнь. Этим объясняется то знамение, которое Церковь придает иконе, то есть не всякому вообще изображению, а тому специфическому образу, который она сама выработала в течение своей истории, в борьбе против язычества и ересей, тому образу, за который она, в иконоборческий период, заплатила кровью сонма мучеников и исповедников, — православной иконе. В иконе Церковь видит не какой-либо один аспект православного вероучения, а выражение Православия в его целом, Православия как такового. Поэтому ни понять, ни объяснить церковное искусство вне Церкви и ее жизни невозможно. Икона, как образ священный, есть одно из проявлений церковного Предания, наравне с Преданием записанным и Преданием устным. Почитание икон Спасителя, Богоматери, Ангелов и святых есть догмат христианской веры, сформулированный Седьмым Вселенским Собором, — догмат, который вытекает из основного исповедания Церкви — вочеловечения Сына Божия. Его икона является свидетельством истинного, а непризрачного Его воплощения. Поэтому иконы справедливо называются часто “богословием в красках”. Об этом Церковь постоянно напоминает нам в своем богослужении. Более всего раскрывают смысл Образа каноны и стихиры праздников, посвященных различным иконам (как, например, Нерукотворному Спасу, 16 августа), особенно же служба Торжества Православия.

Леонид Успенский - Богословие иконы православной церкви

Москва, издательство братства во имя святого князя Александра Невского 1997

ISBN 5-89419-009-6

Леонид Успенский - Богословие иконы православной церкви - Coдержание

Вступление

I. Происхождение христианского образа

Происхождение христианского образа II. Первые иконы спасителя и Божией Матери

Первые иконы спасителя и Божией Матери III. Первохристианское искусство

Первохристианское искусство IV. Церковное искусство в впоху св. Константина Великого

Церковное искусство в впоху св. Константина Великого V. Пято-Шестой Собор и его учение о церковном образе

Пято-Шестой Собор и его учение о церковном образе VI. Предыконоборческий период

Предыконоборческий период VII. Краткая история иконоборческого периода

VIII. Иконоборческое учение и ответ на него Церкви

Иконоборческое учение и ответ на него Церкви IX. Смысл и содержание иконы

Смысл и содержание иконы X. Послеиконоборческий период

Послеиконоборческий период XI . Исихазм и гуманизм. Палеологовский расцвет

XII. Исихазм и расцвет русского искусства

XIII . Московские Соборы XVI века и их роль в церковном искусстве

XIV. Искусство XVII века. Расслоение и отход от церквоного образа

XV. Большой Московский Собор и образ Бога Отца

XVI. Пути искусства живописного направления в Синодальный период

Пути искусства живописного направления в Синодальный период XVII. Икона в современном мире

Икона в современном мире XVIII. Ha путях к единству?

Леонид Успенский - Богословие иконы православной церкви - Вступление

Изучение содержания и смысла исты есть предмет богословский, так же как изучат Священного Писания. Православная Церковь всегда боролась против обмирщения церковного искусства. Голосом своих Соборов, святителей и верующих мирян она защищала его от проникновения чуждых ему элементов, свойственных искусству мирскому. Нельзя забывать, что как мысль в религиозной области не всегда была на высоте богословия, так и художественное творчество не всегда было на высоте подлинного иконописания. Поэтому нельзя считать непогрешимым авторитетом всякий образ, даже если он очень древний и очень красивый, а тем менее — если он создан в эпоху упадка, вроде нашей. Такой образ может соответствовать учению Церкви, а может и не соответствовать, может вводить в заблуждение, вместо того чтобы наставлять.

Другими словами, учение Церкви может быть искажено образом так же, как и словом. Поэтому Церковь всегда боролась не за художественное качество своего искусства, а за его подлинность, не за его красоту, а за его правду. Настоящая работа имеет целью показать эволюцию иконы и ее содержание в исторической перспективе. В первой своей части настоящая книга воспроизводит сокращенно и несколько измененно предыдущее издание на французском языке, опубликованное в 1960 г. под названием: “Essai sur la théologie de l'icône”. Вторая часть составлена из отдельных глав, в большинстве опубликованных по-русски в журнале “Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата”.