Ваарденбург - Религия и религии
Вопрос, как возможно общепонятное, научное знание о такой сфере, как религия, стал исходным пунктом данного пособия. Автор стремился заполнить имеющиеся пробелы и систематически описать современное религиоведение с учетом различных дисциплин и подходов.
Он старался придать книге систематическую структуру. Структура эта исходит не из некоего философского постулата, но соответствует логике реального исследования религии, как оно имеет место в действительности. Поэтому понятие религии поначалу оставлено открытым и лишь позднее наполняется содержанием с точки зрения исторического, сравнительного, контекстуального и герменевтического подходов. В том, что каждый подход проливает особый свет на феномен религии, и проявляется аналитический характер религиоведения.
Жак Ваарденбург - Религия и религии: систематическое введение в религиоведение
Санкт-Петербург Издательство РХГА, 2016 г. — 216 с.
ISBN 978-5-88812-904-3
Жак Ваарденбург - Религия и религии: систематическое введение в религиоведение – Содержание
От редактора
Майкл Пай. Предисловие к русскому изданию
Жак Ваарденбург. ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ. АВТОБИОГРАФИЯ
1. Отчий дом, школа, учеба
2. Диссертация
3. Два практических исследовательских проекта
4. Северная Америка
5. Утрехт
Жак Ваарденбург РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИИ
Предисловие
Введение
I. Религия и ее изучение
A. Три исходных вопроса
- 1. Что такое религия?
- 2. Каковы отношения между религией и человеком?
- 3. Как мы можем исследовать религию?
B. Некоторые общие понятия в исследовании религии
- 1. Понятие религиозного факта
- 2. Понятие религии как проблема
- 3. Предварительное понятие религии: религия как ориентирование
C. Систематика религиоведения
D. Из истории изучения религии
- 1. Истоки
- 2. Развитие наук и религиоведение
- 3. Отношения между теологией и религиоведением
E. Религиоведение сегодня
- 1. Предварительные условия
- 2. Некоторые задачи
- 3. Критика, апологетика и исследование религии
- 4. О функции религиоведения как критики идеологии
F. Польза религиоведения
II. Историческое исследование
A. История, цели и методы
B. История религии и религий
- 1. Этапы развития религии
- 2. Письменные религии
C. Религии в историческом контексте
- 1. Обусловленность религии
- 2. История культуры и религия
- 3. Потребность в религии
- 4. Выступления против религии
D. Развитие письменных религий в XIX и XX веках
- 1. Изменения
- 2. Новые формы религии
- 3. Некоторые примеры
E. Заключительные замечания
III. Сравнительное исследование религий
A. К истории вопроса
B. Оценочное сравнение
C. Научное сравнение
D. Межкультурная перспектива сравнения
E. Три степени сравнения
F. Всеобщий и ограниченный типы сравнения
G. Некоторые примеры сравнения религиозных фактов
- 1. Противопоставление неба и земли
- 2. Монотеизм
- 3. Ритуал, культ и литургия
- 4. Жизнь и смерть
H. Сравнение на абстрактной основе
- 1. Представления о человеке и его спасении
- 2. Вопросы этики и общественной морали
I. Сравнение на основе научно-теоретической постановки вопроса
IV. Изучение религии в контексте
A. Вклад различных научных дисциплин
- 1. Этнологический подход: культурная антропология
- 2. Социологический подход: социология религии
- 3. Психологический подход: психология религии
- 4. Обзор других дисциплин
B. Методы исследования
C. Религиозное сообщество
- 1. Традиция
- 2. Инициация
- 3. Праздники и народная религия
D. Роли в религиозном сообществе
- 1. Распределение религиозных ролей между мужчиной и женщиной
- 2. Основные поведенческие роли религиозного авторитета
E. Формы религии у бесписьменных народов
Е Специфические религиозные сообщества
- 1. Социально-религиозные обновленческие движения в странах третьего мира
- 2. Новые религиозные движения на Западе
- 3. Религии меньшинств
- 4. Религии угнетенных групп
V. Герменевтическое исследование
A. Эмпирическое исследование и герменевтика
B. Герменевтическое исследование религиозных фактов
- 1. Религиозные факты — всегда факты интерпретируемые: основные правила их герменевтического исследования
- 2. Некоторые примеры
- 3. Об антропологической герменевтике религиозных фактов
C. Герменевтическое исследование религий
- 1. Религии — это всегда истолковываемые религии: имплицитные и эксплицитные религии
- 2. Эксплицитно артикулированные религии: религия как субъект
- 3. Имплицитные «невидимые» религии: религия как предикат
D. О более адекватном герменевтическом исследовании религии и религий
Жак Ваарденбург - Религия и религии: систематическое введение в религиоведение - Введение
Для образованных и прогрессивно мыслящих людей в понятии «религия» заключено нечто иррациональное. Уже давно я задаю себе вопрос: а не всеобъемлющая ли рационализация нашей общественной жизни стала причиной этого? История религии ясно показывает, что так было не всегда: нередко именно религия была для образованных людей рациональным феноменом, для понимания которого необходим разум. Исследования снов, фантазий и эмоциональных процессов показали, что в этих на первый взгляд бессознательных сферах содержится гораздо больше рациональности, чем считалось прежде. Не может ли произойти нечто подобное и при изучении религиозных фактов?
Эта небольшая книжка станет словом в защиту исследования феномена религии как феномена человеческого, который существует от доисторических времен до современности и существует в наши дни — эксплицитно или имплицитно — в бесчисленных формах. Это также слово в защиту изучения религии силами разума. Тем самым мы сознательно выступаем в защиту мультипер- спективного в методологическом смысле изучения религии.
В книге предпринята попытка выделить основные направления в религиоведении, пояснить их на некоторых примерах и с их помощью взглянуть с разных точек зрения на интересующий нас, то зачаровывающий, то отталкивающий, феномен религии. В данном введении читателю предлагается информация обо всем многообразии религии и религиозных фактов. Здесь приводится сравнительно мало конкретных фактов — вместо этого читателю предлагаются ссылки на литературу для дальнейшего чтения.
Наша задача состоит в том, чтобы продемонстрировать читателю процесс исследования и его внутреннюю систематику: историческую и сравнительную, контекстуальную и герменевтическую. В конкретном исследовании все четыре подхода обычно встречаются в том или ином виде, однако для понимания того, с чем именно мы имеем дело, полезно эти подходы различать.
Предмет нашего особого интереса — «герменевтическое» исследование и вопрос о «смысле» религии. Задача настоящей герменевтики не только в том, чтобы выяснить значение того или иного религиозного факта самого по себе; она должна вопрошать в первую очередь, как истолковывают и применяют эти факты конкретные люди и сообщества. Также для нас важны те смыслы, которыми обладают религии и религиозные факты для конкретных людей и групп, т. е. те «религиозные» смыслы, которые приобрели сами по себе «обычные» феномены в определенном контексте и для определенных групп людей. Особенно хорошо подходят для подобного исследования те истолкования, которые получили те или иные феномены при определенных условиях.
Для ориентированного на герменевтику исследователя история религии — это в первую очередь история истолкований религиозных фактов и целых религий, а также их реализация в обществе. Однако при этом он имеет дело не исключительно с религиозными истолкованиями. Особое значение и важность приобретает вопрос истолкования — в том числе и не-религиозного — современных религий и идеологий. Даже если люди не несут ответственности за религии и религиозные традиции, в которых они воспитывались, они ответственны за то, как они истолковывают и соответственно используют эти феномены в своей жизни.
Эта книга адресована всем, кто ищет не просто знакомства с религиозными явлениями, но также основательных знаний о религиозных фактах и религиях. Даже образованному и прогрессивно мыслящему человеку порой нелегко провести грань между достоверным знанием, с одной стороны, и пропагандой или мистификацией — с другой. Эта книга также предназначается всем заинтересованным преподавателям и студентам, всем тем, кто так или иначе занимается религиями и культурами других людей, и не в последнюю очередь — тем, кто просто интересуется проблемами религии и ее строгим научным познанием. Особую надежду я возлагаю на то, что эту книгу не обойдут своим вниманием и университетские коллеги: религиоведу скорее бросятся в глаза недочеты и пробелы, неизбежные для краткого очерка целой научной дисциплины.
Спасибо!