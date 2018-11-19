Борис Успенский - Крест и круг

Так, первую и вторую главу объединяет тема правого и левого, вторую и третью главу — тема солнца, первую и третью главу — тема креста. Все эти темы оказываются связанными между собой, и представляется удобным рассматривать их вместе.

Таким образом, они имеют более или менее самостоятельный характер, но вместе с тем есть общие, так сказать, сквозные темы, которые их связывают и которые оправдывают их объединение под одной обложкой.

Книга посвящена реконструкции религиозных представлений, отразившихся в обрядовом поведении и в некоторых других моментах христианской символики. Книга состоит из трех очерков — они обозначены как главы, — каждый из которых посвящен отдельной теме; первые две главы сопровождаются специальными экскурсами *. Чтение каждого очерка не предполагает знакомства с предыдущим изложением (и соответственно, они могут читаться в произвольном порядке).

Борис Андреевич Успенский - Крест и круг - Из истории христианской символики

М.: Языки славянских культур, 2006. — 488 с. (Вклейка в конце книги.)

ISSN 1727-1630 ISBN 5-9551-0108-Х

Борис Андреевич Успенский - Крест и круг - Из истории христианской символики - Содержание

От автора

Глава I Правое и левое в церковном обряде: крестное знамение у православных и у католиков

§ 1. Правое и левое: абсолютный (аксиологический) иотносительный (физический) смысл этого противопоставления

§ 2. Две традиции осенения себя крестным знамением:крещение справа налево и слева направо. Соотнесенность с порядком благословения

§ 2.1. Та и другая традиция в западной церкви

§ 3. Единый порядок осенения крестным знамением при благословении. Первичный характер этого действия (по отношению к осенению крестным знамением себя самого)

§ 3.1. Связь крестного знамения с процессом катехизации и объяснение отсюда как той, так идругой традиции

§ 4. Крестное знамение и Символ веры

§ 5. Различная модальность той и другой традиции. Молитвенный и исповедный смысл начертаниякрестного знамения: общение с Богом и приобщение к Богу. Крестное знамение как уподобление Христу и облечение в крест

§ 5.1. Особые случаи: осенение себя крестом слева направо в рамках православной традиции

§ 6. Почему в католической церкви возобладал обычай креститься слева направо?

Примечания к Главе 1

Глава II Правое и левое в церковном обряде: структура сакрального пространства в Московской Руси

§ 1. Движение посолонь и против солнца. Полемика по этому вопросу

§ 2. Связь противопоставления движения посолонь ипротив солнца с противопоставлением правогои левого

§ 3. Позиция сторонников движения против солнца:ориентация церковного обряда на действия в алтаре. Одна система ориентации

§ 4. Позиция сторонников движения посолонь: противопоставление алтарного и внеалтарного пространства в храме. Две системы ориентации

§ 5. Граница между алтарным и внеалтарным пространством: смена ориентации в процессе храмового действа

§ 5.1. Где проходит граница между алтарным и внеалтарным пространством?

§ 6. Смена ориентации и направление кругового движения

§ 7. Древнерусское богословие: структура сакрального пространства и понимание литургии

Примечания к Главе II

Глава III Солярно-лунарная символика в облике русского храма

§ 1. Символика русского купольного креста. Крест и полумесяц в русской церковной традиции

§ 2. Крест и полумесяц в христианской и языческой интерпретации

§ 2.1. Солнце и крест

§ 2.2. Христос и солнце

§ 3. Крест и полумесяц вне русской традиции

§ 4. Некоторые выводы

Примечания к Главе III

Экскурсы

I. Перстосложение при изображении крестного знамения в православной традиции

§ 1. Реформа патриарха Никона и споры о перстосложении в России: двуперстное и троеперстное крестное знамение

§ 2. Символическое значение перстосложения при двуперстном и троеперстном крестном знамении

§ 3. Вопрос об особом перстосложении при священническом благословении

§ 4. Обвинение старообрядцев в следовании армянской традиции

Примечания к Экскурсу I

II. Ассоциация престола и аналоя в связи с вопросом о хождении посолонь

§ 1. Ассоциация престола и аналоя и ее отражение вобрядовой практике: случаи хождения посолоньв алтаре при хиротонии

§ 2. Полемика старообрядцев-поповцев о хождении валтаре при хиротонии: споры окружников и неокружников

§ 3. Ассоциации рукоположения и венчания. Вопрос обобвождении престола при епископской хиротонии

Примечания к Экскурсу II

Цитируемая литература

Принятые сокращения

Указатели

Борис Андреевич Успенский - Крест и круг - Из истории христианской символики - § 2.1. Та и другая

традиция в западной церкви

Необходимо отметить, что в свое время и католики крестились — или, по крайней мере, могли креститься — справа налево. И характерно, что в этом случае католики также меняли направление движения руки при благословении, т. е. другого человека они крестили слева направо. Вот что писал по этому поводу папа Иннокентий III (1160/1161—1216; папа с 1198 г.): «Креститься следует тремя перстами, ибо это делается с призыванием Троицы, о которой пророк говорит: „Кто держит тягу земную тремя перстами?" [Ис. XL, 12] 25. Надлежит совершать движение сверху вниз и справа налево, ибо Xристос сошел с неба на землю и пришел от иудеев к язычникам. Некоторые, однако, крестятся слева направо, ибо мы должны перейти от нищеты к славе, подобно тому как Xристос перешел от смерти к жизни и из ада в рай [ср.: Еф. IV, 8—10], — но в первую очередь [они поступают так] для того, чтобы крестить себя и других одним и тем же образом: ведь получается, что когда мы осеняем крестом других, мы чертим крест слева направо. Однако по внимательном размышлении ясно, что на самом деле мы чертим крест также и на других справа налево, ибо когда мы их крестим, они обращены к нам не спиной, но лицом» (De sacro altaris mysterio, II, 45) 26. Как видим, в западной церкви была представлена как та, так и другая традиция. Существенно при этом, что при крещении справа налево католики крестили другого (и вообще благословляли) слева направо — так же, как это делают православные.

Наличие обеих традиций констатирует в ту же эпоху Иоанн Белет в объяснении литургии, составленном между 1161 и 1165 гг.: «Спрашивается, как должно совершаться крестное знамение: справа налево или слева направо? Некоторые считают, что слева направо, и, как кажется, находят подтверждение этому в стихе „исхождение Его от Отца (egressus eius a Patre)" и т. д. [цитата из рождественского гимна св. Амвросия Медиоланского „Veni, Redemptor gentium"] 27. От Отца пришел Сын в мир [Ин. XVI, 28], и потому начинаем мы крест с верхней части, через которую обозначается Отец, и спускаемся вниз, каковая часть обозначает мир. Потом слева ведем руку направо, ибо Христос сошел в ад [Еф. IV, 8-10], который обозначается через левое, и затем взошел к Отцу, которого означает правое [ср.: Евр. I, 3, 13].

Другие, однако, говорят, что следует креститься справа налево, ибо Христос справа, т. е. со стороны Отца [пришедши от Отца], крестом сокрушил диавола, который обозначается через левое» (Summa de ecclesiasticis officiis, XXXIX, разд. e) 28. Замечания Белета почти дословно повторяет Сикард, епископ кремонский (1160-1215): «Спрашивается, как мы должны креститься: слева направо или наоборот? Некоторые считают, что крестное знамение должно совершаться слева направо, опираясь на то, что сказано: „ис-хождение Его от Отца, сошествие в преисподнюю и возвращение к престолу Божию" [ср. гимн „Veni, Redemptor gentium"]; Христос ведь пришел от Отца в мир [Ин. XVI, 28], оттуда спустился в преисподнюю, оттуда к престолу Божию [Евр. I, 3, 13].

Итак, осеняющий себя крестным знамением начинает с верхней части, которая обозначает Отца, спускается к нижней части, которая обозначает мир, и переходит с левой стороны к правой: левое означает преисподнюю, правое — небо. Христос же взошел из преисподней даже к вершине небосвода. Другие, однако, крестятся справа налево, ибо Христос, явившийся с правой стороны Отца, крестом сокрушил диавола, который находится слева. Либо же действие креста соотносится с нами: „Бог приклони небеса и сниде" [Пс. XVII, 10], чтобы научить нас прежде всего взыскать Царства Небесного [находящегося справа от нас], для чего дается нам и временное [находящееся слева], т. е. от правого перешел к левому. Сошел, чтобы нас с земли вознести на небеса, т. е. от левого к правому» (Mitrale seu de officiis ecclesiasticis summa, III, 4) 29. Как видим, противопоставление правого и левого оказывается равнозначным противопоставлению верхнего и нижнего.