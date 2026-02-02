Успенский - История Византийской империи

Вниманию читателей предлагается новое, по структуре полностью соответствующее первоначальному авторскому замыслу издание знаменитой исторической трилогии выдающегося отечественного византолога Ф.И. Успенского, в которой не только описывается, но и глубоко и оригинально осмысливается тысячелетняя эпоха существования великой евроазиатской империи — Византии, после гибели которой в XV веке многие принципы ее политической и хозяйственной организации, а также принятие на себя главенствующей цивилизационной роли в сохранении и укреплении священных традиций православной ветви христианства стали основой идеологии молодого Московского государства, известной как «Москва — Третий Рим».

История жизни Византийской империи интересна не только как факт глобального значения в общемировой истории человеческой цивилизации, но и, прежде всего, как именно тот общественно-исторический феномен, без всестороннего изучения и осознания которого невозможно понять истоки и перспективу дальнейшего развития современной цивилизации с ее глубочайшими и представляющимися неизбежно непримиримыми противоречиями территориально-экономического, национального и религиозно-нравственного характера. Для новой многонациональной России с ее не столь давним имперским прошлым все эти проблемы особенно актуальны и значимы с точки зрения ее текущих внутренних и внешнеполитических государственных задач, тем более что во многих существенных отношениях она была и остается наследницей византийских традиций. Именно это и имел в виду видный российский и американский византолог А.А. Васильев, рекомендуя «Историю Византийской империи» Успенского в качестве настольной книги для самых широких слоев читательской аудитории современной России, поскольку, по его словам, «утверждение знаний о Византии и выяснение наших к ней отношений в высшей степени обязательно для русского ученого и не менее полезно как для образования, так и для направления на верный путь русского политического и национального самосознания».

Автор трилогии Федор Иванович Успенский (1845-1928), выдающийся отечественный историк-византинист, академик Петербургской академии наук (с 1900), Российской (с 1917), а затем АН СССР (с 1925), директор созданного им Русского археологического института в Константинополе (1894-1914), посвятил исследованию сложнейшей в научном отношении проблемы византинизма около сорока лет своей жизни; и, к сожалению, на столько же лет растянулась первая публикация трехтомной «Истории Византийской империи», завершившаяся только через двадцать лет после кончины ее автора. Многие отечественные историки и педагоги отмечают несомненные достоинства труда Успенского, заключающиеся в исторической строгости и энциклопедичности изложения материала эпохи, относящейся преимущественно к временам «темного Средневековья», в сочетании с ясностью и доступностью языка даже при изложении нетривиальных для понимания непрофессионалами проблем богословского спора и непримиримого размежевания между Константинопольской и Римской церквами. Несмотря на это, масштабы работы по изданию трудов Успенского, и в первую очередь его исторической трилогии, не соответствуют реальным запросам самых разных категорий российских читателей, не говоря уже о читателях ближнего и тем более дальнего зарубежья.

Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды I—III

(Технологии истории)

М.: Академический проект, 2018. — 588 с.

ISBN 978-5-8291-2273-7

Федор Иванович Успенский - История Византийской империи. Периоды I—III - Содержание

От издательства

Предисловие

Введение. Сходства и различия в историческом развитии Запада и Востока

ПЕРИОД I (до 527 г.). ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВИЗАНТИНИЗМА

Глава I. Византинизм и его культурное значение в истории

Глава II. Культурный и религиозный кризис в Римской империи. Иммиграция варваров. Перенесение столицы в Константинополь

Глава III. Образование христианской империи. Церковная политика Константина. Православие и арианство

Глава IV. Язычество и христианство в середине IV в. Юлиан Отступник. Характеристика его царствования

Глава V. Церковная и государственная политика в конце IV в. Феодосий Великий. Дело о жертвеннике Победы. Иммиграция варваров. Принятие их на службу империи

Глава VI. Великое передвижение народов. Падение Западной империи

Глава VII. Император Феодосий II. Августы Пульхерия и Афинаида Евдош. Августин о граде Божием. Ефесский собор. Монофизиты

Глава VIII. Константинополь. Мировое значение столицы Восточной империи. Епарх города. Ремесленные сословия. Димы. Образовательные учреждения

Глава IX. Маркиан и Пульхерия. Халкидонский собор. Общеисторическое значение 28-го канона. Лев I. Федераты. Аспар и Ардавурий. Экспедиция в Африку

Глава X. Христианская культура и эллинизм. Константинопольский патриархат. Монашество. Местные святыни

Глава XI. Лев I и Зинон. Следствия Халкидонского собора. Основание остготского господства в Италии

Глава XII. Анастасий (491-518). Положение дел на дунайской границе. Виталиан. Персидская война

Глава XIII. Появление славян в пределах империи

ПЕРИОД II (518-610 гг.). ОТ ЮСТИНИАНА I ДО ИРАКЛИЯ

Глава I. Характеристика периода. Юстиниан и Феодора. Историк Прокопий

Глава II. Войны с германцами: вандалы и остготы. Поход в Испанию

Глава III. Северо-западная граница империи. Появление славян на Дунае. Утверждение аваров в Паннонии и Венгрии

Глава IV. Юго-восточная и южная границы империи. Персидские войны. Сферы влияния в Аравии. Египет и христианская миссия на границах Абиссинии

Глава V. Внутренняя деятельность Юстиниана. Бунт «Ника». Религиозная политика в Сирии. Симеон Столпник и его монастырь

Глава VI. Постройка Св. Софии и других зданий в столице. Линия пограничных укреплений

Глава VII. Торговля. Шелковые изделия. Таможенное ведомство. Косьма Индикоплов

Глава VIII. Законодательная и административная деятельность Юстиниана. Церковная политика

Глава IX. Обложение земли податями. Земельный кадастр при Юстиниане. Заключительные выводы

Глава X. Ближайшие преемники Юстиниана. Славянская иммиграция в пределы империи. Война с Персией

Глава XI. Низвержение Маврикия и провозглашение Фоки. Восстание экзарха Ираклия

ПЕРИОД III (610-716 гг.). ИРАКЛИЙ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ

Глава I. Общая характеристика. Военные приготовления. Происхождение фемного устройства

Глава II. Завершение славянской иммиграции. Легенда о поселениях хорватов-сербов. Само. Общая схема древней истории славян

Глава III. Взятие Иерусалима персами. Вторжение в Персию в 623 г. и ряд поражений, нанесенных персидскому царю. Осада Константинополя аварами и персами. Всемирно-историческое значение персидской войны

Глава IV. Преемники Ираклия

Глава V. Западные границы империи. Лангобарды до конца VII в.

Глава VI. Славяне в VII и в начале VIII в. Утверждение болгар на Балканском полуострове

Глава VII. Основания фемного устройства

Глава VIII. Арабы. Магомет

Глава IX. Мусульманство и Византия

Источники и литература