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Гарднер - Утверждение истины

Гарднер Линн - Утверждение истины
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology

Знакомясь с жизнью первых учеников Христа, мы обнаруживаем, что важной составляющей их проповеди было утверждение достоверности воскресения Иисуса и истинности Его учения — то, что сегодня мы называем апологетикой. Иначе и быть не могло. В обстановке плюрализма мнений и разнообразия религиозных практик, наводнявших Римскую империю I века, любые новые идеи воспринимались скептически: «Что есть истина?» Так что не расчет на легковерие слушателей, а исключительно тщательно обоснованные факты позволяли апостолам заявлять: «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла» и «твердо знай весь дом Израилев». Со временем, после придания христианству легального статуса, необходимость доказывать что-либо отпала. Вера во Христа не только стала общепризнанной, но и порой давала определенные привилегии.

Государственный аппарат, ранее гнавший христиан, теперь был на их стороне. «Апелляция к городовому» становилась достаточным аргументом, а догматика стала вытеснять апологетику: выявление различий оказалось важнее поиска общего. Проведение границ оказалось важнее наведения мостов. Насущность догматики не подлежит сомнению. Без прочных надежных опор мосту не устоять — его снесет. Однако без моста опоры превращаются в пусть неприступные, но бесполезные твердыни, существованию которых нужно найти какое-либо иное оправдание. Целью догматического богословия зачастую становилось не столько познание Христа — Того, Кто есть Истина, — сколько отмежевание от «иных» познающих Его. Апологетику стали относить к разряду малополезных дисциплин, уделу теоретиков витающих в академических сферах. В результате все вернулось на круги своя. Мы вновь оказались среди превозносящих творение, а не Творца. И снова в обществе, как 2000 лет назад, господствуют плюрализм мнений и моральный релятивизм, а высшей добродетелью провозглашается толерантность. Толерантность ко всему, кроме проповеди истины, ибо «что есть истина ?»

Гарднер Линн - Утверждение истины. Осмысленный взгляд на основания христианства

К.: Книгоноша, 2015. 200 с.

ISBN 978-617-7248-00-1

Гарднер Линн - Утверждение истины. Осмысленный взгляд на основания христианства - Оглавление

Предисловие

Благодарности

Введение

СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

  • Глава 1. Что такое христианство

  • Глава 2. Разумная вера основана на истине

ИСТОРИЯ

  • Глава 3. Новый Завет исторически достоверен

  • Часть 1. Авторы и текст

  • Глава 4. Новый Завет исторически достоверен

  • Часть 2. Историческая точность

СЫН БОЖИЙ

  • Глава 5. Иисус поистине Сын Божий

  • Часть 1. Утверждение божественности

  • Глава 6. Иисус поистине Сын Божий

  • Часть 2. Подтверждение божественности

СЛОВО БОЖИЕ

  • Глава 7. Библия поистине Слово Божье

  • Часть 1. Утверждение боговдохновенности

  • Глава 8. Библия поистине Слово Божье

  • Часть 2. Подтверждение боговдохновенности

ВСЕЛЕННАЯ

  • Глава 9. Вселенная поистине Творение Божье

  • Часть 1. Устройство физического мира и человеческого тела

  • Глава 10. Вселенная поистине Творение Божье

  • Часть 2. Устройство растительного и животного мира

  • Глава 11. Христианство — истина нашей жизни

  • Часть 1. Смысл и свобода

  • Глава 12. Христианство — истина нашей жизни

  • Часть 2. Мир, любовь и надежда

ЗАЩИТА ВЕРЫ

  • Глава 13. Защита истины

Заключение

Примечания

Источники для дальнейшего изучения

Views 867
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за книги по апологетике!
B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо. Интересные, познавательные, вдохновляющие и практические книги.

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