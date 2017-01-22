Приоритетность слов в предложении, связь материального с духовным, ритмика Торы и многое другое привлекут к этой книге всех интересующихся иудаизмом.

Каждой букве алфавита ставится в соответствие 22־х мерный вектор, превращая тем самым алфавит в один из базисов 22-х мерного векторного пространства, свойства которого исследуются. Соответствие между словами иврита и 22-х мерными векторами приводит к обобщению понятия гиматрии. Читатель знакомится с «орбитами» алфавита, обновлением букв, генеалогией по родословной и другими тайнами Священного писания . Связь между полиномами и словами позволяет рассматривать последние в динамике, подчеркивая их вечно живой характер.

Из 22 букв ивритского алфавита выделяются 5 букв - опоры алфавита, 7 - базисных, 9 букв абсолюта и 13 букв вспомогательного алфавита (указанные группы имеют общие буквы). С этими наборами букв связаны инвариантные слова в преобразовании расширение - сжатие, а также гиматрия по абсолюту алфавита и качественная гиматрия.

Любая буква алфавита звучит, как слово. Например, буква א произносится словом «алеф», которое записывается в виде: אלף. Последняя буква в этом слове - «пэй софит». В алфавите имеется пять букв, которые, оказавшись в конце слова меняют свою форму (превращаясь в софиты). Мы не знаем почему в алфавите имеется именно пять софитов и почему именно эти: каф, мем, нун, пэй, цади. Нас в дальнейшем будет интересовать лишь «наполнение» (מילוי) буквы, т.е. обычные буквы входящие, например, в «אלף»: алеф, ламед, пэй (א-ל-פ ). Здесь проявляется аналогия бытующей практике вычисления гиматрии слова, когда вместо числового значения софита берется числовое значение его эквивалента среди 22 букв алфавита. Ниже на стр. 11 приводится таблица букв алфавита и их наполнений.

Это один из видов таблицы, устанавливающей соответствие между буквами-символами и буквами словами. Такое соответствие берет свое начало с момента дарования евреям Торы на горе Синай. Она передавалась из поколения в поколение в устной форме и через труды мудрецов. В наше время такие таблицы можно встретить во многих книгах известных раввинов, например [3], [4].

Под расширением слова ( буквы ) будем понимать преобразование, при котором каждая буква слова заменятся ее наполнением [2], стр. 69.

Преобразование расширения можно интерпретировать двумя способами: параллельным графом и последовательным графом.

Цифры 0 и 1, поставленные около стрелок указывают порядок букв в слове אלף . В этом параграфе мы будем говорить только о параллельном графе. Начав с «алеф» и продолжая построение параллельных графов для «лгмед», «пэй» и т.д., получим граф, изображенный на рис. 3.В этой матрице инциденций две одинаковые строки («вав») и («тав» ). Следовательно, определитель матрицы равен нулю. Для графа (Рис.З ) абсолюта исключение одной из вершин «вав» или «тав» не влияет на остальные связи и возможности переходов из любой оставшейся вершины в любую другую. Если же рассматривать весь граф алфавита (Рис.4 ), то букву «вав» отбрасывать нельзя, т.к. через нее связана с абсолютом буква «нун». Таким образом, букву «тав» можно исключить и граф алфавита при этом сохраняет все свои связи. Этот факт намекает на то,что «тав» играет особую роль в алфавите. Этой буквой Бог дал знак (/77/V) Каину (Берегиит 4.5). Циклическая перестановка ведет к единственной букве алфавита 7/V/7 («тав»).

Вместе с «тав» можно исключить из абсолюта букву «далет». При этом коммуникации между отдельными буквами абсолюта сохранятся. Однако, исключение из алфавита, а вместе с тем и из жизни, слова דת («дат») ־ религия ведет к потере слов אמת (истина) и יהדות (еврейство).

С другой стороны, оставшиеся семь букв абсолюта являются несущей конструкцией для всего алфавита. Действительно, «алеф» в центре символизирует Всевышнего; Он опирается сам на себя. Символически א опирается ( стрелка) на D , «пэй» на П , «хэй» на א . Есть и второй цикл: א опирается на ל , «ламэд» на י , «юд» на 1 и «вав» на א . На эту несущую конструкцию опираются 13 букв вспомогательного алфавита, вместе с «тав» и «далет» . Семь указанных букв абсолюта намекают на седьмой день - шабат.

Тора описывает шабат как день завершения сотворения мира ([8], стр. 316), в который Всевышний дал миру дополнительную духовность не создавая новых материальных ценностей.

Так же, как мир опирается на семь дней Его деятельности, буквы алфавита опираются на семь букв несущей конструкции. Сами буквы несущей конструкции можно запомнить по следующей записи: אלף מ-ר-ה-ו-ה которую прокоментируем так: «алеф» от Всевышнего!