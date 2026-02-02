Успенский - История Византийской империи
Вниманию читателей предлагается новое, по структуре полностью соответствующее первоначальному авторскому замыслу издание знаменитой исторической трилогии выдающегося отечественного византолога Ф.И. Успенского, в которой не только описывается, но и глубоко и оригинально осмысливается тысячелетняя эпоха существования великой евроазиатской империи — Византии, после гибели которой в XV веке многие принципы ее политической и хозяйственной организации, а также принятие на себя главенствующей цивилизационной роли в сохранении и укреплении священных традиций православной ветви христианства стали основой идеологии молодого Московского государства, известной как «Москва — Третий Рим».
История жизни Византийской империи интересна не только как факт глобального значения в общемировой истории человеческой цивилизации, но и, прежде всего, как именно тот общественно-исторический феномен, без всестороннего изучения и осознания которого невозможно понять истоки и перспективу дальнейшего развития современной цивилизации с ее глубочайшими и представляющимися неизбежно непримиримыми противоречиями территориально-экономического, национального и религиозно-нравственного характера. Для новой многонациональной России с ее не столь давним имперским прошлым все эти проблемы особенно актуальны и значимы с точки зрения ее текущих внутренних и внешнеполитических государственных задач, тем более что во многих существенных отношениях она была и остается наследницей византийских традиций. Именно это и имел в виду видный российский и американский византолог А.А. Васильев, рекомендуя «Историю Византийской империи» Успенского в качестве настольной книги для самых широких слоев читательской аудитории современной России, поскольку, по его словам, «утверждение знаний о Византии и выяснение наших к ней отношений в высшей степени обязательно для русского ученого и не менее полезно как для образования, так и для направления на верный путь русского политического и национального самосознания».
Автор трилогии Федор Иванович Успенский (1845-1928), выдающийся отечественный историк-византинист, академик Петербургской академии наук (с 1900), Российской (с 1917), а затем АН СССР (с 1925), директор созданного им Русского археологического института в Константинополе (1894-1914), посвятил исследованию сложнейшей в научном отношении проблемы византинизма около сорока лет своей жизни; и, к сожалению, на столько же лет растянулась первая публикация трехтомной «Истории Византийской империи», завершившаяся только через двадцать лет после кончины ее автора. Многие отечественные историки и педагоги отмечают несомненные достоинства труда Успенского, заключающиеся в исторической строгости и энциклопедичности изложения материала эпохи, относящейся преимущественно к временам «темного Средневековья», в сочетании с ясностью и доступностью языка даже при изложении нетривиальных для понимания непрофессионалами проблем богословского спора и непримиримого размежевания между Константинопольской и Римской церквами. Несмотря на это, масштабы работы по изданию трудов Успенского, и в первую очередь его исторической трилогии, не соответствуют реальным запросам самых разных категорий российских читателей, не говоря уже о читателях ближнего и тем более дальнего зарубежья.
Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды I—III
(Технологии истории)
М.: Академический проект, 2018. — 588 с.
ISBN 978-5-8291-2273-7
Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды I—III - Содержание
От издательства
Предисловие
Введение. Сходства и различия в историческом развитии Запада и Востока
ПЕРИОД I (до 527 г.). ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВИЗАНТИНИЗМА
- Глава I. Византинизм и его культурное значение в истории
- Глава II. Культурный и религиозный кризис в Римской империи. Иммиграция варваров. Перенесение столицы в Константинополь
- Глава III. Образование христианской империи. Церковная политика Константина. Православие и арианство
- Глава IV. Язычество и христианство в середине IV в. Юлиан Отступник. Характеристика его царствования
- Глава V. Церковная и государственная политика в конце IV в. Феодосий Великий. Дело о жертвеннике Победы. Иммиграция варваров. Принятие их на службу империи
- Глава VI. Великое передвижение народов. Падение Западной империи
- Глава VII. Император Феодосий II. Августы Пульхерия и Афинаида Евдош. Августин о граде Божием. Ефесский собор. Монофизиты
- Глава VIII. Константинополь. Мировое значение столицы Восточной империи. Епарх города. Ремесленные сословия. Димы. Образовательные учреждения
- Глава IX. Маркиан и Пульхерия. Халкидонский собор. Общеисторическое значение 28-го канона. Лев I. Федераты. Аспар и Ардавурий. Экспедиция в Африку
- Глава X. Христианская культура и эллинизм. Константинопольский патриархат. Монашество. Местные святыни
- Глава XI. Лев I и Зинон. Следствия Халкидонского собора. Основание остготского господства в Италии
- Глава XII. Анастасий (491-518). Положение дел на дунайской границе. Виталиан. Персидская война
- Глава XIII. Появление славян в пределах империи
ПЕРИОД II (518-610 гг.). ОТ ЮСТИНИАНА I ДО ИРАКЛИЯ
- Глава I. Характеристика периода. Юстиниан и Феодора. Историк Прокопий
- Глава II. Войны с германцами: вандалы и остготы. Поход в Испанию
- Глава III. Северо-западная граница империи. Появление славян на Дунае. Утверждение аваров в Паннонии и Венгрии
- Глава IV. Юго-восточная и южная границы империи. Персидские войны. Сферы влияния в Аравии. Египет и христианская миссия на границах Абиссинии
- Глава V. Внутренняя деятельность Юстиниана. Бунт «Ника». Религиозная политика в Сирии. Симеон Столпник и его монастырь
- Глава VI. Постройка Св. Софии и других зданий в столице. Линия пограничных укреплений
- Глава VII. Торговля. Шелковые изделия. Таможенное ведомство. Косьма Индикоплов
- Глава VIII. Законодательная и административная деятельность Юстиниана. Церковная политика
- Глава IX. Обложение земли податями. Земельный кадастр при Юстиниане. Заключительные выводы
- Глава X. Ближайшие преемники Юстиниана. Славянская иммиграция в пределы империи. Война с Персией
- Глава XI. Низвержение Маврикия и провозглашение Фоки. Восстание экзарха Ираклия
ПЕРИОД III (610-716 гг.). ИРАКЛИЙ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
- Глава I. Общая характеристика. Военные приготовления. Происхождение фемного устройства
- Глава II. Завершение славянской иммиграции. Легенда о поселениях хорватов-сербов. Само. Общая схема древней истории славян
- Глава III. Взятие Иерусалима персами. Вторжение в Персию в 623 г. и ряд поражений, нанесенных персидскому царю. Осада Константинополя аварами и персами. Всемирно-историческое значение персидской войны
- Глава IV. Преемники Ираклия
- Глава V. Западные границы империи. Лангобарды до конца VII в.
- Глава VI. Славяне в VII и в начале VIII в. Утверждение болгар на Балканском полуострове
- Глава VII. Основания фемного устройства
- Глава VIII. Арабы. Магомет
- Глава IX. Мусульманство и Византия
Источники и литература
Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды IV—V
(Технологии истории)
М.: Академический проект, 2018. — 737 с.
ISBN 978-5-8291-2274-4
Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды IV—V - Содержание
От издательства
IV. ИКОНОБОРЧЕСКИЙ ПЕРИОД (717-867 гг.)
- Глава I. Характеристика периода. Лев Исавр. Отражение арабского нашествия
- Глава II. Иконоборческий эдикт
- Глава III. Следствия иконоборческой политики Льва Исавра в Италии
- Глава IV. Внутренняя деятельность Льва Исавра. Административные и судебные реформы. Законодательство
- Глава V. Константин Копроним. Восточная граница — арабы. Западная граница — болгары
- Глава VI. Иконоборческое движение при Константине Копрониме
- Глава VII. Юго-западная окраина. Потеря экзархата. Революционное движение в Риме. Каролинги. Сицилия и Калабрия
- Глава VIII. Семейство Константина V. Лев IV. Ирина и Константин
- Глава IX. Церковная политика при преемниках Константина. Вселенский собор
- Глава X. Царица Ирина и Карл Великий. Две империи
- Глава XI. Славянские поселения в Греции. Эллинизм в истории Византии
- Глава XII. Царь Никифор I. Споры двух империй из-за Венеции. Внутренняя деятельность. Преподобный Феодор Студит
- Глава XIII. Болгары в первой половине IX в. Крум и Омортаг. Тридцатилетний мир
- Глава XIV. Иконоборцы и иконопочитатели в первой половине IX в. Завоевание арабами Крита и Сицилии
- Глава XV. Восточная граница империи. Потеря Амория
- Глава XVI. Царица Феодора. Восстановление православия. Михаил III
ПЕРИОД V. МАКЕДОНСКАЯ ДИНАСТИЯ (867-1057)
- Глава I. Новое историческое содержание в истории Византии и новые деятели: царь Василий I и патриарх Фотий
- Глава II. Кирилл и Мефодий
- Глава III. Церковная и политическая миссия среди славян. Начало кирилло-мефодиевского вопроса в истории
- Глава IV. Церковные дела. Патриарх Фотий. Обращение Болгарии в христианство
- Глава V. Войны с арабами в Южной Италии и Сицилии
- Глава VI. Организация архиепископии Св. Мефодия. Всемирно-историческое значение кирилло-мефодиевского вопроса
- Глава VII. Церковные дела. Второе патриаршество Фотия
- Глава VIII. Семейные отношения в доме царя Василия. Лев VI. Низложение патриарха Фотия
- Глава IX. Войны с арабами на восточной границе и на море. Солунь. Морские походы Имерия
- Глава X. Законодательство царей Македонской династии. Новеллы. Крестьянская община
- Глава XI. Северная граница империи. Планы Симеона Болгарского относительно империи. Сербы и хорваты
- Глава XII. Моравия. Угорский погром. Просветительная деятельность в Болгарии учеников Кирилла и Мефодия. Кириллица и глаголица
- Глава XIII. Семейные отношения. Патриарх Николай Мистик и вопрос о четвертом браке. Характеристика Льва VI
- Глава XIV. Византия и Русь. Договоры. Путешествие св. Ольги в Константинополь
- Глава XV. Константин VII Порфирородный. Характеристика периода. Восточная и западная границы
- Глава XVI. Северная граница. Болгария и угры. Походы русских князей. Славяне в Лаконике
- Глава XVII. Литературная деятельность Константина
- Глава XVIII. Роман II. Царствование Никифора Фоки. Положение дел на восточной и западной границе. Отношение к Западной империи. Италия и Рим
- Глава XIX. Значение походов Святослава в Болгарию. Внутренняя политика Фоки
- Глава XX. Иоанн Цимисхий. Внешние войны. Первый Афонский устав
- Глава XXI. Первые годы царствования Василия. Бунт Варды Склира. Начало войны с Болгарией
- Глава XXII. Русь и Византия в конце X в.
- Глава XXIII. Греко-болгарская война. Подчинение Болгарии
- Глава XXIV. Походы в Сирию и Армению. Западная граница империи. Последние представители династии
- Глава XXV. Патриархат и папство. Разделение церквей
Источники и литература
Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды VI-VIII
(Технологии истории)
М.: Академический проект, 2018. — 697 с.
ISBN 978-5-8291-2275-1
Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды VI-VIII - Содержание
От издательства
ПЕРИОД VI. КОМНИНЫ
- Глава I. Центр и окраины Византийской империи
- Глава II. Состояние империи от смерти царицы Феодоры до вступления на престол Алексея I Комнина
- Глава III. Северная и восточная границы империи. Печенеги и турки-сельджуки
- Глава IV. Войны с Робертом Гвискаром. Печенеги и турки в 1089-1091 гг.
- Глава V. Побережье Адриатики. Организация сербских земель
- Глава VI. Состояние империи накануне Крестовых походов
- Глава VII. О Крестовых походах. Первый крестовый поход
- Глава VIII. Последние годы Алексея Комнина. Участие русских в делах Византии
- Глава IX. Время царя Иоанна Комнина
- Глава X. Восточные дела
- Глава XI. Начальные годы царствования Мануила Комнина. Второй крестовый поход
- Глава XII. Западная политика Мануила
- Глава XIII. Северная граница. Сербы и угры в XII в.
- Глава XIV. Восточная политика Мануила. Турки и христианские государства в Сирии и Палестине
- Глава XV. Последние Комнины. Начало реакции
ПЕРИОД VII. РАСЧЛЕНЕНИЕ ИМПЕРИИ
- Глава I. Норманнский поход. Начальный период движения в Болгарии
- Глава II. Третий крестовый поход. Фридрих I и славяне
- Глава III. Освободительное движение на Балканском полуострове. Сербы и болгары
- Глава IV. Четвертый крестовый поход
- Глава V. Центробежные и центростремительные силы в истории Византии
ПЕРИОД VIII. ЛАСКАРИ И ПАЛЕОЛОГИ
- Глава I. Разорение Константинополя
- Глава II. Латинская империя и Катинские государства Номании. Греки в XIII в.
- Глава III. Эпирское государство в XIII в.
- Глава IV. Никейское царство Ласкарей. Трапезунтское царство в XIII в. Сельджукские султаны и нашествие монголов
- Глава V. Михаил Палеолог
- Глава VI. Андроник II Старший
- Глава VII. Андроник III и Кантакузин. Движение против служилой знати
- Глава VIII. Соседи Византии в XIV в.: сербы, османы, Трапезунд
- Глава IX. Последние Палеологи. Падение Константинополя и остальных греческих государств
Источники и литература
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