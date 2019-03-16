Вопрос, как возможно общепонятное, научное знание о такой сфере, как религия, стал исходным пунктом данного пособия. Автор стремился заполнить имеющиеся пробелы и систематически описать современное религиоведение с учетом различных дисциплин и подходов.

Он старался придать книге систематическую структуру. Структура эта исходит не из некоего философского постулата, но соответствует логике реального исследования религии, как оно имеет место в действительности. Поэтому понятие религии поначалу оставлено открытым и лишь позднее наполняется содержанием с точки зрения исторического, сравнительного, контекстуального и герменевтического подходов. В том, что каждый подход проливает особый свет на феномен религии, и проявляется аналитический характер религиоведения.

Жак Ваарденбург - Религия и религии: систематическое введение в религиоведение

Санкт-Петербург Издательство РХГА, 2016 г. — 216 с.

ISBN 978-5-88812-904-3

Жак Ваарденбург - Религия и религии: систематическое введение в религиоведение – Содержание

От редактора

Майкл Пай. Предисловие к русскому изданию

Жак Ваарденбург. ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ. АВТОБИОГРАФИЯ

1. Отчий дом, школа, учеба

2. Диссертация

3. Два практических исследовательских проекта

4. Северная Америка

5. Утрехт

Жак Ваарденбург РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИИ

Предисловие

Введение

I. Религия и ее изучение

A. Три исходных вопроса

1. Что такое религия?

2. Каковы отношения между религией и человеком?

3. Как мы можем исследовать религию?

B. Некоторые общие понятия в исследовании религии

1. Понятие религиозного факта

2. Понятие религии как проблема

3. Предварительное понятие религии: религия как ориентирование

C. Систематика религиоведения

D. Из истории изучения религии

1. Истоки

2. Развитие наук и религиоведение

3. Отношения между теологией и религиоведением

E. Религиоведение сегодня

1. Предварительные условия

2. Некоторые задачи

3. Критика, апологетика и исследование религии

4. О функции религиоведения как критики идеологии

F. Польза религиоведения

II. Историческое исследование

A. История, цели и методы

B. История религии и религий

1. Этапы развития религии

2. Письменные религии

C. Религии в историческом контексте

1. Обусловленность религии

2. История культуры и религия

3. Потребность в религии

4. Выступления против религии

D. Развитие письменных религий в XIX и XX веках

1. Изменения

2. Новые формы религии

3. Некоторые примеры

E. Заключительные замечания

III. Сравнительное исследование религий

A. К истории вопроса

B. Оценочное сравнение

C. Научное сравнение

D. Межкультурная перспектива сравнения

E. Три степени сравнения

F. Всеобщий и ограниченный типы сравнения

G. Некоторые примеры сравнения религиозных фактов

1. Противопоставление неба и земли

2. Монотеизм

3. Ритуал, культ и литургия

4. Жизнь и смерть

H. Сравнение на абстрактной основе

1. Представления о человеке и его спасении

2. Вопросы этики и общественной морали

I. Сравнение на основе научно-теоретической постановки вопроса

IV. Изучение религии в контексте

A. Вклад различных научных дисциплин

1. Этнологический подход: культурная антропология

2. Социологический подход: социология религии

3. Психологический подход: психология религии

4. Обзор других дисциплин

B. Методы исследования

C. Религиозное сообщество

1. Традиция

2. Инициация

3. Праздники и народная религия

D. Роли в религиозном сообществе

1. Распределение религиозных ролей между мужчиной и женщиной

2. Основные поведенческие роли религиозного авторитета

E. Формы религии у бесписьменных народов

Е Специфические религиозные сообщества

1. Социально-религиозные обновленческие движения в странах третьего мира

2. Новые религиозные движения на Западе

3. Религии меньшинств

4. Религии угнетенных групп

V. Герменевтическое исследование

A. Эмпирическое исследование и герменевтика

B. Герменевтическое исследование религиозных фактов

1. Религиозные факты — всегда факты интерпретируемые: основные правила их герменевтического исследования

2. Некоторые примеры

3. Об антропологической герменевтике религиозных фактов

C. Герменевтическое исследование религий

1. Религии — это всегда истолковываемые религии: имплицитные и эксплицитные религии

2. Эксплицитно артикулированные религии: религия как субъект

3. Имплицитные «невидимые» религии: религия как предикат

D. О более адекватном герменевтическом исследовании религии и религий

Жак Ваарденбург - Религия и религии: систематическое введение в религиоведение - Введение

Для образованных и прогрессивно мыслящих людей в понятии «религия» заключено нечто иррациональное. Уже давно я задаю себе вопрос: а не всеобъемлющая ли рационализация нашей общественной жизни стала причиной этого? История религии ясно показывает, что так было не всегда: нередко именно религия была для образованных людей рациональным феноменом, для понимания которого необходим разум. Исследования снов, фантазий и эмоциональных процессов показали, что в этих на первый взгляд бессознательных сферах содержится гораздо больше рациональности, чем считалось прежде. Не может ли произойти нечто подобное и при изучении религиозных фактов?

Эта небольшая книжка станет словом в защиту исследования феномена религии как феномена человеческого, который существует от доисторических времен до современности и существует в наши дни — эксплицитно или имплицитно — в бесчисленных формах. Это также слово в защиту изучения религии силами разума. Тем самым мы сознательно выступаем в защиту мультипер- спективного в методологическом смысле изучения религии.

В книге предпринята попытка выделить основные направления в религиоведении, пояснить их на некоторых примерах и с их помощью взглянуть с разных точек зрения на интересующий нас, то зачаровывающий, то отталкивающий, феномен религии. В данном введении читателю предлагается информация обо всем многообразии религии и религиозных фактов. Здесь приводится сравнительно мало конкретных фактов — вместо этого читателю предлагаются ссылки на литературу для дальнейшего чтения.

Наша задача состоит в том, чтобы продемонстрировать читателю процесс исследования и его внутреннюю систематику: историческую и сравнительную, контекстуальную и герменевтическую. В конкретном исследовании все четыре подхода обычно встречаются в том или ином виде, однако для понимания того, с чем именно мы имеем дело, полезно эти подходы различать.

Предмет нашего особого интереса — «герменевтическое» исследование и вопрос о «смысле» религии. Задача настоящей герменевтики не только в том, чтобы выяснить значение того или иного религиозного факта самого по себе; она должна вопрошать в первую очередь, как истолковывают и применяют эти факты конкретные люди и сообщества. Также для нас важны те смыслы, которыми обладают религии и религиозные факты для конкретных людей и групп, т. е. те «религиозные» смыслы, которые приобрели сами по себе «обычные» феномены в определенном контексте и для определенных групп людей. Особенно хорошо подходят для подобного исследования те истолкования, которые получили те или иные феномены при определенных условиях.

Для ориентированного на герменевтику исследователя история религии — это в первую очередь история истолкований религиозных фактов и целых религий, а также их реализация в обществе. Однако при этом он имеет дело не исключительно с религиозными истолкованиями. Особое значение и важность приобретает вопрос истолкования — в том числе и не-религиозного — современных религий и идеологий. Даже если люди не несут ответственности за религии и религиозные традиции, в которых они воспитывались, они ответственны за то, как они истолковывают и соответственно используют эти феномены в своей жизни.

Эта книга адресована всем, кто ищет не просто знакомства с религиозными явлениями, но также основательных знаний о религиозных фактах и религиях. Даже образованному и прогрессивно мыслящему человеку порой нелегко провести грань между достоверным знанием, с одной стороны, и пропагандой или мистификацией — с другой. Эта книга также предназначается всем заинтересованным преподавателям и студентам, всем тем, кто так или иначе занимается религиями и культурами других людей, и не в последнюю очередь — тем, кто просто интересуется проблемами религии и ее строгим научным познанием. Особую надежду я возлагаю на то, что эту книгу не обойдут своим вниманием и университетские коллеги: религиоведу скорее бросятся в глаза недочеты и пробелы, неизбежные для краткого очерка целой научной дисциплины.