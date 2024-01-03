Знакомясь с жизнью первых учеников Христа, мы обнаруживаем, что важной составляющей их проповеди было утверждение достоверности воскресения Иисуса и истинности Его учения — то, что сегодня мы называем апологетикой. Иначе и быть не могло. В обстановке плюрализма мнений и разнообразия религиозных практик, наводнявших Римскую империю I века, любые новые идеи воспринимались скептически: «Что есть истина?» Так что не расчет на легковерие слушателей, а исключительно тщательно обоснованные факты позволяли апостолам заявлять: «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла» и «твердо знай весь дом Израилев». Со временем, после придания христианству легального статуса, необходимость доказывать что-либо отпала. Вера во Христа не только стала общепризнанной, но и порой давала определенные привилегии.

Государственный аппарат, ранее гнавший христиан, теперь был на их стороне. «Апелляция к городовому» становилась достаточным аргументом, а догматика стала вытеснять апологетику: выявление различий оказалось важнее поиска общего. Проведение границ оказалось важнее наведения мостов. Насущность догматики не подлежит сомнению. Без прочных надежных опор мосту не устоять — его снесет. Однако без моста опоры превращаются в пусть неприступные, но бесполезные твердыни, существованию которых нужно найти какое-либо иное оправдание. Целью догматического богословия зачастую становилось не столько познание Христа — Того, Кто есть Истина, — сколько отмежевание от «иных» познающих Его. Апологетику стали относить к разряду малополезных дисциплин, уделу теоретиков витающих в академических сферах. В результате все вернулось на круги своя. Мы вновь оказались среди превозносящих творение, а не Творца. И снова в обществе, как 2000 лет назад, господствуют плюрализм мнений и моральный релятивизм, а высшей добродетелью провозглашается толерантность. Толерантность ко всему, кроме проповеди истины, ибо «что есть истина ?»

Гарднер Линн - Утверждение истины. Осмысленный взгляд на основания христианства

К.: Книгоноша, 2015. 200 с.

ISBN 978-617-7248-00-1

Гарднер Линн - Утверждение истины. Осмысленный взгляд на основания христианства - Оглавление

Предисловие

Благодарности

Введение

СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

Глава 1. Что такое христианство

Глава 2. Разумная вера основана на истине

ИСТОРИЯ

Глава 3. Новый Завет исторически достоверен

Часть 1. Авторы и текст

Глава 4. Новый Завет исторически достоверен

Часть 2. Историческая точность

СЫН БОЖИЙ

Глава 5. Иисус поистине Сын Божий

Часть 1. Утверждение божественности

Глава 6. Иисус поистине Сын Божий

Часть 2. Подтверждение божественности

СЛОВО БОЖИЕ

Глава 7. Библия поистине Слово Божье

Часть 1. Утверждение боговдохновенности

Глава 8. Библия поистине Слово Божье

Часть 2. Подтверждение боговдохновенности

ВСЕЛЕННАЯ

Глава 9. Вселенная поистине Творение Божье

Часть 1. Устройство физического мира и человеческого тела

Глава 10. Вселенная поистине Творение Божье

Часть 2. Устройство растительного и животного мира

Глава 11. Христианство — истина нашей жизни

Часть 1. Смысл и свобода

Глава 12. Христианство — истина нашей жизни

Часть 2. Мир, любовь и надежда

ЗАЩИТА ВЕРЫ

Глава 13. Защита истины

Заключение

Примечания

Источники для дальнейшего изучения